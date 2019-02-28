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2018 yılında 320 bin Somalili yerlerinden edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Somali’de 2018 yılında 320 binden fazla insan çatışmalar yüzünden yerlerini terk etmek zorunda kaldı.Somali’de son 60 yılın en büyük kuraklığı ve iç savaş yüzünden ülke içinde yerlerinden edilen insanların sayısı son 4 yılda neredeyse ikiye katladı.

2018 yılında 320 bin Somalili yerlerinden edildi

Somali’de 2018 yılında 320 binden fazla insan çatışmalar yüzünden yerlerini terk etmek zorunda kaldı.
Somali’de son 60 yılın en büyük kuraklığı ve iç savaş yüzünden ülke içinde yerlerinden edilen insanların sayısı son 4 yılda neredeyse ikiye katladı. Çatışmalar yüzünden 302 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Bölge Danışmanı Evelyn Aero yaptığı açıklamada, “Somali’deki evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısındaki keskin artıştan endişe duyuyoruz. Çatışma siviller için daha da kötüye gidiyor, binlerce insanın evsiz kalmasına neden oluyor. Bu endişe verici eğilim devam ederse, felakete yol açabilir" dedi.
Koruma ve Geri Dönüş İzleme Ağı, 2018’de Somali’de 320 binden fazla insanın çatışma ve güvensizlik yüzünden yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarını bildirerek 2017’de bu rakamın 202 bin olduğunu ve insanların çatışmaların en çok etkilediği bölgelerden ve şu çatışmaların hala devam ettiği Lower Shabelle bölgesinden kaçtığını belirtti.
NRC Bölge Danışmanı Aero, "Bu aileler Somali’deki yerlerinden edilmiş insanlar için hazırlanan kalabalık kamplara sığınmakta ve dayanaksız barınaklarda yaşamaktadır. Hastalıklara ve cinsiyete dayalı şiddete karşı savunmasızlar. Küçük çocuklar özellikle yetersiz beslenme ve hastalıklara karşı savunmasızlar. Hayatta kalmak için acilen yardıma ihtiyaçları var" dedi.
Toplamda 2,6 milyon Somalili ülke içinde yer değiştiriyor. Çatışma ve güvensizliğin yanı sıra, diğer yer değiştirme nedenleri arasında kuraklık, sel ve tahliye de var.
Çatışmalar insanlara ve mallarına zarar vermeye devam ediyor. NRC, sivillerin hedef olmadığını belirterek, bütün tarafları Uluslararası İnsani Hukuk’a saygı duymaya, savunmasız sivilleri korumak ve toplu yerinden edilmeleri azaltmak için mümkün olan her türlü önlemi almaya çağırıyor.
Birleşmiş Milletler’in (BM) bu yılki Somali’ye yönelik insani yardım çağrısı 1.08 milyar dolar ancak şu ana kadar bu planın sadece 67 milyon doları finanse edildi. Yardım artırılmazsa, yemek, su veya sağlık bakımı gibi bazı hayat kurtarıcı programlar geri çekilebilir. NRC, bağışçıları ve uluslararası toplumu desteklerini artırmaya ve acil yardım ihtiyacı içinde yerinden edilmiş Somali ailelerinin kötü durumuna yanıt vermeye çağırıyor.

2018 yılında 320 bin Somalili yerlerinden edildi

2018 yılında 320 bin Somalili yerlerinden edildi

2018 yılında 320 bin Somalili yerlerinden edildi

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