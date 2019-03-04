2018'de 5500 kişi organ nakli ile hayata tutundu

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - Türkiye'de 26 bin kişiden fazla organ nakli bekleyen hasta var ve bu rakama her yıl yaklaşık 5 bin kişi eklenmekte. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, "Geçen yıl yaptığımız nakil sayısı 5 bin 592. Artık yıllık eklenen hasta kadar nakil yapabiliyoruz ancak bu rakamı yükseltmemiz gerekli" dedi.

Türkiye'de son 15 yılda organ nakilleri konusunda çok önemli gelişmeler kaydedildi. 2002 yılından günümüze kadar tüm Türkiye’de yapılan organ nakli sayısı yaklaşık olarak 35 bin civarında... Karaciğer naklinde ise 2002’den bu yana 8 bin 600 nakil yapıldı. Başarı oranı ise yüzde 90’ın üzerinde. Bu bağlamda pediatrik nakillerde İngiltere ile birinciliği paylaşıyoruz.

Karaciğer nakilleri ve hastayı nakle götüren nedenlere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Karaciğer Nakli Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu mezuniyetinde konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Türkiye'de 26 bin kişinin organ nakli beklediğini söyleyerek, "Maalesef bu hastalarımıza her yıl 5 bine yakın hasta eklenmekte. Geçen yıl yaptığımız nakil sayısı 5 bin 592. Burada güzel olan artık yıllık eklenen hasta kadar nakil yapabiliyoruz. Ama 26 bin kişinin içinde bulunduğu çok büyük bir havuzumuz var. Bu havuzdaki insanlar organ nakli olamadığı için yaşamını kaybediyor. O yüzden bizim özellikle de kadavradan organ nakli sayısını arttırarak bu havuzu eritmenin çözümünü bulmamız lazım. Bakanlık olarak bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel rakamlar olacak" dedi.