2018 Yılında Akdeniz’de 2 bin 275 Mülteci Can Verdi

Akdeniz 2018 yılında mülteciler için adeta bir ölüm denizine dönüştü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçtiğimiz yıl Avrupa’ya ulaşmak isteyen 2 bin 275 mültecinin Akdeniz’de boğularak can verdiğini açıkladı ve Akdeniz’de, geçtiğimiz yıl günde ortalama altı mültecinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

UNCHR tarafından hazırlanan ‘Umutsuz Yolculuk’ raporunda, mültecilerin Avrupa’ya ulaşmak için canlarını kaybetme pahasına çıktıkları Akdeniz’deki ölüm yolculuğunun acı bilançosu yayınlandı.

Avrupa’ya ulaşan mülteci sayısı azaldı

BM raporuna göre, geçtiğimiz yıl Akdeniz’de 2 bin 275 mültecinin can vermesine rağmen Avrupa’ya ulaşmayı başaran mülteci sayısı daha önceki yıllara göre azaldı. Raporda, 2018 yılında Akdeniz’den tekne ve gemilerle Avrupa’ya 139 bin mültecinin ulaştığı, Avrupa’ya ulaşan mültecilerin, 65 bin 400’ünün İspanya, 50 bin 500’ünün Yunanistan, 23 bin 400’ünün de İtalya’ya ulaştığı kaydedildi.

BM raporunda binlerce mültecinin Avrupa’ya ulaşmak için, işkence, kaçırılma, tecavüz ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldıkları kabus dolu bir yolculuk yaşadığı kaydedildi.