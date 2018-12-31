İşte ünlü isimlerin yeni yıl mesajları

2019'a geri sayım yaptığımız şu saatlerde ünlü isimler de hayranlarına yeni yıl mesajları vermeyi ihmal etmiyor.

'2018'e Kerem'in gülüşüyle veda ediyoruz'

ZEYNEP BEŞERLER "2018'in son gününe de Kerem'in gülüşüyle veda ediyoruz. Dilerim 2019'da hayal ettiğiniz tüm güzellikler ve gülücükler sizi bulur. Sağlıklı, enerjik, üretken mutlulukların katlanarak çoğaldığı bir yıl diliyorum hepimize."

ATA DEMİRER Tertemiz bir yıl olması dileği ile iyi seneler gencolar."

İLKER İNANOĞLU Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Güzel bir yıl olması dileği ile.

MÜFİTCAN SAÇINTI

ROJDA DEMİRER

SELİM SARI

AYSU BACEOĞLU Sağlık, huzur, sevgi, aşk, bolluk ve tüm sevdiklerimizle beraber miss gibi bir 2019 dilerim.

FAİK ÖZTÜRK 2019 yılı ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğimle... İyi seneler

GÜL GÖLGE

BURAK DEMİR

DİDEM TASLAN Her şeyin gönlümüzce olacağı, sevdiklerinizle yeni bir yıl diliyorum.

CEM ÖZER "Siz iyi olmadıkça 2019, 2018'den daha iyi olmayacak. Bu yıl her şeye ve herkese daha iyi davranmanız dileğiyle."