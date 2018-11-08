HABER

2018 yılının İngilizce kelimesi belli oldu!

08.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

İngilizce bir sözlük olan Collins'in uzmanları, 2018'in kelimesi olarak 'single-use' (tek kullanımlık) kelimesini seçti.

2018 yılının İngilizce kelimesi belli oldu!

Daha çok plastik şişe ve poşetleri tanımlayan kelimenin son dört yıldır kullanımının artması dolayısıyla bu seçimin yapıldığı açıklandı.

Okyanuslardaki bilinmeyen yaşamı araştıran BBC belgeseli Blue Planet II'nin tek kullanımlık plastik konusunda bilinçmeyi artırdığı ifade edildi.

Sözlük karşılığı gaz lambası olan, ancak psikolojide bir manipülasyon ve taciz yöntemi anlamına gelen 'gaslight' da yılın seçilen diğer kelimeleri arasında.

PARTNERKadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?Kadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Erdoğan'ın Fransa'ya davet edilmesi tartışma yarattı!Erdoğan'ın Fransa'ya davet edilmesi tartışma yarattı!
En eski hayvan resmi bulundu! Tam 40 bin yıllıkEn eski hayvan resmi bulundu! Tam 40 bin yıllık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEK KULLANIMLIK single use collins blue planet gaslight ingilizce kelime

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...

Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...

Erdoğan'ın Fransa'ya davet edilmesi tartışma yarattı!

Erdoğan'ın Fransa'ya davet edilmesi tartışma yarattı!

Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar

Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar

Yunanistan'da din görevlileri memurluktan çıkarılacak

Yunanistan'da din görevlileri memurluktan çıkarılacak

En eski hayvan resmi bulundu! Tam 40 bin yıllık

En eski hayvan resmi bulundu! Tam 40 bin yıllık

Diwali Festivali'nden renkli görüntüler

Diwali Festivali'nden renkli görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.