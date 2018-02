2018 Şubat ayı aylık burç yorumları

Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su Şubat ayı burç yorumlarını sizler için analiz etti.

KOÇ

Koç burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Şubat ayında ilişkilerde sorun çekmeye hiç halimiz yok. Sevilmek, şefkat, duyarlılık bekliyoruz. Ancak yaşadığımız toplum ve içinde bulunduğumuz şartlar da hesaba katılınca, bir yanıyla hedefe yönelik şekilde işlerimize bakacağız, diğer taraftan başkalarını memnun etmenin hazzını duyacağız. İş hayatı, yakın çevre veya eğitim hayatınızla ilgili konular üzerinde bilinçli olmak, akıllıca düşünmek gerekir. Özellikle ticari konularda ve iş hayatınızı ilgilendiren diğer mevzularda konuştuğunuz kişilere ve söylenenlere gerçekçi bir şekilde bakmalı, incelemelisiniz.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Balık burcu geçişinde, sosyal yaşantımızda, ilişkilerimizde ılımlı, merhametli yanlarımız ön planda olacak. Problemleri bir süreliğine rafa kaldırabilir, ilişkiyi olduğu şekliyle kabullenip devam ettirmeyi tercih edebiliriz. Ancak bu yanlıştır. Durup bir bakmak lazım olan ve bitene. Eğer problem varsa bunların gözden geçirilmesinde yarar var. Venüs, kazanç evinizin yöneticisi olduğu için, bu geçiş maddi konularda da önem taşıyor. Fakat, hesabımızı bilmekte yarar var. Çünkü iyi niyetli yapılan yardımlar, sonucu düşünülmeden yapılan harcamalar bütçemizin dengesini bozabilir. Eş veya iş ortağımızın yanlış bir kararı da bizim için zorlayıcı olabilir. Bu geçiş, özellikle ikili ilişkilerde ve maddi konularda, bir içe yönelişin, karmaşık ve bizi rahatsız eden meselelerden uzak durma arzumuzun işaretçisidir. Gerçeklerden ziyade, yaratmak istediğimiz bir dünyayı ve ilişkileri kendimizce ele almak isteriz. Olumlu yönü ise, bizi karmaşaya sürükleyen ya da rahatsız eden mevzular üzerinde rahatlamak arzumuzun işaretçisidir.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Koçlar 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, ailemiz, sosyal yaşantımız ve aşkın önemini vurguluyor. Her ne kadar başımıza buyruk hareket etmek istesek de, bu Tutulmada duygular, hayaller çok fazlasıyla etkili. İlişkilerimizde, proje ve planlarımızda mantığın sesinden ziyade duygularımıza kulak vereceğiz. Ailemizin bize ihtiyacı varsa, sevgilimiz veya çocuğumuzun bizden beklentisi varsa, bunu görmezden gelmeyeceğiz. Bu yüzden hassasız. Bu Tutulma iş hayatındaki sorumlulukları, yapılması gerekenleri ve sizin bunu ciddiye almanızı söylüyor. İster istemez işin içine duygular giriyor. Fedakarlık, empati ve başkalarının hayatımızdaki önemi artıyor. Yaşadığımız toplum ve içinde bulunduğumuz şartlar da hesaba katılınca, bir yanıyla hedefe yönelik şekilde işlerimize bakacağız, diğer taraftan başkalarını memnun etmenin hazzını duyacağız.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, iş hayatı, yakın çevre veya eğitim hayatınızla ilgili konular üzerinde bilinçli olmak, akıllıca düşünmek gerekir. Özellikle ticari konularda ve iş hayatınızı ilgilendiren diğer mevzularda konuştuğunuz kişilere ve söylenenlere gerçekçi bir şekilde bakmalı, incelemelisiniz. Zihniniz hassas düşündüğü için bazı olayların etkisinde kalarak kendinizi suçlayabilirsiniz. Şöyle yapsaydım böyle olmazdı gibi. Unutmayalım ki, insanız. Geçmişi değiştirmek mümkün değildir. Öyle icap etmiştir, biz de o şekilde davranmışızdır. Önemli olan şimdiki durumdur. Bu dönem el becerilerinin özellikle sanatsal konularda etkili olduğunu görmekteyiz. Ancak somut olaylarda gerçekçi düşünmemizde yarar var.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda ilerleyecek Güneş süresince duygularımızı ılımlı tarzdı ifade ederiz. Mistik çalışmalarda bulunmak, müzik dinlemek, meditasyon, dua ve zikir gibi çeşitli yöntemler rahatlatıcıdır. Sizi rahatsız eden ve kendi başınıza çözüm bulamadığınız durumları güvendiğiniz dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu dönemde sorunlarla uğraşmak yerine, olanı olduğu haliyle kabullenmek isteriz. Bu bir müddet için belki rahatlatıcıdır. Ancak günün birinde yine kendini hatırlatacaktır. Onun için, kabullenişten ziyade nedenleri bulmak, soruna kalıcı bir çözüm getirir.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Koçlar, 19 Şubat tarihinde hedefinize yönelik işlerde başarı, geleceğe dönük kararlarda doğru tespitlerde bulunmak mümkün. Siz hazırsanız, hayat da size bir şeyler sunmaya hazır.

21 Şubat tarihi romantik bir gün ve gecenin işaretçisidir. İlişkilerde karşılıklı uyum ve paylaşım yüksek. İş hayatında gerçekçi bir analizde bulunursak, beklentilerimizi doğru tespit edersek başarılı bir gün geçirebiliriz. Burada önemli olan uygulanabilir olmasıdır. Yarım kalan işlerimizi bitirelim.

25 Şubat tarihi zihnimizin yaratıcı tarzda çalışması, ilham gücümüzün yükselmesidir. Bu size yüksek bir hayal gücü ve tasarlama becerisi kazandırır. Birçok meselenin iç yüzünü kolaylıkla sezersiniz. Ancak kararlı olmalısınız. Belirsizlik ve kendinizle çelişmek, bir ufak engelde pes edip geri çekilmek yanlış olur.

27 Şubat tarihi, birçok meseleyi tekrar gözden geçirerek yararlı olanla olmayanı ayırt edebilirsiniz. İş yerinde veya evde bir kenarda duran, kullanmadığınız giysi ve ürünleri değerlendirelim. İhtiyacı olan kişilere verelim. Zihnimizden geçenleri yazıya dökmek, not almak gayet faydalıdır. Geçmiş meselelerin üzerinde durup zaman kaybetmeyelim. Yanlış anlaşılmalar tartışmalara zemin hazırlayabilir. Düşünceleriniz ılımlı olsa da, konuşurken abartabilirsiniz. Tutamayacağınız sözler vermeyin.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 9-10-14-15-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 27-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22

Yeniay : 18-19-20

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 3-4-5-6

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

Boğa burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

İş başvurusunda bulunacaklar mutlaka iyice durumu gözden geçiriniz. Yanlış bir tercih, gözden kaçan bir ayrıntı veya sorunları umursamamak yanlış olur. Karşımıza çıkan fırsatları onaylamadan önce üzerinde düşünelim. Bir çıkış yolu bulmak adına tecrübelerimizi, yeteneklerimizi ortaya koyacağımız bir Tutulma yaşayacağız. Önemli olan iş hayatı-aile yaşamı arasındaki dengeyi iyi kurmaktır. Mesleği sanat ve mistik çalışmalar, yardımlaşmayla alakalı olan kişiler bu süreçte değerli çalışmalarda bulunabilirler. Aşk hayatınız ve parasal konular üzerinde düşünmemiz yerinde olacaktır.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Balık burcu geçişi genel olarak, ilişkilerde verici, ılımlı, şefkatli yaklaşımların göstergesidir. Güzel olan duygular, dostluklar, çalışma hayatımızda ve genel olarak arkadaşlık ilişkilerinde öne çıkar. Zaman olgusu kıymetli. İyi niyetle başlanan bir ilişki daha sonra karşı tarafın hayatındaki sıkıntıların, sorumlulukların çokluğu nedeniyle bitebilir. Devam eden ilişkinizde, sorunlar varsa bunlar bir yana atılsa da, bir müddet sonra öyle yürümeyeceği anlaşılabilir. Bilinçli olmak, gerçekleri göz ardı etmemek gerekiyor. Bu süreç, iş hayatımızda ılımlı, duyarlı, başkalarına yardım etmekten zevk alacağımız bir dönemin de göstergesidir. Sanatsal, mistik alanlara duyulan ilginin de göstergesi olacak. İş başvurusunda bulunacaklar mutlaka iyice durumu gözden geçiriniz. Yanlış bir tercih, gözden kaçan bir ayrıntı veya sorunları umursamamak yanlış olur. Karşımıza çıkan fırsatları onaylamadan önce üzerinde düşünelim.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Boğalar, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, hayatımızla ilgili konularda geleceğimizi sağlam bir temel üzerine oturtma çabamızı, bu yönde yapılacak girişimlerle rahat etme arzumuzu işaret ediyor. Zihnimiz, geleceğe dönük hayallerimiz, vizyon sahibi olmak için verilecek mücadelemiz son derece önemli. Hem çevremizle duygudaşlık yapacağız hem hedefimize odaklanıp başarılı olmaya çalışacağız. Eğitim, iş, çevre ilişkileri bu Tutulmaya damgasını vuruyor. Görünümlerin tümünde ılımlı paylaşımlar, empatik yaklaşımlar, başkalarının duygularını önemse hali var. Sezgilerimiz iş hayatında ve girişimlerimizde bize ışık oluyor. Bir çıkış yolu bulmak adına tecrübelerimizi, yeteneklerimizi ortaya koyacağımız bir Tutulma yaşayacağız. Önemli olan iş hayatı-aile yaşamı arasındaki dengeyi bozmadan ilerisi adına doğru hamlede bulunmaktır. Bu hamleler, insanlarla olan ilişkinize, paylaşımlarımıza, kendinizi ifade etmenize bağlı olarak başarılı şekilde gerçekleştirilir.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, hedeflerinizi gerçekleştirme anlamında fazla iyi niyetli düşünmeye, durumları net bir şekilde görememe, dostunuzu, düşmanınızı ayırt edememe gibi durumlara yol açabilir. Yardımlaşma hissiniz bir hayli yüksektir. Ancak bunun ayarını bilemediğiniz zaman kendinizden çok başkalarının işine yararız. Aklınızla, mantığınızla durumunuzu gözden geçirmeyi unutmayınız. Duyguların sizi yanıltmasına, tanımadığınız kişilerin sizin iyi niyetinizi kullanmasına izin vermeyiniz. Belli bir mesafe koyarak karşınızdaki kişiyi test ediniz. Mesleği sanat ve mistik çalışmalar, yardımlaşmayla alakalı olan kişiler bu süreçte değerli çalışmalarda bulunabilirler. Aşk hayatınız ve parasal konular üzerinde düşünmemiz yerinde olacaktır.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Güneş, duygularımız, hayallerimiz, duyarlılığımız ön plandadır. Sanatsal konulardan, mistik faaliyetlere kadar geniş bir alanda soyut çalışmalara yönelebiliriz. Balık burcu geçişleri iki yönlüdür. Bazıları kendinden ödün verir, sınırlarını çizemediği için başkalarının kurbanı olur ve en ufak bir zorlukla karşılaştığında kadere küser. Kimileri becerilerini, yeteneklerini hayal gücüyle birleştirerek yazıya, söze döker, bir ürüne dönüştürür. Boğalar, maddi ve manevi değerlerinin gayet bilincindedir. Bu dönemi olumlu yönde değerlendirmeyi bilirler.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Boğalar, 19 Şubat tarihi eğer bir kenarda paranız varsa, uzun vadeli yatırımlar için uygundur. Kredi ile borçlanmada faizlere ve geri ödeme şartlarını çok iyi inceleyiniz. Aileye ait bir mülkün satışı gerçekleşebilir. Bir başka yere taşınabilirsiniz. Buna benzer planların iyi takibini yapınız. Araştırınız, bakınız, yerinde gidip inceleyiniz.

21 Şubat tarihi özellikle sanatla uğraşanlar, rehberlik ve danışmanlık yapanlar, yaratıcı tarzda becerilere sahip kişiler için son derece olumludur. İnsanlarla iletişiminiz onları yönlendirme gücünüz yüksektir. Bir grup, topluluk veya herhangi bir etkinlikte yazılarınız, sözlerinizle şifa olursunuz.

25 Şubat tarihinde birkaç gün önce verdiğimiz kararları tekrar gözden geçirelim. Ne kadar sağlam ve tutarlı, güvenilir diye bakalım.

27 Şubat tarihi, yenilik anlamında yapmak istediğimiz projeler veya işlerin gerçekçi şekilde ele alınması gerekir. Çünkü şartlar, maddi durum, başkalarından beklediğimiz destekler umduğumuz gibi gelişmeme riski taşıyor. Evet arzuluyoruz fakat ne kadar gerçekçiyiz. Bu tek başımıza başarabileceğimiz bir şey mi? Bunu anlamak gerekiyor.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-12-16-17-21-22-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-15-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 2-3

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24

Yeniay : 20-21-22-23

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

İkizler burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Bu ay, problemlerimizden uzaklaşmak, biraz olsun rahatlamak, güzelliklere kavuşmak arzumuz yoğun olsa da, gerçeklerden kaçmamak, bilinçli bir şekilde durumumuzu gözden geçirmemizde fayda görüyorum. İyi niyetimizin başkaları tarafından kullanılmaması için dikkatli olalım. Başkalarının ne dediği, hakkımızda ne düşündüğüyle vakit kaybetmek yerine, yetenek ve tecrübelerimizi ifade edeceğimiz alanlara yönelmek gerekiyor. İlişkilerimize de bu açıdan bakmalıyız. Aile hayatınız başta olmak üzere özellikle mesleki konularda karar vermeden önce mutlaka iyi düşününüz. Zihin kolayca dağılabilir.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda ilerleyecek. Kariyer hayatıyla ilgili konularda ve aşk yaşamınızı ilgilendiren meseleler üzerinde etkili görünmektedir. Kişi özellikle mesleki konular üzerinde ilişkilerini gözden geçirmelidir. Hesaba dayalı bir meslek grubunda çalışıyorsanız, dağılmadan hareket etmek gerekir. Ayrıca aşkta vericilik anlamında ilişki gözden geçirilmelidir. İş ilişkilerinde ılımlı davranmamız, empatide bulunmamız gerekebilir. Sanatsal alanda görev yapıyorsak, bu geçiş bizim için gayet olumludur. Problemlerimizden uzaklaşmak, biraz olsun rahatlamak, güzelliklere kavuşmak arzumuz yoğun olsa da, gerçeklerden kaçmamak, bilinçli bir şekilde durumumuzu gözden geçirmemizde fayda görüyorum. İyi niyetimizin başkaları tarafından kullanılmaması için dikkatli olmayı, doğru seçimlerde bulunmak için incelemeyi de ihmal etmememiz lazımdır. Bu süreç genel olarak sanatsal becerililiğe sahip kişiler için verimli geçer. Ürünlerinizi sergileme, kendinizi gösterme fırsatı yakalarsınız. Renkler, kokular, çirkinliği örten güzelleştirmeler, dekorasyon, resmetme, yardımlaşma gibi olgular dönemin etkileri arasında yer alır. Eğer iş sorununuz varsa veya patronunuzla problemler yaşıyorsanız bu süreçte durumunuzu gerçekçi bir şekilde ele almayı unutmayınız.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili İkizler, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, maddi konular başta olmak üzere çevrenizle alakalı her meselede yeni yollar, yeni çözümler arayışımızı işaret ediyor. Hassasız bu Tutulmada ve bir o kadar destek bekliyoruz. Tek başına işin içinden çıkamadığımız meselelere farklı bir açıdan bakmamızı sağlayacak insanlara ihtiyacımız var. İnanç bu Tutulmada etkili. Kendimize ve hayata negatif açıdan bakmak, bardağın boş tarafını görmek vakti değil. Bilakis zihnimizi toparlayıp, vizyon sahibi kişiler gibi çözümcül düşünmek zorundayız. Gökyüzü bu Tutulmada sorumluluk almanın, disiplinli çalışmanın, hiçbir şeyi şansa bırakmamamın önemini vurguluyor. Başkalarının ne dediği, hakkımızda ne düşündüğüyle vakit kaybetmek yerine, yetenek ve tecrübelerimizi ifade edeceğimiz alanlara yönelmek gerekiyor. İlişkilerimize de bu açıdan bakmalıyız. Belki biraz zorlanacaksınız ancak bu Tutulmada asıl potansiyel gücünüzü fark edeceksiniz. Bir girişimde bulunabilirsiniz. Karşınıza hangi yol ve teklif çıkarsa lütfen kazanç-kayıp yönünde analiz ediniz. Uygunmuş gibi dursa da, sonrasında problem yaratır mı diye bakınız. Özellikle kredi, borçlanma, hukuksal konularda çok daha dikkatli olunuz.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında, Balık burcunda ilerleyecek Merkür, aile hayatınız başta olmak üzere özellikle mesleki konularda karar vermeden önce mutlaka iyi düşününüz. Zihin kolayca dağılabilir. İşlerinizi yaparken dikkatli olmayı ihmal etmeyiniz. Sanatla alakalı bir mesleğiniz varsa, bu dönemde yaratıcı çalışmalarda bulunabilirsiniz. Bu süreçte önemli olan, işimize gücümüze önem vermek, sorumluluklarımızın farkında olmaktır. Ne, fazla verici davranıp kendimize haksızlık edelim ne de kaderimize küsüp geriye çekilelim.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda ilerleyecek Güneş süresince, iş hayatında zorluklar, engellerle baş edebilmek için disiplinli çalışmamızda yarar var. Balık burcu geçişlerinde genel olarak belli bir dağınıklık, hayale kapılma, bazen aşırı derecede fedakarlıkta bulunma, kendimizi kurban durumuna düşürme gibi haller oluşabilir. Ne istediğimizi bilmiyorsak, hedefimiz belli değilse kolayca yoldan çıkabiliriz. Bazen fazla etki altında kalabiliriz. Kimi zaman da, verdiğimiz sözleri tutamayabiliriz. Biz aklı başında olmak durumundayız. Güneş-Balık burcu geçişlerinde izlenimde bulunmak, piyasanın durumu gözlemlemek, işlerimizi ona göre ayarlamakta yarar var. Becerilerimizi, yeteneklerimizi hafife almamak lazım. Duygularımızın ayarını iyi yapmak gerekiyor.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili İkizler, 19 Şubat tarihi ilişkide uyum ve geleceğe dönük düşünülmesini sağlıyor. Karşı cinsi etkileme gücünüz yüksek. Böyle bir günde önemli kararlar alınır. Olumlu ve talihli bir gün.

21 Şubat tarihi, sanatsal ve ruhsal anlamda ilham gücüne dayalı tüm mesleklerde başkalarına rehberlik yapabilirsiniz. İşiniz gereği insanlarla iletişiminiz güçlüdür. Genelde işinizden, yaptığınız uğraşılardan beklentileriniz bir hayli yüksektir. Fakat bu beklentinin şartlara göre gözden geçirilmesinde yarar var.

25 Şubat tarihinde dış etkiler üzerinizde baskı kurabilir. Arzularınız bir hayli yoğun. Ancak söylenen sözlere kafanızı fazla takabilirsiniz. Partnerinizle ve iş hayatında birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda yanlış anlamalar oluşabilir. Rekabet bir hayli yükselir.

27 Şubat tarihi, iş hayatımız, ilişkimiz ve parasal konularda istediğimiz bir şeye sahip olmaktan bizi uzak tutar. Düşündüğümüz ve inandığımız bir şey, başkaları tarafından uygun karşılanmaz. Neden olmuyor neden böyle davranıyorlar diye içerleriz.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-14-15-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-16-17

Aşkta En Şanslı Günler : 4-5

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26

Yeniay : 23-24-25

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10-11

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

Yengeç burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Ailemiz, dostlarımız, çevremizdeki insanlarla ve karşı cinsle olan her türlü ilişkimizde duyarlılık ön planda olacak. Hayatın bütün zorluklarına rağmen paylaşmanın, ılımlı olmanın önemini fark edeceğiz. Huzuru, paylaşımı, hayata inançla sarılmayı başarabiliriz. Miras, hukuksal bir alacak, bölüşülecek bir mal-mülkle ilgili konularda gelişmeler yaşanır. Tanıştığınız biri, size finansal anlamda destek sunabilir. Aklınızı karıştıran durumlarda, mutlaka durup etraflıca düşününüz, araştırınız, analiz ediniz.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Venüs süresi hayatı, sevgiyi, birlik ve beraberlik duygusunu, inancı, sevginin önemini, ilişkilerde merkez alacağımız bir dönemdir. Hayatın bütün zorluklarına rağmen paylaşmanın, ılımlı olmanın önemini fark ettiğimiz bir geçiştir. Huzuru, paylaşımı, hayata inançla sarılmayı başarabiliriz. Farklı bir açıdan bakmanızı sağlar. Problemler varsa da, bunları kavga ederek, tartışarak değil, ılımlı bir şekilde ele almaya çalışırız. Balık burcunda yücelen Venüs, hem ailevi ilişkilerinizi, hem ideallerinizi hem de hayata bakış açınızı güçlendirici, yardımseverlik duygunuzu yükseltici, şefkatle sevdiklerinizi kucaklamanızı sağlayıcıdır. Sizin hayatta en çok değer verdiğiniz ve olmazsa olmaz dediğiniz ne varsa bu olguları aşkla sahiplenmenizi sağlar. İç görü kazandırıcıdır. Bu iç görü hem maneviyatımızı güçlendiricidir hem de hayallerimizdeki bir dünyayı kurma arzumuzu teşvik edicidir. Aşk olgusunun özünde fedakarlık, bağımlılık, fantezileriniz baş sırada yer alır. Karşınıza biri çıktığında, onun size uygunluğu, hayata bakış açısını, eğitimden iş yaşamına kadar olan ideallerini öğrenmeyi, hakkında bilgilenmeyi de unutmayalım olur mu? Ailemiz, dostlarımız, çevremizdeki insanlarla ve karşı cinsle olan her türlü ilişkimizde duyarlılık ön planda olacak. Eşimizin, sevgilimizin sağlık veya bir başka sorunu, psikolojik durumu da aynı şekilde ilişkiyi zorlaştırıcı olabilir.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Yengeçler, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması eş veya ortakla ilgili parasal konuları gündemimize taşıyor. Doğal olarak bize de maddi açıdan fayda sağlayabilecek bir durum bu. Bekar Yengeçler için hali vakti yerinde biriyle tanışırlar. Evli Yengeçler eşlerinin parasından yararlanırlar. Miras, hukuksal bir alacak, bölüşülecek bir mal-mülkle ilgili konularda gelişmeler yaşanır. Tanıştığınız biri, size finansal anlamda destek sunabilir. Ailenizin geleceğiyle alakalı bir dava sonuçlanabilir. Bir ev yatırımı yapılabilir. Bir kredi çekilebilir. Bütün bu gelişmeler hem başkalarını anlamamızda onların da bizi fark etmelerinde, empati yapmalarında etkilidir. Bu Tutulma size oldukça romantik bir ilişkiyi müjdeliyor. Sorunları olan çiftlerin birbirlerine karşı anlayışlı, sevgi dolu yaklaşımda bulunmalarında güç veriyor. Sorumluluklar ortaklaşa bölüşülerek yükler azabilir. Burada önemli olan birbirimizi dinlemek, yardımcı olmak için daha fazla bir arada olmaya çalışmaktır. Kaldı ki bu Tutulma, bu yöndeki gelişmelerin işaretçisidir.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, doğru olan bilginin önemsenmesi gereken zaman dilimidir. Aklınızı karıştıran durumlarda, mutlaka durup etraflıca düşününüz, araştırınız, analiz ediniz. Empati gücümüz yükselecektir. Kendimizi bir başkasının yerine koyarak düşünürsünüz. Bu uzlaşmazlıkların önüne geçer. Bu süreçte, bir olay olmadan çok önce hissetmeye başlarsınız. Sanatsal alanda çalışanların ilham gücü yükselir. Mistik konulara merak duyabilirsiniz. Duygularınızı yazıya dökebilir, güzel sözlerle ifade edebilirsiniz. Farklı görüşte olan insanları anlayışla karşılayabilirsiniz. Ancak ben, özellikle yeni tanıştığınız insanları çok iyi gözlemlemenizden yanayım. Bazen görünenler yanıltıcı olabilir.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Güneş dönemi hayatın zorluklarına karşılık ruhsal dayanıklılık sağlar. Bu süreçte şartlarınızı şöyle bir gözden geçirin. Karamsar, çelişkili, alıngan olmayın. Güneş Balık burcu geçişlerinde şiir, resim, müzik, edebiyat gibi çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. Hayatın anlamını derinlikli olarak gözden geçirebilir, izlenimlerde bulunabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar ödevlerinizi ihmal etmeyiniz. İş sahipleri ticari konularda hesabınızı iyi biliniz. Öyle herkese güvenip yola çıkmayınız. Sırlarınızı vermeyiniz.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Yengeçler, 19 Şubat tarihinde iş görüşmelerinde istediğiniz miktarı net şekilde söyleyebilirsiniz. Sizi dikkate alacaklardır. Bugün, geleceğe dönük bir karar verebilirsiniz. Şartları size uygun olanı kabul edersiniz. Şanslı bir gün.

21 Şubat tarihi başkalarıyla olan tüm iletişiminizde ikna gücünüz oldukça yüksek. Tasarlama, hayal etme, hayal ettiklerinizi yazıya, söze dökmede başarılısınız.

25 Şubat tarihinde ilişkilerde bir hayli iyimser ve oldukça güzel niyetliyiz. Ancak işimiz söz konusu olduğunda dikkatli olmayı da bilelim. Kendimizi yormayalım. Dikkatsiz hareket etmeyelim.

27 Şubat tarihi, partnerimizin bizi inandığımız bir konuda desteklemesini bekleriz. Veya onun bizim istediğimiz şekilde davranmasını bekleriz. Somut bir şeyler görmekten yanayız. Bu gerçekleşmediğinde, yanıldığımızı düşünürüz. İyi niyetli davranışlarımızın karşılığı yok diye içimizden geçiririz.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-16-17-21-22-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-19-20

Aşkta En Şanslı Günler : 6-7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27-28

Yeniay : 25-26-27

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 11-12-13

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

Aslan burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Bu ay, gelir-gider dengemizi bilelim. Yatırımlarımız piyasanın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Parasal konularda hesabımızı bilmemiz iyi olacak. İlişkinizle ilgili konularda geleceğinizi göz önüne alarak düşünün. Bu beraberlikten memnunsanız yola devam edersiniz. Eğer sorunlar varsa, oturup nedenleri üzerinde düşünürsünüz. Eğer bekarsanız, ilişki tercihlerinizi gerçekçi bir şekilde ele almalısınız. Bir yerden borç alıyorsak, kredi çekiyorsak, borcu ödeyebilecek güçte misiniz, sonradan sıkıntı çeker misiniz? Birilerine güvenip bir işe kalkışıyorsanız. Bu kişiler doğru mu, değil mi? bunları lütfen iyi analiz ediniz.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda seyredecek. Bu geçiş, ortaklaşa kazanç ilişkilerimizi ele almamızı gerektiriyor. Enerji ihtivasında rahatlık hali vardır, ancak bizim de gözümüzün açık olması lazım. Yaşadığımız ilişkiler, destekler, bağlantılar dikkatle ele alınmalıdır. Gelirimiz, giderimiz ve yatırımlarımız piyasanın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Parasal konularda hesabımızı bilmemiz iyi olacak. Eğer bir ortaklık söz konusuysa, iyi niyetinizin kullanılmasına izin vermeyiniz. Alacağınızı vereceğinizi iyi biliniz. İdeallerimizi merkez alarak ve ilerisini düşünerek yuvamız, ailemiz, ilişkimiz ve kariyer hayatımızla ilgili konulara akıllıca bakalım. Bu süreç, iş hayatımızla ilgili konularda, ortaklaşa ilişkiler veya eşimiz, iş yaptığımız insanlar, yakın çevremizdeki kişiler, kardeşlerimizle olan her türlü maddi konuda, dikkatli davranmanın doğru olacağını, hesabımızı bilmemiz gerektiğini gösteriyor. Duygusal ajitasyonlara gelmeyelim.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Aslanlar, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, ilişkinizle ilgili konularda geleceğinizi düşünmeye sizi çağırır. Bu beraberlikten memnunsanız yola devam edersiniz. Eğer sorunlar varsa, oturup nedenleri üzerinde düşünürsünüz. Eğer bekarsanız, ilişki tercihlerinizi gerçekçi bir şekilde ele almalısınız. Gökyüzündeki diğer oluşumlar gösteriyor ki, bizler bu Tutulmada hassasiyet içindeyiz. Kime güveneceğimize, kiminle hayatımızı sürdüreceğimize, mevcut durumumuza mantıklı değil duygusal bakıyoruz. Tamam belki güvenmek istiyoruz. Fakat yanlış olduğunu bile bile devam ediyoruz. Gizli bir ilişki yaşıyorsak, hem şikayetçiyiz hem de sürdürüyoruz. Oysaki gerçekler ortada ise, görmezden gelemeyiz. Yenilenmek lazım. Yeniden bir bakmak lazım. Bu Tutulmada finansal, iş ve sağlıkla ilgili konular da önem taşıyor. Ağır yüklerin altında ezilmemek lazım. Sorumluluk bilinciyle hareket ederken, hakkımızı kimsenin yemesine izin vermememiz gerekiyor. Birilerine güvenmek güzeldir ancak söz ile değil sözleşmeye dayalı çalışmak en doğrusudur.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, gerek özel gerek başkalarıyla olan ilişki ve parasal alışverişinizde mantıklı, ölçülü, akıllı davranılması gereken bir dönemdir. Hayali değil, gerçek olanı önemsemeliyiz. Paramızı ve bize emanet edilen parayı iyi koruyalım, hesabını iyi yapalım. Bir yerden borç alıyorsak, kredi çekiyorsak, borcu ödeyebilecek güçte misiniz, sonradan sıkıntı çeker misiniz? Birilerine güvenip bir işe kalkışıyorsanız. Bu kişiler doğru mu, değil mi? bunları lütfen iyi analiz ediniz. Fazla açılmayınız. Genelde parasal, ilişki, iş anlamında sizi kimsenin yanıltmasına izin vermeyiniz. Mali hesaplarınızı kontrol ediniz, değerli kağıtlarınızı saklayınız ve muhasebe kayıtlarınızı düzgün tutunuz. İlişkilerde de, karşınızdaki kişiye, söylediklerine dikkat ediniz.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda seyredecek Güneş süresince finansal konularda hakkınızı mutlaka iyi gözetmelisiniz. Ticari konularda ve insanlarla olan bu türden alışverişlerde hesabınızı iyi yapınız. İlişki meselelerinde duygularınızı anlamayan, sizi fedakarlıkta bulunmaya sevk eden partnerinize karşı daha dikkatli olunuz. Bu süreçte şartları iyice gözden geçirmeden ne ilişkiniz ne de maddi konularda hayali kararlar almayınız. Riskli işlere kalkışmayınız ve ödemeyeceğiniz borçlar altına girmeyiniz. Bu süreçte siz Aslanların mutlaka aklı başında karar vermeniz, mali konularda dikkatli olmanız gerekir. Piyasanın durumuna bakalım. El atına binen çabuk iner sözünü unutmayalım.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Aslanlar, 19 Şubat tarihi sizin için aşkta bonus bir gün. Büyüyen gelişen ve canlandıran her şey sizin için kıymetlidir. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınızla ilgili yeni bir kararın verileceği gün. Olumlu bakış açınız ile her türlü fırsatı altına çevirirsiniz.

21 Şubat tarihinde başkalarıyla her türlü parasal alışverişte dikkatli olalım. Sağlam ve güvenilir kaynaklara yönelelim. Söz ile değil, hukuki anlamda belgelenmesini isteyelim.

25 Şubat tarihinde, arzuladığınız ne varsa elde etmek isteriz. Hayır denmesine dayanamayız. İlişkide iki taraf da birbiri üzerinde hakimiyet kurmaya kalkar. Bu durum aslında tutkuların yoğunluğunu gösteriyor. Zevklerimize oldukça düşkünüz.

27 Şubat tarihi, başkalarının iyi niyetimizi kullandıklarını düşünmemize neden olur. Aslında öyle sanmıyorum desek de, davranışlar, kararlar bize sorulmadan alındığı için canımız sıkılır. Bizim arzularımız ile başkalarının bizden beklentileri arasındaki çelişki rahatsız edicidir.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-15-21-22

Aşkta En Şanslı Günler : 9-10

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3

Yeniay : 1-27-28

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15-16

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

Başak burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Bu ay, ilişkilerde hassasız ve bağımlıyız. Mevcut sorunları çözmek yerine sürdürmeyi tercih ederiz. Reddedilmek, ayrılmak, incitilmek bizi bir hayli üzer. Ancak dikkatli olmayı da bilelim. Bu iyi niyetin kullanılması bizi üzebilir. Güneş tutulması, beden ve ruh sağlığımıza iyi gelecek değişiklik ve yeniliklerin önemini vurguluyor. Eğer yeni bir ilişkiye adım atarsak, partnerimizin önceki ilişkisini, beraberliğe ve hayata olan yaklaşımını iyi anlayalım. Partneiriniz sizi üzüyorsa, problemler bir türlü çözülemiyorsa, bir taraf sürekli fedakarlıkta bulunuyorsa lütfen gerçekli olalım.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda ilerleyecek. Özünde yargılama, endişe, kurcalama ve umutsuzluk hali pek yoktur bu geçişin. Bu dönemde kişi bilinçaltında yer etmiş, derinliklerinde saklı duran geçmişe ait kötü izlenim yaratmış ilişki deneyimlerini, artık geride bırakmak niyetindedir. Merhametin, fedakarlığın, maneviyatın yükseldiği bu süreçtir. Problemli ilişkisi olanların birbirlerini yargılamadan, iç gözlemde bulunarak durumları gözden geçirmelerini sağlar. Bekarlar Başaklar için bir umuttur. Genel olarak bu enerji, ne istediğini bilen, kendine inanan hakkımdan hayırlısı ne ise o olsun diyerek seçimlerine dikkat etmeyi de ihmal etmeyenler için ilişki anlamında şans verici olduğunu söyleyebilirim. Venüs maddi kazancınız, yolculuklarınız, hayata bakış açınız üzerinde de etkili olup bereketlendirici, şifalandırıcıdır. Ancak duyarlılık, ikili ilişkide daha fazla önde olacak. Mevcut sorunları çözmek yerine, ilişkiyi sürdürmeyi tercih ederiz. Reddedilmek, ayrılmak, incitilmek bizi bir hayli üzer. Ancak dikkatli olmayı da bilelim. Bu iyi niyetin bazen kullanılması bizi üzebilir. Tabii ki gerçekçi olmayı da bilelim. Venüs-Balık burcu geçişinde sanatla alakalı işlerden elde edilecek geliri gösteriyor. Güzellik uzmanlığı veya güzelleştirmeye dayalı alanlar, resim, müzik ve yeteneklilik gerektiren alanlardan para kazanabiliriz. Ancak yine de kiminle iş yaptığımıza dikkat edelim. Bir de maddi konularda dikkatli olmayı ihmal etmeyelim.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Başaklar, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, beden ve ruh sağlığımıza iyi gelecek değişiklik ve yeniliklerin önemini vurguluyor. Buna ihtiyaç duyacağız. Sabah kalk, işe git sonra eve dönüş, sürekli aynı şeyler bir zaman sonra insanı yorar. Bizim sosyal hayatımızı, dostluklarımıza, moralimize iyi gelecek aktivitelere de önem vermememiz lazım. Kaldı ki, bu tutulmanın olumlu görünümleri yeni bir ilişkinin başlamasını sağlayacaktır. Problemli ilişkileri düzeltecektir. İki hafta önceki Tam Ay tutulmasında kendimizi merkeze koymuştuk. Şimdi başkaları hayatımıza dahil oluyor. Onların varlığını önemsiyoruz. Zaten bu tutulma aşkta güven ve sevginin, paylaşım ve empatinin artmasıyla daha verimli çalışacağınızı ve zorlukları kolaylıkla aşacağınızı gösteriyor. Kısa yürüyüşlere çıkmak, egzersize başlamak, sağlık kontrollerinizi yaptırmak, bir iş değişikliğinde bulunmak, rehberlik ve danışmanlık gibi hizmetler almak önümüzdeki aylar boyunca etkili olacak. Sizin mesleğiniz sağlıkla ilgiliyse başkalarına destek verebilir, grup kurabilir, danışmanlık hizmeti sunabilirsiniz.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasındaki Merkür-Balık geçişinde ilişkiniz, iş ortaklığınızla alakalı konularda akıllı bir analizde bulunmanın önemi büyük. Merkür Balık burcunda iyi niyetli, hayalci düşünmeye neden olabilir. Nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle ilişkimizin sağlamlığı ve niteliği çok önemli. Mevcut ilişkinizde sorunlarınız varsa bunlar tekrarlanıyorsa, akıllı bir şekilde gözlemde bulunmamız yararlı olur. Eğer yeni bir ilişkiye adım atarsak, partnerimizin önceki ilişkilerini, hayata bakış açısını, beraberliğe ve hayata olan yaklaşımını iyi anlayalım.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda ilerleyecek Güneş geçişi, romantik ilişkiler gerekse evlilik gibi uzun sürekli beraberlikler anlamında umutlarınızın, hayallerinizin gerçeğe dönüşmesini arzuladığınız zaman dilimidir. Sizi derinden etkilemekte olan bir ilişkiniz varsa, biraz da üzüyorsa, problemler bir türlü çözülemiyorsa, bir taraf sürekli fedakarlıkta bulunuyorsa tabii ki bu süreçte gerçekçi düşünmeyi ihmal etmeyeceğiz. Eğer ilişkimiz yoksa bu süreçte karşımıza çıkan kişiyi izleyeceğiz, nasıl biri, ilişkiye bakış açısı nedir diye gözlemleyeceğiz. Diyelim ki, mutlu bir ilişkimiz var. Birlikte olmanın huzurunu duyacaksınız.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Başaklar, 19 Şubat tarihinde inanmadığınız hiçbir proje veya mevzuda adım atmazsınız. Ailevi ve ilişki konularında mutluluk ve güvenilirlik sizin için önemli.

21 Şubat tarihinde aşk hayatınız için gayet olumlu. Hem aşkı hem ciddiyeti hem de uzun süreli olanı istiyorsunuz. Karşı cinsi etkileme gücünüz oldukça yüksek. Duygularınızı romantik şekilde yazıya ve söze dökebilirsiniz.

25 Şubat tarihinde ilişkide her iki taraf da kendi isteklerini, arzularını elde etmeye yönelik davranır. Bize uymayan gelişmeler olduğunda tavrımızı açıkça belli ederiz.

27 Şubat tarihi, ilişkide her iki tarafın da birbirine güvenmesi, inanması ve dürüst davranması gerekir. Ancak olaylar, sözler, davranışlar bizi biraz düşündürür. Acaba ne kadar doğru, ne kadar inanmalıyım, bu ilişkinin sonu neye varır diye hayıflanırız. Temeli güçlü olan ilişkiler bu tarihte bir testten geçer.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-12-21-22-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5

Yeniay : 1-2-3

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 16-17-18

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

Terazi burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Bu ay, sanatsal çalışmalar, güzelleştirme, makyaj, mistik faaliyetler, pozitif düşünmeyi sağlayan aktiviteler anlamında bir hayli olumludur. Yardımseverlik, ılımlı tarzda düşünme ön planda olacaktır. Yeni bir aşk, iş ve dostluklar gündemimizde yer almaya başlıyor. Kendinizde yapacağınız ufak tefek değişiklikler moralinize iyi gelecektir. Hayallerinize, vizyonunuza sahip çıkınız. Hiç kimse için kendinizden ve zamanınızdan ödün vermeyiniz. İşleriniz ihmal etmeyin. İşlerimizi dikkatli yapalım. Gözden kaçabilecek detaylar, sonrasında sıkıntı yaratabilir. Kimsenin bizi kandırmasına izin vermeyelim.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Balık burcu süreci, sağlık ve çalışma hayatıyla ilgili konular, kişisel anlamdaki kararlar ve kendimizi gözden geçirme anlamında önemlidir. Bazen, kafamızı karıştıran ve hayatı zorlaştıran meseleler üzerinde gelgitler yaşayabiliriz. Bazen de her şeyi oluruna bırakabiliriz. Sanatsal çalışmalar, güzelleştirme, makyaj, mistik faaliyetler, pozitif düşünmeyi sağlayan aktiviteler anlamında bir hayli olumludur. Yardımseverlik, ılımlı tarzda düşünme ön planda olacaktır. Şifalanma gücü bu süreçte gayet yüksek. Fakat bu yüksek hali, bilmediğimiz tedavi yöntemlerine başvurmamız anlamına gelmesin. Kontrollerimizi yaptıralım. Diyelim ki siz, psikoloji, mistik danışmanlık, sanatçı veya kozmetikle ilgili bir alanda yetkin ve uzman bir kişisiniz. Bu dönemde başarılı çalışmalar gündeme gelir. İdealizm Balık süreçlerinde ön plandadır. Kişi vizyon sahibi olmak için, kendisini tatmin edecek, yeteneklerini, becerilerini gösterebileceği alanlara yönelmelidir. Ancak burada önemli olan husus, geçici mi yoksa kalıcı bir meslek edinmek istiyorsunuz sorusuna cevap bulmaktır. Yaratıcı yeteneklerimizi bir alanda değerlendirmek veya bu anlamda staj görmek, işbirliğinde bulunmak mümkündür. Kozmetik, sanatla alakalı meslekler, güzelleştirmek, insanlara destek olmak yönünde etkin bir dönemdir. Ortaklaşa kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş veya kurulacak işlerin daha dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesinde fayda vardır. Bize destek olacağını söyleyen kişiler ne derece güvenilir bir bakalım. Bir de mali açıdan ne getirir onu da iyice hesap edelim.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Teraziler, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, değişim ve yenilenmenin aşk hayatımızdan sosyal yaşantımıza kadar her alanda etkili olacağını gösteriyor. Sıradan bir hayat yerine istediğimiz gibi yaşamak özlemi bir hayli vurgulanıyor. Yeni bir aşk, iş ve dostluklar gündemimizde yer almaya başlıyor. Bu tabii ki moralimizi yükselticidir. Tutulmanın görünümleri ailevi konularda size sorumluluk yükleyecektir. Ancak siz bunun altında ezilmeyeceksiniz. Bilakis empatik yaklaşımlar, birbirinizi anlamaya çalışmak, eğer sorunlar varsa bunları çözmeye gönüllü olmak, tutulmanın görünümleri sayesinde kolaylaşıyor. Bir yandan hayatla bağınızı güçlendireceksiniz. Diğer yandan üstünüze düşen ne varsa yapacaksınız. Sağlığınız da önemli. Uzun zamandır devam eden şikayetlerinizi alternatif tedavilerle iyileştirebilirsiniz. Kendinizde yapacağınız ufak tefek değişiklikler moralinize iyi gelecektir. Hayallerinize, vizyonunuza sahip çıkınız. Hiç kimse için kendinizden ve zamanınızdan ödün vermeyiniz.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, özellikle çalışanların işlerini dikkatli, özenli ve akıllı biçimde yapmaları gerekecektir. Sanatsal çalışmalar, mistik faaliyetler, şifacılık, doktorluk, hemşirelik, müzik, moda hasta bakımı, evcil hayvanlar, rehabilitasyon gibi mesleklere ilgi duyabiliriz. Sağlık açısından ayaklarımız, soğuk algınlığı, romatizma ve ağrıların mutlaka doktora gösterilmesi gerekir. İş yerinde veya günlük hayatta birilerinin sözünden, davranışlarından çabucak etkilenebiliriz. Her şeyi kafamıza takmayalım. İlaç alışkanlıklarımıza, alkol alımına dikkat edelim. Beslenmemize özen gösterelim. İşlerimiz yaparken not alalım.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında etkili olacak Güneş-Balık burcu seyir süresince, disiplinli bir şekilde çalışmakta ve sistemli hareket etmekte tabii ki fayda var. Başkalarının etkisi altında kalmamak için bu dönemde dikkatli olacağız. İyi niyetimizin kullanmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca sağlığımızı ihmal etmeyeceğiz. Grip, cilt hastalıkları, ayaklarımızın bakımına özen göstereceğiz. Güneş Balık burcu seyrinde, hayallerinize uygun gelişmeler olmuyor diye, nasılsa böyle gelmiş böyle gider diyerek kader kurbanı olduğumuzu düşünmeyeceğiz. Her doğan günün ne getireceğini kimse bilemez. Birileri tarafından izleniyor, bir yerler için düşünülüyor veya teklif verilmek için bekleniyor olabilirsiniz. Onun için size tavsiyem ne fazla alıngan, kırılgan ve endişeli olunuz ne de fazla iyi niyetli davranınız. Her şeyin bir ayarı ve ölçüsü olsun. Böylece üzülmezsiniz, yanılmazsınız.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Teraziler, 19 Şubat tarihinde bir yolculuk, görüşme sizin için olumlu geçecektir. Verilen karar doğru ve yerinde olacaktır. Geleceğini ilgilendiren bu karar, sosyal ilişkilerinizi ve çevrenizle iletişimi yenileyici ve heyecan katıcıdır.

21 Şubat tarihi ailemizden birine yardım ve desteğimiz, onun şifaya kavuşmasını sağlayabilir. Hassasız ve sağlığın, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu düşüneceğiz.

25 Şubat tarihinde sağlığımıza dikkat edelim. Ufak bir şikayetimiz olsa bile, doktora gösterelim. İşlerimizi dikkatli yapalım. Gözden kaçabilecek detaylar, sonrasında sıkıntı yaratabilir. Kimsenin bizi kandırmasına izin vermeyelim.

27 Şubat tarihi, sağlıklı yaşamak, mutlu ve huzurlu olmak arzumuz yükselir. Bir şeylerin veya birilerinin önümüze engel koymasına, bizi hafife almasına tahammül edemeyiz. Başkalarının duymak istediklerini değil, kendi isteklerimizi ifade etmekten yanayız.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-15-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 11-12-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 14-15

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7

Yeniay : 3-4-5-6

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 18-19-20

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

Akrep burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Bu ay, kimseyi kırmak gücendirmek, sonra da uğraşmak niyetinde değiliz. Bizi de kimse üzmesin. Buna önem vereceğiz. Romantik sözlere, güzel niyetlere, sevgi dolu buluşmalara açığız. Aşk hayatınızdaki olumlu gelişmeler var. Güneş Tutulması, başka bir şehir veya ülkeye iş veya özel bir nedenle gitmenizi veya yerleşmenizi sağlar. Bekar Akrepler yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Bir iş görüşmesi olumlu sonuçlanır. Sizi mutlu eden gelişmeler yaşanabilir.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda ilerleyecek. Tutkulu, istekli bir şekilde ilişkilere bakmaktan yanayız. Romantizm, ılımlılık, şefkat ararız. Aşk hayatımızla ilgili konularda ılımlı düşünürüz. Kimseyi kırmak gücendirmek, sonra da uğraşmak niyetinde değiliz. Romantik sözlere, güzel niyetlere, sevgi dolu buluşmalara açığız. Ancak bir yandan da tabii ki dikkatliyiz, bize ait olanı sahipleniyoruz, tutkuluyuz. Geçmişte yaşananlara endişeden uzak, iç gözlemde bulunarak bakabilmemiz kolaylaşır. Hani bazen insan aşkta kendini garip, kafası karışmış, gerçeklerden uzaklaşmaya hazır bir halde hisseder ya. Çünkü canınız acıyordur. Belki yaşadığınız eski tecrübeler veyahut mevcut sorunlarınız sizi baskı altına almıştır. İşte Venüs, dönemi bunları restore edicidir, moral yükseltir. Aşkta ılımlı paylaşımın, hoş duyguların, yücelen sevginin işaretçisidir. Partnerimizin bize olan güzel yaklaşımları ve romantik jestleri hoşumuza gider. Öyle para pul gözümüz pek görmez. İsteriz ki, sevgilimiz bizi el üstünde tutsun. Ancak ben derim ki, ilişkisi yeni başlayanlar, karşınıza çıkan kişiye dikkat edin, onu tanıyın. Hemen kanmayın.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Akrepler, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, bir yere taşınmak, değişimde bulunmak, yeni insanlarla tanışmak, bir iş kurmak yönünde size destek veriyor. Bunlar en başta size zor gelebilir. Alışmanız zaman alabilir. Ancak tutulmanın görünümleri yeniliklerin size iyi geleceğinin işaretçisidir. Özellikle aşk hayatınızdaki olumlu gelişmeler, anlaşmanın, empatide bulunmanın, sevgiyle yol almanın mümkün olacağını gösteriyor. Bu tutulma başka bir şehir veya ülkeye iş veya özel bir nedenle gitmenizi, yerleşmenizi sağlar. Bekar Akrepler için yeni bir aşkı müjdeler. Bir girişimin olumlu yönde sonuçlanmasına destek verir. Yaşça büyük kişilerin yanınızda olmasını sağlar. Başarılı iş ve gelişmelerin moral duygunuz üzerindeki iyileştirici gücünü yükseltir. Ofis çalışmaları, yeni denemeler, farklı projelere yönelmek önümüzdeki dönem bir hayli etkili olacağa benziyor.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür astrolojik olarak, hayallerin güçlendiği, gerçekçi düşünmenin zorlaştığı, sanki güzel bir film izler gibi yaşamı ele almak istediğimiz süreçtir. Aşk, zihnimizi arındıran, bize farklı bir dünyanın kapılarını açan bir rehbere benzer. Romantik yakınlaşmalar, yazışmalar, konuşmalar bizi fazlasıyla etkiler. Ben derim ki, gerçekçi olmayı, ilişkinizi dikkatlice gözden geçirmeyi unutmayın. Bu süreçte, sanatsal faaliyetlere, mistik konulara, hobilerimize zaman ayırabiliriz.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Güneş süresince, aşkı ve hayatı ele alış biçiminiz hassas, sezgisel, romantik tarzda gelişebilir. Kişi hem mutlu olabileceği ortamlar arar hem de problemlerinden kurtulmak ister. Ancak gerçekçi olmayı da ihmal etmemelidir. Başkalarına karşı iyi niyetli olmak, sevgilimize karşı bağlılık hissetmek, gerçeklerden biraz olsun uzaklaşmak hoş gibi durabilir. Ancak akıl baştan gitmeden, şöyle bir önümüze ardımıza bakmayı ihmal etmeden. Ruhsal etkileşime bir hayli açık olduğumuz bu süreçte, eğer ilişkimiz veya herhangi bir şey bizde çelişkiler uyandırırsa, durup olan bitene iyice bakalım.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Akrepler, 19 Şubat tarihinde yeni bir işe adım atabilirsiniz. Bir iş görüşmesi olumlu sonuçlanır. Hoşunuza giden ve sizi mutlu eden gelişmeler yaşanabilir.

21 Şubat tarihi aşkta harika bir günü müjdeliyor. Sözler oldukça romantik, jestler bir hayli etkileyici. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.

25 Şubat tarihi hayatın güzel olan her şeyine duyduğumuz arzuları yoğunlaştırıyor. Tutkuluyuz. Karşı cins üzerinde etkimiz oldukça fazla. Harcamalar artabilir. Hoşumuza giden bir şey pahalı bile olsa onu elde etmek isteriz.

27 Şubat tarihi, hislerimizi, bağlılığımızı, merhametimizi sevdiklerimize göstermek isteriz. Aynı şekilde karşılık görmeyi umarız. Maddi konularla ilgileniriz. Onları memnun etmeye çalışırız. Olanaklarımız ne ise elimizden geleni yaparız. Tek isteğimiz yanılmamak ve gerçekten yaptığımız iyiliklere değmesidir.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-12-16-17-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 14-15-21-22-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 16-17

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10

Yeniay : 6-7-8

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 20-21-22-23

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

Yay burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Sorunların üstünü kapatmayacağız. Problemleri çözmekten yanayız. Yeni bir yere taşınmak, aileyi bir araya getirmek veya uzun zamandır düşündüğümüz bir değişimi gerçekleştirmek adına fırsatlar karşımıza çıkacak. Huzur bulacağımız bir ortam yaratmaya gayret edeceğiz. Ancak şartlara iyi bakalım ve durumu iyi analiz edelim. Yuvanızın ihtiyaçlarını alırken lütfen etiketlere, bir ürün alırken kullanım belgesi olup olmadığına, son kullanma tarihine dikkat edelim. Parasal yöndeki hesabımızı iyi bilelim. Kime ne vereceğimize, ne alacağımıza dikkat edelim.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Balık burcu geçişinde, ev içi ve ailevi konular üzerinde duracağız, sevgi birliliğinin oluşmasına önem vereceğiz. Sorunların üstünü kapatmayacağız, huzursuzluklara neden olmayacağız. Problemler olsa dahi, bunlar göz ardı edilerek veya büyütülmeden çözümlemekten yana olacağız. Ancak ben derim ki, her durumu şöyle bir gerçekçi şekilde de ele alalım lütfen. İdeallerimiz, düşlerimiz, hayallerimiz tabii ki kıymetli. Fakat gözümüzün de açık olması yararlıdır. Bu dönemde ofis çalışması veya evde hobilerimize ağırlık vermek, grup faaliyetleri, staj görmek, sergilemek, kendimizi geliştirmek amaçlı işlere yönelebiliriz. Karşımıza bir teklif çıktığında üzerinde düşünmeyi de ihmal etmeyelim. Venüs-Balık geçişleri, manevi anlamda huzur duygusu, sevdiklerimize yakın olma arzusudur. Hassasiyet bir hayli yükseldiği için, hiç kimse evin içinde, aile arasında kavgaya tartışmaya meydan vermek istemez. Venüs hedefleriniz ve çalışma hayatınızla ilgili yaşam evinin yöneticisi olduğu için, bu konular evin içinde görüşülür. Aile bireyleri arasındaki buzlar eriyebilir. bu problemleri ele alış şekliniz ılımlı hale gelir. Venüs Balık burcunda yücelim gücü kazanır. Sevginin en saf en ulaşılmaz halini yaşama arzumuz yükselir. Gizliliklerinizi korumak, bir takım sırlarınızı muhafaza etmek istersiniz. Hayallerin, anıların, geçmişiniz ve derinlerinizde yatan tüm duyguların hırstan uzak bir şekilde ele alınması bazen de boş ver Allah büyük diyerek affedilmesi hali, yine bu dönemin etkileri arasında sayılabilir.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Yaylar, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, girişim ve yeniliklerin işaretçisi. Bunlar finansal bir meselenin halledilmesi, eğitim veya iş konularının düzenlenmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi adına yapılacaktır. Arzu ve isteklerimizi elde etmek için gerekeni yapacağız. Konuşacağız, yazışacağız, görüşeceğiz ve yenilikte bulunmak için çabalayacağız. Tutulmanın görünümlerine baktığımızda, ailemizin desteği, ilgisi, sevgisi ve aramızdaki empati çok önemli. Bunlar bizi besleyen, büyüten olgular. Yeni bir yere taşınmak, aileyi bir araya getirmek veya uzun zamandır düşündüğümüz bir değişimi gerçekleştirmek adına fırsatlar karşımıza çıkacak. Huzur bulacağımız bir ortam yaratmaya gayret edeceğiz. Bu Tutulma bir çevre değişikliğini işaret ediyor. Bu değişiklik bütçemize uygun ve sonradan zorlanmayacağımız şekilde yapılmalıdır. Mantıklı şekilde şartlara bakılmalı, duygusal düşünmemeliyiz. Her yönüyle ölçüp tartmalıyız. Kredi çekerek, borçlanarak, yaparım olur biter şeklinde bir bakış açısıyla yenilikte bulunmayalım. Sakince araştıralım, inceleyelim ona göre karar verelim.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, ilişki, iş hayatınız, eviniz ve ailenizle ilgili konuların tarafsız ve gerçekçi bir şekilde ele alınmasında fayda var. İlişkiniz, iş ortaklığınız gibi başkalarıyla alakalı konularda sizi rahatsız eden, yanıltıcı tarzda hareket eden veya hayal kırıklığı yaratan durumlar varsa, bunları bilinçli bir şekilde ele almamız lazım. Bazen karşımızdaki kişiye olan düşkünlüğümüz nedeniyle yanlışları görmeyiz. Ev değiştirme, evden ayrılma, satın alma, ailevi konularda hayalci olmayalım. Bir bakalım duruma. Paramıza, işimize, ilişkimize güvenerek yola çıkmadan önce, durumu iyi analiz edelim.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda ilerleyecek Güneş, kendimizi en rahat, huzurlu, sakin hissettiğimiz alanlara, insanlara doğru çekilme arzumuzun işaretçisidir. Bu evimiz veya işimiz, ailemiz veya sevgilimiz olabilir. Yeter ki, şefkat, sevgi, inanç ve ruhsal anlamda doyuma ulaşmamızı sağlasın. Bu süreçte, iki yönlü davranabiliriz. Bazen kendimizi ailemize veya başkalarına adayan tarzda hareket ederken bazen de hiçbir zorluğa katlanamayıp uzak durmaya çalışabiliriz. Bu sizin biraz da karakter yapınızla alakalı durumdur. Ancak şu var ki, bu süreçte iş veya ev değişimi, eğitim hayatı, ticari konular, ailevi meseleler üzerinde gerçekçi olmak lazım. Aklımıza estiği gibi kararlar vermeyelim.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Yaylar, 19 Şubat tarihinde yapılacak tüm görüşmeler olumlu geçer. Geleceğe dönük bir karar verilir. Eğitimden iş hayatına kadar her alanda büyüme, verimlilik, şans dolu gelişmeler yaşanır.

21 Şubat tarihi yuvanızın ihtiyaçlarını alırken lütfen etiketlere, kullanım belgesi olup olmadığına, son kullanma tarihine dikkat edelim. Parasal yöndeki hesabımızı iyi bilelim. Kime ne vereceğimize, ne alacağımıza dikkat edelim.

25 Şubat tarihi şimdiye kadar pek de cesur olmadığımız konularda harekete geçmek, özgür olmak arzumuzun işaretçisidir. Bu arzuyu eyleme dökerek uygulamak pek kolay olmayabilir. Alışkanlıklarımız, bize mani olabilir. Çekiniriz. Oysaki denemekte yarar var.

27 Şubat tarihi, plan dışı gelişmeler, fazladan paraya ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayınca canımızı sıkılır. Bilinçsizce harcamaları sorgularız. Evimiz ve kişisel ihtiyaçlarımızla ilgili daha dikkatli hareket etmekte yarar var.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-15-19-20-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-16-17-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 19-20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12

Yeniay : 8-9-10-11

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

Oğlak burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Bu ay, sağlığımızı, hedeflerimizi, kariyerimizi, çocuklarımızı, çocuk meselelerini, aşk hayatımızı, önemseyeceğiz. Sanatla alakalı işler, mistik faaliyetler, ürünlerimizi sergilemek, etrafımızı güzelleştirmek gibi çalışmalara yönelebiliriz. İşimizde paradan daha ziyade, insanların beğenisini, onlara yardımcı olmanın güzelliğini önemseyeceğiz. Uzun süredir aklınızda olan çevre değişikliği size huzur verecektir. Su ve toprak enerjisinin yükseldiği bu dönemde, geliştiğinizi, büyüdüğünüzü, canlandığınızı, verimlilik kazandığınızı hissedeceksiniz.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda ilerleyecek. Bu süreç, aşkta ılımlı bir dönemin, güzel paylaşımların, çevremizle olan hoş bağlantıların işaretçisidir. Duyarlı yönlerimiz bilhassa ön plandadır. İnsanları mutlu etmek, kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak bizi de rahatlatır. İş konularında yaratıcı çalışmalara yönelmenin işaretçisidir. Sanatla alakalı işler, mistik faaliyetler, ürünlerimizi sergilemek, etrafımızı güzelleştirmek gibi çalışmalara yönelebiliriz. İşimizde paradan daha ziyade, insanların beğenisini, onlara yardımcı olmanın güzelliğini önemseriz. Venüs, bu burçta yücelim gücü kazanır ve kişinin gerek yakın çevresinde bulunan kişilerle ilişkisini güçlendirdiği gibi, aşk hayatınız, mesleki konularda üzerinde de etkisini hissettirir. Venüs kariyer evinizin yöneticisi olduğu için, kişi bugüne dek ektiği güzelliklerin ve emeklerinin karşılığını görmek ister. Çevresinde sevilen, el üstünde tutulan kişi, her türlü ilişkisine şefkatle yaklaşmayı başarır. Eğer onu üzen, geçmişte ve bugün rahatsız etmiş kişiler varsa veya hakkı yenmiş ise, bu durumların mutlaka düzeleceğine dair bir iç görü kazanır. Bu iç görü, affetmenizi sağlar. Ancak bu bütünüyle gerçekleri göz ardı etmeniz şeklinde olmamalıdır. Bu geçiş, sağlığımızı, hedeflerimizi, kariyerimizi, çocuklarımızı, çocuk meselelerini, aşk hayatımızı, sanatsal yeteneklerimizi iç gözlemde bulunarak güçlendirmemizde yardımcı olacaktır. Güzellik hoşluk tamam da, gerçekçi olmayı da bilelim dostlarım.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Oğlaklar, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, bir değişimin işaretçisidir. Bu değişim maddi harcamaları işaret etmesi doğaldır ancak bu size gayet iyi gelecek ve moralinizi güçlendirecektir. Tutulmanın görünümleri, yakınlarınızla güçlü bağınızın, karşılıklı dayanışmanın ve empatinin yükselmesi demektir. Sizin düşündüğünüz yenilikler onlarla ilişkinizi kuvvetlendirir. Bu tutulmada yöneticiniz Satürn kararlılık, irade ve sağlamlık göstergesi olarak girişimlerin olumlu yönde sonuçlanmasını işaret ediyor. Uzun süredir aklınızda olan çevre değişikliği size huzur verecektir. Su ve toprak enerjisinin yükseldiği bu Tutulmada, geliştiğinizi, büyüdüğünüzü, canlandığınızı, verimlilik kazandığınızı hissedeceksiniz. Önümüzdeki aylar içinde bu gelişmeler yavaş yavaş hayatınıza dahil olacak. Siz çevrenizdeki insanlarla bütünleşecek, bulunduğunuz ortamda yükselen moralinizle kazanmanın ve kazandığınızla kendinizi mutlu etmenin hazzını duyacaksınız.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, sadece çevresel konularda değil, çalışma hayatınız, sağlık, yurtdışı, eğitim, ihtisas, tayin terfi, inanç ve hayata bakış açınızla da birebir ilgilidir. Burcunuzla yapacağı olumlu görünüm, gerek günlük hayatta gerekse çalışma ortamındaki kişilerle olan ilişkinizde iyi niyet ve şefkatle düşünmenin işaretçisidir. Ancak bunun ayarını bilmek gerekir. Sonra oturup, neden böyle davrandı, niye böyle konuştu diye üzülmeyelim. Merkür Balık burcunda hayali düşünmeye, ayrıntıları gözden kaçırmaya neden olur. Lütfen bilinçli olalım. Bu süreç özellikle yaratıcı tarzda çalışan sanatçılar, mistik konularla uğraşan şifacılar, edebiyatla ilgilenen kişiler için gayet yararlıdır. Psikolojik danışmanlık, hastane, eğitim sektörü ve insanlara yardım amaçlı faaliyetlerde bulunabiliriz.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında etkili olacak Güneş-Balık burcu seyir dönemi, eğitimden iş hayatınıza, başkalarıyla olan her türlü ilişkinizden, yaşamı ele alış biçiminize kadar her konuda hassasiyetin yükseldiği zamandır. Hayal gücümüz ön plandadır. İnandığımız bir alana, kişiye, olguya kendimizi adamaya hazırızdır. Dönemin kendi içindeki özelliği bizi gerçekçi düşünmekten alıkoyabilir. Onun için tabii ki şartlarınızı zorlamamaya, sınırları aşan bir fedakarlıkta bulunmamaya, kolay etki altında kalmaya da özen göstermek lazımdır. Oğlaklar her ne kadar gerçekçi ve aklı başında insanlar olsalar da, aslında gizli duygusal bir yapıları vardır. Bu da onların, bazı kötü niyetli ve bencil insanlar tarafından üzülmelerine neden olur. Demek oluyor ki, dikkati de elden bırakmayacağız.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Oğlaklar, 19 Şubat tarihinde parasal sıkıntıları giderecek formüller ararsınız. Sıkışıklığa çözüm bulmak amaçlı bu girişimler bu hafta etkili olacak. Öncelikli ihtiyaçlarınızı alın, gereksiz harcama yapmayın.

21 Şubat tarihi çevremizdeki insanlara gayet merhametli ve sıcak davranırız. Kardeşlerimizle ilişkimiz sevgi ve şefkat doludur. Rahatlatıcı sözler, güzel yaklaşımlar hoşunuza gider. Rahatlarsınız. Tabii ki kim söylüyor, hangi niyetle söylüyor, bunlara da dikkat edelim.

25 Şubat tarihi sevdiklerimize olan düşkünlüğümüz, alıştığımız çevrenin rahatlığı nedeniyle içimizdeki asıl özgür olma arzumuzu bastırabiliriz. İsteriz ama nasıl yapacağımızı bilemeyiz. Bu biraz gerginlik yaratır.

27 Şubat tarihi, bir işi planladığımız şekilde bitirme veya başarılı olma arzumuzu işaret ediyor. Ancak elde olmadan yaşanan gelişmeler gecikmeye neden olur. Bir konuda kendimize göre hareket ederiz. Ancak bunu uygulamakta zorlanırız. Özgür olmadığımızı düşünürüz. Bunlara tahammül etmek zor gelir.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-12-16-17-21-22

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 21-22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14-15

Yeniay : 11-12-13

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

Kova burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Bu ay, evimiz, ailemiz, sevdiklerimiz söz konusu oldu mu, para harcamaktan çekinmeyeceğiz. Paramızı lütfen dikkat edelim. Burcunuzdaki tutulmanın görünümleri hesabı bilmenin, çıkarlarınızın farkında olmanın yararını gösteriyor. Hesapsız davranamayız. İş koşulları, özel hayatınızla ilgili meselelere gerçekçi bakmalısınız. Bu ay, sosyal ilişkileriniz, özel hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanır. Bir arkadaşınızdan güzel bir haber alabilirsiniz. Dikkatinizi çeken biriyle tanışabilirsiniz. Partnerinizle uyumunuz gayet olumludur.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek. Bu süreç, mali konular üzerinde, özellikle evimizle ve ailemizle ilgili konularda kazanç durumumuza bakmamızı gerektirir. Sevdiklerimiz söz konusu olduğunda parayı pek önemsemeyiz. Hoşumuza giden bir şey varsa, kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyorsa onu alırız. Parayı sorun yapan insanlardan hoşlanmayız. Evimizi güzelleştiren özellikle sanatsal eserler, güzellik ve bakımla ilgili kozmetik malzemeleri, kısa seyirli seyahatler, tatile çıkmak anlamında harcamalarda bulunabiliriz. Bu geçişte huzur duygusunu önemsemek, kendimizi rahat hissetmek için hareket edeceğimiz ulvi bir enerji denebilir. Sanatla uğraşanlar, yaratıcı becerileri olanlar, insanların kendilerini hoş ve olumlu hissetmesini sağlayan danışmanlar, kozmetik sektöründe görev yapanlar ve mistik faaliyetlerde bulunanlar için kazanç getirici olabilir. Benim tavsiyem geleni doğru anlamda kullanmayı bilmek, rehavete kapılmamaktır. Yeteneklerimize güveneceğiz. İdeallerimize sahip çıkacağız. Kime güveneceğimizi bileceğiz.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Kovalar, 15 Şubat saat 23:52 itibariyle burcunuzda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, çalışma hayatınızı, ilişkilerinizi, maddi konuları ve sağlığınızı doğru ve başarılı şekilde yeniden düzenlemenizi sağlayacaktır. Önümüzdeki aylar boyunca bu gelişmeler etkili olacak. Bir şekilde Temmuz ayında neticelenecek. Bu tutulmada, özellikle parasal konularda dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Tutulmanın görünümleri hesabı bilmenin, çıkarlarınızın farkında olmanın yararını gösteriyor. Hesapsız davranamayız. Tutulma burcunuzda oluşacağı için, haritanızla olan etkileşimi çok önemli. Sağlıklı yaşam, iş koşulları, özel hayatınızla ilgili meselelere gerçekçi bakmalısınız. Olur, halledilir demek ne kadar yanlışsa, aşırı endişeli ve sanki her şey ters gidecekmiş gibi düşünmek de yanlış olur. İlişkilerinizi sağlam temeller üzerinde inşa etmelisiniz. Güvence içermeyen, soru işaretleri olan her şey bu Tutulmada öne çıkacak. Bir yanlış varsa ve siz bunu sürdürüyorsanız, önümüzdeki süreçte epeyce uğraşırsınız.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, parasal kazançlarınız başta olmak üzere parayı harcama şeklinizle de yakından ilgilidir. Ayrıca aşk evinizin yöneticisi olması sebebiyle, aşka bakış açınız, aşkın hayatınızdaki önemi üzerine düşünmenin de belirtecidir. Ancak akılcı düşünmenin önüne geçebilir. Hassasiyeti yükseltir. Detaylar göz ardı edilir. Üzerinde analiz yapılmadan, araştırılmadan verilen yatırım kararları, borç alımları, kredi ve harcamalar problem çıkarabilir. Bu nedenle alacağımıza vereceğimize dikkat etmeli, borçlarımızı zamanında ödemeliyiz. Mistik çalışmalar, sanatla alakalı işler, şifa, danışmanlık gibi alanlardan para kazanabiliriz.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında Balık burcunda seyredecek Güneş süresince parasal konularda aklımız başımızda olsun. Bütçenizin şartlarına göre hareket etmek, yatırımlarda piyasanın durumuna bakmak, alışverişlerde hesabınızı bilmek, borç alacak konularında gözünüzü dört açmak gerekir. Güneş-Balık süresince de, üç beş kuruşumuz her ihtimale karşı bir kenarımızda bulunsun. Bu dönem, mistik ve şifalı alanlarda çalışanlar, edebiyat veya yaratıcı meslek sahipleri için kazanç sağlayıcıdır.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Kovalar, 19 Şubat tarihinde hem sosyal ilişkileriniz hem de özel hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanır. Bir arkadaşınızdan güzel bir haber alabilirsiniz. Dikkatinizi çeken biriyle tanışabilirsiniz. Partnerinizle uyumunuz gayet olumludur.

21 Şubat tarihi maddi alacak ve borçlarınızla ilgili dikkat ve tedbiri ihmal etmeyelim. Her görünen kişiyi dost sanmayalım. Hesabımızı bilelim. Güvenmediğimiz insanlara borç vermeyelim.

25 Şubat tarihi, para kazanmak amaçlı yeni fikir ve denemelerin göstergesidir. Bunlar tabii ki olumludur. Ancak böyle bir günde, isteklerimize mani olamayıp, para harcamamız mümkündür. Buna dikkat edelim.

27 Şubat tarihi, finansal konularda çok dikkatli hareket etmeyi gerektiriyor. Çünkü fazladan para harcamaya, sonra da pişmanlık duymaya neden olabilir. Bir de parasal alışverişlerimizde güvenilir yerleri ve kişileri tercih edelim.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-15-19-20-23-24

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-21-22-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 23-24

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17

Yeniay : 13-14-15-16

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-27-28

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

Balık burçları ŞUBAT ayında sizleri neler bekliyor?

Bu ay sevgiye, şefkate, merhamete açığız. Bu olgular başımızın tacı olacak. Negatif insanlar gözümüze gözükmesin isteyeceğiz. Tutulma, ileriye dönük yeni planların, sağlam ve uzun vadeli işlerin yakın bir zamanda hayatınıza dahil olacağının işaretçisi. Karşınıza çıkacak fırsatlar sayesinde kolayca toparlanırsınız. Sizi geriye çeken, etkisiz bırakan aşk hayatınız, sağlığınız, çocuklar veya genel olarak bazı durumlara yeni çözümler bulmak mümkün. 18 Şubat tarihiyle birlikte Balıklar doğum günlerini sırayla kutlayacaklar. Nice Yıllara, nice güzelliklere, sevgiyle kucaklıyorum her birinizi.

1-11 ŞUBAT ARASI

11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyecek Venüs döneminde, sevgiye, şefkate, merhamete açığız. Bu olgular başımızın tacı olacak. Negatif insanlar gözümüze pek gözükmesin isteyeceğiz. Bu geçiş, sizin en sevimli, en olumlu, en güzel yanlarınızı dış dünyada öne çıkartıcıdır. İnsanlar sizi zaten her zaman sevgi dolu bulmuşlardır. İlişkilerinize gösterdiğiniz özen, yardımseverliğiniz, halden anlayan ruhunuzla yine el üstünde tutulacaksınız. Çevrenizle olan ilişkinizi güçlendirici bu geçiş, haftanın en önemli enerji etkinliğidir. Ancak ben yine de, başkalarına yardım etmek, destek olmak anlamında lütfen biraz daha dikkatli olunuz diye minik bir tavsiyede bulunmak isterim. İyi niyetinizden kimsenin yararlanmasına da izin vermeyiniz. Tabii ki genel olarak hem rahatlatıcı, hem de huzurlandırıcıdır. İnsan o kadar aşamalardan geçiyor ki, bazen hakikaten bunalıyor. Hayatı ve kimseyi yargılamak istemediği halde çaresiz ve hiç hesap etmediği durumlarla karşılaşıyor. Böyle hallerde bir şeylere sarılmak istiyor.

12-18 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Balıklar, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, sizin kendinizi yeniden toparlamanızı sağlayacak. Hani bittim yandım dediğiniz bir anda yeniden bir doğuş anlamı taşıyor. Çünkü bu Tutulmanın görünümleri ileriye dönük yeni planların, sağlam ve uzun vadeli işlerin yakın bir zamanda hayatınıza dahil olacağının işaretçisi. Biraz sabırlı olmakta yarar var. Her şey aleyhinizeymiş gibi dursa da, karşınıza çıkacak fırsatlar sayesinde kolayca toparlanırsınız. Sizi geriye çeken, etkisiz bırakan aşk hayatınız, sağlığınız, çocuklar veya genel olarak bazı durumlara yeni çözümler bulmak mümkün. Destekleyen dostlar, sosyal ilişkiler, grup faaliyetleri, insanlarla kurulan bağlantılar önünüzde kapılar açar. Sakın içinize gömülmeyin. Yeteneklerinizi gösterin, ifade edin. Yaşça büyük kişiler size yardımcı olacak. Yaptığınız iş veya düşündüğünüz projeler yetkili kişiler tarafından takdir görecektir. Yaptığınız iyilikler, hani kıymetini bilinmedi diye üzüldüğünüz ne varsa, size fırsat ve olanaklar olarak geri dönebilir.

18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Merkür, ev-ailevi-yerleşim-ilişkinizle alakalı meseleler üzerinde kişisel kararlarınızı gözden geçirmeniz ve bunu gerçekçi bir şekilde yapmanız gereken zaman dilimidir. Merkür burcunuzda, gereğinden fazla özverili davranmaya, sevdiklerinize aşırı düşkünlüğünüz nedeniyle iyi niyetinizin kullanılmasına yol açabilir. Lütfen bilinçli olunuz. Bu süreç home-ofis tarzı çalışanlar, yeni bir yere taşınmayı düşünenler, evle alakalı değişiklik düşünenler, aileyi ilgilendiren kararlar vermek isteyenler için önemli bir zamandır. Ancak her ayrıntının gözden geçirilmesinde yarar vardır. Mistik konularla ilgili çalışanlar, sanatçılar, dansçılar, müzisyenler, şairler için ilham gücünün yüksek olduğu bir zaman dilimidir.

18 Şubat saat:20:18-20 Mart saat:19:15 arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Güneş dönemi bir yıl sonra kendinizi tam da istediğiniz gibi ifade edebildiğiniz, huzuru yüreğinizin derinliklerinde hissettiğiniz, izlenimde bulunarak hayatı algılamaya çalıştığınız, ruhsal anlamda şifalandığınız, bütünlük arzusu içinde etrafınızdaki insanlarla kaynaştığınız süreçtir. Tabii ki olumlu yönleri sizler açısından genel olarak ön plandadır. Mistik, yaratıcı çalışmalar, bilinmeyenleri rüyalar ve sezgiler yoluyla algılama, hisleri yazıya söze dökme bu dönemin karakteristik niteliğinde vardır. Bunun yanı sıra balıkların özündeki hassasiyet bu süreçte daha fazla yükselebilir. Fedakarlık haddinden fazla yükselir. Hayatın gerçeklerinden ziyade bizim ona verdiğimiz değer daha fazla önemsenebilir. Ayarımızı bilmeyi de unutmayalım.

19-28 ŞUBAT HAFTASI

Sevgili Balıklar, 19 Şubat tarihi, hedef belirleme ve daha iyi şartlarda yaşama arzunuzu yükseltir. Şu andaki mevcut problemlere çözüm bulma yönünde karar verebilirsiniz. İş hayatı, sosyal ilişkilerin yoğun olduğu, görüşmelerin etkili olduğu bir haftadasınız. Sizi ancak dağınıklık ve gelgitli duygular engeller. Kendinize güvenin.

21 Şubat tarihi yapılacak görüşmelerde geleceğe dönük düşünün. Şu andaki görünen olumlu gelişmeler ne derece kalıcı veya sağlam. Mutlaka gözden geçirelim. Olumlu bir gündesiniz. Ancak tedbirli olmayı da ihmal etmeyelim.

25 Şubat tarihi, işimizde farklı bir şeyler yapmak, belki de başka bir işe yönelmek, fikir üretmek, denemek yönünde etkilidir. Özellikle sanatsal becerilerimizi dış dünyada değişik bir tarzda ortaya koymak isteriz.

27 Şubat tarihi, kişisel planlarımızı kendi istediğimiz şekilde yönetmekten yanayızdır. Sorumluluklar bir hayli artar. Adım attığımız veya kararını verdiğimiz her ne ise, çok iyi düşünelim. Bu bize fazladan yük getirmesin. Bir de şu noktayı belirteyim. Özgürlüğünüzü hiçbir şeyin kısıtlamasına izin vermeyin. Hani bir şeyler hoş görünür. Fakat bir bakmışsınız nefes alacak zaman yok. Onun için iyi analiz edin.

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-16-17-21-22-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 25-26

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20

Yeniay : 16-17-18

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-3

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)