2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

Yapılan listeye göre Türkiye'de Youtube'a damga vuran videolarda genel kategoride Dans Eden Yeşil Uzaylı ilk sıraya otururken, müzik kategorisinde ise 2018 yılının en popüler Türk şarkıları yer aldı. İşte zirveyi Aleyna Tilki'nin aldığı kategorideki diğer isimler...