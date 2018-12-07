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2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde 2018 yılında Türkiye'de en çok izlenen videolar belli oldu. Youtube'a damga vuran videolar, Genel İçerik ve Müzik videoları olarak kategorize edildi. İki grupta hazırlanan listeler ise YouTube Rewind başlığı altında toplandı.

Yapılan listeye göre Türkiye'de Youtube'a damga vuran videolarda genel kategoride Dans Eden Yeşil Uzaylı ilk sıraya otururken, müzik kategorisinde ise 2018 yılının en popüler Türk şarkıları yer aldı. İşte zirveyi Aleyna Tilki'nin aldığı kategorideki diğer isimler...

Türkiye'de en çok onlar izlendi

EN POPÜLER MÜZİK VİDEOLARI

EN POPÜLER MÜZİK VİDEOLARI
Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman
Mabel Matiz - Öyle Kolaysa
Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki
Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir - Bu Benim Öyküm
Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm
İdo Tatlıses - Sen
Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk
ikikardesh - Bana Ne
Koray Avcı - Adaletin Bu Mu Dünya
Can Yüce - Aklım Gider Aklına

EN POPÜLER GENEL İÇERİK VİDEOLARI

EN POPÜLER GENEL İÇERİK VİDEOLARI
Dans Eden Yeşil Uzaylı SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) - Kötü Enes Batur Diss Şarkısı Çağla | Uzaylı Dansı | Niloya - Yeni Bölümler Sen Anlat Karadeniz 1. Bölüm
INNA İLE EVLENİYORUZ! HESAP KİMDE? (37.000TL'LİK HESAP!) Söz | 50.Bölüm Çukur 2.Sezon 2.Tanıtım Oğuzhan Uğur'la P!NÇ (Efsane Bölüm): Ramazan, Yaşlılar, SMA, Selçuk Balcı, Tuğçe Kandemir, Korku
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