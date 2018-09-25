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2018-TUS 2. tercih dönemi başladı! İşte ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve kontenjan tabloları

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.09.2018 09:46 | Son Güncelleme

2018 TUS tercih dönemi bugün başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan TUS tercih kılavuzu ile birlikte programlar ve kontenjan tabloları göz önüne alınarak adaylar tercihlerini yapacaklar. Peki TUS tercihleri neden nasıl yapılacak? Ek yerleştirme olacak mı? İşte ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve kontenjan tabloları...

2018-TUS 2. tercih dönemi başladı! İşte ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve kontenjan tabloları

ÖSYM, 2018 TUS 2. tercih döneminin başladığını duyurdu. Tıpta Uzmanlık Sınavı, 25 Şubat 2018 tarihinde yapılmış ve geçen hafta 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilmişti. Şimdi 2. dönem TUS tercih dönemi başladı. Adaylar, başvurularını bireysel olarak yapacaklar. Adaylar, yayınlanan kılavuz ve program kontenjan tabloları göz önüne alınarak tercihlerin yapılması yönünde adayları uyardı. İşte ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve kontenjan tabloları...

TUS 2. TERCİH DÖNEMİ

Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında adayların, eğitim almak istedikleri programlara tercihleri bugün başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2018-TUS 2. dönem tercih işlemleri şu şekilde duyuruldu; "2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem tercih işlemleri, 25 Eylül- 02 Ekim 2018 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2018-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir."

Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
Tablo-2
Tablo-3
Tablo-4

TUS EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

2018 TUS 2. dönem tercih dönemi ile birlikte adaylar tıpta uzmanlık eğitimi almak istedikleri programlara göre tercihlerini yapacaklar. Bu tercihlere göre yapılan yerleştirme sonrasında boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri şu an belli değil. Kesin tarih, ileriki zamanlarda ÖSYM tarafından ilan edilecektir.

Ek yerleştirme tercih işlemleri de yine aynı şekilde adaylar tarafından bireysel olarak internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Ek yerleştirme, yukarıda verilen kılavuzlar ve tablolar doğrultusunda yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 15.00 TL olup ÖSYM'nin ödemeler sayfasından kredi kartı veya banka kartı ile yatırılması gerekiyor.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ SINAVI NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl eylül ve nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı.

Sınav, Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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