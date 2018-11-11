Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kızılcahamam'da gerçekleştirilen "2018 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını yaptı.

Haccın üç boyutu olduğunu anlatan Erbaş, "Bireysel boyut olarak herkesin kendi dünyasıyla yüzleşmesi ve kendi özüne doğru yaptığı yolculuk. Sosyal boyut, kardeşlik, yardımlaşma gibi duyguların pekişmesi. Evrensel boyut ise ümmet bilinci ve Müslümanların birlik ve beraberliğinin küresel düzeyde işlevsel hale getirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, iki ayda 80 bin hacı adayına kutsal topraklarda ibadet yaptırmanın, sonrasına yurda getirmenin önemli ve büyük bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.

Hac organizasyonun birçok zorluğu olduğuna ve çok yönlü bir çalışmayı beraberinde getirdiğine işaret eden Erbaş, organizasyonda görevli birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde olmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.