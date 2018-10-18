2018 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı kazananları belli oldu

Sadece güzel fotoğrafların belirlenmesinden ibaret olmayan yarışmada, hayvanların dünyasına karşı oluşturulan tehditlerle ilgili farkındalık yaratmak isteniyor. Yarışmanın baş ödülünü kazanan fotoğrafçı Hollandalı Marsel van Oosten oldu. Altın çift isimli fotoğrafıyla yarışmaya katılan Oosten, Çin’de bulunan Qinling dağlarında nesli tükenmekte olan iki altın sapan burunlu maymunu fotoğrafladı. İşte press ödülü kazanmayı hak eden birinci fotoğraf...

1 / 11 2018 Yılının Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın Baş Ödülünü'nü kazanan Hollandalı fotoğrafçı Marsel van Oosten'in 'Altın Çift' isimli çalışması. Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 54.sü düzenlenen ‘Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı’ yarışmasının kazananları belli oldu. Kazananlar, Londra’nın Doğa Tarihi Müzesi tarafından geçtiğimiz Salı günü açıklandı. ( 2018 Yılının Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın Baş Ödülünü'nü kazanan Hollandalı fotoğrafçı Marsel van Oosten'in 'Altın Çift' isimli çalışması.)

2 / 11 Yarışmanın 'Davranış: Omurgasızlar' kategorisinde birincilik kazanan Avustralyalı fotoğrafçı Georgina Steytler'in çalışması. 95 farklı ülkeden 45 binden fazla fotoğraf arasından seçilen çarpıcı görüntülerin kazandığı yarışma, sadece güzel fotoğrafların bir seçkisinden ibaret değil. Aynı zamanda hayvan dünyasına yönelik mevcut tehditler hakkında farkındalık yaratma amacı da taşıyor. Yarışmaya katılan çalışmalar orijinallik, yaratıcılık ve teknik başarı gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirildi.

3 / 11 Yarışmanın '15-17 Yaş Arası' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Güney Afrikalı Skye Meaker'in fotoğrafı.

4 / 11 Yarışmanın 'Kendi doğal çevresindeki hayvanlar' kategorisinde birinci seçilen İspanyol yarışmacı Cristobal Serrano'nun çalışması.

5 / 11 Yarışmanın 'Vahşi Yaşam Fotoğraf Muhabirliği' alanında birincilik kazanan İspanyol fotoğrafçı Joan de la Malla'nın 'Üzgün Palyaço' isimli çalışması.

6 / 11 Yarışmada dereceye giren Hindistan'dan fotoğrafçı Arshdeep Singh'in çalışması.

7 / 11 İtalyan fotoğrafçı Marco Colombo'nun çalışması, Kentsel Vahşi Yaşam kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

8 / 11 Yarışmanın 'Davranış: Kuşlar' kategorisinde birinci seçilen Alman asıllı Afrikalı fotoğrafçı Thomas P Peschak'ın 'Kana Susamış' isimli çalışması.

9 / 11 Yarışmanın 'Davranış: Amfibi ve Sürüngenler' kategorisinde birincilik kazanan ABD'li yarışmacı David Herasimtschuk'un çalışması.

10 / 11 ABD'li fotoğrafçı Michael Patrick O’Neill'in 'Gece Uçuşu' isimli çalışması, yarışmanın 'Sualtı Yaşam' kategorisinde birinci seçildi.