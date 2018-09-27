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2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

7 Ekim’de yapılacak 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların sınav yerleri belli oldu. Adaylar AİS girişi yaparak sınava nerede gireceklerini öğrenebiliyorlar. İşte KPSS sınava giriş belgesi ve sınav yerleri ile ilgili detaylar...

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

KPSS ortaöğretim sınavı adaylarının beklediği açıklama yapıldı. ÖSYM yaptığı açıklama ile KPSS adaylarının sınav yerlerinin belirlendiğini duyurdu. AİS’te sınava giriş belgelerinin erişime açılması ile adaylar AİS girişi yapıp sınava nerede gireceklerini öğrenebiliyorlar ve sınava giriş belgesi çıktısı alıyorlar. İşte AİS bağlantısı ve ÖSYM’nin duyurusu...

KPSS sınava giriş belgesi için tıklayınız

Yukarıdaki AİS sayfasında KPSS ortaöğretim başlığına ÖSYM şifreniz ile giriş yaparak sınava giriş belgenizi görüntüleyebilir, çıktısını alabilir ve sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

ÖSYM'DEN KPSS DUYURUSU

07 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 2018 KPSS Ortaöğretim için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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KPSS sınava giriş belgesi sınav yerleri KPSS ortaöğretim

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