2018 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM sınav sonuç takvimi

2018 KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'de. Kamu personeli olmak için sınava giren adaylar, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. KPSS sınav maratonu 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi olarak gerçekleştirildi. Bu sınavların soru ve cevapları yayınlandıktan sonra adaylar, ÖSYM'nin KPSS sonuçlarını açıklamasını beklemeye başladılar. Peki ÖSYM sınav sonuç takvimine göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Ağustos Pazar günü yapılan 2018-KPSS ÖABT sınavına toplam 306 bin 263 aday başvurdu. 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının hepsinin sonuçları 31 Ağustos tarihinde ilan edilecek. KPSS sonuçları aşağıdaki linkte ilan edilecek...

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KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı Nedir? Niye Yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.