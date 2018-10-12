2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar

28-30 Kasım tarihleri arasında Amsterdam'daki Dünya Mimari Festivali'nde sergilenecek fotoğraflar 3 kategoride değerlendirildi. 'Kullanımda olan yapı' kategorisi, 'Dış alan' kategorisi ve 'İç alan' Kategorisi olarak ayrılan fotoğraflar jüri üyelerinden tam not aldı. Jüride bulunan isimlerden James Timberlake, fotoğraflarla ilgili düşüncesini şu sözlerle dile getirdi:
'Bu fotoğraflara bakmaktan çok mutlu oldum ve keyif aldım. Hepsi birbirinden güzel'
İşte bakanların bir daha baktığı birbirinden etkileyici mimari fotoğraflar...
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Ömer Kanipak bu fotoğrafı Londra'da yer alan Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesinde çekti.
Ömer Kanipak fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor: "2017 yazında, eşimle birlikte Kraliyet Botanik Bahçeleri'ni (Kew Gardens) geziyorduk. İngiliz sanatçı Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesi, sıradışı saydam yapısı ve şekli ile ilgimizi çekti. Altından geçerken, yukarı baktım ve çocukların yukarıdan bizi izlediğini gördüm. "Cam zemini bir lens olarak kullanmaları ve bunu yaparken aldıkları zevkten çok etkilenmiştim. Çocuklar sıkılıp oradan ayrılmadan önce bu anı yakalayacak birkaç kare çekebildiğim için şanslıydım. "Profesyonel DSLR kameram o gün yanımda değildi. Bu fotoğrafı her zaman üzerimde taşıdığım SONY RX100 ile çektim. Işık ve açı konusunda da şanslıydım"
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KULLANIMDA OLAN YAPI KATEGORİSİ
Fransa'da Antibes'deki Azur Arena - Fotoğrafçı: Aldo Amoretti
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Alabama'daki Auburn Üniversitesi - Fotoğrafçı: Brad Feinknopf
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Gürcistan'da bulunan Sovyet döneminden kalma bir sanatoryum - Fotoğraf: Ryan Koopmans
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Güney Kore'deki Vantablack Köşkü - Fotoğraf: Laurian Ghinitoiu
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İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Yaiza'daki apartman konutları - Fotoğraf: Marius Liutkevicius
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'DIŞ ALAN' KATEGORİSİ
KSM Mimarlık tarafından, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Chennai kentinde yapılan VM Estancia binasının delikli beton cephesi - Fotoğraf: B R S Sreenag
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Ningbo'da yer alan China Tower Bankası - Fotoğraf: He Zhenuan
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Hong-Kong-Zhuhai-Macau sınır tesisi - Fotoğraf: Shao Feng
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Şanghay'da yer alan Long Müzesi - Fotoğraf: Pawel Paniczko
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Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan kısmen boş bir enerji santrali - Fotoğraf: Roman Robroek
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Londra'da yer alan Bloomberg binasının içinde yer alan ve Olafur Eliasson'un tasarımı olan The Vortex - Fotoğraf: James Newton
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İngilitere'nin Sussex bölgesinde yer alan Ouse Valley viyadüğü - Fotoğraf: Andrew Robertson
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Fransa'daki Théodore Gouvy Tiyatrosu - Fotoğraf: Eugeni Pons
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Belçika'daki Liège-Guillemins istasyonunun çatısı - Fotoğraf: Santiago Calatrava
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Milano'da yer alan Duomo Meydanı'nın bir müze içinden görünümü - Fotoğraf: Marco Tagliarino
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Neuschwanstein Kalesi - Fotoğraf: Dirk Vonten
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Londra'daki Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesinde çekilen bir fotoğraf daha -Jeff Eden
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Çin'in Qinhuangdao kentinde yer alan Seashore Şapeli - Fotoğraf: Ai Qing
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Çin'in Chongqing kentinde nehrin diğer yakasındaki yüzücüler - Fotoğraf: Zhu Wenqiao
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