2018’in en iyi seyahat fotoğrafları

Pensotti ve dereceye giren diğer fotoğrafçıların eserleri önümüzdeki günlerde Londra'da bir sergiyle fotoğraf tutkunlarının karşısına çıkacak. Özellikle gezi-seyahat fotoğrafçıları arasında oldukça prestijli kabul edilen yarışmanın çeşitli kategorilerinde dereceye giren fotoğraflardan bazıları...