2018 iPad Pro modeller ortaya çıktı

Teknoloji tutkunlarının bir süredir merakla bekledikleri Apple etkinliği sonunda gerçekleşti. Apple özel etkinliğinde yeni Mac Mini, MacBook Air ve 2018 iPad Pro modellerini tanıttı. Beklenildiği üzere yeni iPad Pro modelleri daha ince çerçeveler ve FaceID özelliğiyle geldi. Fakat Apple hiç hesapta olmayan bazı yeniliklere de imza attı. Bunlardan en önemlisi ise Lightling bağlantısı yerine USB-C’nin gelmesi oldu. Aslına bakılırsa Apple’ın USB-C’ye geçiş yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Fakat bu geçişin iPad’ten ziyade iPhone tarafında gerçekleşmesi bekleniyordu. Cupertino merkezli şirket yeni nesil iPad modellerinde yonga seti tarafında da güncellemeye gitti. İşte 11 inç ve 12.9 inçlik iPad modelleri hakkındaki tüm detaylar. Yeni bir tasarım çizgisi



2018 iPad Pro modelleri 11 inç ve 12.9 inçlik iki versiyon halinde karşımıza çıktı. 11 inçlik model geçtiğimiz sene satışa sunulan 10.5 inçlik model ile aynı kasaya sahip. Elbette çerçeveler incelince ekranın boyutu da 11 inç’e yükselmiş durumda.

Apple hem 11 inçlik, hem de 12.9 inçlik modelinde ince çerçevelere dayanan bir tasarım çizgisini tercih etmiş. Doğal olarak bu tasarım çizgisiyle birlikte TouchID’de tamamen tarihe karışmış oluyor. Cupertino merkezli şirketin ilk olarak 2017’de satışa sunduğu iPhone X’te kullandığı FaceID özelliği sonunda iPad modellerine de gelmiş durumda. Hem 11 inçlik, hem de 12.9 inçlik iPad Pro modelinde FaceID özelliği bulunuyor. TouchID ve Home tuşunun tasarım dışı kalmasıyla birlikte, iOS 12 üzerinde de bazı değişikliklere gidilmiş. Dolayısıyla iOS 12 kullanımı yeni iPad Pro modellerine göre güncellenmiş. Şimdiye kadar ki en güçlü iPad



Genel kanı 2018 iPad Pro modellerinde A12 Bionic yonga setinin kullanılacağı yönündeydi. Fakat Apple yeni tabletlerinde daha gelişmiş bir yonga seti kullanmayı tercih etti. A12X Bionic ismiyle duyurulan yeni yonga setinde 8 CPU ve 7 GPU çekirdeği bulunuyor. Bu sayede 2018 iPad Pro modelleri oldukça yüksek bir performansa kavuşmuş. Zira Apple, Adobe Photoshop’un PC için hazırlanmış bir versiyonunu iPad Pro üzerinde tam verimle çalıştırmayı başardı. Bu uygulamanın 2019’da App Store üzerinden satışa sunulacağı belirtildi.