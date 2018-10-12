2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar

1 / 20 Ömer Kanipak bu fotoğrafı Londra'da yer alan Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesinde çekti.

Ömer Kanipak fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor: "2017 yazında, eşimle birlikte Kraliyet Botanik Bahçeleri'ni (Kew Gardens) geziyorduk. İngiliz sanatçı Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesi, sıradışı saydam yapısı ve şekli ile ilgimizi çekti. Altından geçerken, yukarı baktım ve çocukların yukarıdan bizi izlediğini gördüm. "Cam zemini bir lens olarak kullanmaları ve bunu yaparken aldıkları zevkten çok etkilenmiştim. Çocuklar sıkılıp oradan ayrılmadan önce bu anı yakalayacak birkaç kare çekebildiğim için şanslıydım. "Profesyonel DSLR kameram o gün yanımda değildi. Bu fotoğrafı her zaman üzerimde taşıdığım SONY RX100 ile çektim. Işık ve açı konusunda da şanslıydım"