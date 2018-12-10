2018 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler

İşte 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler…

2018'de hayatını kaybeden ünlü isimler

Münir Özkul 5 Ocak 2018 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Aydın Boysan 5 Ocak 2018 Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 97 yaşında organ yetmezliği sonucu Ulus’taki evinde hayatını kaybetti.

Yılmaz Onay 9 Ocak 2018 Türk edebiyatı ve tiyatrosunun önemli isimlerinden, çevirmen ve yazar 81 yaşındaki Yılmaz Onay , Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Turan Özdemir 15 Ocak 2018 Usta oyuncu Turan Özdemir'in Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Dolores O'Riordan 15 Ocak 2018 İrlandalı rock grubu The Cranberries'in 46 yaşındaki solisti Dolores O'Riordan’ın alkol zehirlenmesine bağlı boğulma sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Tuna Huş 14 Şubat 2018 Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti.

Nuray Hafiftaş 14 Şubat 2018 Türk halk müziğinin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş hayatını kaybetti.

Harun Kandemir 6 Mart 2018 Birçok ünlü dizide rol alan Harun Kandemir en son Çukur dizisinde rol almıştı. 35 yaşındaki Harun Kandemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta dizilerinde de rol almıştı.

Yaşar Gaga 7 Mart 2018 Bir dönem Sezen Aksu'nun menajerliğini yapan müzisyen Yaşar Gaga çoklu organ yetmezliğinden dolayı 44 yaşında yaşamını yitirdi.

Ercan Yazgan 8 Mart 2018 Felç geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Yazgan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Nur Subaşı 10 Mart 2018 Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ercüment Balakoğlu 23 Mart 2018 Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile gönüllerde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti.

Süreyya Küçük 29 Mart 2018 Sinema ve dizi oyuncusu Süreyya Küçük yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında 3 ayrı kanserle savaşan Küçük vefat etti.

Ülkü Tamer 1 Nisan 2018 Edebiyatımızın yaşayan en büyük şairlerinden Ülkü Tamer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Tamer, "Üşür Ölüm Bile, "Güneş Topla Benim İçin" ve "Ağıt" gibi hafızalara kazınmış çok sayıda şiire imza attı...

Dursun Ali Sarıoğlu 2 Nisan 2018 1936 yılında Rize'de doğan oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Prof.Dr. Sevda Aydan 6 Nisan 2018 Türkiye’nin 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cemal Safi 17 Nisan 2018 Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan sanat camiasının efsane isimlerinden Cemal Safi KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Galip Kayıhan 1 Mayıs 2018 Müzisyen Galip Kayıhan yalnız başına yaşadığı Yeşilköy'deki evinde ölü olarak bulundu. Yeşilköy'de yalnız başına yaşadığı evinde ölü bulunan müzisyen Galip Kayıhan, 66 yaşındaydı.

Arda Öziri 27 Mayıs 2018 İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Toron Karacaoğlu 22 Ağustos 2018 Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi.

Aram Gülyüz 1 Eylül 2018 Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayata veda etti.

Ferdi Merter 19 Eylül 2018 Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yakup Yavru 25 Eylül 2018 Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru, memleketi Amasya’da kendisine mezar yaptırdıktan 4,5 ay sonra, ödül almak üzere geldiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesi otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kemal İnci 30 Eylül 2018 Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci 85 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mehmet Uslu 1 Ekim 2018 Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Mehmet Uslu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım Öcek 3 Ekim 2018 Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Yıldırım Öcek’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.