2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bu yıl sosyal güvenliğe Hazineden yapılacak transferin 160 milyar lirayı bulacağını söyledi.

Bu tutarın hemen hemen tümüyle açığın kapatılması için kullanıldığını ve bu rakamın gittikçe arttığına işaret eden Kuşoğlu, "Önümüzdeki yıllarda bu açık daha çok artacak. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu konuya ilgili reform yapılmalı. Bu konu hiç dikkate alınmıyor." dedi.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel perspektifiyle ilgili sorunların olduğunu öne süren Kuşoğlu, ekonomiye ilişkin diğer temel dökümanlarla OVP'nin ilişkisinin kurulmadığını söyledi.

OVP'nin hedeflerinin de gerçekçi olmadığını savunan Kuşoğlu, "Ekonomik krizi ciddiye almamız lazım. Palyatif tedbirler değil, yapısal reformları içine alan çözümler getirilmeli." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Türk ekonomisinin "10 yıldır patinaj yaptığını" savundu.