2018 Kasım ayı aylık burç yorumları

KOÇ KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar gerileyecek Venüsün etkisi hala önemini koruyor. Çiftler bu dönemde ilişkilerinin niteliğine göre, ya anlaşılır veya sürekli tartışırlar. İlişkisi sağlam temellere oturmuş çiftler için sorun yoktur. İlişkisinde problem olanlar ise, öncelikle birbirinizle konuşmayı denemenizde fayda var. Her yönüyle duruma bakılmalı. İlişkisi olmayanlar bir partnerde neyi önemsiyorlar, nasıl biriyle mutlu olabilirler bu sorulara beklentilerini gözden geçirerek cevap bulabilirler. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. İş, eğitim, özel anlamdaki uzun seyahatleriniz yine iş-eğitim veya evlilik nedeniyle yabancı bir ülkeye yerleşim, yüksek eğitiminiz, akademik kariyeriniz, ithalat ve ihracatla ilgili meseleler, yasa-yargıyla alakalı konuların gözden geçirilmesi ve dikkatle ele alınması şarttır. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Koçlar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık dönemde kendimizi ilişkiler aracılığıyla tanıma, anlamlandırma, çıkarlarımızı koruma ve kollama yönünde etkilidir. Gizliliği önemsediğimiz için, planlarımızdan ilişkimizden, yapacaklarımızdan, duygularımızdan pek bahsetmeyiz. Derinlemesine düşünüp hesabımızı yaparız. Ancak bir şeye dikkat çekeyim. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Bu, kararsızlık, yönsüzlük, çabuk pes etmeye neden olur. Ne varsa olduğu haliyle kabul ederiz veya birinin bizi kurtarmasını bekleriz. Belki de bu nedenle gizli ilişkilere meyilli olabiliriz. Düzenimizi bozmayız ama bizi kendine çeken kişinin peşine düşebiliriz. Maddi konularda bu süreçte hesabı bilmek gerekiyor. Çıkarlarımız önemli ancak bir ilişki sadece bunun üzerine kuruluysa dikkat etmek lazım. Tanımadığımız insanlarla iş yapmamak veya aşk yaşamamak gibi. Bir de önemli husus, önceden ayrıldığınız kişiyle tekrar bir araya gelirseniz, mutlaka iyi düşünün. Yeni birisiyle tanıştığınızda sırlarınızı vermeyin. Onu tanıyın. Önünüzü görmediğiniz yola girmeyin. Sizi zor duruma sokabilecek borçların altına imza atmayın.

Sevgili Koçlar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yöneticisi olduğu Yay burcunda ilerleyecek. Böylece burcunuzla olumlu bir görünüm yapacak. Sizin için gerçekten faydalı bir geçişin işaretçisi olacak. Sözgelimi yolculuklar, yurtdışıyla alakalı iş-eğitim-özel anlamda dünyaya bakışınızı zenginleştirecek. Konusunda deneyimli insanlarla tanışmanızı sağlayacak. Kültürel anlamda farklı yerleri, insanları, fikirleri, ortamları tanıyacak, merak ettiğiniz her bilgiyi edinme fırsatı, şansı yakalayacaksınız. Akademik anlamda, hukuk, ticari konularda önemli adımlar atabilir, başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Size sunulan olanaklar, şans ve fırsatlar sayesinde edindiğiniz bilgi ve tecrübeler başkalarına yol göstermenizi, misyon yüklenmenizi ve rehberlik etmenizi sağlar. Yayıncılık alanında çalışan kişiler bu dönemde oldukça yararlı eserler ortaya koyarlar. Siz bir yazarsanız, çok beğenilen, takip edilen, popüler bir esere imza atabilirsiniz. Uzun zamandır devam eden bir hukuki dava istediğiniz şekilde sonuçlanır. Zihniniz bir hayli işlek ve bir o kadar öğrenmeye açıktır. İnancınız, hayata bakış açınız bilge kişilere özgüdür. Ancak her güzelliğin olduğu gibi, bu geçişte dikkat etmeniz gereken nokta, abartılı, gereğinden fazla şişirilmiş, laf olsun beri gelsin tarzı konuşmamak, bir şeyi olduğundan fazla göstermeye çalışmamaktır. Fırsatlar ve şans size gelir ancak şans denilen faktör biraz da aklımızı kullanmak, araştırmak, öğrenmek ve değerlendirmektir.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Koçlar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında yöneticiniz Mars-Balık burcunda seyredecek. Astrolojik olarak bu konumdaki Mars pek etkili değil. Cesaret yerine kabullenmeyi, sorunlarla mücadele yerine olanı olduğu haliyle görmeyi, ileri atılıp amaca ulaşmak yerine, etrafında dönüp dolaşmayı işaret ediyor. Ancak geri planda yaratıcı tarzda çalışmalarda bulunabilirsiniz. Maddi konularda iyi bir planlama şart. Bilinçli hareket etmelisiniz. Karşınıza bir fırsat çıktığında bunun üzerinde düşünün. Yarar-zarar hesabı yapın. Kısa yoldan veya bilinmedik işlere kalkışmayın. Balık burcundaki Mars süreci geriye çekilme ve çevrenizdeki olaylardan etkilenirlik artabilir. Bu nedenle savaşmak yerine mücadeleden kaçınılması, kendinizi korumak yerine akışa teslim olunması gibi durumlar sıkça yaşanabilir. Bazen de tam tersine plansızca hareket edilebilir. Birilerinin size yardımcı olmasını bekleyebilir, hangi iş için hangi yolu tercih etmeniz gerektiğini saptamanız zor olabilir, rehavete kapılabilirsiniz. Ben bu süreçte bilinçli şekilde hedeflerinizi gözden geçirmenizden yanayım. Çünkü bir amacımız varsa, ona ulaşma yolunda engeller hiçbir zaman insanı yıldırmamalıdır.

Sevgili Koçlar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişinde, ailenizle ilgilenmek, yuvanızı ayakta tutmak, geleceğinizi güvence altına almak durumundasınız. Bu sizin gelişim yolunuzdur. Kimi Koçlar bir yuva kurarak, aile olmayı öğrenecekler. Bazıları yeni bir yere, eve taşınacaklar. Orada yaşamlarını sürdürecekler. Aileyle problemler sizi biraz zorlayabilir. Dirlik ve düzen yoksa huzur bulmak kolay değildir. Burada sevgi, bağlılık önem taşıyor. Bu varsa, ailenizi bir arada tutmak için mücadele edersiniz. Bu mücadelenin özünde kendi arzunuz, ihtiyaçlarınız da önem taşıyor. Bunları ihmal etmeyiniz. Şöyle ki, aile bir arada dursun da benim ne istediğimin önemi yok diyemezsiniz. Bu zorlamayla olacak şey değil. Bu düğümlerde aileniz kadar kendinize karşı da sorumlusunuz. Siz mutlu olmadığınız bir düzende sürekli bir şeyleri ayakta tutacağım diye kendinizi feda edemezsiniz. Aynı şekilde sürekli kendinizi, ihtiyaçlarınızı önemseyip, başkalarını ihmal edemezsiniz. Her şey dengeli olmalı. Kolay değil biliyorum ama bu düğümlerin etkili olduğu süreç hepsini bir şekilde yerli yerine oturtmanız için sizi geliştirecek.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. İlişkiler anlamında önemli bir geçiştir. Venüs karşıt burcunuzda ilerlese dahi yönettiği bir burçta ve kuvvetli olduğu bir alanda seyrettiği için, faydalı özellikleriyle sizi sarıp sarmalar. Bu süreçte uyum ve güzellik arzunuz yükselir. Hayatın genelinde huzur aranır. İlişkide partnerinizin size karşı anlayışlı ve nazik tavırları, beraberlikte problem varsa da, çözüme kavuşturur. İlişkisi olmayanlar açısından bir partnerde aranan en önemli kriter, ortaklaşa hareket etmeyi bilmesidir. Dönemin nasıl geçeceği öncelikle ilişkinin niteliği veya bir ilişkiden ne beklediğiniz sorusuna cevap bulunmasıyla mümkündür. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: İş, eğitim, özel anlamdaki uzun seyahatleriniz yine iş-eğitim veya evlilik nedeniyle yabancı bir ülkeye yerleşim, yüksek eğitiminiz, akademik kariyeriniz, ithalat ve ihracatla ilgili meseleler, yasa-yargıyla alakalı konular, maceralarınız, gönül ilişkiniz, eşiniz ve akrabalık ilişkileri, spor faaliyetleri, çok iyi tanımadığınız kişilerle olan alışverişler, yayıncılık alanlarında etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Yorumda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani karar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırlı olmalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız. Böyle bir fırsat bir daha karşınıza çıkmaz. O zaman şartları tekrar gözden geçiriniz. Mümkünse zaman isteyiniz. Geri hareket süresince her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında etkili Güneş-Yay burcu geçişi, kişinin önce kendisini ve sonrasında yaşadığı dünyayı keşfetmeye, idrak etmeye çalışması anlamındadır. Türlü badirelerden geçmiş ve artık neyin ne olduğunu az çok bilen bireyin gelişim yolunda bilgi ve deneyim kazanma zamanıdır. Yaşınız kaç olursa olsun, Güneş Yay burcunda ilerlediğinde bizzat yerinde görerek, öğrenerek, bilgilenmeyi seçersiniz. Dünyaya bakış açınızdan tutun da hayatın anlamına kadar her şeyi kavramaya çalışırsınız. Hedefi olan insan daima araştırır, soruşturur ve gerçek bilgiye ulaşmak için çabalar. Öylesine yaşamaz, öylesine adım atmaz. Tedbirli davranmayı, neyin üzerinde yürüdüğünü bilmelidir. Unutmayalım ki, Merkür-Yay burcunda geriliyor. Aceleyle karar vermemek, enine boyuna incelemek gerekiyor. Sevgili Koçlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, ticaret-eğitim-yolculuk gibi iletişime dayalı konularda daha önce düşündüğümüz bir planı değiştirmek doğru olmaz. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geri hareketini sürdürüyor. Aralık sonu, Ocak ayına kadar, bu konularda acele karar vermek veya önceden verilmiş bir kararı değiştirmek, yenisini uygulamaya kalkışmak yanlış olur. Günlük hayatta karşılaştığımız kişileri, durum ve gelişmeleri çok iyi anlamak, tanımak, tarafsız bir şekilde değerlendirmek, iyice öğrenmek şarttır. Gereksiz polemikler, her şeyi bildiğimizi sanmak, bir terslik olduğunda hemen savunmaya geçmek yerine, aslını astarını öğrenmek gerekir. Alış-satış gibi işlemlerde özellikle dikkatli olmak lazım. Verilen veya verdiğimiz sözü tutmak zor olabilir. Eğitim hayatında çok iyi notlar tutmak, günü gününe çalışmak, etüt etmek faydalıdır. Bugünlerde yanıltıcı bilgilerden uzak duralım. Danıştığımız insanlar konusunda deneyimli kişiler olmalıdır. Bizim de gerçekten bildiğimiz konularda konuşmamızda yarar var. Belge, sözleşme, önemli evrakların yerlerine ulaştırılmasında yanlışlık veya gecikmelere karşı tedbirli olalım. Birebir iletişimi önemseyelim. Bugünlerde yapılacak gezi, görüşme ve toplantılar, başvurular, sunum, seminer, tayin, yargıyla ilgili meseleler tekrarlanabilir. Daha önce düşündüğümüz yolculuklar veya rutin seyahatlerin yapılmasında sakınca yoktur. Bilgisayarımızı, ajandamızı iyi kontrol edelim.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-9-10-14-15-19-20-23-24-28

Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 1-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22 Yeniay : 18-19-20-21

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 4-5-6

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA KASIM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs geri hareketi 16 Kasım tarihine kadar etkilidir. Bu dönemde hukukla alakalı konular, sözgelimi iş haklarınızla ilgili gözünüz açık olsun. Sağlığınıza önem verin. Aşırı çalışmak veya etrafınızla ilgili sorunlar stres yaratabilir. Ufak tefek dahi olsa, şikayetlerinizi doktora gösterin. Kendi bildiğiniz şekilde diyet yapmayın. Uzmanlara sorun. İş veya önemli kararlarınızı mutlaka gözden geçirin. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Kanuni işler, örgütlenmek, kalıcı değişiklikler, hayat ve sağlık sigortası, gizli işler, bankalarla alakalı kredi girişimleri veya borçlar, yatırımlar, hesap işleri ortak kazançları, evlilikle kanalıyla edinilen maddi gelirler, nafaka, finansal ilişkiler, vergiler, miras davaları, cinsel hayatınızla ilgili konularda düşünmeden yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Boğalar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir ay boyunca eşimiz, sevgilimiz, iş ortağımız ve genel olarak başkalarının varlığı bizim için etkili ve önemli olmaya başlar. Kendimizle baş başa kalmak değil, onlarla tamamlanmak isteriz. Bekar Boğalar bu dönemde yeni biriyle tanışabilir, ilişkiye adım atarlar. Problemli ilişkisi olanlar, partneriyle sorunlarını çözmek isterler. İş ortaklığı uzun vadeli kurulabilir veya bir iş için bir müddetliğine bir araya gelinir. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerliyor. Hedefe varmak ve başarılı olmak istiyorsak, idealist olmalıyız. Karar vermeli, sıkı çalışmalıyız. Venüs gerilediği için, bir şeyler tam olarak yerine oturmayabilir. Karar veririz, ancak şartlar, zorluklar veya farklı sebepler önümüzde engel oluşturur. Onun için gözümüzü dört açmalıyız. Ne yaptığımızı, ne yöne gittiğimizi, kimlerle bağlantı kurduğumuzu bilmeliyiz. Finansal konularda da hesabımızı bilerek, çıkarlarımızı gözeterek hareket etmek, açılmamak lazım. Yeniayın görünümleri olumludur. Bu noktalara dikkat edersek, özel hayatımızda, iş yaşantımızda, dostluklar ve parasal konularda olumlu adımlar atabiliriz.

Sevgili Boğalar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda seyredecek. Bu geçiş önemli bir alanda etkili olacak. Sözgelimi eşiniz veya sevgiliniz veyahut iş ortağınız size finansal anlamda bir destek sunabilir. Bu, kendi çabamızla kazandığımız gelirden farklıdır. Başkasının bize sunduğu olanak, şans veya kuvvettir. Bazen de, bu şansı yakalamak için her türlü mücadele verilir. Bir mirasın paylaşılması, bir davanın sonuçlanması, ticari bir ortaklığın kurulması, ilişkide doğru bir stratejinin saptanması bu döneme rastlar. Şans faktörü bazen de, karşımıza çıkan bir olanağı değerlendirmek, farkına varmak anlamına geldiği için, sizler bu süreçte öyle boş boş oturmayacaksınız. Bakacaksınız. Aklınızı kullanarak şansınızı kendiniz de yaratabilirsiniz. Bir dönüşüm ve yenilenme sürecidir. Bu süreçte yalnız başınıza değilsiniz. Mutlaka birileri bir şekilde karşınıza çıkar ve sizinle temasa geçer. Samimiyet, hoşgörü, tevazu bu dönemde daha fazla lütufla karşılaşmanızı sağlar. Şımarıklık, ne oldum demek, ben tamamım demek yerine, gelene şükretmek, aynı şekilde paylaşmayı bilmek size daha büyük kapılar açabilir. Cinsel hayat bu dönemde zenginleşir. Bazen birden fazla ilişki yaşanabilir. Parasal birikim için uygun zamandır. Çünkü kaynak geliyorsa bunu tutmak yararlı olacaktır. Ancak su akarken doldurmayanlar bu sürecin ömürlük olmadığını bilsinler. Eşin, sevgilinin veya birilerinin gücü bu dönemde yükselir ve bu size yansıyabilir. Siz bu yükselişten yarar görürsünüz. Finansal planlama için uygun zamandır. Ayrıca kredi, miras, sigorta, vergi iadesi gibi yollardan kazanç elde edebilirsiniz.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Boğalar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Balık burcu seyri, günlük hayatta işlerinizi, ileriye dönük hedeflerinizi sakin ve ılımlı bir şekilde halletme hedef ve arzunuzdur. Genelde soğukkanlı davranmayı bilen Boğalar bu süreçte meseleleri öyle tartışarak, insanlarla çatışarak halletme yoluna gitmeyeceklerdir. Nasıl düzenleyebilirim, nasıl daha kolay üstesinden gelebilirim, daha az yorularak hedefime nasıl ulaşırım düşüncesi ön planda olacaktır. Yeni bir işe, projeye atılmak için enerjiniz pek yüksek olmasa da, inancınız ve hayalleriniz sizi varmanız gereken yola ulaştıracaktır. Yeter ki, yaptığınızı bilin ve buna inanın. Mars-Balık geçişi ilişki evinizin yöneticisi olarak, partnerinizle ortaklaşa hareket edebilmenizi sağlıyor. Birbirinizi motive edebilirsiniz. Partnerinizin duygusal yönü ve aynı zamanda aktif olmayı bilmesi gerekecek. Sizin de arzunuz bu yönde olacaktır. Bekar Boğalar hem hareketli hem de gerektiğinde ılımlı davranabilecek kişileri tercih ederler. Ancak ben yine de bu süreçte iş ortaklıklarında, ilişkilerde fazla ılımlı davranmak yerine, bilinçli şekilde gözden geçirmelerde bulunmanın daha faydalı olacağını söylemek isterim.

Sevgili Boğalar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişleri, kadersel dönüşüm ve gelişimlerin işaretçisidir. Sizler bu dönemde tanıdığınız, aşina olduğunuz yakın bildiğiniz kişilere destek olmak, ilgi göstermek ve onlarla ilişkinizi güçlendireceksiniz. Bu kardeşiniz, komşunuz, akrabanız veya aynı çevrede yaşadığınız kişiler olabilir. Bu alanda sorunlar varsa bunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Böyle yapmayıp, görmezden gelip, ellere ilgi göstermeye, onlara destek olmaya çalışırsanız doğal olarak sorun yaşarsınız. Tabii ki geçmişten bu yana yakınlarınızla bağınız nasıldı, son zamanlarda bir sorun yaşanıyor mu, bir kırgınlık oluştu mu veya her zaman güçlü müydü? Bunlar olgunlukla, karşılıklı dayanışma ve iyi niyetle çözülür. Eğitim, iş hayatı veya farklı nedenle başka bir yere taşınmış veya taşınmayı düşünen kişiyseniz, bu kararı vermeden önce iyi düşünmelisiniz. İsteklerinizi, fikirlerinizi, planlarınızı yaparken insanlarla kurduğunuz diyalog paylaşım esasına dayanmalı. Siz de düşüncelerinizi ifade edin, başkalarının da etmesini sağlayın. İşiniz, eğitim hayatınız, çevresel faktörler hepsi bir bütün olarak kişisel gelişiminiz adına önem taşıyor. Yeterince bilgi ve donanım sahibi olmak önemli. Eğer siz böyle birisiyseniz, çekimser kalmayınız. Bu dönemde bilgilenme, öğrenme, öğretme, koruyucu aile, kişisel gelişim ve rehberlik, emlak alım satım, otelcilik, yemek işleri, danışmanlık alanlarında kendinizi yetiştirebilir ve başkalarına hizmet verebilirsiniz.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, çalışma hayatında rahatlık, seçkinlik, iş ilişkilerinde uyum ve paylaşımı gözeteceğimiz bir dönemi işaret eder. Elimizden geldiğince çevremizdeki insanlara güzellik sunmaya, onları anlamaya ve nazik şekilde davranmaya çalışırız. Ne de olsa iş ortamındaki huzursuzluk bizi de yoracaktır çünkü. Bu süreçte düzenlilik esastır. Temizliğimize önem veririz. Giydiklerimize, yediklerimize dikkat ederiz. Nabza göre şerbet vermeyi biliriz. Adil davranmayı benimseriz. Aynı şekilde bize davranılmasından hoşlanırız. Kişisel anlamda güzelliğimiz veya karizmamız bay ve bayan Boğalar için çok önemlidir. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kanuni işler, örgütlenmek, kalıcı değişiklikler, hayat ve sağlık sigortası, gizli işler, bankalarla alakalı kredi girişimleri veya borçlar, yatırımlar, hesap işleri ortak kazançları, evlilikle kanalıyla edinilen maddi gelirler, nafaka, finansal ilişkiler, vergiler, miras davaları, cinsel hayatınızla ilgili konularda düşünmeden yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında, Yay burcunda ilerleyen Güneş süresince eş veya iş ortaklığımızda güvenceniz çok önemli. Yaptığınız gönül veya iş birliğinin kazandırıcı olması önemli. Eğer kaybettirici oluyorsa, bunun üstünü örtemeyiz. Birlikte sürüklenmek yerine, el ele sağlam olana yürümek şart. Bir an önce halledeyim bitsin diyerek borcu borçla kapamak yanlıştır. Elinize geçenleri korumayı, adil ölçüde paylaşmayı, risk almamayı bilmelisiniz. Alım satım, vergi, miras, hukuki davalarınızla ilgili konularda mutlaka uzmanlara danışmalısınız. Nereye para yatırıyorsunuz, kiminle el sıkışıyorsunuz, şu anda bir krizde misiniz bunları lütfen ciddiye alınız. Merkür-Yay burcunda geriliyor. Bunu unutmayalım. İş ortaklığı, ilişki, yasal davalar, paylaşımlar, kontratlar, sözleşmeler, partnerinizle ilgili meselelerde mantıklı ve gayet gerçekçi bir şekilde hareket etmeniz lazım. Geçmişi mutlaka gözden geçiriniz. Hem kendinizle hem de ilişkinizle ilgili konularda bir düşününüz. Aceleci kararlar vermeyiniz.

Sevgili Boğalar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, kazancımızın verimli ve bütçeye uygun şekilde kullanılması, harcama alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi, yarınların garanti altına alınması, verilen borçların istenmesi veya borçlarımızın ödenmesi konularında dikkatli, tedbirli, bilinçli hareket etmenin önemini vurguluyor. Dolunayın yöneticisi Merkür gerilediği için, rutin ödemeler geciktirilmemeli, alacaklı olduğunuz kişiler uyarılmalı, dikkatsiz yapılacak harcamalardan kaçınılmalı, başkalarıyla finansal konularda yapacağımız işlerde veya paylaşımlarda hukuken ve vicdanen hareket edilmesine önem veriniz. Başkalarının önem vermesini sağlayınız. Aralık sonuna kadar Merkürün geri hareketi etkili olacağından, atacağınız imzalara dikkat ediniz. Mali konularda uzman kişilere danışınız. Sahip olduğunuz değerleri koruyunuz ve başkalarının da buna dikkat etmesini sağlayınız. Verilen sözlerin doğruluğunu araştırınız. Riskli alış ve satışlardan uzak durmak gerekir. Fazla yemek içmek kadar yanlış uygulanan diyetler de sakınca oluşturabilir. Buna dikkat ediniz. Ortak bir işe kalkışmadan önce mutlaka iyi düşününüz. Mümkünse yılsonuna kadar, şartlar uygun olana dek beklemek doğru olacaktır. Daha önce verilmiş kararlarınızı tekrar gözden geçiriniz. Eş, iş veya farklı kişilerle maddi konulardaki karar veya fikirlerinizi paylaşınız. Birbirinizden gizli iş yapmayınız. Sürekli bir projeden diğerine geçerek, daha fazla kazanacağım diye düşünmeyiniz. Çünkü bu kadar çok işe atılmak dikkat dağınıklığına yol açabilir.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-12-16-17-21-22-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-14-15-28

Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-30

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24 Yeniay : 21-22-23

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 6-7-8

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili olacak Venüs geri hareketi, hedefe giden yol üzerinde bir moladır. Neler eksik, neler tamamlanmalı ve nasıl yola devam edip hedefe varılmalı diye kendi kendimize düşünürüz. Karşınıza özel biri çıkarsa, gözlemleyin. Çocuklarınızla vakit geçirmek, sorunları üzerinde konuşmak, uyumlu bir anne-baba modeli çizebilmek için onlarla yakınlaşmanızda özellikle geri hareket döneminde etkilidir. Çocuk sahibi olmak isteyenler de, tekrar bu kararlarını her yönüyle gözden geçirmeliler. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. İlişkisi sağlam olanlar için, geçmişin gözden geçirilmesi, eğer ufak tefek sorunlar varsa bunların gözden geçirilmesi demektir. İlişkisinde sorunlar bulunan çiftler açısından bu dönemi onarım zamanıdır. İlişkisi bu tarihler arasında başlayacak olanlar için, birbirlerini tanımaları, gözlemde bulunmalarında faydalıdır.

1-11 KASIM ARASI Sevgili İkizler, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, bir aylık süreçte sağlıklı yaşamanın iş ve özel hayattaki önemini daha fazla vurgulayacak. Mevcut şartlar altında yaşamakta zorlanıyorsak, işler istediğimiz gibi şekilde yürümüyorsa, finansal açıdan sıkışmışsak tabii ki bu Yeniayda aklımızı başımıza toplayıp bir yol ve yön belirleyeceğiz. Buna kararlı olacağız. Sözgelimi fiziksel sağlığımızla ilgili kontrollerimizi yaptırabiliriz. Spor, egzersiz, diyet gibi doktor kontrolünde bir program uygulayabiliriz. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. İdealist ve vizyoner olmak gerekiyor. Benim bir amacım var, buna göre bir seçimde bulunmalıyım ve onun üzerine gitmeliyim demeliyiz. Ancak gücümüzü aşan işlere, bizi yoracak, sıkıntıya sokacak projelere de girmemek lazım. Pratik ve disiplinli çalışmak, dağılmamak, ona göre ajandamızı yapmak yararlıdır. İşsizlik veya iş sıkıntılarının üstümüzdeki duyarlı etkisini güce dönüştürmeliyiz. Pes etmemeliyiz, var gücümüzle mücadelemizi sürdürmeliyiz. Venüs geri hareketiyle örtüşen bu Yeniay, aşk ve çocuklarla ilgili konularda geçmiş meseleleri, çözüme kavuşturulması gereken konuları gündemimizde tutabilir. İlişkimizde iletişimin önemi büyük. Size yardımcı olan, destek veren ve sizi engellemeyen, ortaklaşa düşünmeyi bilen kişiye ihtiyacınız var. Sizin de aynı şekilde onu anlamanız lazım. Bu Yeniay, finansal krizlerin aşılmasında, düzene kavuşturulmasında yardımcıdır. Ancak yukarıdaki noktalara mutlaka önem vermenizde yarar var.

Sevgili İkizler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda seyrini sürdürecek. Böylece özel ilişkiler ve ortaklıklar destekleyici ve menfaatlerinize uygun şekilde gelişecektir. Bu süreçte evlilik, hukuk, yurtdışı, sözleşmelerle ilgili alanlarda önemli adımlar atılır. Bunlar yeniye yer açılan, gelişen, büyüyen ve fırsatlar sağlayan ilişkilerdir. Bir iş ortaklığı kurulabilir veya daha önce yapılmış bir ortaklıkta şans yükselebilir. Böylece verimlilik yükselir. Bir evlilik yapılabilir veya zorlanan problemli bir ilişki düzelebilir. Karşı cins üzerinde şansınız yüksektir. Birden fazla ilişkide bu dönemde yaşanabilir. Burada önemli olan, sizin beraberlikten ne anladığınızdır. Bazen macera ve deneyim arzusu abartılı davranışlara yol açarsa, evlilikte sorunlar oluşturabilir. Bu süreçte, hukuki davalar sonuca bağlanır. Ortaklık kurulurken her şey bir sözleşme bağlanarak güvence elde edilebilir. Buna dikkat edelim. Maddi anlamda size şans sunan kişiler özel anlamda hayatınıza dahil olur. Sözgelimi eşinizden destek görürsünüz veya bekar İkizler böyle destek sunan bir kişiyle tanışabilirler. Başkalarına danışmanlık, rehberlik yapabilirsiniz. Tecrübeleriniz, bilgi birikiminiz insanlara yol göstermenizi sağlayabilir. Popülerlik kazanırsınız. Büyüme, verimlilik, şans faktörünün bu konularda epeyce etkili olacağı bu süreçte, fırsatları gözden kaçırmamak da bir o kadar önemlidir. Karşınıza çıkan bir olanağı değerlendirmezsek, bu bir daha yakalanmayabilir. Onun için gözünüz açık olsun.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili İkizler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasındaki Mars-Balık burcu geçişi, mesleki konularda ve sorumluluklarınızla başa çıkma anlamında, dayanıklılık gücünüzü bir miktar düşürebilir. Hızlı ve aktif hareket etmek isteyen İkizler, bu enerji altında motivasyon sıkıntısı çekebilirler. Duygusal kontrol zayıfladığı için kendini ortaya koymakta zorlananlarınız olabilir. Burada dikkat edilecek husus, hedefleriniz nedir? Hangi yolları izlemektesiniz, şu anki mevcut sorunlarınız neler? Veya ne yaparsanız kendinizi daha başarılı bir şekilde ifade etmeniz kolay olur bunları düşünelim. Şartların bilincinde olacağız. Belki hızla bir şeyleri yerine koymak isterken, yavaşlamak zorunda kalabiliriz. Bunu gözümüzde büyütmeyelim. Önümüze ardımıza, eksiğimize bir bakalım. Bir hevesle atılıp daha sonra pişmanlık duymamak için, karşımıza çıkan teklif veya mevcut işimizle ilgili konularda bilinçli olalım. Sevgili İkizler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişleri, kendi çabanızla elde edilecek kazançlarınız ile başkalarıyla yürüttüğünüz finansal ilişkileriniz arasındaki dengenin mutlak sağlanması dersi içeriyor. Bu zamanda birilerine güvenip, şuradan şu gelir, buradan bu gelir diyerek hareket edemeyiz. Aynı şekilde birileri destek oluyor diye de, kendimizi çaresiz hissedemeyiz. Esasen önemli olan, güven duygusudur. Bu güveni siz eğer dışarıda arıyorsanız yanlış yaparsınız. Bu süreçte bilgi-tecrübe ve yeteneklerinizi geliştirerek, çabalayarak, sorumluluk alarak para kazanmayı daha fazla önemseyeceksiniz. Kendinize güvendiğinizde ne başkalarının parasına ihtiyacınız olur ne de gereksiz yere tedirgin olursunuz. Sözgelimi bu süreçte muhasebenizi iyi tutmalısınız. Belki eş veya iş ortağı zor durumda kalabilir. Bu durumda size daha fazla yük düşebilir. Yılgınlık göstermeden, ben neler yapabilirim, nasıl bütçemi düzene koyabilirim, harcamalarımı nasıl ayarlayabilirim diye düşünürseniz hakikaten güvence elde edebilirsiniz. Bir de önemli husus, her şey madde değildir, her şey cüzdanımız ve bankadaki hesabımız değildir. Önemli olan insanın kendiyle barışıklığı, bir lokma ekmeğini huzurla kazanması ve kendine yetebilmesidir. Ev-emlak işleri, rehberlik, danışmanlık, önemli kağıtlar, yatırımlar, ailelere dönük hizmetler, alım satım işleri dönemin etkili kazanç alanlarıdır.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek Venüs süresince, öne çıkan en önemli olgu, aşk hayatınızdır. Ayrıca fiziksel ve ruhsal anlamda kaliteye, konfora, uyuma bir hayli önem verirsiniz. Eğer aşkta mutlu iseniz, huzurlusunuzdur. Tam tersi durumda hemen duygusallaşır, şöyle iç dünyanıza çekilerek geçmişi anarsınız. Aşk anlamında yılın güzel enerjilerinden biri olarak Venüs geçişi, şans verir. Sürpriz aşkları işaret eder. İlişkinizi güzelleştirir. Bekar İkizler için, yeni bir tanışmanın göstergesidir. Kendinizi huzurlu, mutlu ve uyumlu şekilde dışa yansıttığınız zamandır. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay geri hareketi, ilişkisi sağlam olanlar için, geçmişin gözden geçirilmesi, eğer ufak tefek sorunlar varsa bunların gözden geçirilmesi demektir. İlişkisinde sorunlar bulunan çiftler açısından bu dönemi onarım zamanıdır. Eğer aranızdaki sevgi çoktan tükenmişse, sürekli geçmiş olaylar sürekli kurcalanır. Ama anlaşmak kolay olmaz. Her iki kişi de birbirlerinin yanlışlarını bir koz olarak kullanmaya başlarlar. İlişkisi bu tarihler arasında başlayacak olanlar için, birbirlerini tanımaları, gözlemde bulunmalarında faydalıdır. Hayata nasıl bakmaktalar, nasıl algılamaktalar ve bu ilişkinin yaşamlarındaki yeri ne olabilir, birbirleri hakkında ne düşünmekteler ve bu beraberliği ileriye götürme arzuları var mı gibi birçok soruya cevap arayabilirler. Ancak bütün bunlar tam olarak cevap bulmadan geleceğe dönük yeni bir karar almak, hatta işi aceleye getirerek deyim yerindeyse abartılı düşünerek evlilik, nişan gibi bağlayıcı sözler vermek sakıncalı olabilir. Birbiriniz hakkında öğrendiklerini hazmetmeniz, bir ilişkide ne gibi arayış içindesiniz bunları tespit etmeniz en doğru yöntemdir. Benim de tavsiyem bu yönde hareket etmenizdir.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş, partnerinizle aranızdaki farklı bakış açısı, beklenti ve birbiriniz hakkında gözlemde bulunmanız gereken süreçtir. Bilhassa yeni tanışanların buna mutlaka önem vermeleri lazım. İlişki bir ortaklıksa, ortak bir amacınız olmalı. Bu amacınızı gerçekleştirirken birbirinizle güçlü bir dayanışmada bulunmuş olursunuz. Bu da sizi birbirinize yaklaştırıcı bir unsurdur. Vicdanlı olmak lazım ama bunun sınırları da iyi ayarlamakta fayda var. Çok fazla iyimserlik, umursamazlık kadar tehlikelidir. Net anlamaya çalışalım ve dürüst davranalım. Evlilik kararı alanların da şöyle geçmişe dönük yaşanılanları ele alarak, bundan sonraki uzun hayat yolculuğunda problem çıkartabilecek meseleler var mı diye bakmaları iyi olur. Merkür, 17 Kasım tarihinden bu yana geriliyor. Geçmişe dönük her şey gündeme geliyor. İlişkinizi, hukukla ilgili konuları, ortaklıkları gerçekçi bir şekilde ele almanız, aceleyle karar vermemeniz gerekiyor.

Sevgili İkizler, 23 Kasım saat 08:39 burcunuzda oluşacak Dolunayda, henüz belirlenmemiş, aydınlığa kavuşmamış konularda start verilmemelidir. Bu bizzat sizi ilgilendiren veya ilişkinizle yakından alakalı bir durum olabilir. Bunlara yeniden bakmakta yarar. Bir başlangıçta bulunmak istiyorsanız, net olarak önünüzü görmelisiniz. Merkürün geri hareket dönemindeyiz. Neredeyse Ocak ayına kadar, kendimizin-şartların ve sürecin farkında olmalıyız. Kişisel anlamda bize doğru gelen, eşimize-iş ortağımıza veya başkalarına yanlış gelebilir. Sadece ben haklıyım demek yanlıştır. Tam tersi durumda, başkalarından etkilenerek atılacak adım sonradan pişmanlık yaratabilir. Sağlığınızı, kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Stres bünyenize zarar verebilir. Sakin, bilinçli şekilde meselelere yaklaşalım. Bu Dolunayda, isteklerinizin peşinden cesaretle gitmeniz zor olabilir. Sanki bir şeyler size engel çıkarıyor gibidir. Bunların ardında yatan nedenlere bir bakalım. Aşırı gergin, çok katı yaklaşmak, başkalarını umursamamak, sizi yanlış anlamalarına neden olur. Elinizden geldiğince bunu tekrar konuşuruz, bir yanlış anlama olmasın demek hem zariflik hem de akıllıktır. Tartışmaların da önüne geçer. Sizin bir amacınız, bir bakış açınız var. Tabii ki kendinizden taviz vermeyeceksiniz. Fakat çok önemli bir konu varsa, siz de kimseye baskıda bulunmamalı, önyargılı düşünmemelisiniz. Adli davalarınız, yasal sözleşmeleriniz, rekabete dayalı işleriniz, diğerlerinin önemli olduğu meselelerinizi mutlaka sağduyulu şekilde gözden geçiriniz.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-14-15-19-20-23-24-28

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-16-17-30

Aşkta En Şanslı Günler : 5

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26 Yeniay : 23-24-25

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 8-9-10-11

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ KASIM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs gerileme süreci, 16 Kasım tarihine kadar etkilidir. Ailemizle ilişkimiz, evimizle ilgili düşündüğümüz her şey tekrar gözden geçirilmeli. Evinizi yenilemek, ev satın almak, kiralamak gibi bir planınız varsa, bunları yeniden ele almalısınız. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Ailede sorunlar varsa, bunların nedenleri ve çözümü hususunda düşünmeliyiz. Bu dönemde önemli olan, birlik-beraberlik-uyum ve paylaşımın ailedeki önemi üzerinde durmaktır. Bu olgularda sorun varsa, geri hareket sürecinde problemler yine kendini hissettirecektir. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Çalışma hayatınız, sağlığınız, sigorta durumunuz, birlikte çalıştığınız kişilerle diyalogunuz gibi konuların gözden geçirilmesinde yarar var. Tedavinizi aksatmayınız. Bir iş başvurusunda bulunduysanız, cevap için sabırlı olunuz. İşlerinizi aksatmayınız. Bilgisayar, telefon gibi iletişim araçlarını kontrol ediniz. Ürün alırken garanti şartlarını gözden geçiriniz. Mümkünse bekleyiniz.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Yengeçler, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, gücü ve kontrolü elinizde tutma çabanız ve değerli bulduğunuz her şeyi sahiplenme duygunuzdur. Bir hayli hırslı, bir hayli tutkulu ve ne olursa olsun kazanmaya dönük düşünürsünüz. Yengeçler için bu Yeniay, yeni bir aşkın işaretçisi veya devam eden ilişkide sevgilimize olan düşkünlüğün artışıdır. Daha çok severiz, daha çok arzularız ve reddedilmekten hoşlanmayız. Bizim olan bizimdir. Venüs geri hareketiyle örtüşen bu Yeniayda ailevi ilişkide paylaşımın, uyum ve ortaklaşa hareket etmenin önemi büyüktür. Bu konuda sorunlar varsa hepsi tekrar gözden geçirilir. Merkür-Yay burcunda ilerlediği için, çalışma hayatından günlük tempoya kadar her şeyin sağlıklı, verimli şekilde düzenlenmesi gerekir. İletişimde dürüstlük her anlamda kıymetlidir. Mars-Balık geçişiyle örtüşen bu Yeniay, sevdiklerimizin üzerine titrediğimizi, hassas bir o kadar duygusal hareket etmemizin işaretçisidir. Uzaklara gidemeyiz veya mecbur olursak onları özleriz. Farklı bir dünyada huzur içinde yaşamak isteriz. Çabuk kırılırız, çabuk üzülürüz. Bazen sırf sevdiklerimiz için kendi hedefimizden bile vazgeçebiliriz. Yeniay süresince sizlere tavsiyem, sağlam ve uzun vadeli olana yönelmenizdir. Bazen öyle fırsatlar karşımıza çıkar ki, biz duygusal düşünerek veya gereğinden fazla aceleci davranarak yanlış karar veririz. İyice düşünmek, artı ve eksilerini tartmak en doğrusudur.

Sevgili Yengeçler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Jüpiter, yeteneklerinizi çalışma hayatı veya günlük yaşamda değerlendirmek adına bir fırsattır. Birileri sizin bilginizin, tecrübenizin farkına varır ve bunu değerlendirir. Bu bir tekliftir, şanstır veya olanaktır. Bir şekilde insanlara rehberlik, danışmanlık sunarsınız. Bir işte ustalaşırsınız. Bilge kişiliğinizle insanlara yardımcı ve destek olursunuz. Kendinizi olduğu gibi, başkalarını da büyütür, geliştirir, öğretir, yoldaşlık edersiniz. Size de aynı şekilde yardımcı olacak ortam ve kişilerle karşılaşırsınız. İş ortamınız büyür, ferahlar, yurtdışıyla alakalı gelişmeler yaşanır. Öğrenmek ve bilgiyi yükseltmek amaçlı kurslar, seminerler, yayınlar, trendler yakından takip edilir. Bu size yeni insanlarla tanışmanızda, temasta bulunmanızda yarar sağlar. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Bu iş için elemanlar seçebilir, projeler üretebilirsiniz. Yazmak, iletişimde bulunmak, yolculuklar bir hayli etkilidir. Bildiklerinizi bir kitap şeklinde yayınlayabilir veya yayıncılıkla ilgili bir kuruluşta görev alabilirsiniz. Önemli olan yaptığınız işe gönlünüzü koymak, tevazu ve yardım severlikle diğer kişilere örnek olmaktır. Sadece kendinizle değil, size destek veren, sizinle yoldaşlık eden kişilerle de gurur duymalısınız. Bu bilgelik gerektirir. Bunu ihmal etmeyiniz. Yaptığınız bir iş veya ortaya koyduğunuz bir ürün yabancı bir ülkede sergilenebilir, beğenilir. Şimdi gelelim önemli birkaç hatırlatmaya. Bu dönemde sağlık önemlidir. Yeni tedavi yöntemleri, araştırmalar, tıbbi olanaklar yakından takip edilir. Eğer bir sıkıntınız varsa, bu şifaya kavuşabilir. Ancak şunu belirteyim. Hiçbir kontrolünüzü ihmal etmeyin. Yıllık check-up ve tetkiklerinizi yaptırın. Kilo alabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Egzersiz ve diyetinizi ihmal etmeyin. Konusunda uzman kişilere danışın. Fırsatlar ayağınıza geldiği gibi, siz de fırsatları bu süreçte değerlendirmede akıllı olun.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Yengeçler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek aşk evinizin yöneticisi Mars, yeni tanışmaları, ruhsal karşılaşmaları işaret ettiği gibi sevdiklerinize düşkünlük, hayatı olumlu tarafından ele alarak hedefe varma yönünde etkilidir. Gerek özel gerekse genel ilişkilerde fedakarlık ve özverili tavırlar ön plandadır. Mücadele ruhunuz belki çok etkin olmayabilir. Savaşmak yerine, olanı olduğu haliyle kabullenmeyi tercih edebilirsiniz. Öfkelenseniz bile bunu içinize atmayı veya problemleri çözmek yerine erteleyebilirsiniz. Uzak akrabalarınız, gurbet, özlem, inanç, sevgi, bağlılık gibi kavramlar sizin için gayet kıymetli hale gelir. Ben derim ki, ticarette, parasal konularda, girişimlerde gerçekçi olalım. Eğer bir durum veya ilişki sizi yoruyorsa sorunların üstünü kapatmayalım Sevgili Yengeçler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişleri, Güneş ve Ay tutulmalarının da etkili olduğu alanlar nedeniyle tabii kadersel bir öneme sahip. İnsana sorumluluk yüklüyor ve zorluklarla mücadeleyi öğreterek geliştiriyor. Bu dersi almayan kimse yoktur. Sizler için bu süreç çok daha önemli. Çünkü Kuzey düğümün gelişim dersi, en fazla sizi ilgilendirecek. Kişisel ve ilişki hayatınızı dengeye kavuşturmanız gerekiyor. Başkalarına göre kendinizi tanımlama, ihtiyaçlarınızı belirleme yanlış olur. Onlar mutluysa, güvendeyse bende huzur bulurum diyen bir kişiyseniz kendinizi ihmal ediyorsunuz demektir. Siz kendinizi ne kadar tanıyorsunuz ve sizin kendinizle birey olarak barışıklığınız nedir? Bunlar çok önemli. Tabii ki sadece kendini merkeze alıp, ilişkisini önemsemiyorsanız o da yanlış olur. Başkalarına yardımcı olayım, onları yol göstereyim, destek olayım, aman beni sevsinler diyemeyiz. O zaman siz partneriniz, iş ortağınız veya diğerlerinin sürekli size yüklediği sorumluluklar altında ezilirsiniz. Siz de isteyin, siz de duygularınızdan bahsedin, siz de ihtiyaçlarınızı belirleyin. Ayrıca eşe, iş ortağına veya diğerlerine göre kararlarınızı verirseniz, kendinize ait neyin sahibi olabilirsiniz? Kimseyi kontrol edemeyiz, bizi de edemezler. Sorumluluklar, güven, yoldaşlık, rehberlik, dayanışma önemlidir. Zor günlerde birbirinize destek olmak hem kendimiz hem ilişkimiz hem de dış dünya ile olan her türlü bağlantımızda kıymet taşır. Bunu yapmayan kişilerle aranızda sorun yaşanabilir. Dikkatli olun. Özgüven duygunuzu önce kendi içinizde oluşturun. Siz kendinize önem verirseniz, başkaları da üstüne düşen sorumluluğu almayı öğrenir. Kendine önem vermeyeni, kimse önemsemez. Bunu unutmayalım.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında, yuvanız, ailevi konular, dostluklar, sosyal yaşam ve ilişkiler anlamında etkili olacak Venüs-Terazi burcu geçişi hoş ve ılımlı bir dönemin işaretçisidir. Ev hayatınızı güzelleştirir, konfor duygunuzu yükseltir, güzel bir yerde yaşamak arzunuzu yüceltir. Aile içindeki ilişkilerin düzelmesini sağlayıcıdır. Bir ev satın almayı düşünenlerin bu dönemde mutlaka mali açıdan durumlarını gözden geçirmelerinde yarar vardır. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında etkili olacak Merkür geri hareketi, çalışma hayatınızla ilgili meseleler, çalışma yöntemleriniz, iş ve iş ortamınızla alakalı konularda değişime gitmek, staj ve kurs kararı, evcil hayvan alımı, acil olmayan operasyonlar, konusunda deneyim sahibi olmayan kişilerle bir işe kalkışmak, iş kurmak, acil bir operasyonu ertelemek, bilmediğiniz usullerde tedavi olmak, tedaviniz devam ederken vazgeçmek, diyetinizi sona erdirmek, işçi alımı ve işten çıkarmalar, toplumsal hizmetler, sigortasız çalışmak gibi konularda aşağıdaki paragraftaki uyarıları gözden geçirmekte yarar var. Acil bir durum söz konusu olursa geri hareket dönemindeyiz diye ihmal etmeyiniz. Mutlaka doktorunuza danışınız. Doğum yapacağınız hastaneyi, doktorunuzu mutlaka tetkik ediniz. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda seyrini sürdürecek Güneş kişisel ve ailevi sağlığınızla ilgili konulara kendinizi adamanızı, yardımcı olmanızı, gayet vicdanlı bir şekilde insanlara destek olmanızı gerektiriyor. Hayatın kendi akışı içindeki sorunları hem psikolojik hem de fiziksel anlamda kuvvetli şekilde karşılamak için tabii ki sağlığımız çok önemli. İşimizle alakalı konularda da bu dönemde, hem içinde bulunduğumuz duruma bakacağız hem de eğer bir yenilik düşünüyorsak tüm olasılıkları ileriye dönük bir şekilde gözden geçirerek karar vereceğiz. Öyle aman iş olsun da, demek yok. Verimli çalışmak, kafa huzuru her şeyden önemli. Bu seyir gündelik hayatta kendinizi hedefinize ne kadar adadığınızla yakından ilgili. Eğer huzurlu bir hayat sürüyorsanız, size gere her şey yolunda ise, bir sözümüz yok. Fakat bir de huzursuz olan, bir takım nedenlerle kendini pek iyi hissetmeyen Yengeçler var. İşte onların bu dönemde iş ve sağlık anlamında kendilerine dikkat etmelerinde yarar var. Birde unutmayalım, 17 Kasım tarihinden bu yana Merkür geriliyor. Şu sıralarda karşınıza yeni biri çıksa bile, onu mercek altına alarak, karar vermemekte yarar var. Eğer eski bir sevgiliye dönülecekse yine düşünülmeli. Çocuklarınızla ilgili konularda gözden geçirmelerde bulunmalı. İhtiyaçları nedir, neler sorun yaratabilir, problemlerin altı çizilmeli ve yapacaklarınızı kafanızın içinde oluşturmalısınız.

Sevgili Yengeçler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimiz ve hayata bakış açımız bizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. Sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar, bazen gereksiz ayrıntılar, endişe yaratabilir. Dolunayın yöneticisi Merkür gerilediği için, fikirlerimizi açıklamak yerine bazen bastırabilir kimi zaman da tam tersine abartabiliriz. Bir şeyin iç yüzünü öğrenmek, önyargısız yaklaşmak varken her şeyi biliyormuşçasına konuşabiliriz. Fakat ne kadar doğrudur, ne kadar araştırılmıştır ve konuya ne kadar hakimizdir bunu bilmekte yarar var. Çünkü bu kendinizle çelişmeseniz de, günlük hayatta, çalışma ortamında sorun çıkartabilir. Bu Dolunayda birileri sizi yanıltmaya, söylediklerinin doğruluğuna yemin etmeye hazırdırlar. Söz verirler, inanırsınız. Lütfen tanımadığınız insanlara dikkat ediniz. Yarım kalan işlerinizi bitiriniz. Daha önce başlanmışsa, tekrar kontrol ediniz. Sırlarınızı kimseye vermeyiniz. Bilgisayar gibi teknolojiyle birebir alakalı araç ve gereçlerinizi koruyunuz, şifrelerinizi iyi saklayınız. Sağlıklı yaşamla ilgili diyet, spor v.b aktivitelerinizi ihmal etmeyiniz. Ne fazla fedakarlıkta bulununuz ne de aşırı endişeli davranmayınız. Olmamış şeyleri, sanki olacakmış gibi değerlendirip, kendinizi hasta etmeyiniz. Meseleleri bilinçli ele alınız. Olasılıkları hesaba katınız. Fakat tümüyle pes edip, sonra da mazeretler bulmayınız. Bedeninizi koruyunuz. Kısır bir döngü içinde kendini kendinizi engellemeyiniz. Ruh, beden, zihin üçlüsünü dengede tutmanın yolu, iç barışıklığından geçer. Zihninizi dinlendirici, meditasyon, müzik, kitap okumak son derece yararlıdır. Bir şeyler olmadığında bunu şanssızlık değil, bilakis hayırlısı olsun diyerek yaklaşmak yararlıdır. Aynı durum, geri hareket sonrası bir bakmışsınız gerçekleşmiş. Onun için kendinizi üzmeyiniz.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-16-17-21-22-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-19-20

Aşkta En Şanslı Günler : 7-8

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-28 Yeniay : 25-26-27

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 11-12-13

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili olacak Venüs geri hareketi, plan ve projelerin tekrar gözden geçirilmesi, iş hayatınızla ilgili kararların tekrar ele alınması yönünde önemlidir. Bu süreçte karşınıza bir teklif çıkarsa veya önceden başvuruda bulunduğunuz bir işten haber gelirse, şartlara bir daha bakalım. İncelemeden, üstünde düşünmeden kimseye söz vermeyiniz. Yakın çevrenizle ortaklaşa bir iş düşünüyorsanız bu işin artı ve eksilerini lütfen iyice gözden geçiriniz. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, borsa, spekülasyon, şans oyunları, cinsel yaşam, yeni bir aşka adım atmak veya ayrılık gibi konularda lütfen aceleci karar vermeyiniz.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Aslanlar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, ailemiz-yuvamız ve değer verdiğimiz her şeyi koruma dürtümüz, sahiplenme arzumuzdur. Daha fazla kazanmak, güçlenmek, yarınları garanti altına almak isteriz. İdeallerimiz doğrultusunda bir gelecek için çabalarız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Ev sahibi olmak, farklı bir yere taşınmak, ailemizin geleceğini düşünmek ve ona göre bir planlama yapmak lazım. Burada hayalci veya kendimizden ödün verici, birilerine güvenip yola çıkan kişi olmamalıyız. Yüksek borçlar altına girmemeliyiz. Venüs geri hareketi bu Yeniayla örtüşüyor. Yakınlarımızla ilişkimizde paylaşım, sevgi alışverişi, uyum çok önemli. Yeni biriyle tanıştığımızda öncelikle bu kişiyi tanımamız gerekir. Merkür-Yay burcunda gerileyecek. Bu da gösteriyor ki, geçmişe ait konular gündeme gelecek. Bu bir aşk ilişkisi olabilir veya çocuklarımızla ilgili bir konu olabilir. Abartılı bir karar vermemek için, enine boyuna düşünmekte yarar var. Çalışma hayatında olanlar için bu Yeniay, sosyal güvenlikleri ve alacakları hususunda daha dikkatli olacaklar. Hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Ona göre iş tercihinde bulunmak gerekiyor. Sağlık kontrollerimizi de ihmal etmeyeceğiz.

Sevgili Aslanlar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihlerinde Jüpiter yöneticisi olduğu Yay burcunda ilerleyecek. Bu sizlerin hayatında aşkta şans dönemi olarak çok olumludur. Karşınıza çıkan kişi sizin hayata bakış açınızı değiştirir, yeniler, geliştirir ve büyütür. Bekar Aslanların aşka doyduğu bir yıl diyebiliriz. İlişkisi devam edenler için de, aynı şekilde şansın yüksek olduğu bir zamandır. Hatta bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onların gelişimi adına olumlu ve çok faydalı kararlar verebilirsiniz. Bu süreçte çalışmalar mutlaka ses getirir. Bunlar yayınlanır veya medyada yankı bulur. Sanatsal anlamda olumlu bir etkidir. İnsanların dikkatini çekecek proje, çalışma ve ürünler için gayet şanslı bir dönemdir. Hayatın güzelliklerinin tadına varmak, eğlenmek, görmek, gezmek, araştırmak, öğrenmek, deneyimlemek için fırsatlarla dolu bir süreçtir. Projeler başkaları tarafından takdir görür, hatta markalaşır ve insanların yararına sunulur. Bir hobiniz işe dönüşür. Yatırımlar bu süreçte şanslı bir şekilde büyür. Spor, gezi, ticari, hukuk, sanat, yurtdışıyla ilgili konularda yeni adımlar atılır. Hamilelik, doğum için uygun bir süreçtir. Şans gelir dedik ancak bu şansı yaratmak için bizim de çaba sarf etmemiz, araştırmamız, okumamız, takip etmemiz gerekir. Özellikle dergiler, internet siteleri, özel çalışmalar, sergiler, konferanslar, yabancı dil öğrenmek geliştirici ve insanların sizi tanımasında etkili araç ve yöntemlerdir.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Aslanlar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Mars, genel ifadesi gereği, yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi veya içinde bulunduğunuz durumu başkalarına bağımlı şekilde çözmek yerine, kendinize güvenerek halletmeniz gereken zaman dilimidir. Yatırımlarınızda, ilişkilerinizde, parasal alışverişlerde, mutlaka dikkatli olmak, dağılmamak ve iyi niyetinizin sınırlarını bilmek lazımdır. Eğer arkanızda güçlü bir ortağınız, aileniz veya karşılıksız bir şekilde size yardım edecek bir insanınız varsa ve siz de bu yardımlaşmaya açıksanız, bu süreci kolaylıkla geçirirsiniz. Ancak Aslanın gururunu biliyoruz. Buna fazla izin vermeyecektir. Benim tavsiyem bu seyir süresince gerçekçi bir şekilde hedeflerinizi gözden geçirmenizdir. İhtiyaçlarınızı karşılamada bütçenize göre hareket etmek faydalı bir yoldur. Hesabınızı bilmenizde, gereksiz alışverişlerden kaçınmanızda, kredi kartlarınıza, ödemelerinize dikkat etmenizde yarar var.

Sevgili Aslanlar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişlerinde, psikolojik ve bedensel sağlığımıza özen göstermek durumundayız. Hayat bir takım zorlukları, sorumlulukları karşımıza çıkartabilir. Sürekli bunları yükleneceğim derken, kendinizi ihmal edebilirsiniz. Bu bedeninize ve ruhunuza zarar verir. Tabii ki işimizi gücümüzü üstümüze düşenleri yapacağız. Bundan kaçamayız. Planlı, programlı yaşamamız gerekebilir. Bir şeyler bizi belli bir görev ve sorumlulukla baskı altına alabilir. Fakat biz kendimize önem vermeliyiz. Bizim de ihtiyaçlarımız var, bizim de beklentilerimiz var. Sadece dışarıya kulak verip, kendi iç sesimizi bastırır, duymazdan gelirsek, bunun ne diğerlerine ne bize faydası olmaz. Mesleki açıdan bir rehber, danışman, ev ve aileyle ilgili konularda uğraşan uzman olabilirsiniz. Böyle bir mesleği de seçebilirsiniz. Böyle durumda bile, kendinize önem vermelisiniz ki, insanlara yardımınız mümkün olsun. Bir de önemli nokta, bu süreçte, işimizi, ailemizi veya günlük yaşamda birilerini yönetemeyiz. Aman beni sevsinler diye sürekli sorumluluk alamayız. Her şeyden kendimizi sorumlu hissedemeyiz. Olur insanız, başarısız da olabiliriz. Belki de hiç istemediğimiz bir işi yapıyoruz. O zaman asıl istediğimiz bir işi yapmalıyız. O zaman yaptığımızdan zevk alırız, doyuma ulaşırız. Kaygılarınızı içinize atmayınız. Bu sizi zayıf düşürür. Yeri geldiğinde paylaşın. Rahatlarsınız.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Sosyal ilişkilerin canlanmasını, güzellik ve seçkinlik olgularının yükselişini sağlar. İnsanlarla uyumlu ve hoş bağlantılarda bulunuruz. Kısa bir seyahat, sevdiklerimizle beraber olmak için, bu dönemi tercih etmenizde yarar var. Hem gittiğiniz yerden hem birlikte olduğunuz kişilerden memnun kalırsınız. Venüs burcunuzla uyumlu bir görünüm yapacağı için, fiziksel ve ruhsal anlamda sizi ışıklandırır. Bu geçişin, mesleki konularda da etkisi çok önemlidir. Eğer işinizde başarı, huzur ve rahatlık hissediyorsanız bu dönemde verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. İş girişimi düşünüyorsanız hem yeteneklerinize göre hem de maddi açıdan doyurucu olmasına önem vereceksiniz. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Aşk ve flört ilişkileri, çocuklarınızla alakalı konular, spor faaliyetleri, borsa, spekülasyon, şans oyunları, cinsel yaşam, yeni bir aşka adım atmak veya ayrılık kararı, maceraya atılmak, çocuk sahibi olmaya karar vermek, kürtaj kararı, mahkemeler, yasal konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş süresince, yenilik hevesimiz yükselir. Yalnızsak hayatımızda biri olsun eğer sorunlar varsa bir an önce çözülsün isteriz. Etrafınızdaki her güzellik veya yeni bir gelişme sizi heyecanlandırır. Sorarak öğrenme, tercihlerde bulunma, sebep-sonuç ilişkisi kurarak durumları değerlendirmek gerekiyor. Yol gösterici bir kişi olarak saygınlık kazanır, bir mesele üzerinde sezgilerinizle tahminde bulunmaya çalışırsınız. Eğer güzel bir ilişkiniz varsa, birlikte olmaktan, keşfetmekten zevk alırsınız. İlişkiniz yoksa karşınıza çıkan kişiyi tanımak istersiniz. Amacınız ne ise onu gerçekleştirmek için çabalarsınız. Şimdi gelelim tekrar bir hatırlatmaya. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım tarihinden bu yana geriliyor. Her şeye yeniden bakmak, aceleyle karar vermemek gerekiyor. Sevgili Aslanlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, öncelikli işlerimizi, plan ve projelerimizi yeniden gözden geçirmemizi işaret ediyor. Merkür gerilediği için hızlı ilerlemek ve bir sonuç almak kolay olmayabilir. Yeni bir hedef belirlemek, bu hedefe uygun kişilerle ekip veya grup çalışmaları yapmak, belli kişilerle bir araya gelmek, beklentilerimize uygun ilerlemek birkaç ayı alabilir. Bu süreyi göz önüne almakta yarar var. Daha önce başlanmış işler bazı nedenlerle aksayabilir. İletişim ve koordinasyon sağlamak sabır gerektiriyor. Size yardımcı olacağını söyleyen kişiler, birlikte hareket ettiğiniz insanlar düşündüğünüz gibi davranmayabilir. Bu Dolunayda görülen aksamalar bir yanıyla faydalıdır. Çünkü daha sonra olacak yanlışlıkların, engellerin önüne geçer. Kimi bu Dolunayda belki çocuğu, eşi veya tanıdığıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aklımız oraya takılıdır. Bu yüzden yavaşlayabiliriz. Bunları dünyanın sonu gibi görmeyelim. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, bir amaç için bir araya gelmek, sözgelimi sanatsal, sportif, iletişimle alakalı mesleklerde yoğun bir çalışma dönemi olabilir. Bunlar bir hazırlığın işaretçisidir. Yavaş yavaş yoluna girecektir. Bu Dolunayda dikkat edilecek nokta problem varsa, bunun üzerini örtmemek, birilerini memnun edeceğim diye kendinizi üzmemektir. Önemli olan neyin sebep olduğunu tespit ederek üzerinde düşünmektir. Geri hareketle örtüşen Yeniay, geçmişi bizim önümüze getirir ve sözgelimi ayrıldığınız kişi geri döner veya sizi arar. Tekrar bir araya gelirsiniz. Benim tavsiyem, karar ve yön değiştirmenize neden olabilecek buna benzer durumlarda hemen bir adım atmamanızdır. Geçmiş tecrübeleri unutmayalım.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-19-20-23-24-28

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-14-15-21-22

Aşkta En Şanslı Günler : 9-10

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-30 Yeniay : 1-2-27-28-29

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 13-14-15-16

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili Venüs gerilemesi, evlilik, iş ortaklığı veya yatırım konularında yine dikkatli olmanın önemini işaret ediyor. Güzellik, bakım, estetikle ilgili harcamalar, rutin yaptığınız alışverişlerse tabii ki sorun çıkartmaz. Ancak farklı bir şey düşünüyorsanız, geri hareketin bitmesini bekleyiniz. Bu süreçte güzel sanatlar, hukuk, iş birliği, arabuluculuk gibi mesleklerden kazanç gelebilir. Güven unsurunu lütfen her işte gözetiniz. Çünkü dünyanın bin türlü hali var. Satın almayı düşündüğünüz ürünün kullanım özelliklerine, garantisine önem verin. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kiralama-satın alma işleri, ailevi meseleler, birlikte oturma, bir ülkeye veya şehre yerleşmek(göç etmek) miras davaları, ailevi ilişkiler, ev-emlak-toprakla alakalı konuların gözden geçirilmesi anlamı taşıyacak. Tabii ki bakacağız, inceleyeceğiz, hemen karar vermeyeceğiz.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Başaklar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, her yönüyle bir işe, ilişkiye, meseleye odaklanmanın işaretçisi olacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte, çıkarlarınızı gözeterek kararlarınızı vereceksiniz. İnandığınız bir yola, davaya ve meseleye kilitlendiğinizde elinizden hiçbir şey kurtulmaz. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Bu durum, özellikle ikili ilişkide hassasiyetin bir hayli yükseleceğini gösteriyor. Eğer problemler varsa, bunların üstü kapatılmamalıdır. Yeni birisiyle tanışanlar, mutlaka bu kişiyi çok iyi analiz etmeli, hayat görüşlerini, hedeflerini, ilişkiden beklentilerini öğrenmeliler. Hiçbir şey tesadüfe bırakılmamalı. Kimdir, neyin nesidir bilmeliyiz. Venüs şu günlerde geri hareketini sürdürüyor. Bu durum, finansal konularda hayati kararlar vermeden önce iyice bakmak gerektiğini gösteriyor. Sözgelimi evlilik, iş ortaklığı söz konusu olduğunda ihtiyaçlarımızı dengeli bir bütçeyle düzenlemek gerekiyor. Eğer bir ortaklık kurulacaksa, aceleci kararlar vermemeliyiz. Hele bir bakalım duruma. Şartları gözden geçirelim. Merkür geri hareketi de aynı şekilde önem taşıyor. Ev taşımak, satın almak, evimizin ihtiyaçlarını karşılamada bilinçli olmalıyız. Biraz daha düşünelim. Abartılı harcamalardan kaçınalım.

Sevgili Başaklar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda seyrini sürdürecek. Bu ailenin büyümesi, gelişmesi ve geleceğiniz adına fırsatların ayağınıza gelmesi demektir. Bu kimi Başaklar için yabancı bir ülke veya şehre yerleşmek şeklinde olduğu gibi, seyahate dayalı işlerin de göstergesidir. Bir yuva kurmak, ev sahibi olmak, size ait bir mülkü satarak daha büyük bir ev almak bu dönemdeki gelişmeler arasında sayılır. Bir yabancıyla evlilik, bir ülkenin vatandaşlığını almak, dışarıda bir iş kurmak da mümkündür. Hukuki bir davanın çözüme kavuşması, birinden miras kalması, uzun zamandır beklenen bir emlağın satışı, bir projenin bitişi, bu döneme özgü fırsatlardır. Rahatlık ve zenginlik, evimizde, ofisimizde veya yaşadığımız alanda göze çarpar. Hali vakti yerinde biri karşımıza çıkabilir. Eğitim, iş veya ailevi mevzularda yaşanacak gelişmeler memnun edicidir. Bu dönemde fırsatlar ayağınıza geldiği gibi, uzun senelerdir sarf edilen emeklerin sonucu da olabilir. Uygun ödeme şartları sayesinde bu süreçte birçok Başak ev sahibi olabilir. Anne veya Baba her türlü desteği verebilir. Eşinizin iş veya maddi durumundaki düzelmeler, size de yansır. İmkanlarınız yükselir. Bu dönemde tevazu, bilgelik, şükür duygusunu asla göz ardı etmeyin. Siz kavuştuğunuz şansı başkalarının iyiliği adına paylaşmayı bildiğiniz sürece, bereketiniz katlanarak artabilir.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Başaklar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Mars, ilişkilerde 26 Şubat tarihine kadar dikkatli olmamızı, olan bitene gerçekçi bir şekilde bakmamızı gerektirir. İlişkinizin niteliği, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin karakter yapısı, beraberliğe bakış şekli konusunda gerçekçi olmalıyız. Karşınızdaki kişi nasıl biri, bu ilişkide neler yanlış gitmekte veya yaşadığımız birliktelik hayallerimize uygun mu bunları ele alalım. Fedakarlık, bağımlılık, kendinizi düşünmeme, hayale kapılma, gerçekçi olmama gibi durumlardan kaçınalım. Mars-Balık geçişinde partnerin, pasif davranması, kolay etkilenirliği, güven duymamızı sağlayacak davranış ve kararlardan uzak duruşu bizi yorabilir. İlişkinin niteliği ve gidişine göre, bu duruma katlananlar olabilir. Çünkü onlar zaten partnerlerini iyi tanırlar. Ona göre dönemi geçirirler. Ancak problemli bir ilişkiniz varsa veya yeni tanışmışsanız ben derim ki, beraberliğimizi bilinçli şekilde gözden geçirelim.

Sevgili Başaklar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişlerinde, sosyal ilişkiler, gelecek beklentiniz, güven arzunuz, idealleriniz son derece önemli olacak. Başkalarına rehberlik, danışmanlık yaparak, onlarla güçlü ilişkiler kurarak kendi hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Tabii ki aşk, eğlence, çocuklar, kendinize ait bir dünya önemlidir. Fakat şimdi sizinle bir arada olmak, değerli bilginiz, tecrübenizden yararlanmak, ortaklaşa bir şeyleri başarmak isteyen kişiler olacak. Belki çocuğunuz büyüdü, şimdi tekrar sosyal yaşama, amacınıza dönük çalışmalara katılmanız gerekecek. Çocuğunuz küçükse, hem onun hem de kendiniz için yeni bir düzen kurabilirsiniz. Belki de aşk sizin için bir güven duygusuydu. Şimdi başka insanlarla deneyim yaşayarak birlik ve bütünlük hissini tadacaksınız. Tabii ki sevdiklerinizi de ihmal etmeyeceksiniz. Ancak hem dışarıyla hem içeriyle uyum içinde olmalısınız. Çocuklara, ailelere yönelik işler yapabilirsiniz. Emlak ev alım satım gibi, sosyal gruplarla ilişki, kitlelere yol ve rehberlik edebilirsiniz. Sadece kendi dünyanızda değil, başkalarının hayatında önemlisiniz. Gerektiğinde risk almalı ancak olayları akışına göre değerlendirmeyi, şartlara göre kontrollü olmayı da bilmelisiniz. Hayat sizi dışarıya çağırıyor. Bu sese kulak vermek lazım.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında etkili olacak Venüs Terazi burcu geçişinde, ilişkilerimizde maddi ve manevi anlamda seçkinliğe önem veririz. Partnerimizin durumuna bir bakarız. Olanaklarını da göz önüne alırız. Parasal anlamda kazanç konuları başta olmak üzere, maddi ve manevi anlamda kaliteli yaşamak arzunuzun da göstergesidir. Kişi böyle bir dönemde, uyum, huzur, seçkinlik ilkesi çerçevesinde ilişkiler kurmak ister. Bu ilişkiler hem kazandırıcı olmalı hem de gönlünüzü hoşnut etmelidir. Girdiğimiz ortamların, birlikte olduğumuz insanların nazik, paylaşımcı kişiler olmasına dikkat ederiz. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Yerleşim yerinin değişimi-kiralama-satın alma işleri, ailevi meseleler, birlikte yaşama kararı, bir ülkeye veya şehre yerleşmek(göç etmek) miras davaları, ailevi ilişkiler, ev-emlak-toprakla alakalı hukuki konular, konaklama, yolculuklar, bir davanın takibi, aile büyükleriyle alakalı konular, çocuklarla ilgili mevzularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerlemesi sürecek Güneş, başta yuvanız içindeki meselelerin çözüme odaklı bir şekilde ele alınmasını gerektiğini gösterir. Bazılarınız taşınmayı düşünebilir. Çocuklar, eş, sevgili, parasal meseleler derken kişi iç dünyasında geçmişi bir hayli yargılar. Çünkü geçmişte yaşanılanlar nedeniyle kendini şu anda engellenmiş hissetmektedir. Olasılıkları hesaplar, her türlü ayrıntıyı gözden geçirir ve durumuna bir çare bulmaya çalışır. Tabii ki kolay kolay düzelmeyen meseleler önünü görmekte zorlanmasına neden olur. Eğer ev içinde huzur yoksa, kendini yalnız hissediyorsa bir de kimseden destek görmüyorsa bir hayli yargılayıcı davranabilir. Olaylara önyargısız yanaşamaz. Sürekli ya birilerine bir şeyler anlatır ya kendi kendine muhasebede bulunur. Bu dönemde bir takım projeler, geleceğiniz açısından önem taşıyabilir. Ancak üzerinde çok iyi düşünülmeden yürürlüğe konmamalıdır. Bir hatırlatmada bulunayım. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım tarihinden bu yana geriliyor. Bir değişim düşünüyorsanız, sözgelimi bir başka şehir veya yeni bir çevreye taşınmak istiyorsanız, bu tarihe kadar araştırınız, soruşturunuz. Meseleleri derinlikli ve mantıklı bir şekilde ele alınız.

Sevgili Başaklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, Merkür gerilemesiyle örtüştüğü için, ileri-geri hareketleriyle neredeyse Ocak ayına kadar, kariyer hayatımızla ilgili konularda karar almak ve uygulamak zamana bağlı. Eğer bir şeyler oturmuyorsa, hızlı ilerlemiyorsa veya önünüze bir engel çıkıyorsa buna neden olan faktörleri en iyi bu zamanda gözlemleriz. Geri hareket sonrası başarılı sonuç almamız mümkün olur. Bardağın dolu tarafındayım. Yoksa boş tarafının hiç birimize yararı yok. Meslek seçimi, iş başvuruları, bir yeniliğin yürürlüğe konması, işverenle ilişkimiz, mesleki seçimlerimiz bu Dolunayda iç gözlem yoluyla düşünmemizi sağlıyor. Ailemiz de burada önemli bir olgu. Onların düşüncesini almak, karşılıklı fikir paylaşımda bulunmak yararlı olabilir. Belki de başka bir yere taşınılacak. Buna göre işlerimizi halletmemiz gerekecek. Bunları da gözden geçirelim. Şu sıralarda bazı kişilerle anlaşmakta zorlanabiliriz. Bu durumu abartılı şekilde ele alabilir, kendimizi haklı görebiliriz. Oysaki bir analiz sürecini işaret eden Dolunayda, önce kendimize sorular soralım. Neden endişeliyiz, neden ufacık şeyler sorun oluyor. Sözgelimi iş hayatımız evimize, evimiz işimize yansımamalı. Her ikisi de dengeli şekilde sürdürülmeli. Huzur kaçırıcı ilişkilerden, gereksiz polemiklerden kaçınmalısınız. Özellikle iş ve ilişkinizde yaşanacak tartışmalar daha sonra çözüme kavuşabilir. Pişmanlık duyulacak kararlar verilmemelidir. Dış dünyadan gelen etkiler, yaşananlar, sorunlar evin içinde huzursuzluğa neden olabilir. Fazla yoğunluk veya iş problemlerinizi biraz kendi içinize yönelerek gözden geçiriniz. Bu anlamda evimiz limanımız gibidir. Çözüm bulmamız mümkün olur. Ailenin birbirine kol kanat germesi, gerek dışarıda gerekse içerde yaşanan problemleri geride bırakmanızı sağlayabilir

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-21-22-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5 Yeniay : 2-3-4-29-30

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 16-17-18

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ KASIM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs geri hareketi 16 Kasım tarihine kadar etkisini sürdürecek. Tekrar hatırlatmada bulunayım. İlişkilerimizi yeniden gözden geçirmemizi, tercihlerimizi, isteklerimizi içsel manada sorgulama, elbirliği, gönül birliği gibi kavramlar üzerinde durmamızı sağlayacak. Yanlış ile doğruyu şimdi ayırt etme vaktidir. Kendinize yönelince, başkalarının etkisi ortadan kalkıyor. Daha net algılama fırsatı doğuyor. Bu süreç uygulama zamanı değil sadece olana bakma ve gözden geçirme dönemidir. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Kardeş ve yakın akrabalarla alakalı her türlü mesele, yeni bir çevreye taşınma veya yerleşim yerinizle alakalı konular, yolculuklar, eğitimle alakalı her türlü konu, belge, raporların düzenlenmesi, ehliyet ve ruhsat alımı, araba alım satımı, ticaret, bilgi işlem (bilgisayar güvenliği) yazışmalar, iş girişimi, pasaport ve vize işlemleri, komşuluk ilişkileri, bir şeyin teslim alınması, nakliye gibi konularda dikkatli bir inceleme gerektiriyor. Acele kararlar vermeyiniz.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Teraziler, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, paranın gücünü çok daha fazla merkez almanızı sağlayacak. İmkansızı isteyeceksiniz. Her şartta kazanan olmayı, başkalarını bu konuda etkilemeyi, kaynak bulmayı önemseyecek, bu konuda taviz vermeyeceksiniz. Genel hatlarıyla yeniayın etkileri bunlar gibi gözükse de, burada önemli olan sizin sağlıklı, verimli ve gerçekçi olarak hedef tayin etmenizdir. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Kontrollerinizi mutlaka yaptırınız. Dağınıklık, aşırı hassasiyet fazla yorgunluk verimsiz çalışmaya neden olur. Ayrıca Venüs gerilediği için, bu Yeniayda daha önce verilmiş kararlarınızı, eskiye ait meseleleri, adım attığınız işleri ve ilişkinizi tekrar gözden geçirmeniz, mevcut duruma gerçekçi bakmanız gerekiyor. Zaten bu konular bir şekilde gündeminize gelir. Yanlış veya hatalı bir durum varsa düzeltme imkanı bulursunuz. Diğer bir önemli konu, yolculuk, görüşme, toplantıların tekrarlanması, daha önce gelen bir teklifin değerlendirilmesi, yakınlarınızla ilgili meselelerin halledilmesini sağlayacak. Bu konularda da, verilen sözlere, önemli noktalara bir daha bakmalısınız. Böylece daha önce farkına varmadığınız, zorlandığınız meseleleri çözersiniz.

Sevgili Teraziler 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda ilerleyecek. Bu tüm burçların farklı alan ve konularda şansınızı yükselticidir. Sizler açısından yararlı yolculukların, fırsatların, tanışmaların, gelişmelerin göstergesidir. Sözgelimi çevreniz büyür, olanaklar emrinize amade olur. Akademik uzmanlığınız olan her türlü alanda, yükselen bir ivme kazanırsınız. İnsanlarla bilginizi, tecrübenizi ve deneyimlerinizi paylaşırsınız. Üretirsiniz, geliştirirsiniz ve paylaştıkça zenginleşirsiniz. Sanat, spor, yabancı dil, ticaret, yakınlarınız, alış-satış, seyahatle ilgili konularda başarılı girişimlerde bulunabilir, eserler verir, bunları kitlelere duyurursunuz. Bildik çevrenizle olduğu gibi, yeni tanışacağınız kişilerle kurduğunuz olumlu diyalog sevilmenizi ve birçok kişi tarafından hayranlık kazanmanızı sağlar. Öğrenmeye heveslisiniz. Derinlemesine araştırmadan rahat etmezsiniz. Başkalarına da bunları öğretirsiniz. İnsanlar size danışır. Yayıncılık, medya, iletişimin tüm kanallarında başarılı olunur. Bunlar ödüllendirilir. İnsanları ikna etmeniz kolaylaşır. Kardeşleriniz destek olur, onlardan fayda görürsünüz. Başarıları sizin için gurur kaynağıdır. Seyahatler yabancı dilinizi geliştirmede yararlıdır. Genç yaştaki Teraziler, iyi bir okul tercihinde bulunur. Bu okul ileriki yıllarda akademik anlamda size olanaklar kazandırır. Tabii ki bu süreç bu türden şansları kapınıza getirir. Ancak bazen de, fırsatları zamanında ve akıllıca kullanmak da bir şanstır. Onun için siz de çaba sarf edin, girişimci olun, gelişimi önemseyin ve arzu edilen hedefe ulaşın.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Teraziler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili Mars-Balık burcu geçişi, mücadele gücümüzü yavaşlatıcı ve kararlılık gücümüzü azaltıcı olsa da, biz hedefimize varmak için gerçekçi olmamız, akıllı davranmamız gerektiğini bilelim. Hangi durumda olursak olalım, bu süreçte işimizde ustalaşmaya çalışalım. Daha üst noktalara gelmek için bilgilenmeye önem verelim. Sosyal haklarımızın farkında olalım. Eğer kendimizden eminsek, bunu duruşumuzla, bilgi ve tecrübemizle ortaya koymaya çalışalım. Sağlığımıza özen gösterelim. Bilmediğimiz ilaçları kullanmayalım. Rahatlatıcı, sakinleştirici ancak zararlı ve bağımlılık yaratıcı alışkanlıklara karşı dikkatli olalım. Zaman zaman çalışmak, girişimde bulunmak veya işlerimizi hızlıca halletmek kolay olmayabilir. Sevgili Teraziler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak Düğüm geçişleri, gerek aile yaşamı ve gerekse iş hayatımızla ilgili konularda dengenin kurulması adına önem taşıyor. Hayat size evde, ailede sorumluluklar yükleyebilir. Siz de dört duvarınızda bunları yerli yerine koyayım diye kendinizi hırpalarsanız kader buna izin vermez. Siz artık dışarıyla bağlantınızı güçlendirmelisiniz. Kabuğunuzdan çıkıp hayata katılmalısınız. Güven olarak gördüğünüz aile, ev, yatırımlar tabii ki önemlidir. Fakat çalışmanız, mücadele etmeniz lazım. Bir büyüğünüz size yük olabilir, eşiniz kendi istekleri doğrultusunda sizi yönlendirmeye kalkabilir, oturduğunuz yerde, nefes aldığınız ülkede sorunlar olabilir. Bunları halletmek için bilinçli planlamaya ihtiyaç var. Sizin özgüven duygunuz, kendi sınırlarınız içinde kalmak olmamalıdır. Kendinizi bu kadar hafife almayınız. O bilgi ve tecrübelere ihtiyacı olan kim bilir kaç insan var. Öyle gelişmeler yaşanır ki, mecburen işinize, gücünüze daha fazla sarılmanız gerekir. Bu da dışarısıyla bağlantı kurmak demektir. Satürn-Oğlak burcu seyri kendi içinde zaten yapılandırma dönemidir. Ay düğümleri geçişi de, duygusal güvenlik alanımızı belirlemektir. Ciddiyet kadar gönlümüzün rehberliği de kıymet taşıyor. Takıntıları boş verin. Ne olacağım, ya bir şey olursa diye kendi içinize gömülmek yerine, fırsatları değerlendirmek için gözünüzü kulağınızı iyi açın.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs, burcunuz üzerinde ilerleyecek. Bu tabii ki gayet olumlu, keyifli ve özlenen dönemdir. İhtiyacımız olan huzuru, uyumu, seçkinliği ve arzularımızı tatmin edici gelişmeleri beraberinde müjdeliyor. Her yıl olduğu gibi, Venüs burcumuzda ilerlediğinde, hayatı güzel yönleriyle görmek, yaşamak isteriz. Bu enerji etkili olmaya başladığı andan itibaren, günlük aktivitemizde onun parlak ve güçlü ışığını üzerimizde hissederiz. İlişkilerimizde nezaket, çevremizde uyumluluk, fiziksel görüntümüzde güzellik oluşur. Sorunlarımızı mantıklı bir şekilde ve tabii ki kendimizi merkezde görerek çözebilmemiz kolaylaşır. Ancak uzlaşmaya da bir o kadar açık oluruz. Bizi güzel görmelerini, değerli bulmalarını isteriz. Göz önünde olmaktan hoşlanırız. Dengemizi bozabilecek kişi ve olaylardan otomatik olarak uzaklaşırız. Sanki bir kalkan bizi tuhaflıklardan koruyor gibidir. Bize yarar sağlayan ilişkilere yöneliriz. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kardeş ve yakın akrabalarla alakalı her türlü mesele, yeni bir çevreye taşınma veya yerleşim yerinizle alakalı konular, yolculuklar, eğitimle alakalı her türlü konu, belge, raporların düzenlenmesi, ehliyet ve ruhsat alımı, araba alım satımı, ticaret, bilgi işlem(bilgisayar güvenliği)yazışmalar, iş girişimi, pasaport ve vize işlemleri, komşuluk ilişkileri, bir şeyin teslim alınması, nakliye, her türlü iletişim, bir araya gelinip bir meselenin konuşulması gibi konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş eğitimden iş hayatına kadar yenilikte bulunma isteğimizi işaret ediyor. İmkansızı başarmak niyetindeyiz. Yeni bir adım atmak istiyoruz. Bu pozitif düşünme zamanıdır. Kişi kendince doğruları ve yanlışları ele alarak önüne bakmak ister. Bazı Teraziler bu dönemde yeni bir yere taşınmak-eğitim anlamında karar vermek-yeni bir iş için kolları sıvamak-yakın akrabalarıyla temasa geçmek gibi kararlar alabilirler. Ancak bu kararların ne zaman alınması gerektiğine gelince tabii ki bir hatırlatmada bulunayım. Merkür-Yay burcunda 17 Kasımdan bu yana geriliyor. Fazla açılmadan, borç harç altına girmeden iyice düşününüz. Bütçenizin sınırlarını, gelir gider anlamında çizmekte yarar var. Problemlerinizi derinlikli olarak ele almalı, bu tarihe kadar mali konular üzerinde ciddi kararlar vermekten kaçınmalısınız. Konuşun, araştırın, soruşturun. Sevgili Teraziler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşünülen yolculuk, eğitim veya işle ilgili bir proje veya bir ülkeye-şehre yerleşmek, yayıncılık, seminer, kurs, tayinle ilgili konular üzerinde gözden geçirmelerde bulunacağız. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geriliyor. Aslında bu olumsuz bir durum değil. Zihin içe yönelik çalıştığından, kişi kararına tekrar baktığında veya şu anda karşısına çıkan engeli aşabilmek için eksiklerini gözlemleme fırsatı buluyor. Gerçekten istediğimiz bu mudur? Veya bize sunulan teklif, karşımıza çıkan fırsat ne derece yararlıdır? Bunları ele alabiliriz. Zaten bu içe yöneliş, asıl düşüncemize ulaşmada destekleyicidir. Uzun zamandır yeni bir şeyler ortaya koymak, bir şeyler yazmak, yayınlamak istiyorsak şimdi bu kararı bir daha gözden geçiririz.

Yakın çevremizde bulunan kişilerle fikirlerimizi paylaşabilir, karşıt görüşte olsalar bile, dinleyerek farklı bir pencereden görmüş oluruz. Uzun zaman önce başvurduğumuz ve sonrasında gerçekleşmemiş veya bizim üzerinde durmadığımız bir mesele tekrar aklımıza gelebilir. Bir daha şansımızı deneriz. Yarım bıraktığımız yazılarımızı bitirebilir, daha önce okuduğumuz bir kitabı tekrar gözden geçirebiliriz. Dolaplarımızı düzenlerken, gözden kaçmış önemli bir belge, not veya bilgiye ulaşabiliriz. Aralık hatta Ocak 2019 olana dek zamanımız var. Olumsuz tarafından değil, zamanı daha verimli değerlendirmek adına bu noktalar işinize yarayacaktır.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-14-15-23-24-28

Zayıf Enerjili Günler : 11-12-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 14-15

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8 Yeniay : 4-5-6

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 18-19-20-21

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar Venüs gerilemesini sürdürecek. Her türlü işbirliği, paylaşım, iletişim, Sizin ve partnerinizin birbirinizden beklentilerinizi gözden geçirmelisiniz. Bu devrede karşısına yeni birisi çıkanlar, sizler de öncelikle bu kişiyi tanımaya devam etmelisiniz. Bu dönem bir içsel bakış halidir. İnsan her yönüyle tercihlerini ele alır, kriterlerini bir daha gözden geçirir. Ona göre artı ve eksilerini belirler. Bu belirleme geri hareket sonrası vereceği kararlarda etkili olacaktır. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Bu süreçte, Parasal işler, bağlantılar, girişimler, davalar tekrar ele alınır. Yeni bir gelişme olursa enine boyuna incelenir. Kira kontratları, veraset davaları, para kazanmak amaçlı yapılan yolculuklar, eşinizin veya sizin bir akrabanızla alakalı maddi konular, taşınmaz mallar, eğitim giderleri, menkul değerler, borsa işleri, bir ürünün pazarlanması, para kazanmak amaçlı çalışmalar da, aynı şekilde gözden geçirilmelidir.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Akrepler, 7 Kasım saat 19:02 burcunuzda doğacak Yeniay sizin hırslı, tutkulu, azimli ve kararlı şekilde hayatınızı yönlendirme arzunuzu yükseltiyor. Ne olursa olsun, sahip olmak, güce kavuşmak, insanları etkilemek kuvvetiniz bu Yeniayda bir hayli etkili olacak. Tabii ki sizlere tavsiyede bulunacağım noktalar da var. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Bu durumda aşk hayatınızla ilgili konularda duygusal iniş ve çıkışlar görülebilir. Karşınıza çıkan kişiye aşırı bağlanabilir veya mevcut ilişkinizde sorunlar varsa, bunları kendinize göre ele alabilirsiniz. Hassasiyet bir hayli yüksek. Bazen de çok zor bir ilişkiyi sürdürmekte inat edebilirsiniz. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Bir başka husus, Venüs ve Merkürün geri hareketleri. Bunlar da çok önemlidir. Gizli konular, henüz halledilmemiş meseleler, daha önce verilmiş ancak sizi memnun etmeyen kararlar, gelişmeler gündeme gelir. Bir ilişki, iş ortaklığı veya sizi üzen konuların mutlaka gerçekçi bir bakış açısıyla ele alınması şarttır. Yanılmamak için bu önemlidir. Yeniayın etki süresinde, Merkür-Yay burcunda gerileyecek. Harcamaların abartılı olmaması, bütçe şartlarına göre ayarlanması çok önemlidir. Bu tavsiyelerimi göz önüne alırsınız, bu Yeniayda verilen kararlar sizi memnun edici olacaktır.

Sevgili Akrepler 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında, yöneticisi olduğu Yay burcunda seyrini sürdürecek Jüpiter, karşınıza çıkacak fırsat ve şansın işaretçisidir. Maddi değerlerin artışı insanlar için tabii ki büyük rahatlıktır. Ancak öyle insanlar vardır ki, paylaşmayı, destek vermeyi, insanlara yardımcı olmayı manevi anlamda zenginlik olarak görür. Bunun karşılıksız kalmamasını diliyoruz. Bu dönemde yapılan girişimler, işinizi büyütmenizi, daha fazla insana ulaşmanızı sağlar. Böyle olunca gelir de aynı oranda artar. Satın alma gücünüz yükselirken, paranızı uygun yatırımlara yöneltebilirsiniz. Kazanmak kadar harcamanın da yükseldiği bu süreçte tabii ki abartmamak gerekir. Akademik yönde eğitime başlamak, yabancı bir ülkede dilinizi geliştirmek, önemli bir kuruluşta işe başlamak gibi olumlu gelişmeler sürecin faydalı gelişmeleridir. Üreten, büyüten ve parasını doğru alanda değerlendiren Akreplerin şanslarına güvendikleri gibi, koşullara göre akıllıca davranıp daha fazla kazanmaları da mümkündür. Sadece şansımıza güvenmekle kalmayacağız. Biz de yetenekli olduğumuz alanlarda girişimci olacağız. Fırsatları zamanında göreceğiz, rahat davranmayacağız. Böylece şansımızı kendimiz de yaratabiliriz. Süreç içinde bazı borçlar ödenerek bitirilir. Ben Jüpiter-yay geçişinin 2018 dışında, asıl 2019 sürecinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Onun için, 8 Kasım tarihini bir start gibi düşünüp, bir yıllık kalkınma planı gibi görelim. Önemli olan, geleni harcamak, tüketmek değil, en uygun şekilde değerlendirme yoluna gitmektir.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Akrepler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Mars, aşkta kavga, tartışma, mücadele etme, problem çekme gibi hallerden uzak duracağımızın göstergesidir. Karşınıza çıkacak kişi veya hayatınızda olan insan sizi fazla zorlamamalı, hatta tam tersine size huzur vermeye çalışmalı diye düşünürsünüz. Uzlaşmaya niyetiniz yok. İdare etmek, zaman vermek, anlayış göstermek zorunda değilim diye kestirip atabilirsiniz. Ancak bir yandan da aşıksanız, geri adım atmaya da her an hazır gibisinizdir. Genel anlamıyla döneme baktığımızda, kendimizi suyun üstünde sakince, bazen taşların etrafından süzülerek akışa göre yol alan bir yaprağa benzetebiliriz. Tüm isteğimiz hayal kırıklıklardan uzak, sorunlardan olabildiğince kaçarak kendimize bir dünya yaratmaktır. İdeallerimize ulaşmak istiyoruz ama mücadele gerekiyorsa beklemeye razı gibiyiz. Sevgili Akrepler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak Düğüm geçişleri, fikirlerimizi geliştirmede, eğitim ve iş seçeneklerimizi belirlemede, kendimize bir yuva kurmada, inançla, azimle hedefimize ulaşmada bize hayatı öğretiyor. Gelişmeler bizi farklı yerlere, ülkülere, görüşlere sahip olmaya, bildiklerinizi insanlara ifade etmeye, dar kalıplardan çıkış gelişmeye, büyümeye çağırıyor. Bu süreçte uzmanlık alanınız belirlenecek. Eğitiminiz ona göre olacak. Yakın çevrenizden ziyade, daha uzaklara gitmeyi, oralarda yurt edinmeyi isteyeceksiniz. İstemenizi sağlayan fırsatlar karşınıza çıkacak. Tabii ki aşina olduğunuz yerden uzak durmayacaksınız. Bir ayağınız yine burada olacak. Sadece bir görmek, anlamak, keşfetmek, başkalarına da yol göstermek vaktidir. Dışa açılın. Yerler görün, bilginizi geliştirin, uzmanlaşın. Bunlar şıp diye olmayacak. Yeri gelecek zorlanacaksınız. Gittiğiniz yerde koşullar ağır gelecek. Ama azimli olursanız başaracaksınız. Ufkunuz genişleyecek. Kalıpların içinden çıkın. Siz ne kadar buna açık olursanız, sorumluluklar da o kadar hafif gelir. Dünyada neler oluyor, ülkenizi temsil edin, başka ülkelerin adet, örf ve geleneklerini öğrenin. Aradaki farkı görün. Yolculuklar yapın, trendleri takip edin. Tez hazırlayın, master yapın. Daha yükseği hedefleyin. Hakkınız için yasal veya hangi anlamda olursa olsun savaşın. Birileri beğenmezmiş, kabul edemezmiş değil, doğru yolda iseniz asla pes etmeyin.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu süre içinde, ilişkimizi gözden geçireceğiz. Hayatımızı, sorunlarımızı, arzularımızı, isteklerimizi ve isteyip de henüz ulaşamadıklarımızı gözden geçireceğiz. Kendimize göre düşüneceğiz, durumları ele alacağız ve problemlerimizle yüzleşeceğiz. Bize göre bir ilişkide olması gerekenleri, seçimlerimizi, devam eden beraberliğimizi ele alacağız. Her anlamda hem dünü hem bugünkü durumu ele alacağız ve dengeli ve sağlıklı bir paylaşım için biz de elimizden geleni yapacağız. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Parasal kazançlar, bağlantılar, girişimler ve işlerle alakalı konular, yatırım, ticaret ve hukukla alakalı konular ve parasal meseleler, sözleşme, kira kontratları, veraset davaları, para kazanmak amaçlı yapılan yolculuklar, eşinizin veya sizin bir akrabanızla alakalı maddi konular, taşınmaz mallar, eğitim giderleri, menkul değerler, borsa işleri, bir ürünün pazarlanması, para kazanmak amaçlı çalışmalar, gelir artışı, vergilerle ilgili konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş süresince öncelikle parasal sıkıntılara çare bulmak ve sorunlara çözüm bulmaktan yanayız. Ancak fazla iyimser düşünmeye çalışırız. Her şey kötü gitmez, mutlaka bir çare bulurum sözcüğü dilimizde dolanır. Yeniliklerin, uzun vadeli olacak şekilde düşündüğü bu zamanlarda bazen cebimizde yüzlerce lira varken, bir bakarız üç kuruş kalmış. Çünkü gerginlik veya şartlar gereği kolayca para harcayabiliriz. Projeler üretiriz kafamızın içinde. Rahatlamak isteği öylesine etkilidir ki, ister istemez nereden ne kazanırım diye düşünürüz. İşbirliğine yakınızdır. Ancak çoğu zaman olasılıkları gözden geçirmekte fayda vardır. Unutmayalım ki Merkür-Yay burcunda 17 Kasımdan bu yana geriliyor. Her şeyin iyice gözden geçirilmesinde yarar var. Sevgili Akrepler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimizin başkalarından farklı oluşu ve bunun yarattığı anlaşmazlıların su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Merkür gerilediği için, konuşmak yerine tartışmak, iyice anlamak yerine aceleci kararlar vermek yanlış olur. Bu parasal konularda da aynı şekilde dikkat edilmesi gereken noktadır. Sözgelimi kredi kartımızın limit aşımına uğraması, borçlarımızı ödemekte zorlanma, kredi başvurumuzun sonucunun gecikmesi ve reddedilmesi bizi zor durumda bırakabilir. Bu sadece bize ait değil, bir başkası nedenli de yaşanabilir. Alacağımız tahsil edemediğimiz için, biz zorlanırız. Bir çıkış yolu bulmaya çalışırız. Evdeki hesap dışarıya uymaz. Merkürün gerileme dönemine denk gelen bu Dolunay ileri-geri hareketleriyle Ocak ayına kadar etkili olacak. Bunu göz önüne alarak hareket edelim. Kiminle ne iş yapıyorsak iyi araştıralım. Miras, vergi, borçlar, başkalarıyla ilişkimizde aklımızı başımıza toplayalım. Alacaklı olduğumuz kişiler varsa gününde ödemeleri için uyaralım. Bir ilişkide her şey paraya endeksli düşünülmemeli. Açıklık, dürüstlük, paylaşım olgusunda adalet, vicdan gözetelim. Başkasının da buna önem vermesini sağlayalım. Param, pulum var derler, bir bakmışsınız hiçbir şeyi yok. İlişkilerde söylenenden ziyade, gerçekleri merkez alalım. Kazanç-kayıp bileşkesini her işimizde önemseyelim. Artı ve eksi yanlarıyla duruma bakalım. Muhasebemizi düzgün yapalım. Biz paraya, ilişkiye, iletişime, paylaşmaya ne kadar önem veriyoruz. Tercihlerimizi hangi kriterlere göre yapıyoruz. Söz önemlidir ama günümüz dünyasında maalesef çoğu zaman tutulmuyor. Söz ile değil belge ile tescil edelim. Alış-satış ve yatırım konularında şu an yeni bir adım atmak yerine, birkaç ay boyunca piyasayı izleyelim. Konusunda deneyimli kişilerden akıl alalım.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-17-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-14-15-21-22-28

Aşkta En Şanslı Günler : 16-17

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10 Yeniay : 8-9-10

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 22-23-24

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar sürecek Venüs gerilemesi, iş veya özel ilişkilerdeki paylaşım, sevgi, gönül birliği gibi önemli konuların gözden geçirilmesinde fayda var. Biz ne sunuyoruz karşılığında ne buluyoruz. Eşit ve dengeli olmayan, yüzeysel olup, uzun vadeli durmayan her şey tekrar ele alınmalıdır. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Eğitim, iş, evlilik, özel hayat, mesleki konularda düşünülen yenilik anlamındaki girişimler, haberleşme ve seyahat yoluyla yapılmak istenen ticari ve özel görüşmelerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Karar vermeden önce her yönüyle şartlara bakalım.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Yaylar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, güçlü olmak arzunuzu işaret ediyor. Her ne pahasına olursa olsun, ayakta kalmalıyım cümlesi sizin günlük yaşamda içgüdüsel olarak takındığınız tavırlara yansıyacak. Zayıflıklarınızı önce kendiniz yargılayacaksınız. Dışa görünen yüzünüzde hiç kimsenin sizin çektiklerinizi, arzularınızı, takıntılarınızı anlamasına izin vermeyeceksiniz. Bütün bunlar bazen sizi yorabilir, stres yaratabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızı mutlaka önemseyiniz. Hırs, öfke, intikamdan kaçınınız. Şimdi sizlere bu Yeniayla ilgili ufak tavsiyelerim olacak. Venüs-Terazi burcunda geri hareketini sürdürüyor. İnsanlarla olan her türlü ilişki ve özel hayatınızla ilgili konularda paylaşım-uyum ve nezaketi önemseyiniz. Daha önce karşınıza çıkan fırsatlar şimdi tekrar gündeme gelir. Bunları gözden geçiriniz. Eskiye ait kararları artı ve eksileriyle tekrar değerlendirilmelidir. Yanlışlar, haksızlıklar için mücadeleniz sürebilir. Mars, bu Yeniayın yöneticisi olarak Balık burcunda ilerliyor. Aile hayatı, evinizle ilgili meselelerde gerçekçi olunuz. En ufak bir şeyden alınabilir, daha önce verdiğiniz karardan cayabilirsiniz. Gerçekçi olmanız gerekiyor. Merkür, burcunuzda geriliyor. Bu da kişisel iletişimde sorun yaratmasın. Zihniniz yoğun ve bazen abartılı karar vermeye dönük çalışabilir. Ne yaptığınızı bilirseniz, sorun çıkmaz.

Sevgili Yaylar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyerek size mükemmel şans ve olanaklar kazandıracak yöneticiniz Jüpiter, yaşamınızda hissedilir bir değişimin, büyümenin, gelişmenin işaretçisidir. 12 yıl sonra burcunuzla kavuşan böyle bir şans, kişiliğiniz üzerinde de faydalı bir tesir yaratır. Bilgece duruş, hoşgörü, maddi-manevi zenginlik, cesaret gibi olgular hayatınıza yansır. Çevrenizle uyumunuz, iyileştirici gücünüz, güven duygunuz başkalarına örnek olur. Hani bazen olmayacak, imkansız dediğimiz şeyler vardır. Ancak öyle bir zaman gelir ki, hepsi su misali yoluna girer. Jüpiterin burcunuzdaki seyri de böyle bir zamanın geldiğini işaret eder. Eğitimden, iş hayatına, özel yaşantınıza kadar, herkesin bir şekilde nimetlendiği bu dönem Yayların beklediği fırsatların ayaklarına gelmesini sağlar. Dış dünyaya olumlu yönde yansıyan bu güzellikler, tabii ki har vurup harman savurma şekline dönüşmemelidir. Dikkatlice ve tevazu ile davranırsak, emin olunuz ki, hem maddi hem manevi anlamda zenginleşirsiniz. Özgürce karar vererek ve bilinçli şekilde hareket ederek arzuladığınız yaşamı kurabilir, hedefleri gerçekleştirirsiniz. Bu süreçte, her şeyin emrinize amade olmasını beklemek de gerekmez, fırsatları yerinde ve zamanında kullanarak şansınızı iki misli yükseltebilirsiniz.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Yaylar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda seyredecek Mars, aile içi ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili konularda sakin ve uyumlu, çatışmak yerine anlaşmaya gönüllü olduğunuz bir zaman dilimidir. Bilinçaltınızda veya kişisel derinliklerinizde huzur duygusu bir hayli önem kazanır. Mahremiyetinize verdiğiniz önem belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Olumsuz hiçbir şeye tahammülünüz yoktur. Kimi zaman bu yüzden değişken tavırlar sergileyebilirsiniz. Ev alanı içindeki huzurunuzu kimsenin bozmasını istemezsiniz. Özellikle Bayan Yaylar eşlerinden kendilerine karşı daha anlayışlı davranmalarını beklerler. Eğer hayata tutunmayı, inanmayı ve ne olursa olsun her türlü engeli aşabileceğinize inanıyorsanız bu dönemi rahat geçirirsiniz. Yuvanızda kendinizi iyi hissedersiniz. Romantik paylaşımlar, fedakarlıklar, özveri bu enerjinin yansımaları arasında yer alır. Öyle savaşçı insanlar gibi olmazsınız. Her şeye atlayayım, halledeyim demezsiniz. Çünkü yanılmaktan, başarısız olmaktan kaçınırsınız.

Sevgili Yaylar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Ay düğümleri Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak. Maddi-manevi anlamda başkalarının bize sundukları ile bizim başkalarından beklentilerimiz yönünde etkili olacak. Al gülüm ver gülüm hesapları yapılacak. Ancak bu hesap tek taraflı olmamalı. Siz, bankalardan sürekli kredi çekerek, ondan bundan borç alarak, sırtınızı birilerine dayayarak, nereden ne gelir diye düşünerek hareket ederseniz, başkaları da bunu size yapabilir. Tam tersi durum da yanlıştır. Sürekli siz eşinize, iş yaptığınız kişilere veya başkalarına destek olacaksınız ve maddi açıdan hiçbir beklentiniz olmayacak. Böyle de olmaz. İşte düğüm geçişlerinde öğrenilecek ders, almak kadar vermeyi, vermek kadar almayı da bilmektir. Hem kendi paranızı kazanmak, ona sahip çıkmak, bütçenizi ayarlamak hem de diğer yollarla gelen, gelecek olanları uygun yatırımlarda değerlendirmektir. Birileri destek olabilir size. Bir yerden para gelebilir. Ev, iş veya farklı bir alanda kullanabilirsiniz. Borçlarınızı ödeyebilir, size uygun bir kredi, miras veya aileden kalan bir mal mülkten payınıza düşeni alabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz nokta, geleni tutmak, sorumluluk sahibi kişi gibi davranmak, har vurup harman savurmamaktır.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu dönem, gerek sosyal ilişkilerin canlanması gerek hedefimize göre bir yolun belirlenmesi gerekse çalışma hayatımızla ilgili meseleler üzerinde tespitte bulunulması yönünde önem taşıyor. Venüs Terazide yönetici ve burcunuzla uyumlu bir görünüm yapacağı için gayet olumludur. Yılın faydalı enerji geçişlerinden biridir. Bu sayede ilişkilerimiz güçlenir, yeni sürpriz tanışmalar gündeme gelir. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Eğitim, iş, evlilik, özel hayat, mesleki konularda düşünülen yenilik anlamındaki girişimler, haberleşme ve seyahat yoluyla yapılmak istenen ticari ve özel görüşmeler, yanlış anlaşılmalar, iletişimde abartı, maceralar, hayalcilik, risk altına girme, sınırları zorlama arzusu, hedef belirleme, çocuklarla alakalı konular, sağlıkla alakalı konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Güneş burcunuzda ilerleyecek. Enerjinizin yükselişe geçtiği bu dönemde cesur kararlar almaya açığız. Yaylar sorunları çözmeye istekliler ve derinlemesine düşünmeyi ihmal etmezler. Ancak genelde sık sık fikir değiştirdikleri de olur. Sizler için Güneşin burcunuzda ilerlediği zaman dilimlerinde keşif, yenilikler, bilgilenmek, gezmek, dünyayı tanımak olguları bir hayli kıymetlidir. Yeni bir yaşa girecek olan Yaylar, geçmiş deneyimlerinin üstünüzdeki etkilerinin bilincinde bilgece hareket edebilirler. Kendilerini savunurlar, ancak olaylara tarafsız bakmakta zorlanırlar. Fiziksel açıdan değişimde bulunma arzusu bu zamanda bir hayli yoğundur. Sabırsızlık bazen haddinden fazla artabilir. Oysaki Merkür-Yay burcunda 17 Kasımdan bu yana geriliyor. Sizlerin de değişim ve yenilik anlamındaki kararlarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Sevgili Yaylar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Merkür burcunuzda geriliyor. Bu durumda evlilik, boşanma, ortaklık gibi hayati kararların yeniden gözden geçirilmesinde yarar var. Henüz yeni tanışılmış olabilir. Zaman olgusu çok kıymetli. Bir yuva kurmak, bir hayatı paylaşmak için erken olabilir. Henüz yeni ayrılanlar, sizler için her şey bitmiş değil. Merkürün ileri-geri hareketleri gelişmelerin farklı bir seyir alacağını işaret ediyor. Özellikle geçmiş tekrar önümüze geliyor ve bizi düşünmeye sevk ediyor. Aceleye gerek yok. Hele hele yanlış anlaşılmalara, keskin kararlara açık bir dönemdeyiz. Bir şeyleri es geçebiliriz veya fazla abartabiliriz. Sonrasında durumlar netleştiğinde keşke demeyelim. Bu Dolunayda her şey görülmek üzere yüzeye çıkar. Bize kendini hissettirir. Önemli olan bizim gerçekçi bakmamızdır. Sanmıştım ki, demek yerine, gerçekten olan biten nedir diye bakmak faydalı olacaktır. Bu Dolunayda siz, ilişkiniz hakkında veya eşiniz sizinle ilgili içsel bir gözlemde bulunursunuz. Aslında birbirinizin ne düşündüğünü merak edersiniz. Eğer sorunlarınız uzun zamandır varsa, kaybetmek endişesi, bundan sonra ne yapacağım kaygısı bir hayli etkilidir. Alışkanlıklar, zaman faktörü, hayata bakış farklılığı, şartların zorluğu gibi etkenler zaten insanı durdurucudur. Fakat bir gerçek var ki, geçmiş tecrübeler sizler için aynadır. O aynaya bakmak cesaret ve farkındalık ister. Açıklık, dürüstlük ilişkide önemlidir. Bu Dolunayda karşınıza birden bire çıkan kişiye soru işareti koymak lazım. Kimdir, neyin nesidir? Birkaç ay buna özen gösteriniz. Ondan sonra karar verirsiniz.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-14-15-19-20-28

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-16-17-23-24-30

Aşkta En Şanslı Günler : 19-20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12 Yeniay : 8-9-10-11

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 23-24-25

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar Venüs geri hareketi etkisini sürdürecek. Geçtiğimiz ayın sonu itibariyle başlayan bu gerileme, hem iş hayatımızın hem özel yaşantımızın gözden geçirilmesi anlamı taşıyordu. Yine aynı şekilde buna dikkat edeceğiz. Önemli olan iş birliği, gönül birliği, hak ve hukuktur. Bunun olmadığı veya olmayacağını gördüğümüz ilişkilerimizi gerçekçi şekilde ele almalıyız ki, bir daha üzülmeyelim. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Bu durum, ilişkiniz, iş veya özel projeler, ticari durumlar, sırlarınız ve gizlilik içinde gözden geçirilmesi gereken her türlü meselenin işaretçisidir. Bu süreçte tabii ki dikkat etmemiz gerekir. Bizi rahatsız edebilecek veya daha sonra pişmanlık yaratabilecek kararlardan kaçınmamızda fayda vardır. Yarım kalan işler bitirilir, yenileri incelenir, eskiler gözden geçirilir.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Oğlaklar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir ay boyunca daha hırslı ve kararlı şekilde insanları etkiniz altına alarak başarılı olmayı isteyeceksiniz. Sizi rahatsız eden meseleleri tekrar analiz ederek, bunlara çözüm bulmaya çalışacaksınız. Özünde böyle nitelik taşıyan Yeniayda sizlere ufak tavsiyelerim olacak. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerlediği için, bazen duygular mantığın önüne geçer. Hesap işlerinde, yolculuk, girişim, görüşmelerde odaklanma zorluğu yaşanır. Bazen de iyi niyetli düşünürüz, başkaları bunu kullanır. Dikkatli olursak bir sorun çıkmaz. Yeniay, Venüs gerilemesine denk geliyor. İş ilişkilerinde ve iş hayatıyla ilgili gelişmelerde yeni bir karar vermek, uygulamak doğru değildir. 16 Kasım sonrası duruma göre hareket ederiz. Gelen teklifler yenilenebilir. Daha önce görüşülmüş konular gündeminizde yer alabilir. Bir önemli konu, Merkürün gerileyecek oluşu. Bu durum, yarım kalan işlerin tamamlanmasını gerektirir. Dış dünyadaki gelişmeler, zihnimizde yorgunluk yaratabilir. Bunun için, yoğun çalışıyorsak mutlaka kısa molalar vermek faydalı olur. Aceleci kararlardan kaçınmak en doğrusudur. Bu noktalara dikkat edilirse, bu Yeniaydan faydalar elde edebiliriz.

Sevgili Oğlaklar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda ilerleyecek. Bu hepimiz için bir fırsat dönemi. Bildiğiniz gibi sizler Satürn sayesinde uzun vadeli hedefler belirliyor, sağlam ve güvenilir olanı tercih ederek ilerliyorsunuz. Şimdi Jüpiterden gelen destek, maneviyatın güçlenmesidir. Hayatın bunca zorlu yollarından geçmiş ve bugüne gelebilmiş Oğlaklar için bu iki güç hakikaten kıymetlidir. İnsanın hem sağlam bir temel üzerine bir şeyleri inşa etmesi hem de iç dünyasının zenginliğiyle çevrelenmesi ne güzeldir. Sadece kendiniz için değil, başka insanların da yaşamında rehber olmanız, destekleyici gönlünüz merak etmeyiniz bu sefer karşılıksız kalmaz. Size de yetişen olur, siz de başkalarına ışık olursunuz. İç huzuru gibi bir zenginlik var mıdır? Jüpiter bu süreçte öyle bir yaşam alanından geçiyor ki, verdiği destekle insan bütün engelleri tek tek geride bırakır. İnançla büyür, gelişir ve hoşgörüyle erdem sahibi olur. Tabii ki bu faydalar kucağınıza gelirken, sizin tüm gücünüzle hayata tutunmanız, fırsatları zamanında görerek değerlendirmeniz çok daha anlamlıdır. Bu süreçte bir kitap yazabilirsiniz. Böyle bir teklif gelebilir. Gizli bir yolculuk ve yeni bir keşif tüm ruhunuzu aydınlatabilir. Hayatınıza çok önemli biri girebilir. Size hem ışık hem rehber olabilir. Siz de bu türden faaliyetlere ilgi duyabilirsiniz. Yabancı bir dil öğrenebilirsiniz. Yabancı bir ülkeye birkaç kez seyahatiniz olabilir.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Oğlaklar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Balık burcu geçişi, her şeyin bizim lehimize gelişmesini istediğimiz, ılımlı hareket etmekten yana olduğumuz, ideallerimiz çerçevesinde ilerlemeyi tercih edeceğimizi gösteriyor. Pek öyle hırslı değiliz. Birilerinin önüne geçmek gibi bir niyetimiz yok. Anlaşmaya gönüllüyüz. Ancak karşılıklı hakların gözetilmesi bizim için önemli. Genel olarak bu dönemde, sertlikten, restleşmelerden uzak durmak isteriz. Astrolojik olarak duruma baktığımızda Mars gibi, mücadele gücümüzün temsilcisi olan bir gezegeninin, böylesi ılımlı hale gelmesi tabii ki dikkat edilmesi gereken noktaları da işaret ediyor. Bir işin, bir yanlışın üzerine giderek hakkımızı almamız kolay olmayabilir. Girişimde bulunmak yerine, bekleyelim görelim tarzında düşünebiliriz. Ancak, şu var ki Oğlaklar zaten sağlam temelli olmayan işlerin içinde yer almadıklarından, bu dönemi, rutin işlerine ağırlık vererek, artistik, sanatsal, mistik, hayal gücü, şifa çalışmalarında bulunarak veya kendilerini moral motivasyon yönünde güçlendirerek geçirebilirler.

Sevgili Oğlaklar, Ay düğümleri 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak. Siz de aynı Yengeçler gibi ilişkilerinizde dengeyi muhafaza etmek durumundasınız. Eşiniz, sevgiliniz sizin sorumluluklarınızın farkında olmalı, o da üstüne düşeni yapmalıdır. Sadece ona destek olmak, onu ayağa kaldırmak, ilişkiyi sürdüreceğim diye kendinizi hırpalamak doğru olmaz. Ona ilişki denmez. Kendinizi harcarsınız. Tam tersi durum da yanlış olur. Sürekli beklentili olmanız, her zaman size yardımcı olmasını beklemeniz, sırf hayatınızda olmasını istemeniz de yanlıştır. İlişki kriterlerinizi gözden geçiriniz. Çünkü bu sayede doğru bir beraberlik yaşanır. Oğlaklar bu dönemde evlenebilir, böyle bir teklif alabilir, geçmişte yaşanmış bir ilişki tekrar canlanabilir, sorunlu bir evliliğiniz varsa sona erebilir. Mevcut ilişkiniz test edilecek. Gerçek anlamda verimli, birbiriyle paylaşım içinde, gönül birliği sağlam olan çiftler bir ömür beraber olmaya karar verebilirler. Eğreti duran, güven vermeyen, sonu olmayan beraberlikler devam etmeyecektir. İş ortaklıkları da aynı şekildedir. Verimli, üretken, her iki tarafın da sorumluluk çerçevesinde hareket ettiği bir ortaklık kurulabilir. Size destek veren, sizi koruyan kişiler hayatınıza girebilir. Siz vermek kadar almayı, aldığınız kadar vermeyi de bilirseniz, bu süreç hayırlı gelişmelere vesile olacaktır.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Yönettiği burç Terazide ilerleyecek Venüs dönemi sizler açısından hem mesleki ve toplumsal hem de aşk hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Mesleki konularda en önemli yansıması, kişinin kendi yeteneklerini değerlendireceği bir alanda sorumluluk alması halidir. İnsan, çalıştığı yerde ve otoritelerle olan ilişkisinde huzur, uyum, hakkaniyet ve paylaşım isteyecektir. Eğer böyle bir işe sahipse, bu süreçte tatmin olur, kendini mutlu hisseder. Çünkü bir işten, beklentisi olanları elde ettiği için, geleceğine de umutla bakar. Tam tersi durumda, hayatın sadece iş ve sorumluluklar üzerine kurulduğu düşünerek sıkılır. Bu süreçte sanatsal, sosyal paylaşım, ortaklaşa işbirliği gibi alanlarda çalışabilir. Toplumsal açıdan bu süreçte, kişiler arası ilişkilerde eşitlik ilkesi gözetilir. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Gizlilik içinde yürütülmesi gereken meseleler, ilişki, projeler, ruh ve beden sağlığı, hukuki davalar, kardeşiniz, eşinizin sağlığı ve iş hayatı, sosyal hizmetler, hayaller, geri planda halledilmesi gereken işler, ticari ilişkiler, eğitimle alakalı konular, dini inancınız gereği kapanma, hayır işleri, aranızda düşmanlık bulunan kişilerle alakalı mevzular, herkesten sakladığınız sırlarla ilgili konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş süresi, yoğun bir çalışma döneminin işaretçisidir. Satürn de burcunuzda ilerlediğinden, işlerin takibi, bitirilmesi, beden ve ruh sağlığınıza önem verilmesi gerekir. Bazen kendinizi ve bazen de dünyayı yargılarsınız. Akışa ayak uydurmakta zorlanılan bu süreçte kişi hangi durumda olursa olsun, çok fazla sosyal değildir. Kendi dünyasında aktiftir, çalışır, çabalar. Ama bu dışarıdan pek görülmez. Bir de unutmayalım ki, Merkür-Yay burcunda 17 Kasımdan bu yana geriliyor. Genelde bir yavaşlama, engel veya zorlukla karşılaşabiliriz. Çalışacağız, çabalayacağız. Birilerinin bizi anlaması pek kolay olmayacak. Belki biz ifade etmek istemeyeceğiz. Bazı teklifler karşımıza çıkabilecek ancak bunların netleşmesi için beklememiz gerekecek. Sevgili Oğlaklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, yoğunluğun göstergesi olduğu gibi aynı zamanda yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçtiğimizin işaretçisidir. Hani başkalarına faydamız olacak değil, bize hiç anlamlı gelmeyen angarya işlerle uğraşabiliriz. Zihnimiz bir yandan şimdiye odaklıdır çoğu zaman da geçmişe. Bunun nedeni, Merkür geri hareketiyle örtüşen bir Dolunay sürecinden geçiyor oluşumuzdur. Tabii ki dikkat etmemiz gereken noktalar var. Sözgelimi zihin-beden arasındaki dengenin, günlük hayatın koşturmasında dengeli tutulması. Bu kolay mı? Tabii ki Dolunay zamanlarında bu zor olabilir. Ancak imkansız değil. Ne dediğimize de yaptığımıza veya yapılanlara olumsuz ve duygusal yanıtlar vermek, sonrasında keşke demekle sonuçlanıyor. Önemli olan bizi rahatsız eden durumları kendimizi aşmak ve hayata bakışımızı olgunlaştırmak deneyimi olarak görmektir. Hayat düz bir çizgi değil. Zikzaklar olur bazen. Gizli düşmanlıklar, bazen kendi içimizdeki endişe ve korkular, aşırı çalışma, ihmal ettiğimiz sağlık şikayetleri bu zamanda bizi yorar. Merkürün geri-ileri hareketleri Ocak ayına kadar bizim, iç dünyamızda böyle gelgitlere, karar değiştirmelere, bazen kendimizi ihmal etmeye, gereksiz polemiklere yol açsa da, emin olunuz ki, iç gözlemde bulunmak, iç sesimizi duymak, olanları negatif görmek yerine, bize ne kattığına bakmak sonrasında olumlu karşılık bulur. Yapabileceğinizden fazlasını yüklenmeyin. Kendinizi zaman ayırmayı bilin. Lafa söze kafanızı takmayın. Dolduruşa gelmeyin. Bilgisayarınızı gözden geçirin. Şifreleyin. Yarım kalan işlerinizi bitirin. Yenilikleri de mercek altına alın, bir daha gözden geçirin. Böylece hem geri hareketi hem Dolunayın etkisini doğru manada değerlendirmiş olursunuz.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-17-21-22-30

Zayıf Enerjili Günler : 5-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 21-22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14-15 Yeniay : 11-12-13

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 25-26-27

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili olacak Venüs geri hareketi, başta özel ilişkiniz olmak üzere yakın uzak çevrenizle aranızdaki bağın durumunu gözden geçirmede etkilidir. Paylaşım, uyum, ortaklaşa hareket, hak ve hukuk gözeterek duruma bakmalısınız. Başkalarının da buna önem verip vermediklerine bakmalısınız. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Arkadaşlıklar, yolculuklar, işinizin durumu, partnerinizin sosyal çevresi, projeleriniz, eğitim, iş ve ticaretle ilgili konular, hukuki haklar ve davalar, bir ürünün marka tescili, akademik çalışmalar, aşk hayatınız ve kariyer gibi geniş bir alanda önem taşıyor. Bütün bunlarla ilgili olabilecek yeni gelişmeler dikkatle takip edilmelidir. Aceleyle karar verilmemelidir.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Kovalar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, iş hayatında en yükseğe, toplum içinde en güçlü konuma, maddi açıdan garantili bir yaşama olan özlemin işaretçisidir. Odaklanan alan burasıdır. Çalışma hayatı, ikili ilişkiler, finansal konular, yenilikte bulunma arzusu ön plandadır. Bu Yeniay, geri hareketlere denk geldiği için, tabii ki olumsuz bakmayacağız. Ancak dikkat etmemiz gereken noktaları es geçmeyeceğiz. Böylece zamanı yararlı şekilde kullanarak, iyi bir adım atabileceğiz. Venüsün geri hareketi, hayatımıza giren kişilere, gelişmelere biraz daha dikkatli bakmayı, hemen olur yanıtı vermemeyi, tekrar incelemeyi gerektiriyor. Bu özel bir ilişki, bir görüşme, eğitim veya iş girişimi bile olsa, karşılaştığımız insanlara dikkat edelim. Merkür de bu Yeniay sürecinde gerileyecek. Bu durumda, anlaşma-sözleşme-görüşmeler yeniden ele alınacak. Aceleye getirilmeyecek. Yarım kalan işler bitirilecek. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda seyrini sürdürüyor. Bu durumda, bütçemizin açık vermemesi için hesap hatası yapmamalıyız. Alışverişlerde ürünün kalitesi, garantisi önemli olmalı. Önümüzü görmediğimiz işlere, harcamalara kalkışmamalıyız. Bu noktalara önem verirsek, Yeniayın etkili olduğu bir aylık süreci yararlı şekilde değerlendiririz. En azından yanlış kararlar vermeyiz.

Sevgili Kovalar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda seyrine başladığında dünyayı farklı güzellikleriyle kucaklayacaksınız. Uzun vadeli her türlü hedefe kolaylıkla ulaşacağınız bir süreçtesiniz. Siz kendi çabanızla veya birileri sizi keşfederek adınızdan söz ettirebilirsiniz. Jüpiter keşiftir, araştırmadır, bilgilenmedir, derinlikli düşünmedir. Yay burcunda ilerlediğinde bütün bu olumlu gelişmeler sizin hemen yanı başınızda belirir. Eğitimde yükselmek, araştırmak ve bulduklarınızı bir alanda kullanmak, bilgilenmek ve bildiklerinizi topluma sunmak vaktidir. Yayıncılık, iletişim, haberleşme, yolculuklar bu sürecin verimli etkileri arasındadır. Gidersiniz, yerinde görürsünüz ve başkalarına bir eser, çalışma, ürün veya sunumla ifade edersiniz. Takdir edilirsiniz. Sosyal medya ve yayıncılık alanında sizi görsel anlamda seyredebiliriz, takip edebiliriz. Güzel ve iyi niyetli dostlar kazanırsınız. Çevreniz sizinle el birliği, gönül birliği yapar. Önemli kulüplere üye olabilirsiniz. Liderlik ve popülerlik gücünüz yükselir. İdeallerinizi gerçekleştirmek kolaydır. Öyle fırsatlar karşınıza çıkar ki, insanları ortak bir amaç etrafında toplarsınız. Yol gösterici olursunuz. Kapılar önünüzde açıldığında, fırsatları değerlendirmek biraz da sizin elinizde. Gözünüz açık gönlünüz de açık olsun sevgili Kovalar. İşte size olumlu bir enerji, iş-eğitim-toplumsal alanda sizlerin eserlerini, çalışmalarını merakla bekliyoruz.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Kovalar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Para konusunda bir hayli duyarlı davranmamıza yol açar. Canımız mı sıkkın, bizi mutlu edecek harcamalarda bulunuruz. Kafamız mı bozuk, parayı kafamıza daha fazla takarız. Pek sabırlı olmayız. Ancak mücadele edip zorlukları güce dönüştüreyim demek aslında çok daha faydalı olmasına rağmen, biz elimize geçene kızar, kazanmak için adım atmayız. Benim para konusunda size tavsiyem bütçenizin dengesini korumanızdır. Geldiğinde tutmayı bilseniz, aslında hiç sıkılmazsınız. Genel olarak bu süreçte dikkat edilmesi gereken nokta, kimlerle parasal alışveriş içinde olmamız gerektiğini bilmek ve kazancımızı akıllıca değerlendirmektir. Birilerine güvenip de yola çıkmayalım. İyi niyetimizi kullanmalarına izin vermeyelim. Söz ile değil sözleşme ile işlerimizi bağlayalım. İş, girişim ve finansal konularda önümüzü tam net görmeden, hayali umutlar içine girmeyelim. Burcunuzda gerileyecek Merkür, zaten olan durumlara yeniden bakmak vakti olacak. Hem kişisel hem de mali anlamdaki hedeflerimizi gözden geçirirsek tedbirimizi almış oluruz.

Sevgili Kovalar Ay düğümleri, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak. Sizler bu dönemde, sorumluluk almalı, işlerinizi planlı ve programlı şekilde düzenlemelisiniz. Kişilere, ailelere danışmanlık ve rehberlik yapabilirsiniz. Aile ve kişi sağlığıyla ilgili konularda görev alabilirsiniz. Ev-emlak, satış, ailelere yönelik çalışmalar, araştırmalarda bulunabilirsiniz. Kendi sağlığınızı fazlasıyla önemsemeli ve şikayetlerinizi göz ardı etmemelisiniz. Sağlıklı bir zihin ve beden başarılarınızın kaynağı olacaktır. Bir kurs verebilir veya bir kurs aracılığıyla bir işi ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz. Uzun zamandır çektiğiniz önemli bir problem şifaya kavuşabilir. Başkalarını korurken, onları desteklerken, yardımcı olurken siz de sağlığınızı gözetmelisiniz. İşiniz gereği insanlara bedenen ve ruhen yardımcı olurken, yarınlarınız adına sosyal sigortanızı mutlaka yaptırınız. Bu süreçte istemediğiniz sorumluluklar üstünüze yüklenebilir. Buna gerektiğinde itiraz ediniz. Çalıştığınız yerin iş anlaşmanıza uygun olup olmadığına bakınız. Eğer bir iş yeri açmayı düşünüyorsanız, çalışan kişilerin haklarını koruyunuz, kollayınız. Ekmeğiniz için çabalayınız. Yan gelip yatmak vakti değildir. Başkalarından bekleyip kenara çekilemeyiz. Aynı şekilde başkaları da size yüklenmemeli, herkes görevini, yapması gerekenleri bilmelidir. Sizi üzmelerine de izin vermeyiniz.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, görüşleri, dili, inancı bizden farklı olsa da, nezaket ve uzlaşıya açık bir bakış açısıyla ilişki kurduğumuz zaman dilimidir. Bu bakış açısı sizin gibi hümanist özellikte olan burç mensupları için daima kolay olmuştur. İşte bu dönemde, hem kültürel hem özel anlamda yakınlaşmalar meydana gelir. Yeni insanlarla tanışmak, onlarla paylaşımda bulunmak, birbirimizi tanımak hoşumuza gider ve bizi mutlu eder. Bazen karşımıza çıkan kişi özel bir yakınlaşmanın işaretçisi olurken bazen de sürpriz bir aşkın kahramanıdır. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Hedeflerinizi gerçekleştirme, sosyal ilişkiler, yolculuklar, arkadaşlarınızla aranızdaki meseleler, iş yerinizin mali durumu, eşinizin sosyal ilişkileri, projeleriniz, eğitim, iş ve ticaretle ilgili işler ve faaliyetler, grup ilişkileri, liderlik çalışmaları, pazarlama, hukuki konular, davalar, marka tescili, akademik girişimler, aşk hayatınız, kariyer hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

19-30 KASIM HAFTASI 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş hedefimize varma, yenilikte bulunma hevesimizi yükseltiyor. Mevcut durumundan memnun değilsek, bunları değiştirmek isteyeceğiz. Kişi enerjiktir, canlıdır, hevesli ve girişkendir. Arkadaşlık ilişkileri bir hayli etkili olmaya başlar. Yeni yeni dostlar edinir. Kovalar bu dönemde ilginç fikirlerini, yetenekli oldukları bir alanda gösterme hevesindedirler. Buna göre bağlantılarda bulunurlar. Yeni bir değişim Kovaları bir hayli heyecanlandırır. İş veya özel görüşmeler, mali konuların konuşulması ve bilgilenme anlamındaki aktivitelerde bulunmak bu dönemin olumlu tesirleri arasında yer alır. Ancak unutmayalım, 17 Kasımdan bu yana Merkür-Yay burcunda ilerliyor. Yeni bir iş veya mevcut işimizi değiştirmek istesek de, aksamalar görülebilir. Eski sorunlar yine karşımıza çıkabilir. Her şeyi yeniden gözden geçirmemizde yarar var. Sevgili Kovalar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, bildiklerimizi yeterli bulmamıza, bilmediklerimizi öğrenmekten kaçmamıza neden olabilir. Şu andaki mevcut durum olumsuz ise, sanki değişmeyecekmiş gibi düşünerek kendimizi üzmenin anlamı yok. Aşk hayatımızdan gelecekle ilgili hedeflerimize kadar, her şeyin yeniden ele alınması, taraf tutmadan, amaca yönelik ve çözüme yatkın şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu Dolunayın yöneticisi Merkürün Yay burcundaki geri-ileri hareketleri Ocak ayına kadar etkili olacak. Bu da gösteriyor ki, hangi konu bizim için önemliyse, onun üzerine eğilmek, araştırmak, bilgilenmek doğru olacak. Dağınıklık, karar değişikliği, aceleyle start vermek, oldu bittiye getirmek vakti değildir. Aşık olabilirsiniz veya bitmiştir tekrar başlatabilirsiniz. Yaptığınız şey yanlış mı doğru mu, uzun vadeli olur mu sorularının cevabı için zaman faktörü önem taşıyor. Dediğim gibi epeyce süre var. Böyle sanıyordum, öyle sanmıştım cümlelerini daha sonra kullanmamak için, şimdi durumları iyi kavramak, yanlış anlaşılmalara meydan vermemek lazım. İkizler-Yay Dolunay zamanlarında bilgi çarpıtılır. Her şeyi bildiğini sananlar veya biz gerçeğin böyle olmadığına şahit oluruz. Şimdi yapılması gereken amacımız nedir, bu amaca nasıl ulaşılır iyice bakmaktır. Görüşmeler, tanışmalar, toplantılar, plan ve projeler zamanla ivme kazanabilir, tekrarlanabilir. Tamam demek henüz erkendir. Giden sevgili geri dönebilir, kendini aşka kaptıran kişinin gözü hiçbir şey görmeyebilir, söylenen sözler gerçeği çarpıtabilir. Biz akıllı olmalıyız. Başkalarıyla ister özel ister farklı bir konuda egomuza yenilmemeliyiz. Önce dinlemeli, anlamaya çalışmalı, kimsenin bizi üzmesine de izin vermemeliyiz.

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 5-9-10-14-15-19-20-23-24

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-21-22-28

Aşkta En Şanslı Günler : 23-24

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17 Yeniay : 13-14-15-16

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-27-28-29

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili Venüs geri hareketi, her türlü ilişkide hak ve adaletin gözetilmesi vaktidir. Biz bunu kendi içimizde ele alacağız. Bize karşı bir haksızlık yapılıyor mu veya olur ya, biz yapıyoruzdur, tarafsız şekilde bakacağız. Bankalarla ilgili işlerimizi gözden geçireceğiz. Kredi kartlarımıza yüklenmeyeceğiz. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. İş değişikliği, iş ortaklığı gibi önemli konuların, projelerin, eğitim-kurs-staj gibi girişimlerin, eviniz, aileniz, kardeşlerinizle alakalı meselelerin, yasal haklarınız ve davalarınızın tedbirli ve dikkatli şekilde gözden geçirilmesinde yarar vardır. Tayin, terfi gibi durumlar gecikebilir. Önceden kabul ettiğiniz bir teklif soru işareti uyandırabilir. Bütün bunların sonuçlanması, gelişimi veya devamı geri hareket bitiminde netleşir. Buna göre yolunuzu belirlersiniz.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Balıklar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, yüksek eğitim-çalışma hayatı-aşk yaşamınız-finansal konularda etkili olup, yenilikte bulunmak adına yapılacak inceleme ve araştırmalar göstergesidir. Tabii ki bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü geri hareketler bir hayli etkili. Sözgelimi Venüsün geri hareketi, finansal konularda bizi birileriyle anlaşmaya zorlayabilir. Düşünülen bir iş için, paraya ihtiyaç duyabilir. Bir iş ortağı veya başkalarının desteğiyle hareket etmemiz gerekebilir. Beklediğimiz bir para veya anlaşma gecikebilir. Bu yüzden zamana ihtiyaç duyulabilir. Bunu olumsuz görmeyin. Daha iyi şartların sağlanması adına yararlı bile olabilir. Merkürün geri hareketi de aynı şekilde iş konularında etkilidir. Karşınıza çıkan bir teklifi hemen kabul etmek yerine incelemelisiniz. Daha önce başlanan işleri kontrol etmelisiniz. Görüşmeler tekrarlanabilir. İş yoğunluğu artabilir. Ajandamızı kontrol etmemizde yarar var. Bu Yeniayın yöneticisi Mars, burcunuzda ilerleyecek. Bu iki yıllık bir planlamanın işaretçisi. Ancak uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Finansal açıdan artı ve eksilere bakılmalı, hangi konuda olursa olsun duygusal kararlar verilmemelidir. Ne istediğimizi bilerek, çalışarak, çabalayarak, eksiklerimizi tamamlayarak yola devam etmeliyiz.

Sevgili Balıklar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda ilerleyecek. Jüpiter sizin ikinci yöneticinizdir. Bu geçişle burcunuza önemli bir görünüm yapacak. Mesleki başarı için en uygun zamandasınız. Duyguları bir yana bırakıp, kabuğunuzdan dışarı çıkıp ben varım diyebilecek şansa sahipsiniz. Yeter ki, isteyin. Satürn gezegeni Oğlak burcunda zaten size uzun vadeli her işinizde kuvvet sunuyor. Jüpiter de aynı şekilde toplum içindeki yerinizi geliştirmeniz, üretmeniz ve yükselmeniz için ışık oluyor. Kendinizi geriye çekmek değil bilakis öne çıkartarak bilginizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi göstermeye, sunmaya, ifade etmeye hazır olmalısınız. Şimdi özgürce karar verebilirsiniz. İstediğiniz yol, hedef ve hayat için, karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmek biraz da size düşüyor. Siz buna hazırsanız, Jüpiter de aynı şekilde sırtınızı sıvazlamaya, karşınıza olanaklar çıkarmaya hazırdır. İş olanakları bu dönemde gördüğünüz eğitimle de alakalı olabilir. Belki de siz donanımlı biriydiniz. Ancak bugüne dek farklı işlerde mecburen bulunmuştunuz. İşte şimdi gelen bir teklif veya bir gelişme asıl yapmak istediğiniz işe girmenizi sağlayabilir. Bu sizin için kadersel bir dönüşüm ve büyüme anlamı taşır. Kariyerde yükseliş, doğal olarak iş-aile-ilişki ve kişisel alanlara da olumlu yönde yansıyacaktır.

12-18 KASIM HAFTASI Sevgili Balıklar, 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Mars, burcunuz üzerinde ilerleyecek. Sizler bu süreçte, iç huzurunuzu önemseme, engelleri, zorlukları inancınızla aşabilme, mistik faaliyetlerde bulunma, çevrenizdeki insanları derinlikli olarak gözlemleme, amacınıza ulaşmak için olumlu düşünme, bardağın dolu tarafını görebilme gücüne sahipsiniz. Ancak bu demek değildir ki, gerçekleri göz ardı edeceksiniz veya problemleri görmezden geleceksiniz. Hayır. Gerektiğinde yanlışları sineye çekmek yerine, bunları nasıl çözüme kavuştururuz bir bakacağız. Hızlı başlayan ilişkiler söz konusu olabilir. Ancak bunların adı pek konmaz. Bir anda hayatımıza giren kişi, girdiği gibi çıkabilir de. Elinde valizi var gibidir. Biz de pek karar veremeyiz, doğru mudur yanlış mıdır diye. İş hayatınızla ilgili konularda da derinlemesine düşünmek lazım. Size göre doğru olan bir başkasına yanlış gelebilir. Sizi zorlayan her ne ise, aslında o nokta, geliştirmeniz gereken yanınızdır. Bunu kabul edip, o eksiği giderirseniz başarılı olabilirsiniz.

Sevgili Balıklar, Ay düğümleri 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak. Bu süreç, aşkta tek taraflı beklentilerin vakti değildir. Hani hep siz birilerine aşkı sunacaksınız, daima koruyucu kollayıcı siz olacaksınız, veren taraf olacaksınız. Fakat kimse sizi düşünmeyecek. Böyle bir şey yok. Duygularınızı dile getirin, ihtiyaçlarınızı belli edin, yanlış olanı söyleyin ve istemesini bilin. Ayrıca sadece dostluk, arkadaşlık, dış dünya ile ilişkiniz iyi olacak, sevdiklerinizi ihmal edeceksiniz. Eğer siz böyle yapıyorsanız, o da yanlış olur. Bu yönde dersler görürsünüz. Hem sosyal ilişkileriniz olacak hem de özel hayatınız olacak. Bu süreçte bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili sorumluluklar artabilir. Fakat bunları kolaylıkla yerli yerine koyabilirsiniz. Belki biraz daha zaman ayıracaksınız. Belki çocuğunuzla ilgilenmek için, evden çalışacaksınız. Becerilerinizi illaki birilerinin yanında değil, kendi başınıza çalışarak da ifade edebilirsiniz. Bir yuva açabilirsiniz. Ailelere dönük işler yapabilirsiniz. Ev-emlak, yemek işleri, danışmanlık, rehberlik, sosyal projelerde yer alabilirsiniz. Başkalarına güvenmek yerine, kendinize güvenerek çabalayarak hedef belirleyerek başarılı olabilirsiniz. Dışarıdan ziyade, içe yönelin ve kendinizi yeniden keşfedin.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Bu süreç, maddi gelirlerin genelde eş kanalıyla olabileceğini işaret ediyor. Bekar Balıklar için hoş bir etki diyebiliriz. Finansal açıdan beklediğiniz destekleri görürsünüz. Ancak küçük bir uyarıda bulunayım. Bu geçiş ilişkilerinizi parasal yönüyle ele alarak değerlendirmenize neden olabilir. Bir de kredi kartlarımıza yine de yüklenmemeye çalışalım. Sanatsal aktiviteler gelir getirici olabilir. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kariyer hayatınız, iş ortaklığı, özel ve iş hayatınızdaki ilişkileriniz, meslek seçmek-değiştirmek-başka bir işe girmek-işten ayrılmak, projeler, işinizle alakalı eğitim-kurs-staj, eviniz, aileniz, kardeşlerinizle alakalı meseleler, yasal haklarınız, davalarınız, işinizden elde ettiğiniz gelir, işinizdeki konum değişikliği, tayin, terfi, görüşmeler, ürün tescili, markalaşmak, görev yerinizin değişimiyle ilgili konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.