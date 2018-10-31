2018 iPad Pro modeller ortaya çıktı

Teknoloji tutkunlarının bir süredir merakla bekledikleri Apple etkinliği sonunda gerçekleşti. Apple özel etkinliğinde yeni Mac Mini, MacBook Air ve 2018 iPad Pro modellerini tanıttı.
Beklenildiği üzere yeni iPad Pro modelleri daha ince çerçeveler ve FaceID özelliğiyle geldi. Fakat Apple hiç hesapta olmayan bazı yeniliklere de imza attı. Bunlardan en önemlisi ise Lightling bağlantısı yerine USB-C’nin gelmesi oldu.
Aslına bakılırsa Apple’ın USB-C’ye geçiş yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Fakat bu geçişin iPad’ten ziyade iPhone tarafında gerçekleşmesi bekleniyordu.
Cupertino merkezli şirket yeni nesil iPad modellerinde yonga seti tarafında da güncellemeye gitti. İşte 11 inç ve 12.9 inçlik iPad modelleri hakkındaki tüm detaylar.
Yeni bir tasarım çizgisi
2018 iPad Pro modelleri 11 inç ve 12.9 inçlik iki versiyon halinde karşımıza çıktı. 11 inçlik model geçtiğimiz sene satışa sunulan 10.5 inçlik model ile aynı kasaya sahip. Elbette çerçeveler incelince ekranın boyutu da 11 inç’e yükselmiş durumda.
Apple hem 11 inçlik, hem de 12.9 inçlik modelinde ince çerçevelere dayanan bir tasarım çizgisini tercih etmiş. Doğal olarak bu tasarım çizgisiyle birlikte TouchID’de tamamen tarihe karışmış oluyor.
Cupertino merkezli şirketin ilk olarak 2017’de satışa sunduğu iPhone X’te kullandığı FaceID özelliği sonunda iPad modellerine de gelmiş durumda. Hem 11 inçlik, hem de 12.9 inçlik iPad Pro modelinde FaceID özelliği bulunuyor.
TouchID ve Home tuşunun tasarım dışı kalmasıyla birlikte, iOS 12 üzerinde de bazı değişikliklere gidilmiş. Dolayısıyla iOS 12 kullanımı yeni iPad Pro modellerine göre güncellenmiş.
Şimdiye kadar ki en güçlü iPad
Genel kanı 2018 iPad Pro modellerinde A12 Bionic yonga setinin kullanılacağı yönündeydi. Fakat Apple yeni tabletlerinde daha gelişmiş bir yonga seti kullanmayı tercih etti.
A12X Bionic ismiyle duyurulan yeni yonga setinde 8 CPU ve 7 GPU çekirdeği bulunuyor. Bu sayede 2018 iPad Pro modelleri oldukça yüksek bir performansa kavuşmuş.
Zira Apple, Adobe Photoshop’un PC için hazırlanmış bir versiyonunu iPad Pro üzerinde tam verimle çalıştırmayı başardı. Bu uygulamanın 2019’da App Store üzerinden satışa sunulacağı belirtildi.
Kısaca özetlemek gerekirse, 2018 iPad Pro modellerinin şimdiye kadar ki en güçlü tabletler olduğu söylenebilir. Ayrıca bu tabletler iPhone XS ve XS Max’tan da daha güçlü.
2018 iPad Pro modellerinde iPhone XR’da da kullanılan Liquid Retina ekran teknolojisi kullanılmış. Bu sayede tabletin şimdiye kadar ki en gerçekçi renk paletine sahip olduğu belirtiliyor.
Yeni iPad, yeni aksesuarlar
Apple, 2018 iPad Pro modelleriyle birlikte yeni aksesuarlarını da tanıttı. 12 Eylül’de tanıtılması beklenilen Apple Pencil 2 sonunda tanıtıldı. Yeni Apple Pencil, mıknatıslı bir yapıya sahip. Bu sayede 2018 iPad Pro modellerine yerleştirilmiş olan 102 minik mıknatısa yapışabiliyor.
Yani artık Apple Pencil’ı taşımak için ek bir kılıfa ihtiyaç olmayacak. Yeni Apple Pencil basit bir şekilde iPad Pro’ya yapışabiliyor. Üstelik yapıştıktan sonra kablosuz şekilde şarj olabiliyor.
Apple Pencil haricinde Smart Keyboard isimli bir klavye de tanıtıldı.
2018 iPad Pro fiyatları
Gelelim yeni tanıtılan tabletlerin fiyatlarına. Apple iPhone XS, XS Max ve XR’ın Türkiye fiyatını henüz açıklamış değil. Fakat iPad Pro, yeni Apple Pencil ve Smart Keyboard’ın fiyatları belli oldu.
11 inçlik iPad Pro 5663TL’den, 12.9 inçli iPad Pro ise 7103TL’den satışa çıktı. Apple Pencil 2 fiyatı ise 836TL olarak belirlenmiş durumda.
12.9 inçlik iPad Pro için hazırlanan Smart Keyboard’ın fiyatı 1429TL, 11 inçlik model için hazırlanan klavye fiyatı ise 1299TL olarak belirlendi.
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