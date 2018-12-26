"2018 Medya ve PR Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından ikinci kez düzenlenen "Medya ve PR Ödülleri" sahiplerini buldu.

Lise öğrencilerinin oylarıyla 2018'de en iyi medya, halkla ilişkiler, reklam, televizyon ve sinema alanlarında kişi ve kurumların ödüllendirildiği organizasyonda, Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Özkan Bilgin, "Yılın en iyi haber fotoğrafı" ödülüne layık görüldü.

Ödülünü öğrencilerinin elinden almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bilgin, emek verilerek, çok güzel ve örnek bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade etti.

Bilgin, "Hedefleriniz doğrultusunda azimle çalışarak başarıya ulaşmanızın önünde hiçbir engel bulunmuyor. Törenin düzenlenmesinde emek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Okulun Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alan Şefi Devir Dinçer ise Türkiye’deki meslek liseleri kapsamında bir ilk olan organizasyonun ikincisinin düzenlenmiş olmasından gurur duyduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan tüm öğrencilere ve törene katılan tüm misafirlere teşekkür etti.