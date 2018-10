2018 Yılının en güzel çevre fotoğrafları

Büyük ödülü İranlı fotoğrafçı Said Muhammedzade kazanırken, Türk fotoğrafçı Ümmü Kandilcioğlu da Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.

End Floating Yılın Çevre Fotoğrafı Ödülü Fotoğrafçı: Said Muhammedzade (İran)

And Life Rises İnşa Edilmiş Çevre Ödülü Fotoğrafçı: Younes Khani Someeh Soflaei (İran)

Happiness on a Rainy Day Genç Çevreci Ödülü Fotoğrafçı: Fardin Oyan (Bangladeş)

Boulmigou. The Paradise of Forgotten Hearts Fotoğrafçı: Antonio Aragón Renuncio (Burkina Faso)

Floating Life on River Under Pollution Fotoğrafçı: Tapan Karmakar. (Hindistan)

Not in My Forest Fotoğrafçı: Calvin Ke (Malezya)