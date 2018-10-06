2018 KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? Sınava girişte gerekli olan belgeler nelerdir?

07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak 2018-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar heyecanlı. Sınava gelirken ne getirmeleri gerekiyor merak ediyorlar. Sınava girişte kalem, silgi verilecek mi yoksa adaylar mı getirecek? Sınava girişte gerekli olan belgeler nelerdir? Sınav saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınavı ne kadar sürecek? İşte KPSS sınavına dair detaylar...

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA?

07 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişime açılmıştı. 2018 KPSS Ortaöğretim için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı, bu yüzden adayların bu konuda dikkatli olması gerektiği söylendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEREKLİ OLAN BELGELER

a) 2018-KPSS/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

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