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2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

İlk kez 2009 yılında düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri çeşitli kategorilerde ve yaratıcı kompozisyonlarla sahiplerini buldu. İşte dünyanın farklı ülkelerinden yarışan fotoğraflar arasında en beğenilenler.

Bu sene 9. kez düzenlenen en büyük panoramik fotoğrafçılık yarışması olan Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'na (the Epson International Pano Awards) bu yıl 74 ülkeden 1251 fotoğrafçı çalışmalarını gönderdi.

2018 Epson Panaromik Ödülleri’ni kazanan fotoğraflar belli oldu

BİRİNCİ, İtalya
Panaromik fotoğraflara ilgi her geçen gün artarken bu fotoğraf türüne özgü dikkat çekici yarışma, Epson tarafından düzenleniyor.
Hong Kong
Sputnik'in haberine göre, yarışmaya katılan profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, toplam 50 bin dolar değerindeki ödüller için yarıştı.
ABD
İşte yarışmayı kazanan ve çeşitli kategorilerde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan fotoğraflardan bazıları.
Brezilya
Finlandiya
İtalya
Hollanda
ABD
ABD
İsviçre
Hindistan
Japonya
Japonya
Vitaly Golovatyuk'un 'Hongkong Inception' ismili fotoğraf.
Alexander Vershinin'in çalışması.
Yarışmaya katılan fotoğrafçı Phat Dao Tan'un 'Cat Ba Adası'ndaki balıkçı köyü' isimli fotoğrafı.
Japonya'da bulunan ve kutsal sanılan Meoto Iwa'nın ('Evli Kayalar') yer aldığı Anastasia Woolmington'un 'Evli Kayalar' ('Wedded Rocks') isimli çalışması.
Nathaniel Merz'in Kore'de çektiği 'Krali tören' (Royal Ceremony) isimli çalışma.
Santosh Mitra'nın Mermaid ('Denizkızı') isimli fotoğrafı.
Colin Sillerud'un 'Spark' ('kıvılcım') isimli çalışması.
Javier De La Torre'nin 'Lijiang Tapınağı' isimli çalışması.
İtalya'nın Milan kentinde bulunan Galleria Vittorio Emanuele II Alışveriş Merkezi'nin panoramik görünümü Andrei Omelianchuk'un fotoğrafında.
Fotoğrafçı Lisa Saad'ın Ribbons Of Red isimli çalışması.
Kath Salier'in çalışması.
Daniel Eisele'nin 'Life in Complex' isimli çalışması.
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