"2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri" verildi

"Bu ana faaliyetlerin tamamında bilimsel çalışmaların artması için gönüllülerimiz ve destekçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor Projemiz ile 14 farklı şehirde 40 farklı fuar düzenledik. Bugüne kadar 6 bin 786 çocuğa eriştik. İkinci faaliyetimiz olan Bilim Kahramanları Buluşuyor ile 76 ilde 9-16 arası, 22 bin 606 çocuk ve gence eriştik. Bu yıl 5. kez düzenleyeceğimiz Dünya Robot Olimpiyatı'na 304 genç başvurdu. Etkinliği cumartesi günü İzmir'de gerçekleştireceğiz. Merak Makinesi Projesi ile devlet okullarında okuyan 4 ve 5. sınıf öğrenciler, havacılık ile ilgili mühendislik projelerini hayata geçiriyor. Bu gece de Genç Bilim İnsanlarına ödüllerini vereceğiz. Bu yıl 7'ncisini düzenliyoruz. Bu yıl, 20 bin akademisyene çağrıda bulunduk, 39 farklı başvuru aldık. Başvuran bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Programımıza bu yıl Atatürk, Kocaeli ve Yeditepe üniversiteleri ev sahipliği yaptı. Bugün 6 kişiye ödül veriyoruz. Bu ödülü bilime katkı, bilimin yayılmasına katkı ve toplum yaranına kullanılmasına katkı olmak üzere 3 alanda veriyoruz. Ödül alan genç bilim insanlarımıza yarattıkları değer için çok teşekkür ediyoruz. Onlar gibi emek harcayan bilim insanları sayesinde bilimin, toplumun odak noktası haline gelmesini sağlayacağız. Bilim evrensel olarak birleşeceğimiz en temel konudur. Bütün umudumuz bilimde."