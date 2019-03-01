"2018'de 453 bin kadını işe yerleştirilmiş"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "2002'de İŞKUR tarafından 4 bin, 2018'de ise 453 bin kadın işe yerleştirilmiş. Aslında bu başarı hikayesinin temelinde yatan konu. Kadınlar güçlü olursa biz ailenin ve Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen "Kadınlar Buluşuyor" adlı programda, partisinin kadınlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin 16 yıllık AK Parti iktidarında kadın konusunda, güçlü bir hikayesinin olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, AK Parti'nin 53 kadın milletvekilinin bulunduğunu, bu sayının TBMM'de 100'ü aştığını belirterek, bu rakamların yetersiz olmasına rağmen 10 yıl öncesinde hayal bile edilemediğini vurguladı.

Sarıeroğlu, gerek belediye başkanlıklarında gerekse meclis üyeliklerinde güçlü kadınların yer alması için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Sahanın da aslında kadın siyasetçilerin yerel yönetimler bağlamında daha çok ön planda olmasını arzu ettiğini de yaptığımız çalışmalarda gördük. AK Parti olarak kadın kollarımızı bir okul olarak değerlendiriyoruz. 53 milletvekilimizin de teşkilatlardan yetişmesinden mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.