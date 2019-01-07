"2018 Küresel İnsan Ticareti Raporu"

Rapora göre, 2016’da 97 ülkeden yaklaşık 24 binin üzerinde kişi insan ticareti mağduru oldu.

UNODC Başkanı Yury Fedotov ve Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl’ın da katıldığı basın toplantısında açıklanan rapor, 142 ülkeden edinilen veriler doğrultusunda hazırlandı. Rapor, insan ticareti eğilimleri ve türlerinin incelenmesinin yanı sıra özellikle silahlı çatışma bölgelerindeki insan ticaretine ışık tutuyor.

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Küresel İnsan Ticareti Raporu'na göre, insan ticareti mağdurlarının yüzde 72’sini kadın ve kız çocukları oluşturuyor.

Rapora göre, insan ticaretinde "cinsel sömürü" yüzde 59 ile ana neden olmaya devam ediyor. "Zorla çalıştırma" ise tüm vakaların yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor. Mağdurların yüzde 7 ise farklı nedenlerle insan ticaretinin ağına düşüyor.

- Çocukların sayısında ciddi artış

İnsan ticareti mağduru olan kız ve erkek çocuklarının oranındaki artışa dikkati çekilen raporda, 2004 ile 2016 arasındaki verilere göre, çocuk mağdurların oranının iki kattan fazla arttığının, kız çocuklarının erkeklere göre daha fazla mağdur olduğunun altı çizildi.

Kız çocuklarının yüzde 72’sinin cinsel sömürü, erkek çocuklarının ise yüzde 50’sinin zorla çalıştırılmak amacıyla insan tacirlerinin eline düştüğü vurgulandı.

İnsan ticareti mağdurlarını büyük bir kısmının Doğu Asya ve Sahraaltı Afrika ülkeleri vatandaşı olduğu belirtilen raporda, söz konusu bölgelerde bu suça ilişkin cezai yaptırımların yetersiz olduğu ifade edildi.

Raporda, silahlı çatışmaların dolaylı ya da doğrudan insan ticaretiyle ilişkili olduğuna işaret edilerek çatışmaların yaşandığı bölgelerde cinsel kölelik başta olmak üzere, çocukların savaştırılması, zorla çalıştırma ve evlenmek için insan ticareti yapıldığı belirtildi.