2018 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nasıl karşılanmalı, neler yapmalı? (2018 - 2019 dini günler takvimi)

2018 Mevlid Kandili ne zaman olduğu, miladi olarak hangi güne denk geldiği merak ediliyor ve araştırılıyor. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrif ettiği gündür. Hicri aylardan Rebiülevvel ayının 12. gecesi olan Peygamberimizin doğumu, Miladi olarak 20 Nisan 571 olarak hesaplanmıştır. Kutlu Doğum gecesinden birçok olay vuku bulmuştur. Ateşe tapanların bin yıldır yanan ateşi bir anda sönmüş, Kisra'nın saraylarından burçlar, Kabe'deki putlar devrilmişti. Dedesi Abdülmuttalip adını övülen anlamına gelen Muhammed koydu. İşte Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelmesini dualarla, ibadetlerle ihya edeceğimiz Mevlid Kandili, bu yılın son kandili olarak idrak edilecek. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nasıl değerlendirmeli, nasıl ibadet etmeli? 2019 dini günler takvimi ve detaylar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, Sevgili Peygamberimiz (sas)'in dünyaya teşrif ettikleri (miladi olarak 20 Nisan 571 Pazartesi) Rebiülevvel ayının 12. gecesidir ki buna Mevlid–i Nebi (Kutlu Doğum) denir. Kâinat ve beşeriyetin yüzyıllardır yolunu gözlediği o Peygamberler Peygamberi'nin doğum günüdür bugün. Mevlid Kandili 19 Kasım Pazartesi idrak edeceğiz. Peki Mevlid Kandili nasıl karşılanmalı, Mevlid Kandili nasıl ihya edilmeli? İşte Mevlid Kandili nasıl değerlendirilir hakkında detaylı bilgi...