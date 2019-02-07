2018’de Giresun’u 800 bin turist ziyaret etti

Doğu Karadeniz’in turizmde ‘parlayan yıldızı’ olarak adlandırılan Giresun’a 2018 yılında 800 bin yerli ve yabancı ile günübirlik turist geldi.

2019 turizmi için ‘Giresun sizi bekliyor’ sloganı ile 800 bin rakamını aşmayı hedeflediklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın himayelerinde çalışmaların sürdüğünü kaydederek Arap turizminin ardından Avrupa’daki bazı ülkelerin acente temsilcilerini de Giresun’a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Giresun’un turizm açısında önemli destinasyonlara sahip olduğunu kaydeden Gürgenci, “Şehir merkezinde bulunan kalemiz birinci derecede doğal ve arkeolojik SİT alanıdır. Şehrin en güzel günübirlik mesire alanı olma özelliğini de elinde tutarak yerli ve yabancı turistleri yıl içinde en çok ağırladığımız yerlerin başındadır. Giresun geçmiş medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır ve Osmanlı’dan günümüze ulaşan birçok kale vardır. Şebinkarahisar, Espiye, Tirebolu, ve Eynesil ilçelerimizde bulunan kaleler tarihin izlerini günümüze taşır” dedi.

Giresun genelinde önemli turizm destinasyonları olduğunu kaydeden Gürgenci, 2019 yılında bu destinasyonlar ile gelen ve konaklayan turist sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şehrin coğrafi ve tarihsel açıdan önemli bulgularının olduğunu ifade eden Gürgenci, “Çin Seddi’nden sonra insan eliyle yapılan en uzun duvar olan 6 bin 500 metre uzunluktaki kara taştan sade olarak yapılan ‘Hacı Abdullah duvarı’ 410 yıldır ayakta durmaktadır. Burası da önemli destinasyonlarımızdandır. Meryem Ana Manastırı kültür turizmi açısından önemli bir yer kültürel mirasımızdır. Son dönemlerde artan ziyaretçilerle inanç turizmine yönelik önemli bir kapasite ortaya çıkmaya başladı. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kulandı.

‘2019 yılında Mavigöl’ün en çok ziyaret edilenler arasında olacağına inanıyoruz’ diyen Gürgenci şöyle devam etti:

“Doğu Karadeniz’in yeni gözdesi haline gelen Dereli ilçesindeki Göksu Deresi’nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl’ün ziyaretçilerine daha iyi hizmet verilmesi adına 2018 yılında geniş kapsamlı çalışma ile doğasına uygun olarak çalışma yapıldı. 2019 yılı yaz başlangıcıyla beraber göl de sodanın verdiği rengi alınca inanıyoruz ki en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelecek.”



