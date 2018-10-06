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2018 KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? Sınava girişte gerekli olan belgeler nelerdir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.10.2018 20:01 | Son Güncelleme

2018 KPSS ortaöğretim sınavı yarın yani 7 Ekim 2018 Pazar günü yapılacak. Sınava başvuran adaylar için KPSS sınav giriş belgesi geçen hafta yayınlanmıştı. Adaylar, yarın girecekleri sınav için heyecanlılar. Ve sınav için yanımızda ne getirmemiz gerekiyor merak ediyorlar. Kalem, silgi ve su gibi malzemeler serbest mi yoksa sınava girişte veriliyor mu? KPSS sınavı saat kaçta? Sınav ne kadar sürecek? İşte detaylar...

2018 KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? Sınava girişte gerekli olan belgeler nelerdir?

07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak 2018-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar heyecanlı. Sınava gelirken ne getirmeleri gerekiyor merak ediyorlar. Sınava girişte kalem, silgi verilecek mi yoksa adaylar mı getirecek? Sınava girişte gerekli olan belgeler nelerdir? Sınav saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınavı ne kadar sürecek? İşte KPSS sınavına dair detaylar...

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA?

07 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişime açılmıştı. 2018 KPSS Ortaöğretim için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı, bu yüzden adayların bu konuda dikkatli olması gerektiği söylendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEREKLİ OLAN BELGELER

a) 2018-KPSS/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ
DOLMAMIŞ PASAPORT

Bunların dışında;

  • Sürücü belgesi,
  • Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak
    kabul edilmeyecektir.

ADAYLARIN SINAVA KALEM - SİLGİ GETİRMESİ GEREKİYOR MU?

2018 KPSS Ortaöğretim sınavı başvuru kılavuzunda sınava girerken yanınızda neler getirmeniz gerekiyor, neler serbest konusuna açıklık getirdi. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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