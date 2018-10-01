2018 Nobel Tıp Ödülü, kanser tedavisine katkıda bulunan James Allison ve Tasuku Honjo'ya verildi

2018 Nobel Tıp Ödülü, kanser tedavisinde geliştirdikleri yöntemler nedeniyle ABD'li bağışıklık sistemi uzmanı James Allison ve aynı alanda çalışan Japon bilim adamı Tasuku Honjo'ya verildi.

İsveç Nobel Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "James Allison and Tasuku Honjo, bağışıklık sisteminin frenlenmesine yönelik farklı stratejilerin kanser tedavisinde nasıl kullanılabileceğini gösterdi' denildi.

Bilim insanları 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Nobel ödülleri, dinamidin mucidi, iş adamı Alfred Nobel'in vasiyetiyle 1901'den beri veriliyor.

İsveç Nobel Vakfı, önce Fizyoloji ya da Tıp ödülünün sahibini açıklıyor.

Bu yıl, Nobel Edebiyat Ödülü ise jüri üyelerinden Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'nun 19 kadına cinsel tacizle suçlandığı skandal nedeniyle verilmeyecek.



