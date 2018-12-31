İşte ünlü isimlerin yeni yıl mesajları

2019'a geri sayım yaptığımız şu saatlerde ünlü isimler de hayranlarına yeni yıl mesajları vermeyi ihmal etmiyor.
'2018'e Kerem'in gülüşüyle veda ediyoruz'
ZEYNEP BEŞERLER
"2018'in son gününe de Kerem'in gülüşüyle veda ediyoruz. Dilerim 2019'da hayal ettiğiniz tüm güzellikler ve gülücükler sizi bulur. Sağlıklı, enerjik, üretken mutlulukların katlanarak çoğaldığı bir yıl diliyorum hepimize."
ATA DEMİRER
Tertemiz bir yıl olması dileği ile iyi seneler gencolar."
İLKER İNANOĞLU
Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Güzel bir yıl olması dileği ile.
AYSU BACEOĞLU
Sağlık, huzur, sevgi, aşk, bolluk ve tüm sevdiklerimizle beraber miss gibi bir 2019 dilerim.
FAİK ÖZTÜRK
2019 yılı ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğimle... İyi seneler
DİDEM TASLAN
Her şeyin gönlümüzce olacağı, sevdiklerinizle yeni bir yıl diliyorum.
CEM ÖZER
"Siz iyi olmadıkça 2019, 2018'den daha iyi olmayacak. Bu yıl her şeye ve herkese daha iyi davranmanız dileğiyle."
DEMET AKALIN
Sevdiklerimizle mutlu sağlıklı bir yıl temenni ediyorum. Her şey güzel kalplerinizden geçtiğinden daha güzel olsun.
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