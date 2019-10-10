2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke’e verildi.

2018 Nobel Edebiyat \u00d6d\u00fcl\u00fc Polonyal\u0131 yazar Olga Tokarczuk\u2019e, 2019 Nobel Edebiyat \u00d6d\u00fcl\u00fc Avusturyal\u0131 yazar Peter Handke\u2019e verildi.PARTNERG\u00fczellikleriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan en seksi fenomenlerK\u0131r\u015fehir \u015eehit Aileleri Derne\u011finden \u2018Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na destekIsparta\u2019da yaral\u0131 halde bulunan \u2019K\u0131z\u0131l \u015eahin\u2019 do\u011faya sal\u0131nd\u0131
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