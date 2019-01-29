2018 yılında bin 222 hayvan sahiplerince terk edildi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılında bin 734 sokak hayvanını sahiplendirirken barınağa terk edilen hayvan sayısı ise bin 222 oldu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılında bin 734 sokak hayvanını sahiplendirirken barınağa terk edilen hayvan sayısı ise bin 222 oldu. Şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler köpeklerin terk edilme nedenleri arasında yer alıyor.

Ağırlıklı olarak yavru köpeklerin barınağa terk edildiğini belirten yetkililer, hayvan sahiplenmenin sadece sevgi değil, sorumluluk ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, “Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman artık evinizde sizinle birlikte yaşamaya çalışan bir canlı olduğunu, onun da kendine ait karakteri, davranış biçimleri ve rutinleri olduğunu bilmelisiniz. Sevgi hayvanlar için olmazsa olmazdır ancak bir hayvanın tek ihtiyacı sevgi değildir. Özellikle yavru köpekler tuvalet eğitiminden ev eşyalarına zarar vermemeyi kapsayan temel itaat eğitimlerini sahiplerinden öğrenmelidir. Çünkü bu tür bir ilişki köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirir, köpeğin daha sosyal, sorunsuz ve apartman yaşamına daha uygun bir canlı olmasını sağlar” dedi.