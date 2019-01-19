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2018'de 2 bin 442 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
2018 yılının değerlendirildiği Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 15 bin 213 personelin ihraç edildiği, 6 bin 838 kişi hakkında idari ve adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 3 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. 67 askerimiz şehit, 94 askerimiz gazi oldu. Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Açıklamada ayrıca, bedelli askerliğe 655 bin 82 kişinin başvurduğu, 98 bin kişinin askerlik görevini tamamladığı belirtildi.

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