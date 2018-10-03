2018 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Açıklandı

İsveç Kraliyet Akademisi bu yıl çalışmalarında ‘‘evrimin güçünden yararlanan’’ üç bilim adamının kimya dalında Nobel ödülü aldığını açıkladı.

California Teknoloji Enstitüsü’nden Frances Arnold, 1,01 milyon dolarlık ödülün yarısına sahip oldu. Arnold, ilk kez enzimlerin güdümlü evrimini sağlayarak ilaçlar ve yenilenebilir yakıt gibi daha çevre dostu kimyasalların üretilmesine neden olan çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Missouri Üniversitesi’nden Geore Smith ve İngiltere Cambridge MRC Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’ndan Gregory Winter ödülün diğer yarısını paylaştı. Smith proteinleri dönüştürmenin yeni bir yolunu bulurken, Winter bu yöntemi antikorları yeni ilaçlar üretmek amacıyla dönüştürmekte kullandı.

Akademi, bu çalışmayla üretilen ilk ilaçların romatoid artrit, sedef hastalığı ve iltihabi bağırsak hastalığının tedavisinde kullanıldığını aktardı.

Nobel Kimya Ödülü alan beşinci kadın

Frances Arnold, Nobel Kimya Ödülü’nün verilmeye başlandığı 1901’den bu yana ödülü alan beşinci kadın olarak tarihe geçti.