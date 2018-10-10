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2018 Yılının en güzel çevre fotoğrafları

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 07:38 | Son Güncelleme

2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları 89 ülkeden fotoğrafçıların fotoğrafları arasından seçildi.

Büyük ödülü İranlı fotoğrafçı Said Muhammedzade kazanırken, Türk fotoğrafçı Ümmü Kandilcioğlu da Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.

2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

1 / 10

End Floating Yılın Çevre Fotoğrafı Ödülü Fotoğrafçı: Said Muhammedzade (İran)
2 / 10

Dryness İklim Değişikliği Ödülü Fotoğrafçı: Chinmoy Biswas (Hindistan)
3 / 10

And Life Rises İnşa Edilmiş Çevre Ödülü Fotoğrafçı: Younes Khani Someeh Soflaei (İran)
4 / 10

Bulrush Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü Fotoğrafçı: Ümmü Kandilcioğlu (Türkiye)
5 / 10

Happiness on a Rainy Day Genç Çevreci Ödülü Fotoğrafçı: Fardin Oyan (Bangladeş)
6 / 10

Dereceye giremeyen ancak yarışmanın beğenişen diğer fotoğrafları

Dereceye giremeyen ancak yarışmanın beğenişen diğer fotoğrafları
Boulmigou. The Paradise of Forgotten Hearts Fotoğrafçı: Antonio Aragón Renuncio (Burkina Faso)
7 / 10

Floating Life on River Under Pollution Fotoğrafçı: Tapan Karmakar. (Hindistan)
8 / 10

Not in My Forest Fotoğrafçı: Calvin Ke (Malezya)
9 / 10

Urban Life in Singapore Fotoğrafçı: Thigh Wanna (Singapur)
10 / 10

Save Turtle Fotoğrafçı: Jing Li (Sri Lanka)
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