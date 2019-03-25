2018 Yılı İşsizlik Rakamları Ne Gösteriyor?

2018 yılı işsizlik rakamı bir önceki yıla göre, yüzde 0,1 artışla yüzde 11 oldu. İşsiz sayısı da 2017 yılına göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişiye ulaştı. Genç nüfustaki işsizlik yüzde 20,8’den yüzde 20,3’e düşerken ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 24,2’den yüzde 24,5’e yükseldi. TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre, tarım dışı işsizlik oranı ise 2018’de yüzde 13,1’den yüzde 13’e gerilerken işgücüne katılım oranı yüzde 52,8’den yüzde 53,2’ye çıktı. TÜİK’in 15 Mart’ta açıkladığı verilerde işsizlik yüzde 13,5 olarak gözüküyordu. 2017 yılı Aralık ayı ile 2018 Aralık ayının veri setlerini gösteren istatistikte, işsiz sayısı 4 milyon 302 bin, tarım dışı işsizlik yüzde 13,5 idi. Peki bu fark nereden ileri geliyor? Çelik: “İşgücü piyasası Ağustos ayından sonra bozuldu, işsizlik artarak devam ediyor” Doçent Aziz Çelik, yılın bütününü gösteren istatistiğin 2018 Aralık ayını gösteren istatistikteki verilerden iyi olmasının yılının son bölümünde ekonominin kriz içine girdiğini teyit ettiğini söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Dr. Çelik, “Bu çalışma 2018 yılının bütününü gösteriyor. Türkiye’deki işgücü piyasasında bozulma Ağustos’tan sonra başladı. Ancak yılın ilk bölümünde bu ölçüde bir sorun olmadığından 2018 yılı işsizlik rakamı yüzde 11 çıktı. Ancak Ocak ve Şubat’ta işgücü piyasası krizin etkilerini iyice gösterir oldu ve işsizlik yüzde 13,5’e yükseldi. TÜİK’in yıllık istatistiğine bakarak bir iyileşme olduğunu söylemek mümkün değil. İşsizlik artarak devam ediyor” dedi. TÜİK’in bugün yayınladığı 2018 yılı işgücü istatistiklerinde bölgesel olarak istihdam ve işsizlik rakamları da ayrıntılı olarak ortaya konuyor. Buna göre, işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 25’le TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 5,1 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı ise yüzde 59,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranınınsa yüzde 40,7 ile en yüksek işsizlik oranına sahip TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ortaya çıktığı görülüyor.