2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

Yarışmaya katılmış olan, dünyanın dört bir yanından çekilen fotoğraflardan kazananlar...
İngiliz Ekolojik Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
Birinci
Marion Adası, Güney Afrika
Öğrencilerde birinci
Brezilya
Detay kategorisi birincisi
İspanya
Öğrencilerde detay kategorisi birincisi
Kosta Rika
Dinamik ekosistem birincisi
Marion Adası, Güney Afrika
Öğrencilerde dinamik ekosistem birincisi
Kanada
İnsan ve doğa birincisi
Hindistan
Öğrencilerde insan ve doğa birincisi
Karayipler
Hareketli ekoloji birincisi
Botsvana
Öğrencilerde hareketli ekoloji birincisi
Ekoloji sanatı birincisi
Galapágos Adaları
Bireyler ve popülasyonlar birincisi
Brezilya
Öğrencilerde ekoloji sanatıo birincisi
Norveç
Öğrencilerde ekoloji sanatı birincisi
Brezilya
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