HABER

"2018 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kızılcahamam'da gerçekleştirilen "2018 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını yaptı.

Haccın üç boyutu olduğunu anlatan Erbaş, "Bireysel boyut olarak herkesin kendi dünyasıyla yüzleşmesi ve kendi özüne doğru yaptığı yolculuk. Sosyal boyut, kardeşlik, yardımlaşma gibi duyguların pekişmesi. Evrensel boyut ise ümmet bilinci ve Müslümanların birlik ve beraberliğinin küresel düzeyde işlevsel hale getirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, iki ayda 80 bin hacı adayına kutsal topraklarda ibadet yaptırmanın, sonrasına yurda getirmenin önemli ve büyük bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.

Hac organizasyonun birçok zorluğu olduğuna ve çok yönlü bir çalışmayı beraberinde getirdiğine işaret eden Erbaş, organizasyonda görevli birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde olmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda 40 yıllık büyük bir tecrübeye sahip olduğunun ve marka haline geldiğinin altını çizerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha iyiye ulaşmanın önündeki en büyük engelin yaptığını yeterli görmek olduğunu vurgulayan Erbaş, "Hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, 2018 yılında hac organizasyonunda görev yapan ekip başkanları, kafile başkanları ve irşat görevlileri katıldı.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Hortum, karavanı ve yanında duran kişiyi 15 metre uçurduHortum, karavanı ve yanında duran kişiyi 15 metre uçurdu
3 bacaklı kayıp kedisi 'Cino'yu her yerde arıyor3 bacaklı kayıp kedisi 'Cino'yu her yerde arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü hac ve umre

En Çok Okunan Haberler

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı

Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

İlginizi Çekebilir

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.