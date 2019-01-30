HABER

2018’de Denizli’deki 962 yabancı uyruklu şahıs olaylara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:21 | Son Güncelleme

Denizli Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşayan yabancı uyrukluların sayıları ve bu kişilerin karıştığı olayların verilerini açıkladı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşayan yabancı uyrukluların sayıları ve bu kişilerin karıştığı olayların verilerini açıkladı. Açıklamada, yabancı uyrukluların 2018 yılında yaşanan olayların yüzde 1,64’üne karıştığı bildirildi.
Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10 bin 271 Suriyeli, 3 bin 881 İranlı, 2 bin 378 Afganistanlı, 689 Iraklı ve bin 694 diğer ülkeler olmak üzere 18 bin 913 yabancı şahsın ikamet ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, 2018 yılında kentte yaşanan olayların verilerine ilişkin, 20 bin 438 olayın; 497’sinde mağdur, 465’inde şüpheli olmak üzere yabancı şahısların toplam 962 olaya karıştığı ve bu rakamın kentteki olayların yüzde 1,64’üne karşılık geldiği belirtildi.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)
Otomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralıOtomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.