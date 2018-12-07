2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

Yapılan listeye göre Türkiye'de Youtube'a damga vuran videolarda genel kategoride Dans Eden Yeşil Uzaylı ilk sıraya otururken, müzik kategorisinde ise 2018 yılının en popüler Türk şarkıları yer aldı. İşte zirveyi Aleyna Tilki'nin aldığı kategorideki diğer isimler...
Türkiye'de en çok onlar izlendi
EN POPÜLER MÜZİK VİDEOLARI
Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman
Mabel Matiz - Öyle Kolaysa
Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki
Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir - Bu Benim Öyküm
Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm
Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk
Koray Avcı - Adaletin Bu Mu Dünya
Can Yüce - Aklım Gider Aklına
EN POPÜLER GENEL İÇERİK VİDEOLARI
Dans Eden Yeşil Uzaylı
SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) - Kötü Enes Batur Diss Şarkısı
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