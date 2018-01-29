2018 Grammy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Şeyma Subaşı da kırmızı halıda

Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin eğlence endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak geldiği görüldü. Türkiye'nin popüler isimlerinden yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da Grammy Ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da poz verdi.

2018 Grammy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı

1 / 48 Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi. Hollywood’daki politik duruş ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlenen 60. Grammy ödüllerine de yansıdı. Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin eğlence endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak geldiği görüldü. Türkiye'nin popüler isimlerinden yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da Grammy Ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da poz verdi.

2 / 48 Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi. Ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın yaklaşık 100 ünlü kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından film sektöründe başlayan “Time’sUp” ve “MeToo” hareketlerine müzisyenlerden de destek geldi.

3 / 48 Lady Gaga, Alessia Cara, Rihanna, Lana Del Rey gibi yıldız isimler, 75. Altın Küre Ödül Töreni'ndeki dayanışmaya gönderme yapmak adına, sanat dünyasındaki cinsiyet eşitsizliği ve tacizi protesto etmek için ”barış”, “eşitlik” ve “direniş” gibi çeşitli anlamları bulunan “beyaz gül” takarak geldi.

4 / 48 ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, 2012 yılında yayınlanan Paradise albümündeki "Cola" şarkısını daha önce ünlü yapımcı Harvey Weinstein'dan esinlenerek yazdığını açıklamıştı. Ancak, 32 yaşındaki şarkıcı, Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz skandalının patlak vermesinin ardından bu parçasını artık canlı performanslarına eklemeyeceğini duyurmuştu.

5 / 48 "KIRMIZI HALI"NIN SÜRPRİZ İSMİ: ŞEYMA SUBAŞI Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ile CBS'in özel davetlisi olarak 60. Grammy Ödülleri'ne katıldığı ve ünlü çiftin, töreni 5. sıradan izlediği belirtildi. 27 yaşındaki Subaşı, Elisabetta Franchi imzalı elbisesiyle kırmızı halıda ünlü yıldızlara meydan okudu.

6 / 48 Grammy'nin "Kırmızı Halı"sından kareler... Rihanna ve Kendrick Lamar

7 / 48 Miley Cyrus

8 / 48 Katie Holmes

9 / 48 Ericka Ender

10 / 48 Aishah

11 / 48 Sarah Silverman

12 / 48 Heidi Klum

13 / 48 Camila Cabello

14 / 48 Hailee Steinfeld

15 / 48 SZA

16 / 48 Hennessy Carolina

17 / 48 Aida Cuevas

18 / 48 Chrissy Teigen

19 / 48 Julia Michaels

20 / 48 Anabelle Acosta

21 / 48 Ana Martins ve Little Louie Vega

22 / 48 Coco Austin ve Ice-T

23 / 48 Ice-T

24 / 48 Joy Villa

25 / 48 Juanes ve Karen Martinez

26 / 48 Kali Uchis

27 / 48 Kirstin Maldonado

28 / 48 Kristin Cavallari

29 / 48 Ledisi

30 / 48 Lisa Loeb

31 / 48 Mmaren Morris

32 / 48 Nancy O'Dell

33 / 48 Natalia Lafourcade

34 / 48 Patrick Starrr

35 / 48 Tina Campbell

36 / 48 Meli'sa Morgan

37 / 48 Janelle Monae

38 / 48 Jaden Smith

39 / 48 Emmylou Harris

40 / 48 Karen Fairchild

41 / 48 Bebe Rexha

42 / 48 Jenny McCarthy

43 / 48 Anna Kendrick

44 / 48 Kimberly Schlapman

45 / 48 Rita Ora

46 / 48 Jessica Andrea ve Logic

47 / 48 Bella Harris ve Jimmy Jam