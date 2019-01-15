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"2018 yılında 1 ton 300 kilo civarı eroin yakalandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "Güvenlik güçlerimizin yakalamış olduğu eroin miktarı 2018 yılında 1 ton 300 kilo civarı. Bu büyük bir rakam. Güvenlik güçlerimiz hakikaten iyi mücadele ediyor"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 1 ton 300 kilo civarı eroin ele geçirdiğini söyledi.

Vali Akbıyık, Valilik Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda madde bağımlılığı ve kaçak elektrikle mücadele konuları ele alındı.

Akbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, Hakkari'de güvenlik güçlerinin madde bağımlılığına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin yakalamış olduğu eroin miktarı 2018 yılında 1 ton 300 kilo civarı. Bu büyük bir rakam. Güvenlik güçlerimiz hakikaten iyi mücadele ediyor. İlimizin sınır ili olması ve mevcut coğrafi şartlarından dolayı maalesef bu miktarlar diğer illere göre çok yüksek. Bu doğrultuda bize daha çok görev düşüyor, muhtarlar, güvenlik güçleri ve daire müdürleri olarak. Uyuşturucuyla, her şeyiyle mücadele edeceğiz."

Son iki yılda ülke genelinde madde bağımlılığına bağlı ölümlerde ciddi anlamda düşüş yaşandığına dikkati çeken Akbıyık, "Bu da güzel çalışmaların olduğunu gösteriyor. Tabii ki hedef, bir tane çocuğumuz, gencimiz ölmesin. Biz daha sağlıklı, daha güzel bir gelecek istiyoruz. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Bunun için de devlet olarak birçok projeler uyguluyoruz." diye konuştu.

- "Kaçak elektrik kullanım oranı düştü"

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Van Bölge Müdürü Emrullah Okuducu da son zamanlarda faturaların yüksek gelmesine ilişkin genel bir şikayetin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Van, Bitlis ve Muş'ta kaçak kullanımının önüne geçmek için çalışma başlattıklarını ve şimdi söz konusu çalışmanın Hakkari'de de yapıldığını belirten Okuducu, "PLC (akıllı sayaç) teknolojisi kullanarak yapmış olduğumuz sayaç sayımız 220 bine ulaşmış durumda. Bunun sadece 55 bini Hakkari bölgemizde. Uygulama ilk olduğu için şikayetlerin olacağını öngörüyorduk. Biz şikayetlerin hepsini değerlendirdik." dedi.

Bu uygulamanın sadece bölgeye has bir uygulama olmadığını aktaran Okuducu, aynı çalışmanın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Ağrı ve İzmir'in bazı mahallelerinde de yapıldığına işaret etti. Okuducu, Hakkari'de kaçak elektrik oranının söz konusu sistemle yüzde 73'ten yüzde 58'e düştüğünü ifade etti.

Elektrik faturalarına yapılan itirazları dikkatli bir şekilde incelediklerini sözlerine ekleyen Okuducu, şunları kaydetti:

"Bize 4 bin 100 başvuru geldi. Yaklaşık 228 abonemizi haklı gördük. Bunun nedeni ise daha önce yapılan iç tesisatlarda kaynaklı. Bunun dışında da 3-5 katlı evlerde tesisatların birbirine karıştırılmasından kaynaklı durumlar gördük. Bu 228 abonemizle ilgili şu anda düzeltme işlemi bir kısmı yapıldı, bir kısmı da yapılmaya devam ediyor. 3 bin 425 abonemiz maalesef tükettikleri enerji bedeli olarak bu faturalar çıkmış gözüküyor."

Toplantıda daha sonra uyuşturucuyla mücadele ve Yeşilayın faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri de katıldı.

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