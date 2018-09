2018 Ekim ayı aylık burç yorumları

KOÇ EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında bankalarla ilgili işlerde veya parasal konularda dikkatli olunuz. Ayrıca ilişkinizi gözden geçiriniz. Çiftler bu süreçte birbirlerine karşı iğneleyici konuşabilir, her lafın altında bir şey arayabilirler. İlişkinizi ve şu andaki sorunları tekrar gözden geçirmenizde yarar var. Bu dönemde kredi çekmek, borç vermek, borç almak doğru olmaz. İş ortaklığı, finansal durum ve kariyer hayatınızla ilgili konularda karar vermeden çok iyi analiz etmek gerekir. Yatırımlar, mali hesaplar, beklenen destekler, hisseli paralar, eş ve iş ortağınızla finansal ilişkinizden, yükümlü olduğumuz ve altına imza attığımız belgelere kadar her şeyi gözden geçirmeliyiz. 1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Koçlar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Venüs, iç dünyanızın derinlikleriyle temastır. Bu sayede ilişki gözden geçirilir. Sorunları olan çiftler bu süreçte birbirlerine karşı iğneleyici konuşabilir, her sözün altında bir şey arayabilirler. Geçmişte yaşananlar saklandıkları yerden çıkmaya hazır olduğundan, her iki taraf da zayıf noktalarını birbirine karşı koz olarak kullanabilirler. Ne yazık ki hiçbir işe yaramayan, uzlaştırıcı olmaktan ziyade ayırıcı olan bu sözler yüzünden geri hareket süresince problemler daha fazla büyüyebilir. Hele bir de ayrılma aşamasında iseniz, nafaka ve diğer parasal konularda üstün gelmek adına elinizden geleni yapabilirsiniz. Ancak diyelim ki, bir taraf ayrılmak istemiyor diğer taraf ise bitirmek niyetinde. O zaman geri harekette oturup konuşmakta fayda vardır. İlişki bir ortaklık ise, bunun yürümesi veya bitirilmesi iki kişinin iradesi altındadır. Evet zorlayıcıdır, hatta et tırnaktan ayrılıyor gibi hisseder insan kendini. Ancak sizi sevmeyen bir kişiyle zaman kaybetmek ve üzülmek yerine yaşamınıza yeni bir sayfadan bakmak daha güzel olmaz mı? Bu dönemde bankalarla ilgili işlerde veya parasal ilişkiniz olan kişilerle aranızda yaşanabilecek sorunlara karşı dikkatli olunuz.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Koçlar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle evlilik başta olmak üzere, iş ortaklığı, finansal durum ve kariyer hayatınızla ilgili konularda tekrar bir gözden geçirme, karar vermeden önce duruma iyice bakma yönünde önem taşıyor. Evet Yeniay, yenilik deriz ama bu Yeniayda biraz önce saydığım konularda hayati bir karar vermek doğru olmayacak. Bu Yeniayın geri hareketle örtüşmesinin aslında önemli bir faydası var. Böylece beraberliğin hayatımızdaki etkisini, önemini kavrayacağız. Bir test gibi düşünebiliriz. Ne kadar güçlü, ne kadar güvenilir ve göze çarpan önemli noktalar nedir? Bunlara bakacağız. Böylece yanlış bir karar vermeyeceğiz. Yeni bir ilişkiye başlamışsak, çok daha özenli ve dikkatli olacağız. Her yönüyle karşımıza çıkan kişiye bakacağız. Evlilik, boşanma konularını bir daha gözden geçireceğiz. Kontrat, sözleşme, ortaklıklar, iş hayatımızı ilgilendiren meselelerde ilerleme sağlayamadığımızda bunu olumsuz görmeyiniz. Çünkü bazen hayat bizi bir yanlıştan korur veya bir güzelliğin kıymetini daha iyi anlamamız için bize zaman tanır. Bu açıdan bakmak hakikaten faydalı olacaktır.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında, Merkür Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Kredi başvuruları veya yatırımlar, mali hesaplar, beklenen destekler, hisseli paralar, eş ve iş ortağınızla finansal ilişkinizden, yükümlü olduğumuz ve altına imza attığımız belgelere kadar geniş bir alanda odaklanacağız ve yine dikkatlice gözden geçireceğiz. Birlik ve bütünlük içinde hareket ediyor muyuz, ilişkimiz ve iş ortaklıklarımızda ne gibi sorunlar var ve her iki taraf da bir arada olmaktan dolayı memnun mu diye duruma bakacağız. Tabii ki, çıkarlarımızı gözettiğimiz için susabiliriz. Ancak sorunlar varsa bunların da ele alınması ve yüzleşmede bulunulması gerekir. Birbirinizden farklı yönleriniz, düşünceleriniz, hayata bakış açınız olabilir. Fakat bütün bu farklılıklar eğer dengeli ve sağlıklı ve ortaklaşa hareket etmenin önüne geçiyorsa tabii ki problem yaratır. Birbiriniz üzerinde maddi-manevi-cinsel-finansal anlamda baskı uygulamanıza neden olabilir. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Koçlar, 15-21 Ekim haftasında eş, sevgili veya başka kişilerden arzu ettiğimiz ne varsa görmek, yaşamak isteriz. Planlarımızı böyle yaparız. Ancak bir yandan da endişe duyarız. Acaba sorusu aklımızın içinde gezinir durur. Sadece bununla kalmaz. Geçmişte yaşanan ve bizi yanıltan mevzuları düşündükçe daha bir hırslanırız. Burada önemli olan aslında güven duygusudur. İnsan belki de tanıdığını sandığı insanların göründükleri gibi olmadıklarını sezebilir. Venüs geri hareketini de göz önüne alınca böyle bir şüphe insanı koruyucudur. Ancak ne fazla hayal kurmalı ne de gereğinden fazla şüpheye düşülmemelidir. Görünen köy zaten kılavuz gerektirmeyecektir. Gözlemleyin, her şeye gerçekçi bir gözle bakın. Fazla ihtiraslı olmayın. Çıkarlarınızı korumayı da ihmal etmeyin. 22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Güneş süresince isteklerinizi elde etmek amaçlı bağlantılar kurarız. Bunlar cinsel, finansal veya farklı tarzda olabilir. Çıkar ilişkisine de dayanabilir. Bu gayet doğal sayılmalıdır. Çünkü arzularımız bir hayli güçlüdür. Büyümek, ilerlemek için çıkarlarımızı göz önüne alarak, şartlara göre strateji belirleyerek ilerlemek gerekiyor. Güneş-Akrep burcu seyrinde her şeyin altı didiklenir, sorgulanır. Çünkü hayat ya siyahtır ya beyazdır. Ortası yoktur.

Sevgili Koçlar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Parasal konularda başkalarının hayatımızdaki yeri ve önemini maddi-manevi anlamda gözden geçireceğiz. Bu Dolunay, değerlerimizin farkına vardıracak bizi. Birilerinin desteğiyle ayakta kalan ve böyle yaşamayı tercih edenler için bu durum hoş olmasa gerek. Aynı şekilde biz de bunu dile getirebiliriz. Sözgelimi bir mirasın, bir paranın, malın mülkün, ortaklaşa bir şeylerin pay edilişinde uğradığımız haksızlıkları veya bekleyip de göremediklerimizi ifade ederiz. Bu Dolunay daha önce alınmış kredi borçları, ödenmemiş vergiler, dikkat edilmemiş hesapların gündeme gelmesidir. Ne alacağımızı vereceğimizi düşünürken, nerelerde yanlış yaptığımızı, parayı kazanma ve harcama alışkanlıklarımızı da gözden geçirelim. Kimlere güveniyoruz, kimlerle yola çıkıyoruz. Belki de yanlış seçimlerde bulunduk. Ayrıca sadece para değil, ilişkideki birlik ve bütünlüğün de ele alınması şartı. Çünkü Venüs Terazi burcuna gerileyecek. Evlilik, boşanma, iş ortaklığı gibi konulardaki sorunları veya kararlarımıza yeniden bakmak gerekiyor. Aralık ayına kadar bu konular gündemde yer alabilir. O tarih sonrası bir mirasın bölüşümü, beklenen bir paranın gelişi, yatırım ve bankalarla ilgili işler netlik kazanır. O tarihe kadar, dikkat etmemiz gereken nokta, riskli kararlardan kaçınmamızdır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda ilerleyecek. Bu bir keşif sürecidir. Gayet olumlu buluyorum. Bir yandan yeniliklere hevesli olacağız diğer yandan uygulayacağız. Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Değişimler hayatımızda faydalı şekilde gelişecek. Medya, yayıncılık konularında ihtisas görebilir, içinde yer alabiliriz. Daha çok okuyacağız, fikir sahibi olacağız ve ufkumuz genişleyecek. Eğitimden ticaret hayatına kadar geniş bir alanda hızlanma görülecek. Yolculuklar, yeni yerler görmek, tanışmak, konuşmak, iletişimde bulunmak bizi mutlu edecektir. Merkür-Yay burcu geçişinin dikkat edilmesi gereken dikkat edilmesi gereken yönleri vardır. Çabuk karar verilir hemen uygulanmak istenir. Ben, dikkatli bir gözlemde bulunmanızı doğru bilgiye ulaşmak için araştırmanızı tam emin olmadan hayati kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Koçlar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda geri hareketini sürdürecek olan Venüs, ilişki evinizde etkili olacak. Çiftler bu dönemde ilişkilerinin niteliğine göre, ya anlaşılır veya sürekli tartışırlar. İlişkisi sağlam temellere oturmuş çiftler için sorun yoktur. İlişkisinde problem olanlar ise, öncelikle birbirinizle konuşmayı denemenizde fayda var. Diyelim ki siz artık bu ilişkiyi istemiyorsunuz. Yani yüreğinizde bu aşka artık yer yok. Hayatınıza yeni bir sayfa açmak niyetindesiniz. O zaman partnerinizle bir kere olsun konuşunuz. Ancak bu konuşma sonuçlandırma anlamında değil, sadece sıkıntılarınızı dile getirme şeklinde olsun. Sorunların sizi fazlasıyla rahatsız ettiğinden ve bazı şeyleri ciddi ciddi düşünmeye başladım şeklinde olmalıdır. İlişkisi yeni başlayanların birbirini tanımaları gerekiyor. Geri hareket süresince onu izleyin ve bazı testlerden geçirin. Ne gibi tepkilerde bulunduğunu, size olan davranışlarını anlamaya çalışın. EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-13-14-18-19-22-23-27-28-31

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-8-9-15-16-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 4-5-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26 Yeniay : 22-23-24

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 8-9-10

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Yöneticiniz Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, problemli ilişkilerde özellikle her iki tarafın da, dürüst yüzleşmelerde bulunması gerekiyor. Sevgi emek ve sabır ister, karşınızdaki ile bir olabilmek için yeri geldiğinde özveri ister. Buna gönüllü değilseniz doğal olarak ilişkinin yürümesi mümkün değildir. İlişkisi yeni başlayanlar açısından bu süreç birbirinizi tanımanız için iyi bir zamandır. Benim tavsiyem, beraberlikte sizin için olmazsa olmaz diyeceğiniz kriter nedir? Bunları belirleyiniz. Birbirinize karşı dürüst olunuz. Gizli saklı hareket etmeyiniz. Bu süreç bitene kadar evlilik gibi önemli bir karar vermeyiniz. Çalışma hayatınız, sağlıkla ilgili konular, ilişkiler, iş ortaklıkları gibi meselelerin tekrar ele alınmasında, bir daha gözden geçirilmesinde yarar var.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Boğalar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek yöneticiniz Venüs süresince ilişkide, her iki kişi de, baskın olmaya çalışır. Duygular kelimelere belki dökülmez, ilişki hakkında derinden derine düşünülür. İlişkisi sağlam çiftler için bu süreç tutkulu bir cinsellik ve birlikte olmanın mutluluğudur. Sorunlu çiftler geri hareket süresinde birbirlerine duydukları sevgi ve ilişkilerinin nasıl bir temel üzerine oturduğunu saptamalılar. Geri hareket dönemlerinde akıl gayet buluşçu çalışır. Yani istenirse cevapsız soru kalmaz. Yeter ki, her iki taraf da dürüstçe yüzleşmelerde bulunsun. Eğer tarafların sevgi olgularında bir problem yok, ancak dış veya iç nedenler yüzünden birbirleriyle anlaşamıyor iseler, bu durumda soruna neden olan konu ve şartlar masaya yatırılmalıdır. Masaya yatırılan problem eğer sizden kaynaklanmıyorsa o zaman el birliği yaparak bu problemin ortadan kaldırılması gerekir. Kaldı ki, ilişki iki kişinin ortak sorumluluğu olduğuna göre halledilmeyecek hiçbir şey yoktur. Sevgi emek ve sabır ister, karşınızdaki ile bir olabilmek için yeri geldiğinde özveri ister. Buna gönüllü değilseniz doğal olarak ilişkinin yürümesi mümkün değildir. İlişkisi yeni başlayanlar açısından bu süreç birbirinizi tanımanız için iyi bir zamandır. Benim tavsiyem, beraberlikte sizin için olmazsa olmaz diyeceğiniz kriter nedir? Bunları belirleyiniz. Birbirinize karşı dürüst olunuz. Gizli saklı hareket etmeyiniz. Bu süreç bitene kadar evlilik gibi önemli bir karar vermeyiniz.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Boğalar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Bu nedenle çalışma hayatınız, sağlıkla ilgili konular, ilişkiler, iş ortaklıkları gibi meselelerin tekrar ele alınmasında, bir daha gözden geçirilmesinde yarar var. Bu Yeniayda iş şartlarına bakacağız. Hakkımız olanı alıyor muyuz, imkanlar uzun vadeli mi, bizi tatmin ediyor mu, yoksa yorucu ve bir o kadar keyifsiz mi? Sağlığımızla ilgili şikayetlerimizi aksatmadan doktora göstereceğiz. Yarım kalan işlerimizi bitireceğiz. Yeni işe girmişsek, birlikte çalıştığımız kişilerle ilişkimiz ne durumda, memnun muyuz, alışabildik mi diye analiz edeceğiz. Aslında bu Yeniay, gayet faydalı. Tamam geri hareket nedeniyle işler yavaşlıyor, istediğimiz gibi ilerlemiyor ancak yanlış, hatalı, eksik, yararsız, yararlı olan her şey göze görünüyor ve biz bunların farkına vararak önlem alıyoruz. Bir fırsatla karşılaştığımızda hemen atlamıyoruz. Enine boyuna inceliyoruz. Sağlıklı ve düzgün bir ilişki nasıl olur, partnerimizde, iş ortağımızda aradığımız kriterler nedir, bunları da gözden geçiriyoruz. Yasal haklarımızı, sosyal güvencemizi, aşk hayatımızı sorguluyor, en doğru kararı vermek için artı ve eksileriyle duruma bakıyoruz. Önümüzdeki bir aylık süreç bu açıdan çok önemli. Olumsuz düşünmek yerine, bunları tespit edeceğimiz için sevinmeliyiz.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında karşıt burcunuz Akrepte ilerleyecek Merkür, evlilik, uzun süren ilişki, bizden farklı görüşte olan kişilerle ilişkilerimiz, finansal ve ilişki anlamındaki kanuni davalar, başkalarıyla olan her türlü anlaşma ve yasal konular üzerinde yeniden duracağız. Bu kişilerle aramızdaki ilişkinin hayatımızdaki önemi üzerine düşüneceğiz. Biz ilişkilerimize nasıl yaklaşmaktayız, ortaklaşa bir hayat sürdürüyorsak, uyum ve uyumsuzluklarımız nelerdir? Veyahut bir ilişkiden neler bekliyoruz, neye göre seçimlerde bulunuyoruz? Bunlara bakmamız gereken zamandayız. Eğer beraberliğimizde problemler varsa, bu süreçte zorlanabiliriz. Karşı taraf kendi bakış açısıyla durumları ele alırken bizim buna anlayış göstermemiz zor olabilir. İster istemez bu beraberliği sorgulama ihtiyacı duyabiliriz veya partnerimiz, iş ortağımız da aynı şeklide davranabilir. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Boğalar, 15-21 Ekim haftası özel veya genel anlamıyla ilişkilerde gizlenen tutkular, başarma arzusu, keşfetme dürtüsü bir hayli yoğundur. İnsan ister istemez kiminle beraber olduğunu, kimlerle iş yaptığını, nasıl bir dünyada yaşadığını sorgular. Aynı şekilde başkaları da buna meyillidir. Venüsün geri hareketini göz önüne alırsak, ilişkimizde hem tutkular yoğun hem şüpheler baskın. Geçmiş tecrübeler bize kılavuz olabilir. Ancak yaşın yanında kuruyu da yakmayalım. İlişkimizi, iş hayatımızı, ideallerimizi gerçekçi bir şekilde ele alalım. Bu bizi hem şüphemizden arındırır hem de duruma bilinçli bakmayı sağlar. İş ortaklığı veya kiminle el sıkışıyorsak bu kişinin ne kadar güvenilir olduğunu anlamadan karar vermeyelim. Böylece yanılmamış oluruz. 22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Güneş, bir yıl sonra aynı noktaya geliyor. Bu süreç ilişkileri test ediyor. Hayata bakış açınız, beraberlikte sorunlar veya ortak noktalar belirleniyor. Dönemin nasıl geçeceği, ilişkinin niteliğine göre değişir. Kimi çiftler birbirlerinin farklı bakış açılarını çekici ve tamamlayıcı bir unsur olarak görür. Kimi çiftler içinse süreç zorlayıcıdır. Siz beyaz dersiniz, partneriniz siyah, orta bir noktada birlikte griyi keşfetmek varken, tam tersine birbiriniz üzerinde hakimiyet kurarsınız.

Sevgili Boğalar, 24 Ekim saat 19:45 burcunuzda oluşacak Dolunay, yönetici Venüsün iki geri hareketiyle örtüşüyor. Bu durum hem kişisel değer yargılarınızı hem de ilişkilerinizdeki olumlu-olumsuz yönlerin gözden geçirilmesi anlamı taşıyor. Bir test dönemi. Bu Dolunayla sınırlı kalmayıp, Aralık ayına kadar sizleri etkiliyor. Tercihleriniz, değeriniz, varlığınız, maddi-manevi güvenceniz sizin için önemli. Bu pencereden bakıyorsunuz. Tabii ki unuttuğunuz bir şey var. Peki ilişkide, iş ortaklığında ve başkalarıyla her türlü bağlantınızda siz nasıl birisiniz? Hani hep kendinizden yana düşünürken, diğerleri sizin için ne düşünecek. Bu da önemli. Venüs geri hareketi tam da bu noktada, Dolunayla örtüşünce eski sorunlar, anlaşmazlıklar, birinin diğeri üzerindeki etkisi, baskısı, değer yargıları çarpışıyor. Beraberlik güçlü ise, zaten sorun yok. Ancak değilse, pamuk ipliğine bağlıysa, maddi-manevi çıkarlar üzerine kuruluysa, sadece inatla sürdürülen bir ilişki ise, tabii ki zorluk yaratır. Burada önemli olan Aralık ayına kadar evlilik, boşanma, yasal haklar, iş ortaklığı gibi konuların yeniden ele alınmasıdır. Bu olumsuz değildir aslında. Sadece direttiğimiz, kendimize göre baktığımız her şey, bize geri yansıma yapar. Birileri de size böyle bakar. Şartları iyi anlamak gerekiyor. Bu Dolunayda yeni bir karar vermek, uygulamak doğru değil. Kendinize, ilişkinize tarafsız, inatlaşmadan bakabilmek önemli. Belki de bitmesi gerekiyor veya toparlanması lazım. Bunun el birliği, gönül birliğiyle gerçekçi analizi şarttır. Aralık sonrası netlik kazanır. İşe yaramayanlar gider, hakikaten verimli olanlar kalır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay burcu geçişinde, ortaklaşa kazançlar, mali konular, vergiler, çıkar ilişkileri, yatırımlar gibi konular üzerinde düşüneceğiz. İyi niyetin sınırlarının mutlaka gözden geçirilmesinde yarar vardır. Kredi çekmek, bir borcun altına girmeden önce iyi düşünelim. Bu geçiş, ortaklıklarla ilgili görüşmeler, iletişimde bulunma, bir araya gelmeler gibi konularda etkili olacaktır. Çok fazla açılmadan, zihnimizi doğru anlamdaki işlere yönlendirmek gereklidir. Hem finansal hem de ilişki anlamındaki paylaşımların üzerinde mutlaka düşünülmesi, abartıya kaçılmadan gerçekçi bir şekilde ele alınması gerekir. Bazen öyle iş ortaklıkları kurulur ki, her iki taraf da kendi bildiğince hareket eder, payına düşeni gözetir. Ancak bu sağlıklı bir ilişki olmaz. Bazen de yaşanan problemler sonucu ortaklıkta kriz dönemi yaşanır. Bu kriz nedeniyle taraflar birbirlerine karşı pek hoş düşünmezler. Kimi zaman da, yaşanan kriz bizi büyütücü ve geliştiricidir. Kişi bu kriz sayesinde kendini keşfeder. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Boğalar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda gerileyecek Venüs iş yerinde veya günlük hayatta insanlarla aramızda bir uyuşmazlık yaratabilir. Ortak çalışmalarda veya ekip içinde sorunlar çıkabilir. Bunlar geçmişe ait olacağı gibi bu tarih arasında da yaşanabilir. İş yerinde biriyle tanışmanız veya bazı kişilerle bir iş için bir araya gelmeniz durumunda, lütfen iyi düşününüz. Çünkü bugünlerde olan her şey, geri hareket sonrası tekrar gündeme gelecek. Bu dönemde hukukla alakalı konular, sözgelimi iş haklarınızla ilgili gözünüz açık olsun. Sağlığınıza önem verin. Aşırı çalışmak veya etrafınızla ilgili sorunlar stres yaratabilir. Ufak tefek dahi olsa, şikayetlerinizi doktora gösterin. Kendi bildiğiniz şekilde diyet yapmayın. Uzmanlara sorun. İş veya önemli kararlarınızı mutlaka gözden geçirin. Bir sorun, bir gelişme yaşanırsa, bunun geri hareket sonrası telafisi olduğunu düşünün. EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-15-16-20-21-25-26-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-10-11-18-19-31

Aşkta En Şanslı Günler : 6-7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-27-28

Yeniay : 24-25-26

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 10-11-12

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, hayatın gerçekleri ve zorluklarıyla, ilişki anlamında sınava tutulacağınız bu geri hareket tutkularınızı yoğunlaştırdığı gibi, kusursuz bir ilişki yaşamak için yapılması gerekenlerin saptanması adına da değerlidir. Eğer amaç uyum duygusu yaratmak ve ilişkideki dengeleri yerine oturtmaksa öncelikle kendi içinizde bunu oluşturmalı daha sonra partnerinizden bekleyiş içinde olmalısınız. Çünkü hala elinize batan dikenlerden şikâyet ediyorsanız, gülü doğru şekilde koklamayı öğrenmeniz gerekiyor demektir. Geri hareketler, iş hayatımızda, günlük yaşantıda, finansal konularda gözümüz açmamız gerektiğini söylüyor. Geçmiş tecrübeler göz önüne alarak, duruma bakmalıyız. Biz de aynı şekilde, başkalarını kendi çıkarlarımız için tabii ki kullanmamalıyız. Burada önemli olan, güven olgusudur. Sağlığımıza dikkat edeceğiz ve bedenimize, kendimize özen göstereceğiz.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili İkizler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerçekleşecek aşk evinizin yöneticisi Venüsün geri hareketi eski problemlerin tekrar gözden geçirilmesi yönünde olumludur. Yaşadığınız ne olursa olsun öncelikle yapılması gereken budur. Kendiniz kusursuz hissetme isteğiniz yüksek olabilir. Ancak ilişkinizde içsel manada bunu bulamıyorsanız bu geri hareket süresince yaşayacağınız sorunlar sağlığınızı bile etkiler hale gelebilir. Hayatın gerçekleri ve zorluklarıyla, ilişki anlamında sınava tutulacağınız bu geri hareket tutkularınızı yoğunlaştırdığı gibi, kusursuz bir ilişki yaşamak için yapılması gerekenlerin saptanması adına da değerlidir. Eğer amaç uyum duygusu yaratmak ve ilişkideki dengeleri yerine oturtmaksa öncelikle kendi içinizde bunu oluşturmalı daha sonra partnerinizden bekleyiş içinde olmalısınız. Çünkü hala elinize batan dikenlerden şikâyet ediyorsanız, gülü doğru şekilde koklamayı öğrenmeniz gerekiyor demektir.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili İkizler, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, yönetici Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte, aşk hayatımızla ilgili konularda tabii ki yeni bir karar vermek, uygulamak yerine olan duruma bakmak ve gözden geçirmek zorundayız. Aslında bu zorunluluk bir yerde faydalı olacak. Hayatımızda aşkın önemini ve bize olan etkilerini daha iyi anlamış olacağız. Yeniayın da desteğiyle eski bir ilişki veya yeni başlayan ilişkilerin bize olan artı ve eksilerini göreceğiz. İçimize dönerek hem kendimizi hem yaşadıklarımızı süzgeçten geçireceğiz. Öz olan kalacak. Bu Yeniay, finansal konuları da derinlikli olarak incelememizi sağlayacak. Beklentilerimizi, mevcut bütçemizi, ciddi kararlarımızı şimdi daha farklı bir açıdan ele alacağız. Belki aceleci belki de çok umutsuz düşünüyorduk. Bu Yeniay ve gerileme hareketleri, 16 Kasım sonrası olumlu ilerlememizi, yeni olanaklar ve fırsatlar yakalamamızı sağlayabilir. Şu sıralarda yaşanan düzensizlik, kararsızlık, fiziksel ve ruhsal sıkıntılarımız da şifa bulmuş, düzene kavuşmuş olur.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında çalışma hayatınızla ilgili konularda etkili olacak Merkür-Akrep burcu geçişinde nelere dikkat edeceğiz? İş ortamındaki ilişkilerin niteliği, işinizle alakalı meselelere bakış açınız, iş tercihleriniz ve şu andaki mevcut işinizle alakalı finansal konular yine önemini koruyor. İsteklerimiz karşılanmadığında, bu bizi bir hayli rahatsız edebilir. Elde ettiğimiz gelir ile emeğimiz arasındaki farklılıklar, bir hayli gözümüze batabilir. Ancak burada sektörün içinde bulunduğu durum, tecrübemiz, eğitimimiz de, tercih edilme aşamasında önem taşıyacaktır. Bu süreçte, hakkımızı yedirmeyelim. Ancak başkalarına söz hakkı vermeyi de unutmayalım. Rutin sağlık şikayetlerimiz devam ediyorsa, kesinlikle ertelenmeden bir doktora görünmek lazım. Problem ne ise araştırılmalı ve kökünden halledilmesi için mutlaka konusunda deneyimli bir uzmana gösterilmelidir. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

15-21 EKİM HAFTASI Sevgili İkizler, 15-21 Ekim haftası, başkalarının bizden beklentisini, sürekli keseri kendilerine yontmalarını işaret eder. Sanki hepsi, el birliği yapmış, ne koparırız, ne yaptırırız derdindedir. İyi niyetimizden veya mecburiyetten biz de gerekeni esirgemeyiz. Ancak kişiye, ortama ve zamana göre hareket etmenizde yarar var. Bazen olmadık insanlara büyük payeler veririz bazen de asıl vermemiz gereken kişiyi es geçeriz. Bunu yapmayalım. Venüs geri hareketi arka planda gayet etkili. Bu da iş hayatımızda, günlük yaşantıda, finansal konularda gözümüz açmamız gerektiğini söylüyor. Geçmiş tecrübeler göz önüne alarak, duruma bakmalıyız. Biz de aynı şekilde, başkalarını kendi çıkarlarımız için tabii ki kullanmamalıyız. Burada önemli olan, güven olgusudur. Sağlığımıza dikkat edeceğiz ve bedenimize, kendimize özen göstereceğiz. 22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında çalışma evinizde ilerlemesini sürdürecek Güneş-Akrep burcu seyri, liderlik yönünüzü besler. Hırslı çalışırsınız. Her şeyi derinlemesine gözden geçirirsiniz. Sezgileriniz güçlenir. Çıkarlarınızı kollamayı bilirsiniz. Yalnız şunu belirteyim. Bu tarihler arasında hangi alanda ve hangi hedef üzerinde ilerlemek istiyorsanız enerinizi oraya yönlendirin. O zaman daha sağlıklı, verimli, üretken ve başarılı olursunuz. Gerekli olanlarla olmayanları hayatınızda belirleme zamanıdır.

Sevgili İkizler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, iki ayrı burçta gerileyen Venüsle örtüşüyor. Bizim kendimize olan güven duygumuzu, gücümüzü, hayata bakış açımızı, hislerimizi, bizi nelerin ayakta tuttuğunu, fiziksel ve ruhsal anlamda test ediyor. Bir içe yöneliş hali bu. İnsanın arzuları ve değer verdiği her şeyle alakalı yüzleşmesi. Fakat bu yüzleşmede zayıf yanları da ortaya çıkıyor. Ne kadar güvendeyim, ne kadar sağlıklıyım, başarılı mıyım, neye sahibim, nelere ihtiyacım var diye düşünüyor. Ve bunlara verdiği samimi cevap önemli. Çünkü sağlığımız risk altında ise, tedavi olmamız gerekiyor. Çalışmıyorsak, bir nedenle geri çekilmişsek, şimdi neler yapmalıyız bunları tespit etmek şart gözüküyor. Sürekli maddi-manevi güvence peşinde koşmuşsak, başkalarının hayatımızdaki yerini anlamak gerekiyor. Çünkü hiçbir şey artı ve eksileriyle ele alınmadan anlaşılmaz. Bu Dolunay iş, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvence, haklarımız ve tabii ki zorunda olduğumuz durumların yeniden ele alınmasını sağlıyor. Bu Aralık ayına kadar devam edecek bir temizlik, düzenleme, yeniden işler hale getirme, gereksizlerin ayıklanması, projeler üzerinde çalışılması yönünde önem taşıyor. Kendimizi bileceğiz ancak başkalarının hayatımızdaki yerini de es geçmeyeceğiz. Sağlığımıza önem vereceğiz, yarım kalan işleri bitireceğiz. İyileştirici, olumlu yönde dönüştürücü, vicdani ve hukuki anlamda belirleyici, güç kazandırıcı olanı önemseyeceğiz. Problemin üstünü kapatmayacağız. Bilakis temizlemek için gayret edeceğiz.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde, bir iş ortaklığı kurulacaksa, her bir noktanın iyice konuşulmasında yarar var. Sözleşme şarttır. İlişkiler açısından gayet önemli olan bu geçiş, partneriniz, rakipleriniz veya sizinle bir şekilde bağlantısı olan insanlarla aranızdaki farklılık ve benzerlikler gözden geçirilmesi yönünde kıymetlidir. Çiftlerin birbirine karşı abartılı şekilde konuşması, kendi bildiklerini dayatmaya çalışması sonucunda sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Özgürce konuşan taraf, diğerinin ilişkideki rolünü umursamayabilir. Olgun davranmayan partner veya iş ortağına karşı anlayış göstermeniz zorlaşır. Oysaki bu süreçte, öncelikle birbirinizi dinlemeniz, anlamanız çok önemlidir. Farklı düşünüyor olsanız bile, ortak bir nokta üzerinde buluşabilirsiniz. Hiç kimse, aynı düşünmek zorunda değildir. Fakat ilişki bir yaşam ortaklığı olduğuna göre, kavga-eleştiri-abartı-baskı gibi olguların da sizlere bir faydası yoktur. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili İkizler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda gerileyecek Venüs en başta iki konuyu öncelikli olarak düşünmemizi sağlıyor. Biri aşk, diğeri aşkın meyvesi çocuklar. Tabii ki sadece bununla sınırlı değil. Sanatsal ilişkiler, faaliyetler ve hayatın güzelliklerini yaşama ve elde etme isteğimiz de yoğun olacak. Şimdi son derece kıymetli bir eser, ürün, çalışma ortaya çıkabilir. Geri hareket, hedefe giden yol üzerinde bir moladır. Neler eksik, neler tamamlanmalı ve nasıl yola devam edip hedefe varılmalı diye kendi kendimize düşünürüz. Karşınıza özel biri çıkarsa, gözlemleyin. Ilımlı nazik bir şekilde yanaşmak, onu tarafsız bir bakış açısı altında inceden inceye algılamaya çalışmak en doğrusu. Çocuklarınızla ilişkiniz de bu dönemin etkili konuları arasında yer alıyor. Onlarla vakit geçirmek, sorunları üzerinde konuşmak, uyumlu bir anne-baba modeli çizebilmek için evladınızla yakınlaşmanız önemli. Ne kendinizden fedakarlıkta bulunarak onların yanlışlarına göz yumun ne de umursamaz davranarak tepkilerine maruz kalın.

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-18-19-22-23-27-28-31

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-20-21

Aşkta En Şanslı Günler : 8-9

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-29-30 Yeniay : 1-26-27-28-29

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 12-13-14

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında ilişkinizde mevcut durumu ve geçmişi gözden geçiriniz. Bu dönemde hayatınıza girecek kişiyi iyi tanıyınız. Geçmişteki acı tecrübelerinizi, hayatınızda olan kişiye veya karşınıza çıkacak insana negatif yönde yansıtmayın. Önyargılı ve peşin hükümlü olmayınız. Sorunlu bir ilişkiniz varsa geri hareket döneminde ortaklaşa düşünün. Birbirinizle yüzleşin. Çocuk sahibi olmak veya çocuklarınızın geleceğiyle ilgili planlarınızı da aynı şekilde gözden geçirin. Venüs geri hareketi bize değerlerimizi neye göre dayandırdığımızı soruyor. Bizim dikkatimizi dışarıdan içe yönelterek aşkın ve hayatın anlamını, çocuklarımıza, eşimize, sevgilimize olan davranışlarımızı, sevgiyi ifade ediş biçimimizi test ediyor. Evinizi yenilemek, satın almak, kiralamak gibi işlerimizi de incelememiz gerekiyor. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Miras nedeniyle hukuksal anlamdaki paylaşımlar gözden geçirilir. Eğer ailede sorunlar varsa, el birliğinde bulunmak vaktidir. Bir şeyler ılımlı, nazik, paylaşımcı bir ruhla ele alınırsa pekala çözülebilir.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Yengeçler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında etkili olacak Venüsün geri hareketi aşk evinizde gerçekleşeceği için sizleri oldukça yakından ilgilendirmekte. Cinsel çekiciliğinizin, paylaşımların öne çıktığı bu süreçte, eğer geri hareket olmasa belki de farkında olmadığımız sorunlarla yaşamaya devam edecektiniz. Ancak Venüs bizi uyarıyor. Tutkularınızı, yaşadığınız ilişkiyi ve geçmişi gözden geçirmenizi istiyor. Bu devrede hayatınıza girecek kişiyi iyi tanıyınız. Geçmişteki acı tecrübelerinizi, hayatınızda olan kişiye veya karşınıza çıkacak insana negatif yönde yansıtmayın. Önyargılı ve peşin hükümlü olmayınız. Sorunlu bir ilişkiniz varsa geri hareket döneminde sen veya ben demeden sorunlar üzerinde ortaklaşa düşünün. Birbirinizle yüzleşiniz. Kişiyi nasıl bilirsin, kendim gibi demişler. Çocuklarınıza olan ilginizin yoğunlaşacağı bu süreçte, takıntılı davranmayın. Sağlık, eğitim veya diğer konulardaki sorunları tedavi için iyi bir süreç olduğunu söyleyeyim. Çocuk sahibi olmak isteyenler için, geri hareket dönemi tıbbi kontrollerin yapıldığı, her türlü araştırmanın etkili olduğu bir zamandır. Bunları yaptırmanızda yarar var.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Yengeçler, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte ailemiz, evlilik, çocuklar, aşk hayatımız, geleceğe dönük kararlarımızı ele alacağız. Yeniayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta gerilediği için, geçmişe dönük meseleler tekrar önümüze gelebilir. Biz bunlarla ilgilenmek durumunda kalırız. Mevcut duruma bir bakarız. Eksiklerimizi, yapacaklarımızı kendi içimizde bir süzgeçten geçiririz. Evlenmeyi düşünüyorsak partnerimizi, yaşayacağımız yeri, aile yapımızı gözden geçiririz. Bir ev almayı, bir yere taşınmayı planlamışsak, şimdi tekrar bu kararı her yönüyle inceleriz. Aslında geri hareketle örtüşen Yeniaylar, yeni kararların uygulanmasına engel koysa da, gayet faydalıdır. Sizi bir yanlıştan koruyabilir. Önceden fark etmediğiniz, belki acele veya pasif kaldığınız noktaların aydınlanmasını sağlar. Çocuk sahibi olmak veya çocuklarınızın geleceğiyle ilgili planlara farklı bir açıdan bakılır. Bu gözden geçirişler, önümüzdeki Kasım ayının ortasında Venüsün tekrar düz seyre geçmesiyle bir saat gibi işlemeye başlar. Arzu edilen adımlar atılır. O zaman şimdi sakin olalım, aceleye getirmeyelim, yavaşlamayı da hayrımıza görelim.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Aşk hayatımız, çocuk sahibi olma veya çocuğumuzla ilgili konular yine önemini koruyacak. Düşüncelerimizi çoğu zaman dışa karşı, gizleme gereği duyabiliriz. Bu üzülmemek veya tanımadığımız kişilere karşı bir güvenlik önlemidir. Gayet yararlı buluyorum. Bu süreçte aşk hayatımızla ilgili sorunları mutlaka gerçekçi bir şekilde ele almak gerekir. Denetimde bulunmak, her şeyin bizim istediğimiz şekilde olması için ısrar etmek bu süreçte sakıncalıdır. Bu süreçte canımızı sıkan mevzular olduğunda, sözlerimize dikkat edelim. Bazen elde olmadan sarf edilen sözler, sonradan pişmanlık yaratabilir. Problemleri çözmenin yolu, onlara neden olan şartları, noktaları gözden geçirmekle mümkündür. Bunları tedavi etmek lazım, yoksa kendi kendimizi üzebiliriz Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Yengeçler, 15-21 Ekim haftası ilişkilerde özellikle sahiplenicilik olgusu bir hayli etkilidir. Sevgilimizi, eşimizi, çocuklarımızı veya karşımıza çıkabilecek kişileri etkilemeye çalışırız. Bizi beğenmelerini, başarılı bulmalarını, onaylamalarını bekleriz. Bazen bu istek öylesine yoğundur ki, geçmişte yaşanmış ancak istemediğimiz şekilde sona ermiş bir kişiyi hatırlarız. Harcanan zamana acırız. Hırslanırız. Kimi olaylarda fazlasıyla takıntılı davranabiliriz. Ne demek istiyor, ne söyledi, ne yapıyor diye şüpheye düşeriz. Bu haftaki görünümler Venüsün geri hareketini de göz önüne alınca, ilişkilerde dikkatli olmalı, gözlemde kalmalı, tam emin olmadan karar verilmemelidir. Ne yaşamıştık, ne yaşıyoruz bütün bunlara gerçekçi bakmalıyız. 22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Güneş-Akrep burcunda seyrine başladığında aşkta güç, kararlılık, kazanma hırsı, derin kavrayış ve anlayış yükselir. Belli bir amacınız varsa ona ulaşmak için yeniliklerde bulunmanız mümkündür. Sizi motive edecek bir aşk kapınızı çalabilir. İlişkilerinizde kendi gücünüzü gösterebileceğiniz ve karşınızdaki kişi üzerinde güzel etkiler bırakabileceğiniz bir dönemdir. İlişkisinde sorun olanlar bunu samimi ve gerçekçi bir şekilde dile getirmeliler.

Sevgili Yengeçler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta gerilediği için, aslında sadece bugünle sınırlı değil, Aralık ayına kadar dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bugün, yaşadığımız toplum, görüştüğümüz insanlar, hedeflerimiz, gitmek istediğimiz yol, varmak istediğimiz sonuçları dışarıya göre belirliyoruz. Ne kadar başarılıysak o kadar güvendeyiz. Ne kadar kazanırsak o kadar güçlüyüz. Peki böyle değilsek mutsuz mu olacağız. Venüs geri hareketi bize değerlerimizi neye göre dayandırdığımızı soruyor. Bizim dikkatimizi dışarıdan içe yönelterek aşkın ve hayatın anlamını, çocuklarımıza, eşimize, sevgilimize olan davranışlarımızı, sevgiyi ifade ediş biçimimizi test ediyor. Belki de sadece birilerini mutlu etmek adına yaşıyoruz veya sadece gücümüzü göstermekten hoşlanıyoruz. Aşırı tutkularımız, bizi hapsediyor olabilir mi? Veya başkalarını sıkboğaz ediyor olabilir miyiz? Bize göre olan doğrular, başkalarına göre doğru mu? Bunlara bakmak lazım. Değerlerimizi gözden geçirmek, yeniden ele almak vaktidir. Belki bu bir ilişkinin, daha önce yaşanmış beraberliğin, çocuk sahibi olmanın, çocuklarımızla ilişkimizin ve hayatın anlamının sorgulanmasıdır. Belki de bu sorgulanma, inatla sürdürdüğümüz aslında bizi hiç de tatmin etmeyen kendimize veya başkalarına ait durumları sağlam bir temele oturtma yönünde yararlı olacaktır. Kim bilir belki de, dışarıda aradığımız güvence, aslında kendi içimizdedir. Bunu keşfetmek bizi gerçek doyuma ulaştırabilir.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda düz seyirle ilerleyecek. Çalışma hayatında dağılmadan, işlerinize odaklanmalısınız. Bilgilenmeli, okumalı, keşfetmelisiniz. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmemelisiniz. Beceri ve yeteneklerinize göre işler tercih etmelisiniz. Her işte olasılıkları hesaba katmalı, öyle karar vermelisiniz. Doğru bilgiye ulaşmaya çalışmalısınız. Ne de olsa bilgi korkuyu yenecektir. Karşımıza çıkan teklifleri artı ve eksi yönlerden değerlendirmekte fayda vardır. Bu geçiş, çalışma hayatımızla ilgili konularda strese yol açabilir. Normal zamanlarda zaten yoğun bir iş gündeminiz varsa, şimdi iki misli artabilir. Bir yandan rutin işleriniz, diğer taraftan üzerinize yüklenen işler derken, hakikaten yorgunluk bir hayli artabilir. Sorunlarla uğraşmanız, tabii ki sağlığınızı da ihmal etmemeniz, beslenmenize dikkat etmeniz, şikayetleriniz varsa mutlaka üzerinde durmanız gerekir. Bir yandan akıllıca ilerlemeye çalışacaksınız. Yaşamınızı tehdit edebilecek büyük sorunlar oluşturmayan bu dönem, geçici ancak bir hayli yorucudur. Sözgelimi psikolojik sorunlar, sizi hassaslaştıran problemler, çözmeye uğraştığınız halde yorucu olan meseleler, bu süreçte gerginliğe neden olabilir Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Yengeçler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda geri hareketini sürdürecek Venüs süresince, ailemizle ilişkimiz, evimizle ilgili düşündüğümüz her şey tekrar gözden geçirilmeli. Yenilikleri uygulamak yerine, üzerinde analiz yapmak, sonrasında doğru girişimlerin işaretçisi olur. Sözgelimi evinizi yenilemek, satın almak, kiralamak gibi. Bunları incelememiz gerekiyor. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Miras nedeniyle hukuksal anlamdaki paylaşımlar gözden geçirilir. Eğer ailede sorunlar varsa, el birliğinde bulunmak vaktidir. Bir şeyler ılımlı, nazik, paylaşımcı bir ruhla ele alınırsa pekala çözülebilir. EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-10-11-20-21-25-26-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-22-23

Aşkta En Şanslı Günler : 10-11

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5-31 Yeniay : 1-2-3-4-29-30-31

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 14-15-16-17

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında iş hayatındaki problemler de evin içinde rahatsızlık verici olabilir. Sabırlı olmak son derece önemlidir. Her şey istediğiniz anda istediğiniz şekilde gelişmeyebilir. Siz rutin işlerinizi düzenli yapın. Yeni bir iş düşünüyorsanız, şartlarına iyi bakın. Benim geri hareketle ilgili tavsiyem, ailevi ilişkilerinizden başlamak üzere gerçekçi bir şekilde ele almanız, rastgele kararlardan uzak durmanızdır. Bu dönemde önemli olan, çevrenizle olan uyumunuzu, sosyal yaşamınızı gözden geçirmek ancak ilişkilerinizde denge ve eşitliği muhafaza etmektir. Venüs gerilediği için, mesafeli olursunuz. Geri hareket sonrası bunlar kendiliğinden düzelir. Sizler plan ve projelerinizi tekrar gözden geçiriniz. Düşünülen iş hakkında bilgi sahibi olmalı veya önünüze çıkan teklife ne kadar hazırlıklı olduğunuzu sorgulamalısınız.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Aslanlar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında tarihinde etkili olacak Venüs geri hareket süresince, mesleki durumu, toplumsal ilişkilerinizi, işe dönük araştırmaları, gelecekten beklentilerinizi bir düşünün. İş hayatında kurallar acımasızdır. Yani oyunu kuralına göre oynamıyorsanız sorun çıkacak demektir. Kuşku ve kuruntular kimi zaman iş verimliliğinizin önünde duvar oluşturabilir. Aile yaşamınızdaki en ufak bir sorun işe aksederken, iş hayatındaki problemler de evin içinde rahatsızlık verici olabilir. Sabırlı olmak son derece önemlidir. Her şey istediğiniz anda istediğiniz şekilde gelişmeyebilir. Siz rutin işlerinizi düzenli yapın. Yeni bir iş düşünüyorsanız, şartlarına iyi bakın. Benim geri hareketle ilgili tavsiyem, ailevi ilişkilerinizden başlamak üzere gerçekçi bir şekilde ele almanız, rastgele kararlardan uzak durmanızdır.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Aslanlar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık dönemde yakınlarımızla ilişkimiz, girişim ve planlarımız, çalışma hayatımız ve ailemizle ilgili konuları tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak. Yeniayın yöneticisi Venüs gerilediği için, şu sıralarda arzu ettiğiniz gibi ilerlemiyor, bundan dolayı sıkılıyorsunuz. Fakat bu yavaşlamayı olumsuz görmeyiniz. Bilakis, daha önce fark etmediğiniz, belki de önemli bulmadığınız noktaları görme fırsatı yakalarsınız. Bunlar doğru bir çözüm ve karar için faydalı olabilir. Sözgelimi başka bir yere taşınmayı, yeni bir çevrede yaşamayı düşünüyordunuz. Şimdi tekrar bir bakalım. Ne derece doğru olur veya başka seçenekler var mıdır? Bunları araştıralım. Bu Yeniay bize derinlikli düşünmenin, zorlama ve inatlaşmaların aile ilişkilerinde, kardeşinizle ilgili mevzularda önemini vurguluyor. Yanlış anlamalar bu dönemde bir hayli yoğun olabilir. En ufak bir mesele içinden çıkılmaz hale gelir. Şimdi etrafı gözlemleme, duruma bakma vaktidir. İş girişimleri ve işe başlama, iş yerinizin değişimi, başka bir yere yerleşme konuları da yine aynı şekilde incelenir. Öyle bir gelişme olur ki, şu anda sizi düşündüren mevzular kendiliğinden çözülür. Onun için sakin olunuz, keskin kararlar vermeyiniz. Bırakın su aksın, yolunu bulsun.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Merkür, aile hayatı ve evinizle alakalı evi konularda, yerleşim alanıyla ilgili mali konuların yine önemli olduğunu işaret ediyor. Eğer ailede bir sorun yaşanıyorsa bu dönemde Aslanlar, düşüncelerini, hislerini pek belli etmezler. İçe yönelerek muhasebede bulunurlar. Güçlü olmak, kontrolü elde tutmak arzunuz ön plandadır. Eğer üzerinizde baskı uygulayan bir eş, anne-baba-kardeş-evlat varsa bu kişilerle aranızda inatlaşmalar devam edebilir. Oysaki her türlü paylaşımın, meselenin mutlaka birlikte ele alınması gereken zamandır. Akıllıca hareket etmek ve ileriye dönük düşünmek gerekiyor. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz. 15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Aslanlar, 15-21 Ekim haftası ailemiz-ilişkimiz-sağlığımız-finansal konularda şüpheci düşünmeye neden olur. Venüsün geri hareketini de hesaba katınca ister istemez, armudun sapı, üzümün çöpü derdindeyiz. Zihnimizi bu türden olumsuza odaklamak yerine, meseleleri kendi içimizde tekrar derinlemesine ele alsak belki de önceden farkına varmadığımız gerçeklere ulaşırız. Bunlar hayrımıza da olabilir. Maddi-manevi anlamda ailenin hayatımızdaki yerini, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu düşünerek, olan bitenleri gözden geçireceğiz. Ancak şunu biliniz ki, şu günlerde yaşanan gelişmeler daha sonra netlik kazanacak. Onun için bu hafta önemli kararlar vermeyiniz.

22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek Güneş eviniz-ailenizle ilgili konularda iç gözlemde bulunma süreci anlamı taşır. Çocukluğunuzda sizi etkileyen ve ailenizle olan ilişkilerinizden kaynaklanan tüm geçmişinizi tekrar gözden geçireceksiniz. Hangi olayların etkisi altındasınız. İçinden bir türlü çıkamadığınız ne gibi sıkıntılarınız var. Gerçekten mutlu musunuz? Yaşamınızı yeniden yönlendirmek adına hangi güçlü mücadeleyi vermek zorundasınız. İşte bu ve buna benzer soruların tekrar gözden geçirildiği zamandayız. Sevgili Aslanlar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyada bilinen özelliklerimiz, işimiz, gücümüz ile iç dünyamızdaki biz arasındaki çelişkiyi yüzeye çıkarabilir. İki yönlü yansımaya sahip bir Dolunay yaşayacağız. Çünkü Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Bizi bir yanıyla içe yönelterek özelimizi gözden geçirtiyor. Diğer taraftan, görev ve sorumluluklarımızı, değer yargılarımızı, başkalarıyla bağlantımızı sorgulatıyor. Tabii ki günümüz dünyasında, başarı olgusu, kazanılan para ve sahibi olduğumuz güce bağlanıyor. Kısıtlı, verimsiz, yetersiz bir işte çalışıyorsak hayattan keyif almamız mümkün mü? Ailemizle sorunlarımız varsa ve mutsuzsak başarılı olmamız mümkün mü? Bunları düşüneceğiz. Dolunay hem içerden hem dışarıdan bir yüzleşme hali. Geçmişimiz, yaşadıklarımız, aile bağlarımız, bizi bir arada tutan veya bir türlü tutmayan sorunlarımız, bunların ele alınması gerekiyor. Sosyal hayattaki kartvizit ne kadar güçlü olursa olsun, özelimizde bir şeyler bizi yoruyorsa, bunlara bakacağız. Kararlarımızı gözden geçireceğiz. Ailemiz veya iş hayatımızla ilgili davalar veya yatırımlarımız, miras gibi paraya dayalı tüm işlerimiz, geçmişimiz ve geleceğimizle ilgili konular problemler, üstü kapatılmış sorunlar tekrar karşımıza çıkabilir. Bunların yenilenmesi, pürüzlerin giderilmesi, temizlenmesi, çözüme kavuşturulması Aralık ayına kadar bizi meşgul edecektir. Ondan sonra netlik kazanır ve doğru bir karar verilir.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Sürpriz yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda hayatınıza dahil olan bir kişi veya bir gelişme sizi canlandırır. Hevesli olacaksınız. Tabii ki gerektiğinde olasılık hesabı da yapacağız. Fikirlerimiz, bakış açımız, inanç ve prensiplerimiz, aşk hayatımızla ilgili konularda bir hayli etkili olacak. Ayrıca dış dünya ile olan temaslarımızda biz neyi hedefliyor ve neye inanıyorsak ona göre kararlar vermek isteyeceğiz. Birilerine göre değil kendimize göre hayatı ele alacak ve ifade edeceğiz. Her konuda mutlaka bir söz edecek, başkalarıyla bu bilgileri paylaşacak fakat birileri yanlış bulduğunda içerleyeceğiz. Bilgimiz yetersizse, tecrübemiz kafi değilse, bir de kendimize güvenimiz çok ileri derecede ise öğrenmeye çalışmalı, ben biliyorum dememeli, eksiklerimizin de farkında olmalıyız. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Aslanlar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs; yakın çevrenizle olan irtibatınız ve iletişim konularında etkili olmaya başlayacak. Burada dikkat edeceğiniz husus, çevrenizle olan uyumunuzu, sosyal yaşamınızı gözden geçirmek ancak ilişkilerinizde denge ve eşitliği muhafaza etmek. Venüs geri harekette old

uğu için belli bir mesafe koymanız ve yüzeysel davranmanız söz konusu olabilir. Bu durumlar daha sonra kendiliğinden düzelir. Geri hareket süresince, plan ve projelerinizi tekrar gözden geçiriniz. Düşünülen iş hakkında bilgi sahibi olmalı veya önünüze çıkan teklife ne kadar hazırlıklı olduğunuzu sorgulamalısınız. Eğer değişime hazır değilseniz, tecrübeniz yeterli değilse, hayalci davranmayın. Görüşmede hemen söz vermeyiniz. Yakın çevrenizle ortaklaşa bir iş düşünüyorsanız bu işin artı ve eksilerini lütfen iyice gözden geçiriniz. İşinizle alakalı eğitim dereceniz ve tecrübenize göre seçimlerinizi gözden geçiriniz. EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-13-14-22-23-27-28-31

Zayıf Enerjili Günler : 10-11-18-19-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7 Yeniay : 4-5-6-31

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 17-18-19

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında yakın çevrenizle başta olmak üzere, partnerinizle aranızdaki iletişimi gözden geçirmeniz, hangi mevzularda birbirinizi anlamakta zorluk çekiyorsunuz bunları ele almanız gayet faydalıdır. Hatasız, önyargısız bir şekilde birbirinize yaklaşmaya çalışmanız, hoşgörülü ve sağduyulu davranmanız şarttır. Geri hareket süresince fikirlerinizi zorla kabul ettirmeye çalışmak yanlış olacağı gibi, üçüncü şahıslar yüzünden tartışmak veya ilişkinizi yokuşa sürmek kesinlikle yanlıştır. Bu dönem bize, bütçenin ayarını bil diyor. Çünkü lüks alışverişler, aklınıza esen alımlar vakti değildir. Bu ister evlilik, iş ortaklığı veya yatırım anlamında olsun, bu dönemde hesabımızı bilmemiz lazım. Güzellik, bakım, estetikle ilgili düşünülen harcamalar, rutin yaptığınız alışverişlerse tabii ki sorun çıkartmaz. Ancak farklı bir şey düşünüyorsanız, geri hareketin bitmesini bekleyiniz. Bu süreçte güzel sanatlar, hukuk, işbirliği, arabuluculuk gibi mesleklerden ek gelir kazanç fırsatları gelebilir. Bunlarda deneyim sahibi iseniz tabii ki kabul edilir. Ancak geri hareket sona erene kadar, işin getirisi götürüsü netleşmez.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Başaklar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda geri hareketini sürdürecek olan Venüs, yakın çevrenizle başta olmak üzere, partnerinizle aranızdaki iletişimi gözden geçirmeniz, gündelik hayatın içinde hangi konularda anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz, hangi mevzularda birbirinizi anlamakta zorluk çekiyorsunuz bunları ele almanız gayet faydalıdır. Hatasız, önyargısız bir şekilde birbirinize yaklaşmaya çalışmanız, hoşgörülü ve sağduyulu davranmanız şarttır. Geri hareket süresince fikirlerinizi zorla kabul ettirmeye çalışmak yanlış olacağı gibi, üçüncü şahıslar yüzünden tartışmak veya ilişkinizi yokuşa sürmek kesinlikle yanlıştır. Bu süreçte karşınıza çıkabilecek yeni bir kişi veya eskiyle alakalı mevzularda temkinli hareket etmeli, kıskançlık, nefret ve kin gibi duygulardan uzak durmaya çalışmalısınız. İletişimi bozabilecek, yanlış anlaşılmalara neden olabilecek tarzda konuşmamaya özen gösteriniz. Aranızdaki sorunları başkalarıyla konuşmak yerine önce kendi içinizde daha sonra birlikte ele almak çok daha faydalıdır. Geri hareket süresince eski konular gündeme gelebilir, eski bir ilişki yeniden canlanabilir, bazı beklenmedik sürprizler oluşabilir. Birbirinizin üzerinde güç ve kontrol kurmaya dönük bir iletişim meydana gelebilir. Dikkat etmeniz gereken noktaların başında yeni bir ilişkide temkinli olmak, problemleri büyütmemek, ani kararlar vermemektir.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Başaklar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, kazanç anlamındaki girişim ve planların, eğitimden iş hayatına kadar düşünülen her türlü yenilik kararlarının gözden geçirilmesini sağlayacak. Neden bu gözden geçirmeye ihtiyaç var? Çünkü bu yeniayın yöneticisi Venüs, iki ayrı burçta geriliyor. Sizler için bu yeniden bakmak ve yeni yollar, formüller, çözümler bulmak yönünde olumludur. Yeniay zaten kendi içinde bir karar sürecidir. Şimdi geri hareketlerle bu karar süreci uzuyor. Böylece yanlıştan korunmuş, en doğruyu bulmuş olacaksınız. Tabii ki biraz durgunluk, elinizdekine göre ihtiyaçları almak, deyim yerindeyse yorgana göre bacağınızı uzatmak vaktidir. Bu sizi rahatsız etmesin. Bazen hayat bir mola süreci tanır bize. Daha önce fark etmediğimiz noktaları aydınlatır ve görmemizi sağlar. Bu Yeniay da aynen bu şekilde finansal konulara açıklık getiriyor. Yapılacak işler, atılacak adımlar doğru mudur yoksa daha farklı bir yol izlenmeli midir bunları tespit edeceğiz. Sakin olalım, ekonomik düşünelim, gereksiz harcamalardan kaçınalım. Kasım ortasına bir gelelim dostlarım. Aceleyle karar vermeyelim.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda ilerleyecek. Yakın çevremizle olan ilişkilerimiz, eğitim ve iş hayatımız, kariyer yaşantımız ve toplum içindeki yerimizle alakalı her durumu yine derinlikli bir şekilde gözden geçireceğiz. İşimizde güçlü olmak, girişimlerimizde başarılı olmak, birilerinin önüne geçmek, güçlü olmak arzusu ön planda olacaktır. Zihin gayet keskin, hızlı ve güçlü çalıştığı için, görünenle, sahip olunanla yetinmek kolay değildir. Bazen sözlerimiz bir iğne gibi batıcı olabilir. Ancak bu dostluğundan, size olan davranışlarından arkadan dolap çevirdiğini düşündüğünüz kişilere yöneliktir. Ser verip sır vermezsiniz. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz. 15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Başaklar, 15-21 Ekim haftasındaki girişimler, zamanla yerli yerine oturacaktır. Size söylenenleri çok iyi not alınız. Özellikle yeni bir iş veya gelişmeyle karşılaşırsanız mutlaka derinlikli analiz ediniz. Çünkü Venüsün geri hareketi arka planda etkisini sürdürüyor. Evet bir şeyler duyuyoruz, şahit oluyoruz ama işin aslı astarını iyice öğrenmek lazım. Hatta öğrensek bile, bu değişebilir. İlişkilerde her iki tarafın da güven olgusunu mutlaka önemsemesi gerekir. Tutkular yoğun, arzular bir o kadar yüksek fakat bu bizi yanıltmasın. Şüpheye de düşürmesin. Sadece tedbirli ve gerçekçi şekilde etrafımızı gözlemleyelim. Riskli işlerden uzak duralım.

22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek olan Güneş genel olarak, yakın çevrenizle olan ilişkinizi düzenlemek, bencil davranmamak, paylaşımda bulunmak ve fırsatlardan yararlanmaktır. Bu dönemde güçlü görünmek ve kendinizi kanıtlamak istersiniz. Emin olmadığınız bir şeyden daha fazla şüphelenirsiniz. Ancak kontrolünüz gayet yerinde olacaktır. Sizi yanıltabilecek veya yolunuzdan çevirebilecek bir güç yok. Yolculuklar önemli hale gelecek, iletişimde dikkatlisiniz. Sahip olduğunuz her şeyin kıymetini bileceksiniz. Sevgili Başaklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, yönetici Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Yeni bir yere yerleştiysek uyum süreci biraz zaman alabilir. Uzun süredir yaşadığımız bir yerden ayrılmayı düşünüyorsak, bunun maddi açıdan analizi iyi yapılmalıdır. Şu anda belirsizlikler gayet doğaldır. Aralık ayına kadar neyin neden yapmak istediğimizi, gerekçeleri, zorunlulukları, özel veya iş anlamında ele almalıyız. Hani adım atmışsak bile, bir şans tanımalıyız. Çünkü her şey değişebilir. Hoşumuza gitmeyen bir şey, daha sonra mutlu edebilir. Yasal bir dava, evlilik yoluyla yer değiştirme, tayin, terfi gibi konulara ait evrak ve belgeler eksik olabilir. Bunların halledilmesi gerekebilir. Ayrıca yakınlarımızla ilişkimiz, çevremizle bağımız sorgulanıyor. Bir yerde mecburen yaşıyor olabiliriz veya mevcut işimiz bizi tatmin etmiyorsa yeni bir arayış içinde olabiliriz. Bizim şu anda vereceğimiz yeni bir karar yanlış olabilir. Bir şeyleri yenilemek istiyorsak, önce sorun çıkartan meseleleri, eskiye ati konuları halletmek lazım. Biz geçmişe takılırsak yeniye nasıl yer açacağız. Kendi doğrularımızı dayatırken, inatla savunurken, başkalarıyla sağlıklı bir ilişki nasıl kuracağız. Bize dayatılan bir fikri sorgusuz sualsiz kabul eden biriysek, hakkımızı nasıl koruyacağız. Bunlar önemli. Bir sorun var ve biz bundan kaçıyorsak, nereye kadar gidebileceğiz. İnandığımız bir davaya sahip çıkmazsak, kimlerin oyuncağı olacağız. İşte bu dengesizlikleri düzene kavuşturmak gerekiyor. O zaman huzura ulaşabiliriz.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Ev satın almak konusunda birkaç kez düşünün. Mali anlamda ödemelere ve gücünüze göre tüm planlarınızı gözden geçirin. Hesap kitap yapın, dağılmayın. Bir ofis açmayı mı düşünüyorsunuz. Bunu kredi alarak mı yapacaksınız. İyi düşünün. Gurbette misiniz, yurdunuza mı dönmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa orada yerleşmeyi mi? Şartlarınızı gözden geçiriniz. Proje, tasarım, elle yapılan tüm çalışmalar bu dönemde ofis veya ev içinde yoğun olacaktır. Ailede, doğru iletişimin, dürüst ve mantıklı konuşmaların önemi büyük. Bir karar alınacaksa, mutlaka iyi etüt yapılmalıdır. Bu geçiş Zihnimizin fazlasıyla çalışmasına neden olur. Mükemmeli isteyen biz, daha fazla derinlikli düşünmeye, her durumu duyarlı bir şekilde incelemeye, çok fazla okumaya, çok fazla öğrenmeye çalışırız. Ancak bunun sınırını bilmezsek, dağılırız, dalgınlaşırız, çabuk unuturuz, stres yükleniriz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Başaklar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Venüs Terazi burcuna gerileyecek. Bize, bütçenin ayarını bil diyor. Çünkü lüks alışverişler, aklınıza esen alımlar vakti değildir. Bu ister evlilik, iş ortaklığı veya yatırım anlamında olsun, bu dönemde hesabımızı bilmemiz lazım. Güzellik, bakım, estetikle ilgili düşünülen harcamalar, rutin yaptığınız alışverişlerse tabii ki sorun çıkartmaz. Ancak farklı bir şey düşünüyorsanız, geri hareketin bitmesini bekleyiniz. Bu süreçte güzel sanatlar, hukuk, işbirliği, arabuluculuk gibi mesleklerden ek gelir kazanç fırsatları gelebilir. Bunlarda deneyim sahibi iseniz tabii ki kabul edilir. Ancak geri hareket sona erene kadar, işin getirisi götürüsü netleşmez. Güven unsurunu lütfen her işte gözetiniz. Çünkü dünyanın bin türlü hali var. Satın almayı düşündüğünüz ürünün kullanım özelliklerine, garantisine önem verin. EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-10-11-15-16-25-26-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-13-14-20-21-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9

Yeniay : 6-7-8

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 19-20-21-22

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Yöneticiniz Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, maddi değerleriniz, güvenliğiniz ve ihtiyaçlarınızla ilgili biraz takıntı, endişe veya gücünüzü kabul ettirme yönünde baskı yaratabilir. Eğer ilişkinizde maddi paylaşımlar söz konusu ise, elinizdekileri kaybetmemek için daha fazla hırslanırsınız. Kendinizle lütfen yüzleşin. Sonuçta kişi kendini en iyi tanıyandır. Özellikle aşk hayatınızla ilgili mevzulardaki kırgınlıklarınızı düzeltmek için yapılacak gözden geçirmeler adına gayet faydalı oluşudur. Böylece eski yaraları sararsınız. Maddi açıdan bu dönemde olur olmaz, riskli işlere kalkışmayın. Daha fazla kazanayım diye elinizdekinden olmayın. Piyasanın şartlarına bakın. Bütçenize göre hareket edin. Bu dönemde eski bir sevgilinin tekrar dönmesi mümkündür. Böyle bir durumda geçmişi gözden geçiriniz. Neden bitmişti ve neden bu ilişki yürümemişti. Bunca zaman sonra çıkıp geldiğine göre ona net bakınız. Değişen ne var? Huylu huyundan vazgeçmiş mi? onunla hayatı sürdürmek mümkün mü? Bunlara bakınız.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Teraziler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda geri hareketini sürdürecek yöneticiniz Venüs, maddi değerleriniz, güvenliğiniz ve ihtiyaçlarınızla ilgili biraz takıntı, endişe veya gücünüzü kabul ettirme yönünde baskı yaratabilir. Eğer ilişkinizde maddi paylaşımlar söz konusu ise, elinizdekileri kaybetmemek için daha fazla hırslanırsınız. Kendinizle lütfen yüzleşin. Sonuçta kişi kendini en iyi tanıyandır. Özellikle aşk hayatınızla ilgili mevzulardaki kırgınlıklarınızı düzeltmek için yapılacak gözden geçirmeler adına gayet faydalı oluşudur. Böylece eski yaraları sararsınız. Maddi açıdan bu dönemde olur olmaz, riskli işlere kalkışmayın. Daha fazla kazanayım diye elinizdekinden olmayın. Piyasanın şartlarına bakın. Bütçenize göre hareket edin. Karşınıza bir fırsat çıktığında, bunu deneyimli kişilere danışın. Sözgelimi borsa, döviz v.b ortak iş yaptığınız kişilere dikkat edin. Borcunuzu zamanında ödeyin.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Teraziler, 9 Ekim saat 06:47 burcunuzda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçta gerilemesi nedeniyle, kişisel değerleriniz, kendinize gösterdiğiniz özen, sağlığınız, ailenizle ilişkiniz, yuvanız ve finansal konuların tekrar gözden geçirilmesi, doğru tespitler için bekleme süresi anlamına geliyor. Bu durgunluk veya içe çekiliş sizi yıldırmasın, olumsuz düşündürmesin. Çünkü geri hareketler aslında daha sonra pişmanlık duyacağımız kararların önüne geçebilir. Şimdi kendimize bir bakacağız. Biz neler istiyoruz, nasıl bir adım atmaktan yanayız, sıkıntılarımız nedir, arzu ettiğimiz nedir, bunlar yararlı mıdır, gerekli midir tekrar bir tespitte bulunacağız. Böylece değişim ve düzeltmeler için vakit kazanmış olacağız. Evet bu Yeniay, zaman kazandıracak size. Şu sıralarda parasal konularda, ortaklık, ilişki ve sözleşmelerde aceleci olmamak gerekiyor. Uygun bir zamanda değiliz. İlerleme sağlamak kolay değil. Yerleşim yeriniz, ailenizle ilgili değişim ve yenilikler maddi gücümüze göre ele alınmalı, şuradan şu gelir gibi ucu açık olasılıklarla yola çıkılmamalıdır. Kendinizde yapacağınız fiziki yenilik ve değişimler için henüz erken. Şu süreci bir geçirelim. 16 Kasım tarihinde Venüs burcunuzda düzeldiğinde her şey kendiliğinden yoluna girecektir. Sabırlı olalım.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Merkür, parasal konuları derinlikli bir şekilde gözden geçirmemizi sağlıyor. Çıkarlarınızı öne alabilirsiniz. İnsanları nasıl etkileyeceğinizi, kimden ne gibi yararlar elde edebileceğinizi, doğru yatırımlarda bulunacağınızı hesap edersiniz. Kaynaklarımızı değerlendirme biçimimiz, fiziksel ve ruhsal sağlığımız, yeniliklere olan bakış açımız, eğitimden iş hayatına kadar olan meseleler bu süreçte önemli olacak. Öyle pek ılımlı düşünmemiz mümkün değil. Hesabımızı iyi biliriz. Risk altına girmekten çekiniriz. Çünkü kaybetmek istemeyiz. Ne kazanıyorum, ne kaybediyorum diyerek ilişkilerimizi gözden geçiririz. Bir adım atmadan önce, bu adımın her anlamda analizini yaparız. Hele değerlerimize biri laf etsin veya bizi zor duruma düşürsün, hemen gardımızı alır, gerekeni yaparız. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Teraziler, 15-21 Ekim haftasında parasal konularda dikkatli olmak gerekiyor. Tedbirsiz olamayız. Birikim önemli. Gelen varsa tutun ve eğer bir adım atacaksanız derinlikli düşünün derim. Zihnimiz odaklandığında biliniz ki, birçok meselenin iç yüzünü öğrenebilir, maddi-manevi açıdan bize ne gibi geri dönüşü olur tespit edebiliriz. Neden, tedbirli olalım diyorum. Çünkü geri planda Venüs geri hareketi bir hayli etkili. Bu nedenle parasal ilişkilerde endişelendiğimiz kadar, hırsımız da çok yüksek. Kazanmak arzusu yanlış ilişkilere, kararlara bizi itebilir. Bundan sakınmak lazım. En azından önünüzü görmediğiniz yollara sapmamalı, riskli işlerden kaçınmalıyız. 22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Güneş, maddi-manevi anlamda güçlenmek arzunuzun ve isteklerinizi elde etme azminizin işaretçisidir. İdeallerinizden ödün vermezsiniz. Eğer bir yatırım yapmışsanız, ancak ilerleyen zamanda bir şey kazandırmamışsa vazgeçersiniz. Piyasanın durumuna göre paranızı değerlendirirsiniz. Bu dönemde önemli olan işe yarar ortaklıklar, kazanımlar yoluyla büyümektir. Yeteneklerinizi, doğal çekiciliğinizle birleştirerek insanlar üzerinde etkili olabilirsiniz. Bu size maddi-manevi anlamda güç kazandırabilir.

Sevgili Teraziler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, finansal iş ve ilişkilerin yeniden ele alınması, geçmişte yaşanan problemlerin gözden geçirilmesi, durumun iyileştirilmesi yönünde önemlidir. Yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi Aralık ayına kadar, hem paraya bakış açımızı hem de diğer insanlarla paylaşımlarımızı, ne alıp verdiğimizi iç gözlem yoluyla çözümlemede yardımcı olabilir. Geri hareketler olumsuz değildir. Bilakis neyin ne olduğunu tespit ederiz. Belki hemen elimize bir para geçmeyebilir, yaptığımız bir işin geri dönüşü zamana bağlı gelişebilir. Ancak bu gecikmenin aslında bizden değil, başka sebepler yüzünden olduğunu anlayabiliriz. Oysaki Aralık ayında yaşanacak gelişmeler, aslında bu tersliklerin hayrımıza olduğunu görmemizi sağlayabilir. İnatla, ya hep ya hiç tarzında meseleleri ele almak, büyük sorunlara neden olabilir. Sözgelimi, başkalarından beklediğimiz bir para gelmediğinde, kendi gücümüzle bunu çözmemiz mümkün olur. Bu durum, kimlerle nasıl bir ortaklığımız ve bağımız var bunu anlamamızı sağlayabilir. Belki daha önce fark etmemiştik. Bundan sonra daha dikkat ederiz. Paraya o kadar önem vermeyen biriysek, şimdi hesabımızı yapmaya çalışırız. Bize yaslanan ancak bir işe yaramadığı gibi sorun çıkartan kişilerle yollarımızı ayırabiliriz. İşte bütün bunları hem bu Dolunayda tespit etmek mümkün hem de toparlanmamız için olumludur.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. İletişim-bilgilenme-yolculuklar-çevre değişimi-evlilik-uzun süreli ilişki-sağlık ve düzenlemeler konusunda cesur düşüneceksiniz. Uygulamalı eğitim, deneyim, yaratıcılığı dönük projeler, tasarımlarda bulunabilirsiniz. Grup faaliyetleri, kulis çalışmaları, oyun yazarlığı, ticaret ve iş girişimleri bilinçli şekilde gözden geçirilirse, sonuç başarılı olabilir. Yakın çevremizde bulunan kişiler, bu dönemde en sık konuştuğumuz, bir araya gelerek bir şeyleri paylaştığımız kişilerdir. İnternet ortamında bulunmak, konuşmak, tartışmak, bildiklerimizi yazmak hoşumuza gider. Hızlı öğreniriz, hızlı unuturuz. Merak ederiz, sonra vazgeçeriz. Farklı bir şeyler yapmak isteriz. Bildiklerimizi insanlara ifade ederiz, onların da bu öğreti ve tecrübelerden yararlanmasını isteriz. Öğüt veririz, öğüt almaktan hoşlanmayız. Bu süreçte tabii ki, bilginin hoşgörülü bir şekilde dışa yansıtılması, bilmediklerimizin kabul edilip öğrenilmesi, bizden talep edilmedikçe insanlara akıl verilmemesi yerinde olur. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Teraziler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında burcunuza gerileyecek Venüs, ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme, tercihlerimizi, isteklerimizi içsel manada sorgulama, elbirliği, gönül birliği gibi kavramlar üzerinde durmamızı sağlayacak. Hani bazen insan öyle bir dönem olur ki, şöyle bir dönüp maziye bakar. Yaşadıklarını, kararlarını, ilişkilerini ve önem verdiği her şeyi gözden geçirir. Kaldı ki Venüs sizin öz yöneticiniz. Tabii ki, sizler için bu olumludur. Evet geri hareketler daima negatif ele alınıyor. Oysaki gözümüzden kaçanlar, belki de yanlış gittiğini görmeden sürdürdüğümüz ilişkiler, çevremiz, hayatımıza bakıyoruz. Bu ne güzel bir mola. Bu molada yüreğimiz yanlış ile doğruyu, güzel ile çirkini çok iyi ayırt edebilir. Kendinize yönelince, başkalarının etkisi ortadan kalkıyor. Daha net algılama fırsatı doğuyor. Bu süreç uygulama zamanı değil sadece olana bakma ve gözden geçirme dönemidir. Oturur, düşünürsünüz, kafanızın içinde analiz yaparsınız. Bazı şeyler miladını doldurdu mu veyahut hala devam ediyor mu bunları gözden geçirirsiniz, bir kanıya varırsınız. Sonra kararınızı tekrar didiklersiniz. Baktınız ki doğru tamam dersiniz. Bu dönemde eski bir sevgilinin tekrar dönmesi mümkündür. Böyle bir durumda geçmişi gözden geçiriniz. Neden bitmişti ve neden bu ilişki yürümemişti. Bunca zaman sonra çıkıp geldiğine göre ona net bakınız. Değişen ne var? huylu huyundan vazgeçmiş mi? gerçekten artık onunla sürdürmek mümkün mü? bu değişim bir müddetlik mi? bunu iyice anlayınız.

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-13-14-18-19-27-28-31

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-15-16-22-23-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 18-19

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11 Yeniay : 8-9-10

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 22-23-24

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, ihtiyaçlarınızdan tutun da, ilişkinizi veya aşka bakış açınızı gözden geçireceksiniz. Bilinçli bir kişi kendine ait olanı korur ve gözetir. Çıkarları doğrultusunda meseleleri ele alır. Değişmesi, dönüşmesi gereken bir şeyler varsa oturup ciddi manada ele alır, duruma bakar. Bu dönemde gizli bir ilişki yaşanabilir. Bu gözlerden uzak ve oldukça tutkuludur. Ancak geri harekette başlayan bir şey hakkında şudur diyemeyiz. Sadece zaman faktörünü önemsemek gerekir. Önemli olan ne gördüğünüzden ziyade görmeniz gerekendir. Partnerinizin sizden beklentileri tabii ki önemlidir. Ancak sizin ne hissettiğiniz de bir o kadar önemli. Belki sorumluluklarınız yüksek. Bu içsel sorgulama sizi rahatsız edebilir. Fakat şu var ki, bu geri hareketler sona erdiğinde birçok konu netlik kazanmış olacak. Bu yeniden bakış, size gerçekleri gösterecektir.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Akrepler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında burcunuz üzerinde geri hareketine başlayacak Venüs, ihtiyaçlarınızdan tutun da, yaşadığınız ilişki veya aşka bakış açınıza kadar her şeyi derinlikli gözden geçirmenizdir. Bu gözden geçirişte kişinin kendine ait olanı korur ve gözetir. Çıkarları doğrultusunda meseleleri ele alır. Değişmesi, dönüşmesi gereken bir şeyler varsa oturup ciddi manada ele alır, duruma bakar. Geri hareket süresince mesafe duygusu çoğalabilir. Bu sizi rahatsız etmesin. Garip bir isteksizlik oluşsa da, bunu dile getirmek zor gelir. Tutkularınız, kaybetme korkunuz bazen problemli bir ilişkiye devam etmenize neden olabilir. Benim tavsiyem aşırı uçlarda olan tüm duyguların kendi içinizde terbiye edilmesidir. Bu da ancak kendinize duyduğunuz saygıyla mümkündür. Bu dönemde gizli bir ilişki yaşanabilir. Bu gözlerden uzak ve oldukça tutkuludur. Ancak geri harekette başlayan bir şey hakkında şudur diyemeyiz. Sadece zaman faktörünü önemsemek gerekir.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Akrepler, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, gizli ilişkiler, ilişkide yaşanan problemler, sizi rahatsız eden durumlar, fiziksel ve ruhsal anlamda şikayetler, sanatsal çalışmalar, yarım kalan işlerle ilgili her şeye yeniden bakmak demektir. Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Sizin burcunuzdaki gerileme, kişisel değer yargılarınızı test ediyor. Belki gizli bir ilişkiniz var ve bunun bilinmesini istemiyorsunuz. O zaman bu Yeniayda bu beraberliği artı ve eksileriyle ele alın. Size ne gibi yararı var, ne gibi zarar yaşatır. Duygularınızdan emin misiniz yoksa yanlış bir karar mı veriyorsunuz. Yeniayın burcunuzdaki Venüs geri hareketiyle örtüşmesi, bu dönemde bazı gelişmelerin sizi rahatsız etmesine, koşulların değişmesine veya sizin duygularınızdan emin olmamanıza sebep olabilir. Ben bu süreci birçok şeyin farkına varmanız, geçmişi şöyle bir düşünüp, yeniden ele almanız açısından olumlu görüyorum. Henüz bir şeyler yerine oturmuş değil. Yarım kalan işlerin, soru işaretli ilişkilerin, sağlıksız gidişatın mutlaka analiz edilmesi gerekiyor. Bugünlerde yapacağınız bu analizler, ölçüp tartmalar, 16 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde oldukça işinize yarayacaktır. İşte o zaman duygularınızdan, planlarınızdan, kararlarınızdan emin olacaksınız. Şimdi şapkamızı önümüze koyup bakma vaktimizdir.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında, burcunuzda ilerleyecek Merkür, çevre ilişkilerinin, iş meselelerinin, eğitim ve ticaret konularının gözden geçirilmesi yönünden değer taşıyor. Kişisel tercihlerimize, ilişkilerimiz, maddi ve manevi ortaklıklarımıza bakacağız. Bütün bunlar üzerinde bir hayli dikkatli, derinlikli, konulara hakim ve odaklanmış bir şekilde gözlemde bulunacağız. İlişkilerimize bir bakacağız. Bizim üzerimizde kimler tesirli, biz hayatta neleri önemsiyoruz, kimlerle iş birliğine yatkınız ve kimlerle birlik ve bütünlük anlamında sorunlar yaşıyoruz? Bunları gözden geçireceğiz. Öyle alttan almaya pek niyetimiz olmayacak ancak çıkarlarımız söz konusuysa, kaybetmeyi de göze almayacağız. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz. 15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Akrepler, 15-21 Ekim haftası her burcu farklı alanlarda sorgulamaya yöneltiyor. Aşkta, ailemizle ilişkimizde ve çevremizle irtibatımızda biraz şüphe, biraz endişe ve bolca takıntı olabilir. Venüs, burcunuzda gerilerken bunları doğal sayıyoruz. Ancak, kendimizi dizginlemeyi de bileceğiz. Her istediğimizi başkasına yaptıramayız, her söylediğimizin mutlak kabulünü bekleyemeyiz. Gerektiğinde esnek düşünmeliyiz. İlişkide geçmiş kendini hatırlatırken, insan ister istemez yanılmamak için hakimiyeti elde tutmak istiyor. Belki de kaybetmekten korktuğumuz bir şeyler var. Kim bilir belki de bir şeylerin intikamını alma arzusu. Bunlar hoş duygular değil ama bu hafta Akrepler bir hayli inatçı ve bir o kadar tutkulular. Kimseyi pek takmıyorlar. Birileri ne derse dersin bildiklerini okumaktan yanalar.

22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan Güneş burcunuzda ilerleyecek. Bunun anlamı bir yaş daha olgunlaşmak ve fiziksel açıdan canlanmak, tazelenmek demektir. Sizler değişim, yenilenme ve dönüşüm konularında etkin hale gelerek yaşamınızla ilgili kararlar alabileceksiniz. Bayan akrepler çekici, bay akrepler karizmatik duruşlarıyla dikkat çekerler. Sevgili Akrepler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı bir ilişki nasıl olmalı sorusuna cevap aramamızı sağladığı gibi, paylaşmanın hayatımızdaki önemini de vurguluyor. Bizim aradığımız nedir, başkasının bizden beklentisi nedir? Keseri sadece kendimize göre yontan biri miyiz? Yoksa dönüp dolaşıp böylelerine mi denk geliyoruz? Bunlara bakmak gerekiyor. Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi, kendinize ve ilişkinize, hayatı ele alış biçiminize ışık tutuyor. Bu ışık aslında üstü kapatılan, görmezden gelinenleri bize gösteriyor. Kişisel ihtiyaçlarımız kadar, başkalarının beklentileri de önemli olacak. Evlilik, boşanma, iş ortaklığı kiminle nasıl bir bağımız varsa, bunun paylaşıma dönük kısmı ne kadar verimli ve sağlıklıdır, gözden geçireceğiz. Venüsün burcunuzdaki geri hareketi, aslında paylaşıma dönük bir durum değildir. Kendi payınıza düşeni önemseme halidir. Belki de sorunlar bu yüzden çıkmaktadır. Aranızdaki bağ güçlü değilse, uzun zamandır sorunlar varsa, bunları Aralık ayına kadar ele alacağız. Takıntılı, aşırı tutkulu, ya hep ya hiç tarzında yaşanan beraberliğin, ne size ne de karşı tarafa faydası yok. Bu Dolunayda önemli olan, geçmişin muhasebesi ve geleceğin analizidir. Bu Dolunay iş hayatı, sorumluluk, iletişim, çevrenin de ilişkideki önemini vurgular. Bunlarda sorun varsa, ilişkide aşk ve tutku ne kadar kalıcı olabilir?

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Cesaretlilik ön planda. Kazanmak adına kendinizi gösterecek, fikirlerinizi ifade edecek, yaratıcı yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Bu anlamda güçlüsünüz. Geniş alanlarda sanatınızı icra edebilirsiniz. Eğitim ve iş hayatını bir arada sürdürerek para kazanabilirsiniz. Tecrübe edinebilirsiniz. Bu yılki geçiş, büyümek adına akıllıca düşünmeyi, buna göre deneyim sahibi olma anlamı taşıyor. Parayı kazanıyoruz ama bunu çalışarak, kendimizi ifade ederek yapabiliyoruz. İhtiyaçları almak, olumlamada bulunmak, kısa seyirli geziler, öğrenmek, deneyim sahibi olmak, sevdiklerle bir araya gelmek söz konusu olabilir. Ancak ne olursa olsun üzerimizde baskı kuran değil bizim de kendimizi ifade edebileceğimiz ilişkilere daha fazla önem veriyoruz. Merkür-Yay burcunda gölge yanları fazlaca olan bir etkidir. O nedenle bizim de, uzmanların görüşlerine, bir bilene sormamızda yarar vardır. Paramızı ölçülü ve idareli bir şekilde harcamak, geri ödenmesi zor olan borçlara girmek yanlış olacaktır. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Akrepler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, geçmişi, şimdiyi ve bundan sonra yapılacakları tekrar gözden geçirmenizi sağlıyor. Bu gözden geçirmenin iki önemli anlamı var. Birincisi kendinize dışarıdan bir gözle bakmanız ve gerçeklerin farkında olmanız. Önemli olan ne gördüğünüzden ziyade görmeniz gerekendir. İşbirliği, paylaşım, iletişim, partnerinizin ihtiyaçları tabi ki önemlidir. Ancak önemli olan sizin ne hissettiğinizdir. Belki sorumluluklarınız yüksek. Belki de bu denli içsel sorgulama sizi rahatsız edecek. Ancak şu var ki, bu tarihin bitiminde birçok şeyin hayatınızdan çıkıp gittiğini ve geri kalanlarla yola devam etmeniz gerektiğini anlayacaksınız. O yüzden gerçekleri önemseyiniz. EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-10-11-15-16-20-21-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-19-25-26-31

Aşkta En Şanslı Günler : 20-21

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14 Yeniay : 10-11-12

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 24-25-26

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, gizli ve yasak bir aşkın büyüsüne kapılabilirsiniz. Eski bir ilişkinin tekrar hesaplaşma vaktidir. Kendi içinizde kin, öç gibi duygulara kapılmanız mümkündür. Tabi ki yaşadığınız ilişki, kişisel yapınız veya dönemin kendi içindeki şartları gereği bu duygular daha değişik tarzda şekillenebilir. Ancak şu var ki, geri hareketin Ekim ayı boyunca Akrep burcunda gerçekleşecek oluşu gizlilik konusunu ister istemez gündeme getiriyor. Bazılarınız için bu dönem ciddi ilişkinizin gözden geçirilme süreci anlamı taşırken kimileri için tutkulu ve oldukça yoğun bir beraberliğin sorgulanmasıdır. Sosyal ilişkiler ve ekip çalışmaları, arkadaşlık ilişkilerinizi de bu dönemde gözden geçireceksiniz. İnsan bazen oturup ne durumdayım ve nereye doğru yol alıyorum sorularına cevap arar. Ancak hayatın koşturması içinde buna fırsat bulamaz. İşte geri hareket dönemleri bu anlamda gayet faydalıdır.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Yaylar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında gerileyecek Venüs, gizli ve yasak bir aşkın büyüsüne kapılmanıza neden olabilir. Ayrıca eski bir ilişkinin tekrar hesaplaşma vaktidir. Kendi içinizde kin, öç gibi duygulara kapılmanız mümkündür. Tabi ki yaşadığınız ilişki, kişisel yapınız veya dönemin kendi içindeki şartları gereği bu duygular daha değişik tarzda şekillenebilir. Ancak şu var ki, geri hareketin Ekim ayı boyunca Akrep burcunda gerçekleşecek oluşu gizlilik konusunu ister istemez gündeme getiriyor.

Bazılarınız için bu dönem ciddi ilişkinizin gözden geçirilme süreci anlamı taşırken kimileriniz için tutkulu ve oldukça yoğun bir beraberliğin kendi içsel hesaplaşmaları anlamına da gelebilir. Ayrıca erotizm duygusunun ve fantezilerin uç sınırlarda yaşanması demek olabilir ki, bu delice tutkulu bir aşkın girdabında kaybolmaya benzer. Ancak sonuç sizin açınızdan zorlayıcı olabilir. Çok dikkatli olmak ve yaşadığınız duyguları iyi analiz etmek lazım.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Yaylar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, iki geri hareket dönemiyle örtüşüyor. Sizler de, sosyal ilişkilerinizi, plan ve projelerinizi, finansal durumunuzu tekrar gözden geçirmeye başlıyorsunuz. Önümüzdeki bir ay boyunca etkili bu Yeniay, bir test süreci olarak önemlidir. Gittiğimiz yol, izlediğimiz yöntem, varmak istediğimiz sonuç artı ve eksileriyle ele alınır. Mevcut duruma bakılır, sosyal hayattaki tüm ilişkiler üzerinde durulur. Sözgelimi bazı dostluklar, kafanızda soru işareti uyandıran insanlar, bir türlü yolunda gitmeyen proje ve planlar geçmişe yönelik incelenir. Kimdir, neyin nesidir, bize artı ve eksileri ne olur diye düşündüğümüzde, daha önce gözden kaçan noktalar aydınlığa kavuşur. Yeni bir işe başlamak, gelen bir teklifi hemen kabul etmek, bir meseleyi çabucak halletmek yanlış olabilir. Yeniay belki size yenilik yapmada engel çıkartacak ancak emin olun ki, bu daha sonra yaşanacak bir pişmanlığın önüne geçebilir. Yarım kalan işlerimizi bitirelim. Gelen teklifleri zaman isteyerek gözden geçirelim. Yeni görüşmeler ve gelişmeleri mercek altına alalım. Özellikle gizli saklı ilişkiden, anlaşma ve ortaklıktan kaçınalım. Parasal konularda daha akılcı davranalım. Geri hareket ve Yeniayın, yüzeyde olanı değil, ardında duranı görmek, anlamak, fark etmek zamanı olduğunu bilelim. Önümüzdeki Kasım ayında bütün bu analizler, beklediğime değdi demenizi sağlayacaktır.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Mali konular, bütçeyle alakalı meseleler yine önemini koruyor. Dostu ve düşmanı bilmek isteyeceğiz. İster özel hayatımız ister iş ortaklığımız veya mesleki konularda olsun fark etmez, düşüncelerimizi, planlarımızı kimseyle paylaşmaya, konuşmak istemeyebiliriz. Çıkarlarımızı önemseriz. Bir takım sıkıntılarımıza nasıl bir çözüm bulacağım diye endişeleniriz. Bu hallerin tümü aslında psikolojik ve fiziksel anlamda bizi yorar, kimi zaman sırf bu yüzden gözlerden uzak kalırız. Bu gözden uzak halimiz, bir iş üzerinde araştırma, çalışma, kafayı yorma, odaklanma anlamında yararlıdır aslında. Böylece dağılmadan çalışabiliriz. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz. 15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Yaylar, 15-21 Ekim haftası zihniniz ailevi, kişisel ve finansal konulara çevriliyor. Bazen gözümüzün ucundakini görmeyiz. Kimi zaman da her şeyin altında bir şey ararız. Bunların hangisi daha fazla etkili. Kafa kafaya diyebilirim. Konu ailemizle ilgili olduğunda geçmişte yaşanan zorlu tecrübeler, iyi niyetlerimiz ve buna karşılık bizi üzen insanlar. Bunları unutmak, affetmek kolay değil. Parasal konularda hırslıyız. Tabii ki çıkarlarımızın farkındayız. Ancak her şeyi sadece paraya bağlayamayız. Çünkü bazen o da bir işe yaramıyor. Hayırlısı demek en güzeli. Yeni planlar, düşünülen yenilikler ise zaman olgusuna bağlı. Şu aralar Venüs geriliyor. Doğaldır ki, verilen sözler tutulmayabilir veya atılan adımlar tam yerini bulmayabilir. Henüz bitmemiş işler veya hala netlik kazanmamış ne varsa, dikkatle gözden geçirilmelidir.

22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında devam edecek, yenilenme, dönüşüm ve bütünleşmeyle alakalı konularda geri planda kalarak gözden geçirmelerde bulunacağınız Güneş-Akrep burcu seyri, yaşamınızı yakından ilgilendiren ve gelişiminiz önünde engeller oluşturan her türlü konuyu derinden derine inceleyeceğiniz bir süreçtir. Sizler için bir arınma kendinizi yeniden toparlama dönemi diyebiliriz. Sevgili Yaylar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, işimizdeki başarımız, doyum arzumuz, üretkenliğimiz, maddi-manevi güvencemiz, sağlığımız bizim için son derece önemlidir. Yemek içmek, kendimizi keyifli hissetmek isteriz. Bunu sağlayan her şey başımızın tacıdır. Bunları karşılamak amaçlı yaşarız, çabalarız, elde etmek için mücadele veririz. Fakat bu Dolunayda arzu ve ihtiraslarımız, tutkularımız bir sorgudan geçer. Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi, sadece bu Dolunayda değil, Aralık ayına kadar, içimizde saklı duran zayıflıkları, korkuları, aslında dışa gösterdiğimizden farklı olan acılarımızı, öfkelerimizi hatırlatır. İlişkimizi veya ilişki tercihlerimizi iç gözlem yoluyla analiz etmemizde yardımcı olur. Kimseye belli etmeyiz ancak birçok kişiye kırgınızdır, kızgınızdır. Bunları göstermekten sakınırız. Geçmişte yaşanan birçok deneyim ve acılar saklandıkları yerlerden çıkarak bize kendilerini hatırlatırlar. Belki bu yüzden en acımasız okları önce kendimize batırırız. Üzgün olduğumuz halde mutlu ve sakin, tatmin olmadığımız halde doyumlu bir kişiymişiz gibi gösteririz. Oysaki hiç de göründüğü gibi değildir her şey. Bunları paylaşmalıyız. Gerçekten canımızı yakan bir şeyleri söylemeliyiz. İçimizdeki arzu ve istekleri bastırmamalıyız. Bunlar bizim gücümüzü azaltan ve belki de ıssızlaştıran etkenlerdir. Bunlarla yüzleşmek, hem kendimizle hem dünya ile sağlıklı bağlantı kurmamızı sağlayacaktır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür burcunuzda ilerleyecek. Bu geçişi gayet olumlu buluyorum. Hayatı keşif, tecrübe sahibi olma, eğitimden ticari konulara kadar yurtdışıyla bağlantılar kurma yönünden de pozitif düşünmenin işaretçisi olarak görüyorum. Büyümenin, gelişmenin, verimli düşünmenin zamanıdır. Aşk, iş, eğitim, sanat, spor, artistik yetenekler bu süreçte zihninizin odaklandığı alanlardan bir kaçıdır. Hem ifade gücünüzü yükseltici hem de olumlu fikirlerinizle hayata sarılmanızı sağlayacaktır. İletişim kurmak, hareket etmek, bağlantı kurmak ve görüşmek, kendi fikirlerinize uygun insanlarla etkinlikte bulunmak, yolculuklar, haberleşme, ticaret ve inanç gibi hemen hemen her konuda sizin için etkili bir dönemdir. Ancak tabii ki, gerektiğinde de, dilimizden çıkan sözlere de dikkat edeceğiz. İpin ucunu kaçırmayacağız. Bu süreçte, ikili ilişkimiz, mesleki kariyerimizle ilgili konularda ve de genel olarak bilgilenmeyi, araştırmayı, doğru bilgiye ulaşmayı mutlaka önemsemeliyiz. Kendimizi geliştirmeli, ben biliyorum dememeli, öğrenmeye devam etmeliyiz. Bir de aceleci kararlardan kaçınmalıyız. İyice düşünmeliyiz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Yaylar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, sosyal ilişkiler ve ekip çalışmaları, arkadaşlık ilişkileri, partnerinizle olan hedef birliğiniz konuları üzerinde tekrar düşünmenin işaretidir. İnsan bazen oturup ne durumdayım ve nereye doğru yol alıyorum sorularına cevap arar. Ancak hayatın koşturması içinde buna fırsat bulamaz. İşte geri hareket dönemleri ister istemez kişiye mola verdiricidir. Verilen arada duygusal olmayan ancak işbirliği içinde olduğunuz veya ortaklaşa paylaşımlarda bulunduğunuz tüm ilişkilerinizi ele alarak incelemeniz faydalıdır. Kararsızlık duyduğunuz konuların gerisinde yatan gerçekleri tespit etmek adına geri hareket dönemi yararlıdır. Yüzeysel olarak üstün körü baktığınız olayları şimdi daha yakından incelemeniz yararlıdır. Kimlerle iş birliğiniz varsa ve bu işbirliği bir türlü yerine oturmuyorsa o zaman bu tarihler arasında oturup stratejik olarak durumunuzu gözden geçirmeniz size farklı bir çıkış yolu bulmanızda yardımcı olabilir. İş ortaklığı konularında paylaşımlarda bir adaletsizlik varsa tarafların mutlaka bu dönem içinde kendilerini gözden geçirmeleri sağlıklıdır.

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-8-9-13-14-18-19-22-23-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-6-7-20-21-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 22-23

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16 Yeniay : 12-13-14

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-26-27-28-29

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında plan ve projeler üzerinde düşünmek, araştırmak için iyi bir zamandır. Arkadaşlık ilişkilerinde kimseye taviz verilmez. Yeni fırsatlar karşımıza çıktığında bunları derinlemesine analiz etmeden karar verilmez. Her şeye yeniden farklı bir açıdan bakma zamanıdır. Gerek toplum içinde gerekse ilişkinizle ilgili mevzularda geçmişi bir analiz etmektir. Eşitlik ilkesi içinde ve tarafsız bir şekilde yapacağınız bu gözden geçirmeler işinize yarayabilir. Önemli olan hem iş hayatında hem özel yaşantınızda paylaşım olgusunu, işbirliği ve elbirliğini gözetmek. Ancak bu tek taraflı değil. İşvereniniz de, eşiniz de, aileniz de ve diğerleri bunu gözetmezse, tabii ki oturup düşüneceğiz. Kimsenin kimseyi üzmesine izin vermeyeceğiz. Mevcut işimizde adaletli davranılmasını, karşımıza yeni bir iş çıkmışsa, tüm şartları daha dikkatli ele alacağız.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Oğlaklar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında gerileyecek Venüs, çevrenizdekilerin göründükleri gibi olmadıklarını hissetmenize neden olur. Tutku, alışkanlık veya çıkar gibi olguları tekrar kendi içinizde ele alın. Geçmiş geçmişte kalmalı sözünü kendinize rehber edinmeniz faydalıdır. Bu süreçte acil bir karar vermek, ister olumlu isterse olumsuz yanlış olabilir. Oturup her şeyi derinden derine gözden geçiriniz. Yaşadığınız şu an kadar geleceği önemsemeniz de gerekir. Duygusal olarak güçlü olan Akrep Venüs’ü ve bir de geri hareketi göz önüne alınca kimileri için bu dönem, aşırılığın, hatta ilişkinizin niteliğine göre şiddetli öfkenin, ihtirasın işaretçisidir. Plan ve projeler üzerinde düşünmek, araştırmak için iyi bir zamandır. Arkadaşlık ilişkilerinde kimseye taviz verilmez. Yeni fırsatlar karşımıza çıktığında bunları derinlemesine analiz etmeden karar verilmez.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Oğlaklar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Durum böyle olunca, bizler de kariyer planlarımızı, mevcut işlerimizi, aksayan her şeyi gözden geçiriyoruz. Bu aslında gayet faydalı bir mola ve test sürecidir. Duruma bakılır, yarım kalan işler bitirilir, proje ve planlar için çalışılır, eksikler tamamlanır. Belki hızlı ilerlemek, birilerine bir şeyler ifade etmek, uyum sağlamak, ılımlı davranmak kolay olmayabilir. İçimize döneriz, kimsenin ne düşündüğümüzü bilmesini istemeyiz. İş ilişkilerinde politik tarzda hareket ederiz. Sanki idare ediyormuşuz gibi, ortama ayak uyduruyormuşuz gibi yaparız. Zaten doğrusu da budur. Eğer sorunlara yeni ve sağlıklı çözüm bulmak istiyorsa, bu Yeniay ve geri hareketler işinize yarayacaktır. Hatta öyle gelişmeler olur ki, daha önce fark etmediğiniz her şey gözünüze görünür. İş değiştirme veya işinizle ilgili görüşmeler bu süreçte tekrar ele alınmalıdır. Karşınıza çıkan olumlu bir teklif bile olsa, her yönüyle ele alınmalıdır. Bu sizi yanlış bir karar vermekten korur. Kasım ortası itibariyle düz seyre geçen Venüs, iş hayatı, aşk ve kişisel tüm girişimlerin sağlıklı şekilde düzenlenmesini ve yeni bir adımın atılmasını sağlayacaktır.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda ilerleyecek. Sosyal ilişkiler, hedeflerimiz, eğitim ve ticari konular, çalışma hayatımızla ilgili meseleleri yine derinlikli bir şekilde gözden geçireceğiz. Etrafımızdaki her şeyi gözlem altına alacağız. Bilinenle, görünenle yetinmeyeceğiz. Öyle pek ılımlı bir iletişimde bulunmayız. İnceleriz, işimize gelirse uygularız. Maddi ve manevi anlamdaki değerlerimizi muhafaza ederiz ve kaybetmek istemeyiz. Genelde bu süreçte sorumluluklar ağır basabilir. Hem dışarıda hem günlük tempoda hem de yenilik içeren işlere, soru işaretiyle yaklaşıp, netleşmesini bekleyeceğiz. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz. 15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Oğlaklar, 15-21 Ekim haftası başarı hırsımız ve tutkumuz gayet yüksek. Zihnimiz paraya, güce ve başarıya odaklı çalışıyor. Daha önce adım atılmış, karar verilmiş işlerimizi yürürlüğe koymak istiyoruz. Fakat bazı kişilerle bir araya gelmemiz, anlaşmamız veya start vermemiz zor gibi. Bu biraz da Venüsün geri hareketi nedeniyle. Bu hafta herhangi bir görünümü yok ancak geri planda etkili oluyor. Bu nedenle ufak tefek engellere, olumsuz niyetli kıskanç kişilere dikkat etmek lazım. Burada önemli olan, derinlikli analiz yapabilmektir. Kişi veya durumların yarattığı zorluklar, belki de bizim daha önce görmezden geldiğimiz noktalardır. Bunlara bakmakta yarar var. Bu hafta bir yandan çıkarlarımızı korumamız gerekiyor diğer taraftan ekip çalışmalarını önemsemek lazım. Kişisel arzuları tatmin etmek isterken başkalarına destek vermek durumunda kalabiliriz. Bu bizi biraz yorsa da, eğer gerekiyorsa esnek düşünmemiz yararlı olur.

22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Akrep burcu seyri, hedeflerinizi gözden geçirme, güç elde etme ve fırsatlardan yararlanma dönemidir. Hakikaten oldukça güzel bir döneme adım atmış durumdasınız. Şimdi yapmanız gereken bu enerjiden yararlanarak liderlik gücünüzü ve bugüne kadar oluşturduğunuz tüm değerleri ortaya koymak ve yenilikte bulunmak olmalıdır. Gerektiğinde işbirliğinde bulunun. Çevrenizle bağınızı güçlendirin. Sevgili Oğlaklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, mutlu ve doyumlu bir yaşam, sağlıklı ve başarılı çocuklar, güven dolu bir ilişki özlemi bizi sarıp sarmalar. Arzu ve isteklerimizi elde etmek ihtiyacı bizi hayatın konforlu dünyasına yöneltir. Biraz mesafelilik, çokça sağlamlık, kendimize göre planlama ve hayatın keyfine varma özlemi yüreğimizde yanar tutuşur. Bu beklenti ve özlemleri karşılamak adına yollar, yöntemler ararız. Daha rahat yaşamak için güçlü dostların varlığını önemseriz. Ancak burada önemli bir konu var. Bu Dolunayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta gerileyecek. Tamam belki arayıştayız, belki bağlantılar kuruyoruz. Fakat dibinde sadece kendi isteklerimiz yer alıyor. Hani başkalarına karşı o kadar duyarlı olmayabiliriz. Belki de başkaları bizim gizli saklı yanlarımızın farkındadır, dile getirirler. Ancak merak etmeyiniz. Büyük bir problem yok. Sadece iç ve dış dünyanın hali ve ahvaline bir bakmak, şartlara göre şekil almak vaktidir. Aralık ayına kadar, hedef belirlemek, araştırmak, gözlemlemek, önce kendimize sonra başkalarına karşı samimi bir niyetle yaklaşmak bize arzu ettiğimiz maddi-manevi güvenceyi sağlayabilir. Paylaşmayı bilen Oğlaklar bunun karşılığını alır. Tutkularımız kimseye zarar vermez, geçmişte yaşananlar affedilir, iç dünyamız dışarısıyla uyumlu olur, dengeye kavuşur.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bir içe yöneliş hem de bir gözden geçirişin işaretçisidir. Neler üzerinde duracağız? Finansal meseleler, maddi ve manevi anlamdaki zenginliklerimiz, enerjimizi doğru kullanma teknikleri, yaratıcı düşünme ve temel dürtülerimiz. Bizi biz yapan birçok olgu üzerinde duracağız. Düşüncelerimiz dış dünyadan ziyade iç aleme yönelik olsa da, bize gerçekten güzel niyetle yaklaşanlara can olmaya hazırız. Yarım kalan projelerin tamamlanması anlamında önemlidir. Mali konularda destekler görebiliriz. Bazen kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmayacak. Detaylar, bütünü görmemizin önüne geçebilir. Buna da dikkat etmek lazım. İş hayatında bizi rahatsız eden noktaları, güvenlik unsurunu, işin niteliğini, artı ve eksilerini mutlaka bilinçli şekilde ele almalıyız. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Oğlaklar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, gerek toplum içinde gerekse ilişkinizle ilgili mevzularda geçmişi bir analiz etmektir. Eşitlik ilkesi içinde ve tarafsız bir şekilde yapacağınız bu gözden geçirmeler işinize yarayabilir. Önemli olan hem iş hayatında hem özel yaşantınızda paylaşım olgusunu, işbirliği ve elbirliğini gözetmek. Ancak bu tek taraflı değil. İşvereniniz de, eşiniz de, aileniz de ve diğerleri bunu gözetmezse, tabii ki oturup düşüneceğiz. Kimsenin kimseyi üzmesine izin vermeyeceğiz. Mevcut işimizde adaletli davranılmasını, karşımıza yeni bir iş çıkmışsa, tüm şartları daha dikkatli ele alacağız. Ben geri hareketleri, her zaman onarım süreci olarak görürüm. Bu nedenle hayrımıza olanın belirlendiği ve sonrasında doğru bir yolun belirleneceğini düşünürüm. Şimdilerde dikkat edeceğiniz nokta, iyi bir gözlemde bulunmak, zıtlaşmamak, gerçekçi olmaktır. EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 6-7-10-11-15-16-20-21-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-8-9-22-23-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 25-26

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19

Yeniay : 14-15-16-17

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-3-4-29-30-31

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında iş hedeflerimizi, plan ve projelerimizi, insanlara yaklaşım biçimimizi derinlikli olarak gözden geçireceğimiz zamandır. İnsanların bize yaklaşımını her yönüyle tartarız. Çıkarı için mi, bizimle ilişki kuruyor, yoksa gerçekten iyi niyetli mi diye takıntı yaparız. Öyle herkese güvenmeyiz. Tabii ki gerektiğinde işbirliğinde bulunuruz. Fakat bu belli bir mesafeye dayanır. Bu geri hareket geçtiğimiz bir iki ay öncesi olan gelişmelerin tekrar önünüze gelmesi anlamı da taşır. O sıralarda başlayan bir ilişkiniz varsa ve bu ilişki evliliğe doğru gidiyorsa, gerek ailevi ve gerekse yuva şartlarınız açısından olabilecek değişimler analiz edilir. Başka bir şehre veya ülkeye yerleşim olacaksa oradaki koşullar ele alınır ve olabilecek artı ve eksiler hesaplanır. Bu tarihler arasında başlayacak bir ilişki hakkında kesin karar vermemek beklemede kalmak, öncelikle incelemede bulunmak gerekir.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Kovalar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Venüs, iş hedeflerimizi, plan ve projelerimizi, insanlara yaklaşım biçimimizi derinlikli olarak gözden geçireceğimiz zamandır. İnsanların bize yaklaşımını her yönüyle tartarız. Çıkarı için mi, bizimle ilişki kuruyor, yoksa gerçekten iyi niyetli mi diye takıntı yaparız. Öyle herkese güvenmeyiz. Tabii ki gerektiğinde işbirliğinde bulunuruz. Fakat bu belli bir mesafeye dayanır. Eğer bir iş yapılacaksa, payımıza düşeni önemseriz. Geri hareket süresince, daha önce farkına varmadığımız ancak bize pek de iyi niyetli yaklaşmamış kişileri tespit ederiz. İlişki konularına gelince, bu dönemde beklentiler yüksektir. İnsan tutku, ilgili, güç arzular. Bu yoksa eğer, karşınıza çıkan kişiye de, hayatında olan insana da, öyle çok sıcak davranmaz. Görmek ister, yaşamak, hissetmek ister. Oyunlara gelemez. Gizli saklı işler yapan bir kişiye dayanamaz. Henüz yeni bitmiş bir ilişkide ise, geçmiş hesaplar görülmeden veya bu ilişkinin neden olabileceği riskler göz önüne alınmadan verilecek bir kararın uzun ömürlü olmasını beklemek yanlıştır.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Kovalar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay önümüzdeki bir aylık süreçte, eğitim hayatınızı ilgilendiren yeni kararlar, hazırlık aşamasında olduğunuz plan ve projeler, ailevi ilişkiler, hukukla ilgili davalar, kazanç anlamındaki girişimler tümüyle mercek altına alınır, artı ve eksileriyle gözden geçirilir. Yeniayın yöneticisi Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle koşullar değişebilir, bize uygun şekilde olmayabilir, beklememiz gerekebilir. Bunlar terslik gibi dursa da, aslında sıkıntıların, engellerin, yavaşlamanın ardındaki nedenleri araştırmış oluruz. Sözgelimi yolculuk planları ertelenebilir veya birkaç kez tekrarlanır. Bir işi halletmek, bir projeyi yürürlüğe koymak, tam emin olmak için Kasım ortasına kadar sakin olmamız gerekir. Dış şartlar ilerlemenin önünde zorluk yaratabilir. Bizim dışımızda gelişen durumlar şimdilik kaydıyla işlerimizi yavaşlatabilir. Daha önce başlanan işlerle ilgilenmek gerekebilir. Ancak tamamen büyük bir sorun, bir çıkmaz veya halledilemez bir durum değildir. Zaman ve şartlar, geri hareket sonrası, Kasım ortası gibi değişir, yenilenir, yoluna girebilir. Yeniaylar zaten bir pişme süresidir. Bu arada oluşan geri hareketler ise, bu pişme süresinin uzamasıdır. Ancak olumsuz değil, bilakis asıl lezzete ulaşmak adına eksikleri tamamlama, olgunlaşmasını bekleme zamanıdır. Bu açıdan ele alırsak, en sağlıklı kararı verecek kıvama geliriz. Aceleye, olumsuz düşünmeye gerek yok.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Mesleki konular üzerinde yine düşüneceğiz. Eğer, çıkarlarımız başkalarıyla işbirliğini gerektiriyorsa bu süreçte iyice düşünmeden riskli kararlar vermemek lazım. Suyun akışına gitmek iyidir. Ben bu dönemde hedeflerinizi tekrar gözden geçirmenizden yanayım. Ayrıca aşk hayatınızla ilgili olarak da düşünmekte yarar var. Bu süreçte bazı kişilerle aranıza mesafe koymayı tercih edersiniz. İş hayatınızla ilgili konularda bazı sorulara cevap ararsınız. Benim hedefim ne, işimden memnun muyum, beklentilerim nedir, şu andaki mevcut durum beni tatmin ediyor mu diye düşünürüz. Yapıcı olmayan eleştiriler bizi çileden çıkarabilir. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz. 15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Kovalar, 15-21 Ekim haftası iş hayatımız ve kazancımızla ilgili konulara tutkuyla eğileceğiz. Ne yapıyorsak bunun karşılığı tatmin edici olmalı diye düşüneceğiz. Tabii ki herkesin düşüncesi, görüşü farklı olabilir. Bizim burada önemsediğimiz nokta, kimsenin kimse üzerinde baskı kurmasın. Başarı varsa alkışlansın, gereken yapılsın. Tabii ki kıskançlıklar, türlü oyunlar iş dünyasında, etrafımızda bir hayli etkili. Biz de bunu hiç sevmiyoruz. Toplumsal aktivitelerimizde, başkalarıyla ilişkimizde hep birlikte bir şeyler yapılsın derken, bazı kişilerin kendini merkeze alması canımızı sıkıyor. Bu hafta arka planda Venüsün geri hareketi bir hayli önem taşıyor. Belki önemli bir görünümü yok. Ancak yine de bizim etrafımızdaki insanlara dikkat etmemizde, derinlikli düşünmemizde yarar var.

22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Akrep burcu seyri olumlu kararlar, girişim, yeniliklerin uygulanması, diğer planların gözden geçirilmesi yönünde olumludur. Karşınıza zorluklar çıkabilir. Ancak kendinden emin ve hedefinin farkında olan kişiler bunlarla baş etmeyi bilirler. Kapıları zorlayacak ve ne olursa olsun hiç çekinmeden defalarca çalacaksınız. Sevgili Kovalar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, evimiz-ofisimiz içinde uyum ve konfor arzumuz, rahat bir yaşam özlemimiz, bizim değerlerimize önem verilmesi ihtiyacımız yoğunlaşır. Gerek dışarıda veya içeride her şeyin emrimize amade olmasını isteriz. Buna göre ilişkiler kurarız, bunları belirleyici unsur kabul ederiz. Ailemiz biz önem veriyor mu, ofiste insanlar bize değer gösteriyor mu, maddi-manevi yönden doyuyor muyuz? Hepsi bizim için kıymetlidir. Ancak Venüsün, bu Dolunayın yöneticisi olarak iki ayrı burçtaki geri hareketi, öyle her istediğimizi kendimize göre elde edeceğimiz anlamına gelmiyor. Başkalarının bize bakış açısı, yaşanılan toplumun şartları, içinden geçtiğimiz sürecin gerekleri önemini hissettiriyor. Aralık ayına kadar, şöyle bir içe yönelip duruma her iki yönüyle bakmak lazım. Hem iş hem özel hayatımızı gerçekçi şekilde gözden geçirerek, neler yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, hangi konularda zorlanırız bunlara bakmak gerekiyor. İşlerimiz yoğunlaşabilir, ailemiz, çocuklarımız veya ilişkimizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Hani rahatlık istiyoruz ama tek başımıza değiliz. Sorumluluklarımızı göz ardı edemeyiz. Dış aktiviteler yerine iç gözlemde bulunma vaktimiz. İsteklerimizi almak için diretmek zamanı değil. Sağlıklı ve hayırlı olanı istememiz gerekir. Bazen çok arzuladığımız bir şey sonradan pişmanlık yaratabilir.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde sosyal ilişkilerin önemi ve gücü yükseliyor. Yeni dostlarımız veya tanıdıklarımızla fikir paylaşımında bulunmak, bilgi dağarcığımızı genişletmek, ortaklaşa bir şeyler yapmak zamanı. Sosyal becerilerimiz, bilgilenmek amaçlı girişimler gelişimimiz açısından değerli olacaktır. Tecrübemizi, gücümüzü, bilgimizi ortak hedefler için yönlendirebiliriz. Bir projede yer alabiliriz veya bir işi organize edebiliriz. Ekip halinde bir işe gönül verebiliriz. Birilerine destek olabiliriz. Pozitif düşüncelerimizi, sıra dışı fikirlerimizi, yenilikçi görüş açımızla, dışa yansıtmaktan hoşlanacağız. Ancak dinlemeyi de bileceğiz. Başkaları ne düşünüyor, neler yapıyor, neler ortaya koyuyor onları da gözlemleyeceğiz. Yazışmak, haberleşmek, düşündüklerimizi sevgilimizle paylaşmak bizi mutlu edecek. Yetenekli olduğumuz el becerilerimiz, mistik faaliyetler, beden ve vücut sağlığı çalışmaları, bu konularda bilgilenme, gelişme, belli bir öğreti edinme, bildiklerimizi başkalarına sunma, onlara eğitmenlik yapma gibi faaliyetlerimiz de yoğun olacak. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Kovalar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs uyum, paylaşım, anlayış, sevgi ve hoşgörü gibi olguların hayatınızdaki önemi ve yerini gözden geçirmeniz anlamındadır. Burada önemli olan sizin ilişki kurma biçiminiz, düşünceleriniz, hayata bakış açınız ile diğerleri arasındaki farklılığın tespit edilmesidir. İnsanca, eşit haklar çerçevesinde düşünülmesi ve terazilerin kefelerinin iyi ayarlanması lazımdır. İşte Venüsün başta özel ilişkiniz olmak üzere yakın uzak çevrenizle aranızdaki ilişkinin niteliği gözden geçirilir. Bu geri hareket geçtiğimiz bir iki ay öncesi olan gelişmelerin tekrar önünüze gelmesi anlamı da taşır. O sıralarda başlayan bir ilişkiniz varsa ve bu ilişki evliliğe doğru gidiyorsa, gerek ailevi ve gerekse yuva şartlarınız açısından olabilecek değişimler analiz edilir. Başka bir şehre veya ülkeye yerleşim olacaksa oradaki koşullar ele alınır ve olabilecek artı ve eksiler hesaplanır. Bu tarihler arasında başlayacak bir ilişki hakkında kesin karar vermemek beklemede kalmak, öncelikle incelemede bulunmak gerekir.

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-8-9-13-14-18-19-22-23-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-10-11-25-26-31

Aşkta En Şanslı Günler : 1-27-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21 Yeniay : 17-18-19

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 4-5-6-31

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında değer verdiğimiz her şeyle ilgili derinlikli gözden geçiriş zamanıdır. İş, eğitim veya farklı bir nedenle başka bir şehir veya ülkede yaşamamız gerekiyorsa, şimdi alışma dönemidir. Eğer bu süreçte böyle bir şeye karar verip uygulamak isterseniz ben derim ki, tüm şartları gözden geçirmeden bunu yapmayın. Araştırma amaçlı ekip çalışmaları, bir konuda derinlikli inceleme, bir tez hazırlama, birisiyle görüşme, bir meselenin iç yüzünü öğrenme gibi gelişmeler bu süreçte etkilidir. Balıklar bu dönemde hem kendilerini hem de başkalarını bu yönde gözden geçirecekler. Bankalarla alakalı işlerimizi lütfen iyice gözden geçirelim. Kredi kartlarımıza yüklenmeyelim.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Balıklar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Venüs, ilişkilerimizden tutkularımıza, değer verdiğimiz her şeyle ilgili derinlikli gözden geçiriş zamanıdır. İş, eğitim veya farklı bir nedenle başka bir şehir veya ülkede yaşamamız gerekiyorsa, şimdi alışma dönemidir. Eğer bu süreçte böyle bir şeye karar verip uygulamak isterseniz ben derim ki, tüm şartları gözden geçirmeden bunu yapmayın. Araştırma amaçlı ekip çalışmaları, bir konuda derinlikli inceleme, bir tez hazırlama, birisiyle görüşme, bir meselenin iç yüzünü öğrenme gibi gelişmeler bu süreçte etkilidir. Bunları pek kimse bilmez, ön bir hazırlık sürecidir. Yabancı bir ülke veya başka şehirde yaşayan birisi karşınıza çıkabilir. Bu kişiyi iyice tanımak için lütfen zaman faktörünü önemseyin. İlişkinizde sorunlar varsa, bu dönemde tekrar bir gözden geçiriniz. Olumlu ve olumsuz yönde bir karar vermeyiniz. Bekleyiniz, gözlemleyiniz.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

8-14 EKİM HAFTASI Sevgili Balıklar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle bir bekleme, olgunlaşma, yeniden bakış ve eksikleri tamamlama zamanını işaret ediyor. Özellikle finansal kaynaklarımız, dışarıdan beklenen destekler, maddi ihtiyaçların tanzimi yönünde bir hayli hassas düşünebiliriz. Bir kredinin alınmasında gecikmeler yaşanabilir. Bir hukuk davasında taraflar arasında anlaşmazlık çıkabilir. Partnerimizin, iş ortağımızla ilişkimiz, evlilikte her türlü paylaşım, boşanma veya yasal meselelerin hepsi tekrar gözden geçirilmeyi gerektirir. Şimdi bütün bunları olumsuz değerlendirmeyin. Çünkü Yeniay zamanları kendi içinde zaten bir olgunlaşma, kıvama getirme halidir. Bir de geri hareketi hesaba katarsak, görülen o ki, bizim duruma çok bilinçli, zaman faktörünü gözeterek bakmamız lazım. Sonradan pişman olacağımız bir kararı şimdi vermek yerine, üzerinde düşünerek her ayrıntıya önem vermek, görünenden ziyade, ardında yatan gerçeklere bakmak hakikaten faydalıdır. Kasım ortasına doğru, bu sıkışıklık, yavaşlık, tekrar ve gözden geçirmeler sona erer. Böylece hayrımıza olan gerçekleşir.

10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda ilerleyecek. Öncelikle çalıştığımız yerle ilgili meselelerin ve durumumuzun gözden geçirilmesinde yarar var. Eğitim ve uzmanlık, ticaret, maddi ve manevi değerlerimiz ve inancımız gayet önemli. Bunlara özel bir şekilde odaklanacağız. Kendimizi, ailemizi, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Bunca sene elde ettiğimiz tecrübeleri, öğrenmemiz ve geliştirmemiz gerekenleri tespit edeceğiz. Biz kimiz, kimlerle bağımız var, ailemizle aramızdaki sorunlar, ilişki ve iş ortaklıklarında özlediğimiz nedir bütün bunlar üzerinde düşüneceğiz. Karşılaştığımız kişilerin bizden farklı olan yönlerine odaklanacağız. Bu insanlarla nasıl bir iletişimde bulunmak gerekiyor, bunları çözmeye çalışacağız. Eğitimden geçebiliriz, biz eğitim verebiliriz. Bize danışılabilir, biz başkasına danışabiliriz. Merkür 1-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kısa süreli Akrep burcunda gerileyecek. Yorumunuzda dikkat edilecek hususlar o tarihlerde tekrar üzerinde duracağımız noktalar olacak. Onun için lütfen bir daha gözden geçiriniz.

15-21 EKİM HAFTASI Sevgili Balıklar, 15-21 Ekim haftası insanları, durumları ve hayatı hırslı ve tutkulu tarzda ele alırsınız. Önsezileriniz gayet güçlüdür. Bir mesele üzerine eğildiğinizde derinlerde olup biteni hissedersiniz. Ancak Venüsün arka planda etkili geri hareketi bazen insanı fazla kuşkucu bir hale de sokabilir. Onun için, her hissettiğimizi bir şeye bağlamak, şüphe ile yaklaşmak da yanlış olabilir. Aşırılıktan kaçınmak lazım. Tabii ki henüz yeni tanıdığımız insanlar hakkında bu önyargılı olma hali doğaldır. Fakat anlamadan etmeden kimseyi de zan altında bırakmayalım. Bu hafta, bir yandan maddi-manevi paylaşımlara önem vereceğiz. Diğer yandan yenilikleri uygulamada dikkati olacağız. Henüz bir şeyler tam olarak yerine oturmadan, hırsla oturup zararla kalkmamak lazım. 22-31 EKİM HAFTASI 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Güneş her yıl olduğu gibi genel anlamıyla sizler için yenilenme, yaşamınız için yeni adımlar atabilme ve eskiyle olan tüm bağlarınızın yarattığı sıkıntı ve çaresizliği bir kenara koyabilme anlamı taşır. Yolculuklar, eğitim hayatınız, vizyonunuz, inancınız, yeni çevreler edinmeniz, yabancı dil ve araştırma işleriniz, akademik kariyer ve mesleki olarak kendinizi geliştirmeniz, inancınızı ayakta tutarak her şeyin altından kalkabilmenizi sağlayan içsel motivasyonunuz yüksek olacaktır. Girişimde bulunmak, finansal anlamda desteklenmek, ortaklık kurmak, miras, hukuki işleri yoluna koymak mümkün olacaktır.

Sevgili Balıklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle, yakınlarımızla, dostlarımızla, çevremizle olan ilişkimizi yeniden gözden geçireceğiz. Huzur ve güvence anlamında ne durumdayız. Kişi ve kurumlarla, çalışma hayatımız ve dış dünya ile ne kadar tatmin edici bağlarımız var. Şu andaki mevcut şartlarımız bizi ne kadar memnun ediyor, bir arayışta mıyız, hepsine bakacağız. Fakat şunu da unutmayalım. Sadece kendi penceremizden değil, başkalarıyla bağlantımızı da güçlü tutarak, onların da bizden beklentilerine kulak vererek bunu yapabiliriz. Aralık ayına kadar, planlarımızı, kararlarımızı, projelerimizi ele alacağız. Ulaşmak istediğimiz hedef ve gerçekleştirmek istediğimiz yeniliklerin artıları kadar olabilecek eksi yanlarını da her şeyde hayır var cümlesine uygun şekilde görmeliyiz. Bazen hakikaten çok istediğimiz bir çevre değişimi, iş veya ilişki, sonra nasıl da üzüyor bizi. Bunu yaşamadan önce idrak etmek gerekiyor. Bilelim ki, kaderi suçlamak değil, hayatı sağlam temeller üzerine inşa ederken tedbiri olmayı da unutmamak gerekiyor. Eğitim, iş veya özel nedenlerle hayat bizi farklı yerlere, seçimlere, kişilere yöneltiyorsa, bunu isyan etmek yerine, sorumluluk alarak o yolda ilerlemek gerekiyor. Bunları önümüzdeki süreç bize gösterecek. En iyi, en gerekli, en hayırlı olan hayatımıza dahil olacaktır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde bilgi ve tecrübemizi hedefimize varmak amacıyla kullanabiliriz. Fikirlerimizi dile getiririz veya iletişim alanında meslek sahibi olabiliriz. Sık sık işimiz için seyahatlere çıkabiliriz veya böyle bir görev üstleniriz. Bir müddet için bir iş yerinde çalışır, tecrübe ediniriz. Dayanıklı ve sabırlı olmayı öğreniriz. Merkür-Yay geçişi bilgece düşünmektir. Hayatın önünde olandan ziyade arka planındaki ruhu keşfederiz. İş sorunu olanlar için yeni bir iş girişimi, verimli çalışabilmek adına yeteneklerinizi değerlendireceğiniz işlerde başarı, güçlü iletişim yönünde olumlu bir enerjidir. Kendimizi geliştirmemiz, eksiklerimizi tamamlamamız, yolumuzu belirlememiz için, ben biliyorum demek yerine, öğreniyorum, gelişiyorum, olgunlaşıyoruz demek gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşmak, doğru bilgilendirmek zamanıdır. Dağılmadan, her bir detayın farkında ancak zaman kaybetmeden işlerimize odaklanmalıyız. Mali açıdan durumumuza bir bakmalı, daha iyi şartlarda yaşamak için neler yapmak gerekiyor, bunları tespit etmeliyiz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.