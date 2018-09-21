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2018 Troya Yılı etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Çanakkale'deki etkinlikler kapsamında başlayan "Biga Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu"nda çalışmaların yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında başlayan "Biga Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu" devam ediyor.

Çınarlık Parkı'nda 3 Eylül'de başlayan sempozyumun koordinatörü Ekrem Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sempozyuma 5 yerli ve 5 yabancı heykel sanatçısının katıldığını söyledi.

"2018 Troya Yılı" doğrultusunda sanatçıların "Truva" temalı özgün projeler ürettiklerini ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 20 günlük bir çalışma neticesinde sona doğru yaklaşıyoruz. Her sanatçı, kendine özgü projelerini ortaya çıkardı. Çalışmaların yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı." dedi.

Eserlerin sergiye hazırlandıktan sonra sanatseverlerle buluşacağını belirten Ekrem Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sanatçılarımız Biga'dan, burada sanata ve sanatçıya olan ilgiden çok memnun kaldı. Halkın ilgisi bizleri de çok mutlu etti. İlk defa yapılmasına rağmen stantlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnanıyorum ki devamı gelecek. Çalışma ortamımız harika. Umarım Biga'ya kazandırdığımız yapıtlar sevilir ve benimsenir. Türkiye'deki diğer sempozyumlara kıyasla üst düzeyde bir ekipman ve proje desteği alıyoruz."

Yılmaz, etkinliğe Peru'dan Alberto Gedeon Soto Delgado, İtalya'dan Antonella Tiozzo, Kosova'dan Butrint Morina, İran'dan Esfandyar Moradpour, Ukrayna'dan Serhil Sbitniev ile Türkiye'den kendisi ile birlikte Hanife Neris Yüksel, Mustafa Bulat, Nihat Sezer Sabahat ve Rahmi Atalay'ın katıldığını da sözlerine ekledi.

Sempozyum 28 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
"2018 Troya Yılı" Çanakkale

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