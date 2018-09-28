HABER

2018’in bilim kadınları arasında Dr. Selvi Durmuş Erim de yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Selin GÜRSEL

Selin GÜRSEL

PARTNERİş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!İş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!
Kültür Varlıkları Kurulu'nun dikkatini çekmek için süpürgeli eylemKültür Varlıkları Kurulu'nun dikkatini çekmek için süpürgeli eylem
Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.