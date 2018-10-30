2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 2017 yılında yüzde 7,4’le güçlü bir büyüme performansı elde eden Türk ekonomisinin, 2018 yılının ilk yarısında da yüzde 6,2 büyüme kaydettiğini anımsattı. 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının bozulması ve ABD Merkez Bankasının faiz artırmasıyla uluslararası sermaye akımlarının yavaşladığını belirten Öztürk, "Bu süreçte dış finansman ihtiyacımızın yanında Türkiye ekonomisine ve Türk lirasına yönelik spekülatif saldırılar neticesinde ülke risk primimiz yükselmiş ve Türk lirası değer kaybetmiştir." dedi. Yeni Ekonomi Programı kapsamında hazırlanan 2019-2021 Dönemi Orta Vadeli Programı’nda 2018 yılı sonu itibarıyla bütçe açığının 72 milyar 137 milyon Türk lirası, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının ise yüzde 1,9 olarak gerçekleşmesi tahmin edildiğini anımsatan Öztürk, şunları söyledi:

"Faiz dışı fazlanın 4 milyar 263 milyon Türk lirası, gayrisafi yurt içi hasılaya oranının ise binde 1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2019-2021 döneminde ekonomi politikasının temel amacının kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılması olduğu görülmektedir. Yine, 2019-2021 döneminde sıkı para ve maliye politikalarının eş güdüm içerisinde yürütülmesi

hedeflendiğini görmekteyiz." - "İşsizlikte son on yılın en kötüsü" CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bütçenin "istihdam yaratacak, lüks harcamaları önleyecek, cari açığı dengeleyecek, hakkaniyetli gelir dağılımını yaratacak, üretime dayalı büyümeyi hayata geçirecek bir bütçe olmadığını" öne sürdü.

Bütçenin, ekonomik krizle mücadeleye ilişkin argümanları da barındırmadığını savunan Bekaroğlu, "Bütçe, sadece yatırım rakamlarını kısıyor ve bu şekilde krizle mücadeleyi amaçlıyor." dedi. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'nin işsizlikte son on yılın en kötüsünü yaşadığını söyledi. Son on yılda hazineden yapılan alt yatırımların toplamının "bir Atatürk Barajı etmediğini" belirten Tatlıoğlu, "Ortak akıl eksik. Bu Meclis güçlü bir mali planlama ve bütçeleme yapabilecek bir Meclis. Böyle bir süreç arzu edilirse biz hiçbir şey bekmeden desteğe hazırız." diye konuştu. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ekonomik tablonun "vahim ve korkunç" olduğunu öne sürdü. "İster adı konsun ister konmasın, bu yaşadığımız bir krizdir. Bu kriz, cumhuriyet tarihin en ağır krizlerinden biridir" ifadesini kullanan Şener, "Teftiş kurulları ve denetim mekanizmaları işlevsiz hale getirildi. Parlamento denetimi, Sayıştay denetimi kalmamış, çünkü herkes yandaş olsun isteniyor." değerlendirmesini yaptı.