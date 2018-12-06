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2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

2018 İngiliz Ekolojik Fotoğraf Yarışması'nın kazanan fotoğraflar açıklandı. İşte dünyanın farklı bölgelerinde çekilmiş en iyi ekolojik fotoğraflar...

Yarışmaya katılmış olan, dünyanın dört bir yanından çekilen fotoğraflardan kazananlar...

İngiliz Ekolojik Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Birinci

Birinci
Marion Adası, Güney Afrika

İkinci

İkinci
ABD

Üçüncü

Üçüncü
Fas

Öğrencilerde birinci

Öğrencilerde birinci
Brezilya

Detay kategorisi birincisi

Detay kategorisi birincisi
İspanya

Öğrencilerde detay kategorisi birincisi

Öğrencilerde detay kategorisi birincisi
Kosta Rika

Dinamik ekosistem birincisi

Dinamik ekosistem birincisi
Marion Adası, Güney Afrika

Öğrencilerde dinamik ekosistem birincisi

Öğrencilerde dinamik ekosistem birincisi
Kanada

İnsan ve doğa birincisi

İnsan ve doğa birincisi
Hindistan

Öğrencilerde insan ve doğa birincisi

Öğrencilerde insan ve doğa birincisi
Karayipler

Hareketli ekoloji birincisi

Hareketli ekoloji birincisi
Botsvana

Öğrencilerde hareketli ekoloji birincisi

Öğrencilerde hareketli ekoloji birincisi

Ekoloji sanatı birincisi

Ekoloji sanatı birincisi
Galapágos Adaları

Bireyler ve popülasyonlar birincisi

Bireyler ve popülasyonlar birincisi
Brezilya

Öğrencilerde ekoloji sanatıo birincisi

Öğrencilerde ekoloji sanatıo birincisi
Norveç

Öğrencilerde ekoloji sanatı birincisi

Öğrencilerde ekoloji sanatı birincisi
Brezilya
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