IHAAW103103-ASA/04-02-2019
- 2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk bir ayında ise yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti.
04.02.2019 10:31:03 TSI
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