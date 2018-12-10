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2018 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

2018 yılında sevdiğimiz pek çok isme veda ettik...

İşte 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler…

2018'de hayatını kaybeden ünlü isimler

Münir Özkul 5 Ocak 2018

Münir Özkul 5 Ocak 2018
93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Aydın Boysan 5 Ocak 2018

Aydın Boysan 5 Ocak 2018
Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 97 yaşında organ yetmezliği sonucu Ulus’taki evinde hayatını kaybetti.

Yılmaz Onay 9 Ocak 2018

Yılmaz Onay 9 Ocak 2018
Türk edebiyatı ve tiyatrosunun önemli isimlerinden, çevirmen ve yazar 81 yaşındaki Yılmaz Onay , Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Turan Özdemir 15 Ocak 2018

Turan Özdemir 15 Ocak 2018
Usta oyuncu Turan Özdemir'in Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Dolores O'Riordan 15 Ocak 2018

Dolores O'Riordan 15 Ocak 2018
İrlandalı rock grubu The Cranberries'in 46 yaşındaki solisti Dolores O'Riordan’ın alkol zehirlenmesine bağlı boğulma sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Tuna Huş 14 Şubat 2018

Tuna Huş 14 Şubat 2018
Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti.

Nuray Hafiftaş 14 Şubat 2018

Nuray Hafiftaş 14 Şubat 2018
Türk halk müziğinin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş hayatını kaybetti.

Harun Kandemir 6 Mart 2018

Harun Kandemir 6 Mart 2018
Birçok ünlü dizide rol alan Harun Kandemir en son Çukur dizisinde rol almıştı. 35 yaşındaki Harun Kandemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta dizilerinde de rol almıştı.

Yaşar Gaga 7 Mart 2018

Yaşar Gaga 7 Mart 2018
Bir dönem Sezen Aksu'nun menajerliğini yapan müzisyen Yaşar Gaga çoklu organ yetmezliğinden dolayı 44 yaşında yaşamını yitirdi.

Ercan Yazgan 8 Mart 2018

Ercan Yazgan 8 Mart 2018
Felç geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Yazgan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Nur Subaşı 10 Mart 2018

Nur Subaşı 10 Mart 2018
Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ercüment Balakoğlu 23 Mart 2018

Ercüment Balakoğlu 23 Mart 2018
Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile gönüllerde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti.

Süreyya Küçük 29 Mart 2018

Süreyya Küçük 29 Mart 2018
Sinema ve dizi oyuncusu Süreyya Küçük yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında 3 ayrı kanserle savaşan Küçük vefat etti.

Ülkü Tamer 1 Nisan 2018

Ülkü Tamer 1 Nisan 2018
Edebiyatımızın yaşayan en büyük şairlerinden Ülkü Tamer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Tamer, "Üşür Ölüm Bile, "Güneş Topla Benim İçin" ve "Ağıt" gibi hafızalara kazınmış çok sayıda şiire imza attı...

Dursun Ali Sarıoğlu 2 Nisan 2018

Dursun Ali Sarıoğlu 2 Nisan 2018
1936 yılında Rize'de doğan oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Prof.Dr. Sevda Aydan 6 Nisan 2018

Prof.Dr. Sevda Aydan 6 Nisan 2018
Türkiye’nin 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cemal Safi 17 Nisan 2018

Cemal Safi 17 Nisan 2018
Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan sanat camiasının efsane isimlerinden Cemal Safi KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Galip Kayıhan 1 Mayıs 2018

Galip Kayıhan 1 Mayıs 2018
Müzisyen Galip Kayıhan yalnız başına yaşadığı Yeşilköy'deki evinde ölü olarak bulundu. Yeşilköy'de yalnız başına yaşadığı evinde ölü bulunan müzisyen Galip Kayıhan, 66 yaşındaydı.

Arda Öziri 27 Mayıs 2018

Arda Öziri 27 Mayıs 2018
İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Toron Karacaoğlu 22 Ağustos 2018

Toron Karacaoğlu 22 Ağustos 2018
Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi.

Aram Gülyüz 1 Eylül 2018

Aram Gülyüz 1 Eylül 2018
Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayata veda etti.

Ferdi Merter 19 Eylül 2018

Ferdi Merter 19 Eylül 2018
Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yakup Yavru 25 Eylül 2018

Yakup Yavru 25 Eylül 2018
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru, memleketi Amasya’da kendisine mezar yaptırdıktan 4,5 ay sonra, ödül almak üzere geldiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesi otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kemal İnci 30 Eylül 2018

Kemal İnci 30 Eylül 2018
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci 85 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mehmet Uslu 1 Ekim 2018

Mehmet Uslu 1 Ekim 2018
Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Mehmet Uslu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım Öcek 3 Ekim 2018

Yıldırım Öcek 3 Ekim 2018
Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Yıldırım Öcek’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Uğur Kıvılcım 27 Kasım 2018

Uğur Kıvılcım 27 Kasım 2018
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Uğur Kıvılcım, 76 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam oyuncuların olan Uğur Kıvılcım, 'Cesaretin Var Mı Aşka', 'İyilik Kervanı', 'Tutkunum Sana', 'Yaprak Dökümü', 'Serseri Aşıklar', 'Yarım Elma' gibi dizilerde de rol almıştı.
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