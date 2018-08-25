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2018 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM sınav sonuç takvimi

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.08.2018 08:48 | Son Güncelleme

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Kamu personeli olmak için girilen KPSS-2018 dönemi, genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT) olmak üzere 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Sınava giren adayların, soru-cevaplarının açıklanmasından sonra KPSS sonuçları ÖSYM takvimine göre açıklanma tarihi yaklaşması heyecanları arttı. Peki 2018 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM sınav sonuç takvimi

2018 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM sınav sonuç takvimi

2018 KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'de. Kamu personeli olmak için sınava giren adaylar, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. KPSS sınav maratonu 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi olarak gerçekleştirildi. Bu sınavların soru ve cevapları yayınlandıktan sonra adaylar, ÖSYM'nin KPSS sonuçlarını açıklamasını beklemeye başladılar. Peki ÖSYM sınav sonuç takvimine göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Ağustos Pazar günü yapılan 2018-KPSS ÖABT sınavına toplam 306 bin 263 aday başvurdu. 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının hepsinin sonuçları 31 Ağustos tarihinde ilan edilecek. KPSS sonuçları aşağıdaki linkte ilan edilecek...

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KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı Nedir? Niye Yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Öğretmen adaylarına yakından ilgilendiren müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece öğretmen adaylarının KPSS puanlarının geçerlilik süresinde değişikliğe gidildi.

Düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin bir yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Yeni maddede şu ifadeler yer aldı: “Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”

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