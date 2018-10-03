2018 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Açıklandı

İsveç Kraliyet Akademisi bu yıl çalışmalarında ‘‘evrimin güçünden yararlanan’’ üç bilim adamının kimya dalında Nobel ödülü aldığını açıkladı.
California Teknoloji Enstitüsü’nden Frances Arnold, 1,01 milyon dolarlık ödülün yarısına sahip oldu. Arnold, ilk kez enzimlerin güdümlü evrimini sağlayarak ilaçlar ve yenilenebilir yakıt gibi daha çevre dostu kimyasalların üretilmesine neden olan çalışmasıyla ödüle layık görüldü.
Missouri Üniversitesi’nden Geore Smith ve İngiltere Cambridge MRC Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’ndan Gregory Winter ödülün diğer yarısını paylaştı. Smith proteinleri dönüştürmenin yeni bir yolunu bulurken, Winter bu yöntemi antikorları yeni ilaçlar üretmek amacıyla dönüştürmekte kullandı.
Akademi, bu çalışmayla üretilen ilk ilaçların romatoid artrit, sedef hastalığı ve iltihabi bağırsak hastalığının tedavisinde kullanıldığını aktardı.
Nobel Kimya Ödülü alan beşinci kadın
Frances Arnold, Nobel Kimya Ödülü’nün verilmeye başlandığı 1901’den bu yana ödülü alan beşinci kadın olarak tarihe geçti.
Ödülü ilk kazanan kadın radyum ve polonyum buluşuyla Marie Curie’ydi. 24 yıl sonra Curie’nin kızı Irene Joliot-Curie eşi Frederic Joliot’la birlikte radyoaktif elementlerin sentezi çalışmalarından dolayı ödüle layık görülmüştü.
Onları 1964’te İngiliz bilim adamı Dorothy Hodgkin ve aradan geçen 45 yıldan sonra 2009’da ödül alan üç bilim adamından biri olan İsrailli Ada Yonath takip etmişti.
Salı günüyse Kanadalı Donna Strickland fizik dalında Nobel ödülü alan üçüncü kadın oldu. Son 55 yılda bu dalda hiçbir kadına ödül verilmemişti.
Ekonomi dalında Nobel ödülünü ise bugüne kadar sadece bir kadın; Amerikalı Elinor Ostrom 2009 yılında alabildi.
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