2018’de Denizli’deki 962 yabancı uyruklu şahıs olaylara karıştı

Denizli Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşayan yabancı uyrukluların sayıları ve bu kişilerin karıştığı olayların verilerini açıkladı. Açıklamada, yabancı uyrukluların 2018 yılında yaşanan olayların yüzde 1,64’üne karıştığı bildirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10 bin 271 Suriyeli, 3 bin 881 İranlı, 2 bin 378 Afganistanlı, 689 Iraklı ve bin 694 diğer ülkeler olmak üzere 18 bin 913 yabancı şahsın ikamet ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, 2018 yılında kentte yaşanan olayların verilerine ilişkin, 20 bin 438 olayın; 497’sinde mağdur, 465’inde şüpheli olmak üzere yabancı şahısların toplam 962 olaya karıştığı ve bu rakamın kentteki olayların yüzde 1,64’üne karşılık geldiği belirtildi.

