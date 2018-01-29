MAGAZİN

2018 Grammy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Şeyma Subaşı da kırmızı halıda

MAGAZİN HABERLERİ | 29.01.2018 10:47 | Son Güncelleme 10 saat önce

Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi. Hollywood’daki politik duruş ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlenen 60. Grammy ödüllerine de yansıdı.

Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin eğlence endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak geldiği görüldü. Türkiye'nin popüler isimlerinden yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da Grammy Ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da poz verdi.

2018 Grammy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı

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Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi.

Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi.
Hollywood’daki politik duruş ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlenen 60. Grammy ödüllerine de yansıdı. Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin eğlence endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak geldiği görüldü. Türkiye'nin popüler isimlerinden yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da Grammy Ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da poz verdi.
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Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi.

Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi.
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın yaklaşık 100 ünlü kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından film sektöründe başlayan “Time’sUp” ve “MeToo” hareketlerine müzisyenlerden de destek geldi.
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Lady Gaga, Alessia Cara, Rihanna, Lana Del Rey gibi yıldız isimler, 75. Altın Küre Ödül Töreni'ndeki dayanışmaya gönderme yapmak adına, sanat dünyasındaki cinsiyet eşitsizliği ve tacizi protesto etmek için ”barış”, “eşitlik” ve “direniş” gibi çeşitli anlamları bulunan “beyaz gül” takarak geldi.

Lady Gaga, Alessia Cara, Rihanna, Lana Del Rey gibi yıldız isimler, 75. Altın Küre Ödül Töreni'ndeki dayanışmaya gönderme yapmak adına, sanat dünyasındaki cinsiyet eşitsizliği ve tacizi protesto etmek için ”barış”, “eşitlik” ve “direniş” gibi çeşitli anlamları bulunan “beyaz gül” takarak geldi.
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ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, 2012 yılında yayınlanan Paradise albümündeki "Cola" şarkısını daha önce ünlü yapımcı Harvey Weinstein'dan esinlenerek yazdığını açıklamıştı.

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, 2012 yılında yayınlanan Paradise albümündeki "Cola" şarkısını daha önce ünlü yapımcı Harvey Weinstein'dan esinlenerek yazdığını açıklamıştı.
Ancak, 32 yaşındaki şarkıcı, Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz skandalının patlak vermesinin ardından bu parçasını artık canlı performanslarına eklemeyeceğini duyurmuştu.
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"KIRMIZI HALI"NIN SÜRPRİZ İSMİ: ŞEYMA SUBAŞI

"KIRMIZI HALI"NIN SÜRPRİZ İSMİ: ŞEYMA SUBAŞI
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ile CBS'in özel davetlisi olarak 60. Grammy Ödülleri'ne katıldığı ve ünlü çiftin, töreni 5. sıradan izlediği belirtildi. 27 yaşındaki Subaşı, Elisabetta Franchi imzalı elbisesiyle kırmızı halıda ünlü yıldızlara meydan okudu.
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Grammy'nin "Kırmızı Halı"sından kareler...

Grammy'nin "Kırmızı Halı"sından kareler...
Rihanna ve Kendrick Lamar
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Miley Cyrus

Miley Cyrus
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Katie Holmes

Katie Holmes
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Ericka Ender

Ericka Ender
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Aishah

Aishah
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Sarah Silverman

Sarah Silverman
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Heidi Klum

Heidi Klum
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Camila Cabello

Camila Cabello
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Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld
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SZA

SZA
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Hennessy Carolina

Hennessy Carolina
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Aida Cuevas

Aida Cuevas
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Chrissy Teigen

Chrissy Teigen
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Julia Michaels

Julia Michaels
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Anabelle Acosta

Anabelle Acosta
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Ana Martins ve Little Louie Vega

Ana Martins ve Little Louie Vega
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Coco Austin ve Ice-T

Coco Austin ve Ice-T
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Ice-T

Ice-T
24 / 48

Joy Villa

Joy Villa
25 / 48

Juanes ve Karen Martinez

Juanes ve Karen Martinez
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Kali Uchis

Kali Uchis
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Kirstin Maldonado

Kirstin Maldonado
28 / 48

Kristin Cavallari

Kristin Cavallari
29 / 48

Ledisi

Ledisi
30 / 48

Lisa Loeb

Lisa Loeb
31 / 48

Mmaren Morris

Mmaren Morris
32 / 48

Nancy O'Dell

Nancy O'Dell
33 / 48

Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade
34 / 48

Patrick Starrr

Patrick Starrr
35 / 48

Tina Campbell

Tina Campbell
36 / 48

Meli'sa Morgan

Meli'sa Morgan
37 / 48

Janelle Monae

Janelle Monae
38 / 48

Jaden Smith

Jaden Smith
39 / 48

Emmylou Harris

Emmylou Harris
40 / 48

Karen Fairchild

Karen Fairchild
41 / 48

Bebe Rexha

Bebe Rexha
42 / 48

Jenny McCarthy

Jenny McCarthy
43 / 48

Anna Kendrick

Anna Kendrick
44 / 48

Kimberly Schlapman

Kimberly Schlapman
45 / 48

Rita Ora

Rita Ora
46 / 48

Jessica Andrea ve Logic

Jessica Andrea ve Logic
47 / 48

Bella Harris ve Jimmy Jam

Bella Harris ve Jimmy Jam
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Andra Day

Andra Day
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Anahtar Kelimeler:
60. grammy ödül töreni Kırmızı Halı Şeyma Subaşı
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Anahtar Kelimeler:
60. grammy ödül töreni Kırmızı Halı Şeyma Subaşı

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