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2018 Yılında Akdeniz’de 2 bin 275 Mülteci Can Verdi

30.01.2019 23:25 | Son Güncelleme

Akdeniz 2018 yılında mülteciler için adeta bir ölüm denizine dönüştü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçtiğimiz yıl Avrupa’ya ulaşmak isteyen 2 bin 275 mültecinin Akdeniz’de boğularak can verdiğini açıkladı

2018 Yılında Akdeniz’de 2 bin 275 Mülteci Can Verdi

Akdeniz 2018 yılında mülteciler için adeta bir ölüm denizine dönüştü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçtiğimiz yıl Avrupa’ya ulaşmak isteyen 2 bin 275 mültecinin Akdeniz’de boğularak can verdiğini açıkladı ve Akdeniz’de, geçtiğimiz yıl günde ortalama altı mültecinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

UNCHR tarafından hazırlanan ‘Umutsuz Yolculuk’ raporunda, mültecilerin Avrupa’ya ulaşmak için canlarını kaybetme pahasına çıktıkları Akdeniz’deki ölüm yolculuğunun acı bilançosu yayınlandı.

Avrupa’ya ulaşan mülteci sayısı azaldı

BM raporuna göre, geçtiğimiz yıl Akdeniz’de 2 bin 275 mültecinin can vermesine rağmen Avrupa’ya ulaşmayı başaran mülteci sayısı daha önceki yıllara göre azaldı. Raporda, 2018 yılında Akdeniz’den tekne ve gemilerle Avrupa’ya 139 bin mültecinin ulaştığı, Avrupa’ya ulaşan mültecilerin, 65 bin 400’ünün İspanya, 50 bin 500’ünün Yunanistan, 23 bin 400’ünün de İtalya’ya ulaştığı kaydedildi.

BM raporunda binlerce mültecinin Avrupa’ya ulaşmak için, işkence, kaçırılma, tecavüz ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldıkları kabus dolu bir yolculuk yaşadığı kaydedildi.

Raporda Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılan her 16 mülteciden birinin yolda yaşamını yitirdiği belirtildi. Avrupa ülkelerinin tüm gelişmişliğine ve sahip oldukları yüksek teknolojiye rağmen mülteci ölümlerini engellemekte yetersiz kaldığı kaydedildi.

“Trajedilere son vermek için bölgesel ve uluslararası işbirliği şart”

Yayınlanan son raporla ilgili bir açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Filippo Grandi, denizde hayat kurtarmanın ne bir seçim ne de bir siyasi mesele olduğunu belirterek, “Hayat kurtarmak bir zorunluluktur. Yaşanan bu trajedilere son vermek için cesur ve vizyonlu olmak lazım. Trajedilere son vermek için uluslararası ve bölgesel işbirliği şart” diye konuştu.

Raporda, geçtiğimiz yıl Avrupa’ya ulaşmak isteyen mültecileri taşıyan teknelerinin, bazı Güney Avrupa ülkelerinden limanlarına yanaşmalarına izin çıkmaması nedeniyle günlerce denizde mahsur kaldığı bu yüzden talihsiz olayların meydana geldiği kaydedildi.

Karaya çıkmalarına izin verilmeyen mültecilerin hastalandığı ve çeşitli travmalar yaşadığı belirtildi. Raporda zor durumdaki mültecilere yardım konusunda da çeşitli ihmallerin yaşandığı, gönüllü kurtarma teklerine de yetkililerin çeşitli engellemelerde bulunduğu belirtildi.

Raporda batan teknelerden kurtarılan mültecilerin getirildikleri toplama merkezlerinde çok kötü şartlar altında tutulduğu belirtildi.

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