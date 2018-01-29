2018 Grammy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Şeyma Subaşı da kırmızı halıda

Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin eğlence endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak geldiği görüldü. Türkiye'nin popüler isimlerinden yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da Grammy Ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da poz verdi.
2018 Grammy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı
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Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi.
Hollywood’daki politik duruş ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlenen 60. Grammy ödüllerine de yansıdı. Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin eğlence endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak geldiği görüldü. Türkiye'nin popüler isimlerinden yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da Grammy Ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da poz verdi.
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Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi.
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın yaklaşık 100 ünlü kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından film sektöründe başlayan “Time’sUp” ve “MeToo” hareketlerine müzisyenlerden de destek geldi.
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Lady Gaga, Alessia Cara, Rihanna, Lana Del Rey gibi yıldız isimler, 75. Altın Küre Ödül Töreni'ndeki dayanışmaya gönderme yapmak adına, sanat dünyasındaki cinsiyet eşitsizliği ve tacizi protesto etmek için ”barış”, “eşitlik” ve “direniş” gibi çeşitli anlamları bulunan “beyaz gül” takarak geldi.
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ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, 2012 yılında yayınlanan Paradise albümündeki "Cola" şarkısını daha önce ünlü yapımcı Harvey Weinstein'dan esinlenerek yazdığını açıklamıştı.
Ancak, 32 yaşındaki şarkıcı, Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz skandalının patlak vermesinin ardından bu parçasını artık canlı performanslarına eklemeyeceğini duyurmuştu.
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"KIRMIZI HALI"NIN SÜRPRİZ İSMİ: ŞEYMA SUBAŞI
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ile CBS'in özel davetlisi olarak 60. Grammy Ödülleri'ne katıldığı ve ünlü çiftin, töreni 5. sıradan izlediği belirtildi. 27 yaşındaki Subaşı, Elisabetta Franchi imzalı elbisesiyle kırmızı halıda ünlü yıldızlara meydan okudu.
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Grammy'nin "Kırmızı Halı"sından kareler...
Rihanna ve Kendrick Lamar
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Hennessy Carolina
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Ana Martins ve Little Louie Vega
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Coco Austin ve Ice-T
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Juanes ve Karen Martinez
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Kirstin Maldonado
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Kristin Cavallari
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Natalia Lafourcade
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Kimberly Schlapman
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Jessica Andrea ve Logic
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Bella Harris ve Jimmy Jam