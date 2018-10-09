2018 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nasıl karşılanmalı, neler yapmalı? (2018 - 2019 dini günler takvimi)

2018 Mevlid Kandili ne zaman olduğu, miladi olarak hangi güne denk geldiği merak ediliyor ve araştırılıyor. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrif ettiği gündür. Hicri aylardan Rebiülevvel ayının 12. gecesi olan Peygamberimizin doğumu, Miladi olarak 20 Nisan 571 olarak hesaplanmıştır. Kutlu Doğum gecesinden birçok olay vuku bulmuştur. Ateşe tapanların bin yıldır yanan ateşi bir anda sönmüş, Kisra'nın saraylarından burçlar, Kabe'deki putlar devrilmişti. Dedesi Abdülmuttalip adını övülen anlamına gelen Muhammed koydu. İşte Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelmesini dualarla, ibadetlerle ihya edeceğimiz Mevlid Kandili, bu yılın son kandili olarak idrak edilecek. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nasıl değerlendirmeli, nasıl ibadet etmeli? 2019 dini günler takvimi ve detaylar haberimizde...
Mevlid Kandili, Sevgili Peygamberimiz (sas)'in dünyaya teşrif ettikleri (miladi olarak 20 Nisan 571 Pazartesi) Rebiülevvel ayının 12. gecesidir ki buna Mevlid–i Nebi (Kutlu Doğum) denir. Kâinat ve beşeriyetin yüzyıllardır yolunu gözlediği o Peygamberler Peygamberi'nin doğum günüdür bugün. Mevlid Kandili 19 Kasım Pazartesi idrak edeceğiz. Peki Mevlid Kandili nasıl karşılanmalı, Mevlid Kandili nasıl ihya edilmeli? İşte Mevlid Kandili nasıl değerlendirilir hakkında detaylı bilgi...
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtimî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Mevlid, "doğum zamanı" demektir.
Sadece mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Buna binaen tesbih namazının kılınışı tarifi olarak haberimizin devamında yer almaktadır.
Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.
Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.
Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
|Dini Günler
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|Regaib Kandili
|07 Mart 2019 Perşembe
|30 C.ahir 1440
|Üç Ayların Başlangıcı
|08 Mart 2019 Cuma
|1 Receb 1440
|Mirac Kandili
|02 Nisan 2019 Salı
|26 Receb 1440
|Berat Kandili
|19 Nisan 2019 Cuma
|14 Şaban 1440
|Ramazan Başlangıcı
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|1 Ramazan 1440
|Kadir Gecesi
|31 Mayıs 2019 Cuma
|26 Ramazan 1440
|Arefe
|04 Haziran 2019 Salı
|30 Ramazan 1440
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|1 Şevval 1440
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|2 Şevval 1440
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|07 Haziran 2019 Cuma
|3 Şevval 1440
|Arefe
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|9 Zilhicce 1440
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|11 Ağustos 2019 Pazar
|10 Zilhicce 1440
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|11 Zilhicce 1440
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|12 Zilhicce 1440
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|13 Zilhicce 1440
|Hicri Yılbaşı
|31 Ağustos 2019 Cumartesi
|1 Muharrem 1441
|Aşure Günü
|09 Eylül 2019 Pazartesi
|10 Muharrem 1441
|Mevlid Kandili
|08 Kasım 2019 Cuma
|11 R.evvel 1441
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