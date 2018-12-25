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2018'in en mutlu ülkeleri

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

2018'in sonlarına doğru yaklaşırken, Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu senenin "Dünya Mutluluk Raporu" da yayınlandı. İşte dünyanın en mutlu ülkeleri...

2018 Mutluluk Raporu, ülkelerde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi altı maddenin puanlamasına göre hazırlanıyor.

2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı uzmanları tarafından yapılan çalışma, halka sosyal destek, kişisel özgürlükler, devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular sorarak verileri elde ediyor. Bu yıl ilk kez göçün mutluluk üzerinde etkisinin de araştırıldığı raporda, göçmenlerin mutluluk seviyesinin ev sahibi halk ile aynı olduğu vurgulandı. Listeye göre en mutsuz ülkeler ise, Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi.
10- AVUSTRALYA
9- İSVEÇ
8- YENİ ZELANDA
7- KANADA
6- HOLLANDA
5- İSVİÇRE
4- İZLANDA
3- DANIMARKA
2- NORVEÇ
1- FİNLANDİYA
58- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
74- TÜRKİYE
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Anahtar Kelimeler:
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