2018 Gazete Saldırısı Davası Ömürboyu Hapisle Sonlandı

2018’de Maryland eyaletinin Annapolis kentinin yerel gazetesi Capital Gazette’e silahlı saldırı düzenleyerek beş kişiyi öldüren Jarrod Ramos, şartlı tahliye olasılığı olmaksızın beş kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma, kısmen Corona virüsü pandemisi nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. Jüri, Temmuz ayında 41 yaşındaki Jarrod Ramos'u suçlu bulmuştu.

Ramos, 2019’un Ekim ayında beşi birinci derece cinayet de dahil olmak üzere 23 ağır suçu kabul etmiş; ancak zihinsel bir bozukluk nedeniyle cezai sorumlu olmadığını savunmuştu. Jüri, birkaç saatlik değerlendirmeden sonra, zanlının bu savunmasını reddetmişti.

28 Haziran 2018'deki saldırı, Jarrod Ramos’un haber bürosunun camlı kapısını ateş ederek kırmasıyla başladı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı Rob Hiaasen, köşe yazıları sayfası editörü Gerald Fischman, muhabirler Wendi Winters ve John McNamara’yla satış asistanı Rebecca Smith vardı.

Saldırıdan önce Ramos, bir taciz davasında aldığı mahkumiyeti hakkındaki haberlerinden dolayı gazeteyle uzun bir hukuk mücadelesi vermiş ve davası sonunda reddedilmişti. Ramos gazetenin yazarlarını küfürlü sözlerle dolu Twitter mesajlarıyla sürekli olarak taciz ediyordu. Bu mesajlardan birinde Ramos, gazetenin yayınına son verdiğini görmekten çok mutlu olacağını ama iki gazetecinin “nefes almaya son verdiğini” görmenin “daha iyi olacağını” yazmıştı.

