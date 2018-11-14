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2018 Templeton Ödülü Ürdün Kralı Abdullah'ın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 13:18 | Son Güncelleme

2018 Templeton Ödülü Ürdün Kralı Abdullah'ın

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerlerin korunması konusundaki çabaları dolayısıyla 2018 Templeton Ödülü'ne layık görüldü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Templeton Ödülü, ABD'deki Washington Ulusal Katedralinde düzenlenen törenle Kral Abdullah'a takdim edildi.

Ödülünü John Templeton'un torunu Heather Templeton Dill'in elinden alan Ürdün Kralı'nın, "dinler arasında uyumun sağlanması, din özgürlüğü, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerlerin korunması konularında sarf ettiği çabalar" dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

"Hayatın maneviyatına müstesna katkılarda bulunanlar" için verilen Templeton Ödülü'nü daha önce alan isimler arasında Rahibe Terasa, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama ve Güney Afrikalı başpiskopos Desmond Tutu da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kral Abdullah Templeton Ödülü Ürdün

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