2018'in en etkileyici uzay fotoğrafları

NASA’nın Hubble Uzay Teleskop’unun çektiği nebulaların göz alıcı görüntüleri, Spitzer uzay aracıyla elde edilen büyüleyici Kedi Pençesi Bulutsusu'nun kareleri, Japon uzay aracı Akatsuki'nin çektiği Venüs görüntüleri, Juno Uzay Aracı’nın elde ettiği Jüpiter fotoğrafları sayesinde uzay severler insanoğlunun yüzyıllardır merak ettiği uzay ortamını daha yakından görme fırsatını yakaladı.
En etkileyici uzay görüntüleri
NGC 3199 yıldız kümesi görüntüsü.
NASA'nın Hubble Teleskobu tarafından görüntülenen galaksilerin birleşme süreci.
NASA'nın Juno Uzay Aracı tarafından çekilen Jüpiter yüzeyinin görüntüsü.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) çekilen Hawaii Adası'nı vuran Florence fırtınası görüntüsü.
ESO'nun VISTA tarama teleskopu ile elde edilen Tekboynuzlu (Unicorn) Takımyıldızı içinde bulunan Rozet Nebulası'nın görüntüsü.
NASA tarafından çekilen Mars'ın yüzeyindeki kum fırtınası görüntüsü.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen fotoğrafta Soyuz isimli Rus uzay aracı görüntülendi.
Güneş'in etrafında tur atan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) güzergahı.
Spitzer uzay teleskobunun çektiği Kedi Pençesi Bulutsusu'nun (Cat Paw Nebula) görüntüsü. Yıldız oluşturan Kedi Pençesi bölgesi 80-90 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
Hubble Teleskobu'nun görüntülediği Kılıçbalığı (Dorado) Takımyıldızı içerisinde yaklaşık 160.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Büyük Macellan Bulutu'ndaki NGC 1866 açık yıldız kümesi.
NASA'nın Juno Uzay Aracı tarafından çekilen Jüpiter görüntüsü.
Hubble Teleskobu'nun görüntülediği Pegasus Takımyıldızı'nda bulunan NGC 7331 spiral galaksisi.
Mars'ta incelemeler yapan Curiosity keşif aracının fırtına sırasında çektiği selfie.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) uzay aracı Akatsuki'nin çektiği Venüs gezegeninin görüntüsü.
Açık uzayda çalışan Rus kozmonot.
NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen Dünyamızdan yaklaşık 4000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Lagün Bulutsusu görüntüsü.
Kraliçe Takımyıldızı bölgesinde bulunan Cas A süpernova kalıntısı. (Sputnik Türkiye)
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