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2018'de 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması 

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı, önemli bir sağlık sorunu olan meme kanserini erken teşhis edebilmek için 2018 yılında 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması yapıldığını, bu taramalarda 102 bin kişiye meme kanseri şüphesiyle ileri tetkik yapıldığını ve 36 bin vakanın erken evrede teşhis edilerek, tedaviye başlandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, önemli bir sağlık sorunu olan meme kanserini erken teşhis edebilmek için 2018 yılında 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması yapıldığını, bu taramalarda 102 bin kişiye meme kanseri şüphesiyle ileri tetkik yapıldığını ve 36 bin vakanın erken evrede teşhis edilerek, tedaviye başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, meme kanserinin kadınların en sık karşılaştığı kanser türleri arasında ilk sırada bulunduğu ve görülme sıklığı dünya çapında giderek arttığı belirtildi. Açıklamada, "Erken evrede teşhis edilen meme kanserinin tedavisi başarılı bir şekilde yapılabiliyor. İleri evrelerde ise tedavi süreci zorlaşıyor ve hastalık ölümle sonuçlanabiliyor. Toplum tabanlı taramalarla ülkede her geçen yıl erken teşhis oranı artıyor. Türkiye’de toplum tabanlı meme kanseri taramaları Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) yanı sıra Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak yürütülüyor" denildi.
'KENDİ KENDİNİ MUAYENE ETMELİ'
20-40 yaş arası kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, meme kanseri belirtilerinden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurması gerektiği kaydedilerek, "40-69 yaş arası kadınlar ise ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmalı, yılda bir sağlık kuruluşlarında meme muayenesi olmalı ve iki yılda bir mamografi çektirmeli. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi veya hissedilmesi. Ayrıca tek memede akıntı, kaşıntı, yanma, ağrı, meme ucunda çekilme gibi belirtiler de meme kanserini işaret edebiliyor. Bu hastalık ileri dönemlere gelene kadar belirti de vermeyebiliyor. Bu nedenle rutin kontroller çok önemli" ifadeleri kullanıldı.
'FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKİ AZALTIYOR'
Tüm kanserlerde olduğu gibi doğru ve sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve fazla kilodan kaçınmanın meme kanseri riskini azalttığı vurgulandı. Ayrıca emzirmenin meme kanseri riskini azalttığı vurgulanarak, "Meme kanseri tedavisi her hasta için farklılık gösteriyor. Tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör rol oynuyor. Meme kanserinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanabiliyor" denildi.

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