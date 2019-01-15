"2018 yılında 1 ton 300 kilo civarı eroin yakalandı"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 1 ton 300 kilo civarı eroin ele geçirdiğini söyledi.

Vali Akbıyık, Valilik Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda madde bağımlılığı ve kaçak elektrikle mücadele konuları ele alındı.

Akbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, Hakkari'de güvenlik güçlerinin madde bağımlılığına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin yakalamış olduğu eroin miktarı 2018 yılında 1 ton 300 kilo civarı. Bu büyük bir rakam. Güvenlik güçlerimiz hakikaten iyi mücadele ediyor. İlimizin sınır ili olması ve mevcut coğrafi şartlarından dolayı maalesef bu miktarlar diğer illere göre çok yüksek. Bu doğrultuda bize daha çok görev düşüyor, muhtarlar, güvenlik güçleri ve daire müdürleri olarak. Uyuşturucuyla, her şeyiyle mücadele edeceğiz."

Son iki yılda ülke genelinde madde bağımlılığına bağlı ölümlerde ciddi anlamda düşüş yaşandığına dikkati çeken Akbıyık, "Bu da güzel çalışmaların olduğunu gösteriyor. Tabii ki hedef, bir tane çocuğumuz, gencimiz ölmesin. Biz daha sağlıklı, daha güzel bir gelecek istiyoruz. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Bunun için de devlet olarak birçok projeler uyguluyoruz." diye konuştu.