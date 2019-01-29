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2018 yılında bin 222 hayvan sahiplerince terk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:58 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılında bin 734 sokak hayvanını sahiplendirirken barınağa terk edilen hayvan sayısı ise bin 222 oldu.Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılında bin 734 sokak hayvanını sahiplendirirken barınağa terk edilen hayvan sayısı ise bin 222 oldu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılında bin 734 sokak hayvanını sahiplendirirken barınağa terk edilen hayvan sayısı ise bin 222 oldu.
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılında bin 734 sokak hayvanını sahiplendirirken barınağa terk edilen hayvan sayısı ise bin 222 oldu. Şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler köpeklerin terk edilme nedenleri arasında yer alıyor.
Ağırlıklı olarak yavru köpeklerin barınağa terk edildiğini belirten yetkililer, hayvan sahiplenmenin sadece sevgi değil, sorumluluk ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, “Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman artık evinizde sizinle birlikte yaşamaya çalışan bir canlı olduğunu, onun da kendine ait karakteri, davranış biçimleri ve rutinleri olduğunu bilmelisiniz. Sevgi hayvanlar için olmazsa olmazdır ancak bir hayvanın tek ihtiyacı sevgi değildir. Özellikle yavru köpekler tuvalet eğitiminden ev eşyalarına zarar vermemeyi kapsayan temel itaat eğitimlerini sahiplerinden öğrenmelidir. Çünkü bu tür bir ilişki köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirir, köpeğin daha sosyal, sorunsuz ve apartman yaşamına daha uygun bir canlı olmasını sağlar” dedi.

Biten ilişkilerin sonu barınak
Barınak yetkilileri parayla satın alınan ve daha sonra barınağa bırakılan hayvanların terk edilme nedenlerini şöyle sıraladı:
"Şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler, havlama ve tuvalet problemi, aile bireyleri ile uyuşmazlık.”
Bunun yanı sıra yaşlanan köpeklerini, “Bizim yanımızda ölmesin” diye bırakanların sayısının hiç de az olmadığını dile getiren yetkililer, özellikle sevgililerin birbirine hediye olarak aldıkları köpeklerin, ayrılmaları durumunda barınağa terk edildiğini, çoğu anne babanın da çocuklarından habersiz bir şekilde köpekleri barınağa terk ettiklerini belirtti.

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