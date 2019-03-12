2018'de 5 binden fazla insana organ nakli yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- 2018 yılında organ nakli ve bağışında gelinen noktayı değerlendiren Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Türkiye’de geçen yıl 5 binin üzerinde organ nakli gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'nin organ nakli konusunda hem cerrahi deneyim hem teknolojik donanım açısından oldukça üstün bir konumda bulunduğunu belirten Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, özellikle son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinden hastanın organ nakli olmak için Türkiye'yi tercih ettiğini ifade etti.

KADAVRADAN NAKİLLER YETERSİZ

Başkanlığını yürüttüğü Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği’nin 'Karaciğer Nakli Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu'nu gerçekleştirdiğini de hatırlatan Prof. Dr. K. Yalçın Polat bu tür etkinliklerin organ nakilleri konusunda farkındalığı artırdığının altını çizdi. Türkiye'deki tek sorunun kadavradan organ bağışının yetersizliği olduğunu belirten Prof. Dr. Polat şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı bu konularda titiz çalışmalar yapıyor. Henüz istediğimiz seviyeye vardığımızı söyleyemeyiz. Avrupa veya Batı ülkelerindeki ortalama milyon nüfus başına 20-25'lerdeyken Türkiye'de bu geçen yıl 7.4'tü. Türkiye'de yılda bin 900 ile 2 bin civarı kadavra bağışı olması gerekiyor. Ama Türkiye'de olan 500'ler civarında. Bu yetersiz bir rakam. Biz bunu canlı vericili organ nakilleri ile dengeliyoruz. Canlı vericiden organ naklinde Amerika'dan daha çok canlı vericili karaciğer nakli gerçekleştiriyoruz."