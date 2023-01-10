2018 yılında kaçırılmıştı! Bulgaristan, 2 bin 940 sikkeyi Türkiye'ye iade etti

Bulgaristan’ın Burgaz kentinde, ülkeye kaçak yoldan sokulurken el konulan Türkiye'ye ait 2 bin 940 sikke Türk makamlarına iade edildi.

Türkiye'den kaçırılan 2 bin 940 sikkenin iadesi için Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi.

Törene, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Kültür ve Turizm Bakanlığından Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden Arkeolog Veysi Gündüz ve Bulgar yetkililer katıldı.

PONTUS KRALLIĞI DÖNEMİNE AİT

Törende, Samsun'da kaçak kazılarla elde edilen ve Bulgaristan'a sokulan sikkelerin iadesine ilişkin protokol imzalandı. Sikkelerin, milattan önce 1. yüzyıldaki Pontus Krallığı dönemine ait olduğu açıklandı.

Daire Başkanı Boz, AA muhabirine, Türkiye'den kaçırılan sikkelerin iadesine ilişkin protokolü imzaladıklarını söyledi.

Komşu ülkeler arasındaki bu dayanışmanın diğer ülkelere de örnek teşkil ettiğini belirten Boz, Bulgaristan'ın, Türkiye'nin bu işbirliği taleplerine kuvvetli bir şekilde cevap verdiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın bu suçun azaltılmasına çok büyük etki ettiğini söyledi.

Törene katılan Burgaz Bölge Gümrük Müdür Yardımcısı Krasimir Fuçeciev ise Türkiye ile verimli bir işbirliği yaptıklarını söyledi.

Fuçeciev, sikkelerin, Almanya’da bazı koleksiyonculara satılmak üzere 2018 yılında yakalandığını hatırlattı. (AA)

