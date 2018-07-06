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2018 yılının en çekici kadını: Kate Upton

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

2018'de ünlü erkek dergisi Maxim'in yayınladığı 'Dünyanın en çekici 100 kadını' listesinde birinci olan ABD'li model ve oyuncu Kate Upton oldu.

ABD'li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergisi Maxim'in 2018'de yayınladığı 'Dünyanın en çekici 100 kadını' listesinde birinci oldu.

Derginin her yıl hazırladığı listede, dünyanın dört bir yanından güzelliğiyle göz kamaştıran yıldız oyuncu, sanatçı ve modeller yer alıyor.

'Küçük bir ödül'

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ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergisi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci oldu.
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Derginin temmuz sayısı için İsrail çöllerinde pozlar veren Upton, “Bir numara olmak, bütün bu sıkı çalışmanın küçük bir ödülü oldu” dedi.
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2014’te Cameron Diaz ve Lesle Mann ile “Diğer Kadın” filminde rol aldıktan sonra beyazperdede bir daha görünmeyen Upton, bunun nedenini ise şöye açıkladı:
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“Sinema kolay bir sektör değil. Benim gibi birinin basmakalıp rollere çakılı kalması çok kolay. Dönüp dolaşıp aynı roller üstlenmek istemiyorum”
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Kate Upton, ABD’nin ünlü beyzbolcusu Jusitn Verlander ile geçen yıl İtalya’nın Sena şehrinde evlenmişti. 1983 doğumlu Verlander, Detroit Tigers takımında oynuyor
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Sayısız dergiye kapak olan model, 2010 ve 2011 yıllarında Guess'in pek çok moda kampanyasında boy göstermişti.
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Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.
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